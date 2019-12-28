Атака по деаутентификации камер наблюдения, использующих Wi-Fi

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|3.3, Аноним (1), 11:24, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> это не отменяет возможность атаки
В принципе, можно сварганить подобного рода девайс, который будет делать это сам. Наверное, надёжность будет пониже обычной глушилки. Да и там, где это имеет значение, скорее всего используются провода.
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|3.4, Аноним (1), 11:26, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> это не отменяет возможность атаки
А вот если можно захватить и расшифровать трафик камер в помещении, это уже поинтересней было бы, какая-никакая, а польза. :)
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|2.5, JL2001 (ok), 11:40, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так и вижу типичного грабителя в обнимку с Кали.
а на андройдофон скрипт ещё не завезли??
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|3.13, Аноним (13), 12:47, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы андройд помогал вычислять школьников на каникулах, которые решили испортить сигнал с камер.
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|1.6, dbrr (?), 11:42, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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И что тут нового? Я 10 лет назад вайфай всех соседей эиркряком со словарём открыл.
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|1.8, mumu (ok), 12:00, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Взломали потому что злоумышленники!" (с) Евгений Чаркин, Директор по ИТ РЖД.
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|1.9, A.Stahl (ok), 12:25, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Garrett... обратил внимание на проблемы с надёжностью работы камер видеонаблюдения
г-н.Каррас в ярости: удара с этого направления он явно не ожидал.
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|1.10, Аноним (10), 12:32, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А еще можно просто заглушить вайфай на физическом уровне с помощью несложных средств. Поэтому, если нужна офлайн запись видео, то для этого покупаются другие камеры, не ring (которые никогда не обещали работу офлайн).
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|1.11, InuYasha (?), 12:33, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, через сколько ещё лет они "обратят внимание" что _все_ безпроводные коммуникации подвержены перехвату и глушению?
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|2.12, Аноним (13), 12:45, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А заодно что все физические объекты склонны к деформации, при применении к ним физической силы.
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|2.15, X4asd (ok), 13:07, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ... _все_ безпроводные коммуникации подвержены перехвату и глушению?
глушению -- да.
НО перехвату?!
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|1.14, Аноним (14), 13:03, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм, а что можно сказать про ГИБДДшные камеры, подключенные по радиоканалу? Часто можно наблюдать недалеко от места установки камеры наличие тарелки. Вот только что там за протоколы связи?
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|2.19, Аноним (19), 13:47, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этим занимается частотнадзор. Поймать человека, ездиющего по городу с глушилкой, труда не составит. Ходят слухи (на Хабре проскакивал скриншот из программы) что все радиоисточники автоматически приблизительно трилатерируются с помощью оборудования, стоящего на высотных зданиях Москвы. Там же утверждалось, что после автоматического обнаружения уведомляются люди и выезжает машина с пеленгаторами и персоналом, выписывающим штрафы. Но если вы будете ездить на машине, то даже пеленговать не придётся, достаточно скоррелировать перемещения вашего автомобильного номера с приблизительной траекторией перемещения глушилки.
Но в другом посте кто-то утверждал, что к нему пришли только после жалобы сотового оператора.
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|1.21, Ivan_83 (ok), 14:00, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отключить питание в дома, отрезать кабель с инетом, одеть маску - Мэт конечно не рассмотрел такие варианты сделать его камеру бесполезной.
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|2.25, gogo (?), 14:54, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нормальных охранных систем есть аккумулятор. И они реагируют на повреждение кабелей.
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|3.31, . (?), 15:57, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не говоря уже о том, что добыча с лопатой магистрального кабеля или лазание по столбам привлекут гораздо больше нежелательного внимания, чем просто пройтись мимо с джаммером в карманце.
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