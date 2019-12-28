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Атака по деаутентификации камер наблюдения, использующих Wi-Fi

28.12.2019 10:53

Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), известный разработчик ядра Linux, в своё время получивший от Фонда СПО премию за вклад в развитие свободного ПО, обратил внимание на проблемы с надёжностью работы камер видеонаблюдения, подключаемых к сети через Wi-Fi. Проанализировав работу установленной в его доме камеры Ring Video Doorbell 2 Мэтью пришёл к выводу, что злоумышленники без проблем могут нарушить трансляцию видео через проведение давно известной атаки по деаутентификации беспроводных устройств, обычно применяемой при атаках на WPA2 для сброса подключения клиента, когда необходимо перехватить последовательность пакетов при установке соединения.

Беспроводные камеры видеонаблюдения обычно по умолчанию не используют стандарт 802.11w для шифрования служебных пакетов и обрабатывают управляющие пакеты, поступающие из точки доступа в открытом виде. Злоумышленник может при помощи спуфинга сгенерировать поток поддельных управляющих пакетов, инициирующих разрыв соединения клиента с точкой доступа. Обычно подобные пакеты применяются точкой доступа для отключения клиента в случае перегрузки или сбоя аутентификации, но атакующий может использовать их для нарушения сетевого соединения камеры видеонаблюдения.

Так как камера транслирует видео для сохранения в облачное хранилище или на локальный сервер, а также отправляет уведомления на смартфон владельца через сеть, атака позволяет предотвратить сохранение видео с изображением злоумышленника и передачу уведомлений о проникновении постороннего в помещение. MAC-адрес камеры можно вычислить, выполнив мониторинг трафика в беспроводной сети при помощи airodump-ng и отобрав устройства с известными идентификаторами производителей камер. После этого при помощи aireplay-ng можно устроить цикличную отправку пакетов деаунтификации. При таком потоке соединение камеры будет сразу сбрасываться после завершения очередной аутентификации и отправка данных с камеры будет заблокирована. Аналогичная атака применима и к всевозможным датчикам движения и сигнализациям, подключаемым через Wi-Fi.

  1. Главная ссылка к новости (https://mjg59.dreamwidth.org/5...)
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  4. OpenNews: Уязвимость в прошивках Marvell Avastar, позволяющая атаковать различные устройства через WiFi
  5. OpenNews: Новая техника атаки на беспроводные сети с WPA2
  6. OpenNews: Новые уязвимости в технологии защиты беспроводных сетей WPA3 и в EAP-pwd
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: wifi, wpa
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  • 1.1, Аноним (1), 11:13, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Так и вижу типичного грабителя в обнимку с Кали.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:19, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    это не отменяет возможность атаки
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 11:24, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > это не отменяет возможность атаки

    В принципе, можно сварганить подобного рода девайс, который будет делать это сам. Наверное, надёжность будет пониже обычной глушилки. Да и там, где это имеет значение, скорее всего используются провода.

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 13:16, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все уже давно сделано на базе ESP8266
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 14:58, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все уже давно спаяно на аналоговой логике.
     
  • 3.4, Аноним (1), 11:26, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > это не отменяет возможность атаки

    А вот если можно захватить и расшифровать трафик камер в помещении, это уже поинтересней было бы, какая-никакая, а польза. :)

     
  • 2.5, JL2001 (ok), 11:40, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так и вижу типичного грабителя в обнимку с Кали.

    а на андройдофон скрипт ещё не завезли??

     
     
  • 3.7, echo (??), 11:45, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаю где нужно уже давно продается.
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:47, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы андройд помогал вычислять школьников на каникулах, которые решили испортить сигнал с камер.
     

  • 1.6, dbrr (?), 11:42, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    И что тут нового? Я 10 лет назад вайфай всех соседей эиркряком со словарём открыл.
     
  • 1.8, mumu (ok), 12:00, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Взломали потому что злоумышленники!" (с) Евгений Чаркин, Директор по ИТ РЖД.
     
  • 1.9, A.Stahl (ok), 12:25, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Garrett... обратил внимание на проблемы с надёжностью работы камер видеонаблюдения

    г-н.Каррас в ярости: удара с этого направления он явно не ожидал.

     
     
  • 2.30, worshipper of Master Builder (?), 15:50, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он злобно хихикает - у него все проводное!

     

  • 1.10, Аноним (10), 12:32, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А еще можно просто заглушить вайфай на физическом уровне с помощью несложных средств. Поэтому, если нужна офлайн запись видео, то для этого покупаются другие камеры, не ring (которые никогда не обещали работу офлайн).
     
  • 1.11, InuYasha (?), 12:33, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, через сколько ещё лет они "обратят внимание" что _все_ безпроводные коммуникации подвержены перехвату и глушению?
     
     
  • 2.12, Аноним (13), 12:45, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А заодно что все физические объекты склонны к деформации, при применении к ним физической силы.
     
     
  • 3.18, Дегенератор (ok), 13:43, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Атом - это физический объект?
     
     
  • 4.24, gogo (?), 14:52, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    квантовый
     
  • 4.26, Аноним (27), 14:57, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно же божественный это и дураку известно.
     
  • 4.29, Аноним (16), 15:27, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корпускулярный
     
  • 2.15, X4asd (ok), 13:07, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ... _все_ безпроводные коммуникации подвержены перехвату и глушению?

    глушению -- да.

    НО перехвату?!

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 15:24, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перехват != расшифровка
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:03, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм, а что можно сказать про ГИБДДшные камеры, подключенные по радиоканалу? Часто можно наблюдать недалеко от места установки камеры наличие тарелки. Вот только что там за протоколы связи?
     
     
  • 2.17, Аноним (16), 13:21, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AX.25
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:47, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этим занимается частотнадзор. Поймать человека, ездиющего по городу с глушилкой, труда не составит. Ходят слухи (на Хабре проскакивал скриншот из программы) что все радиоисточники автоматически приблизительно трилатерируются с помощью оборудования, стоящего на высотных зданиях Москвы. Там же утверждалось, что после автоматического обнаружения уведомляются люди и выезжает машина с пеленгаторами и персоналом, выписывающим штрафы. Но если вы будете ездить на машине, то даже пеленговать не придётся, достаточно скоррелировать перемещения вашего автомобильного номера с приблизительной траекторией перемещения глушилки.

    Но в другом посте кто-то утверждал, что к нему пришли только после жалобы сотового оператора.

     

  • 1.20, Аноним (20), 13:57, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    карта памяти в камере хоть видео сохранит
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:11, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЭМИ спасёт отца русской демократии
     

  • 1.21, Ivan_83 (ok), 14:00, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отключить питание в дома, отрезать кабель с инетом, одеть маску - Мэт конечно не рассмотрел такие варианты сделать его камеру бесполезной.
     
     
  • 2.25, gogo (?), 14:54, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нормальных охранных систем есть аккумулятор. И они реагируют на повреждение кабелей.
     
     
  • 3.31, . (?), 15:57, 28/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не говоря уже о том, что добыча с лопатой магистрального кабеля или лазание по столбам привлекут гораздо больше нежелательного внимания, чем просто пройтись мимо с джаммером в карманце.

     

  • 1.22, Аноним (22), 14:02, 28/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Опять новости об этой истеричке
     
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