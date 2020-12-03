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Доступен WebThings Gateway 1.0, шлюз для умного дома и IoT-устройств

03.12.2020 20:00

Опубликован выпуск платформы для потребительских интернет-устройств WebThings Gateway 1.0. Значительное изменение номера версии подчёркивает отделение от компании Mozilla в независимый проект, управляемый и развиваемый сообществом. Выпуск в основном нацелен на миграцию пользователей с инфраструктуры, завязанной на Mozilla, на собственные сервисы.

Напомним, что компания Mozilla из-за оптимизации расходов прекратила финансирование разработки и отправила проект WebThings в свободное плаванье, предоставив возможность использования своей инфраструктуры для организации удалённого доступа, работы облачных сервисов и доставки обновлений только до 31 декабря 2020 года. WebThings Gateway 1.0 будет распространяться через серверы Mozillа, но все дальнейшие обновления будут переключены на собственные мощности и новый поддомен webthings.io (туннели к домашним шлюзам были завязаны на поддомены *.mozilla-iot.org).

После установки обновления WebThings Gateway 1.0 пользователям будет показано приглашение для регистрации на сайте webthings.io и перехода на использование новой инфраструктуры. После миграции продолжат работать автоматическая доставка обновлений и удалённый доступ, но название поддомена для точки входа изменится с *.mozilla-iot.org на *.webthings.io, а обновления станут загружаться через хост api.webthings.io. В случае отказа от миграции локальная установка продолжит работать как и раньше, но без привязки к облачным сервисам и без автоматической доставки обновлений.

Кроме обеспечения миграции в выпуске WebThings Gateway 1.0 также реализованы следующие изменения:

  • Проведена чистка от использования бренда Mozilla: каталог с профилем переименован с ~/.mozilla-iot в ~/.webthings, переменная окружения MOZIOT_HOME переименована в WEBTHINGS_HOME, сервисы mozilla-iot-gateway.* переименованы в webthings-gateway.* и т.п.
  • Добавлена поддержка поиска дополнений.
  • Добавлена поддержка новой ветки платформы Node.js 14. Библиотека gateway-addon для Node.js переписана на языке TypeScript.
  • Добавлена поддержка инструментария Podman в образе для Docker.
  • Реализована поддержка датчиков влажности, атмосферного давления, качества воздуха и задымлённости.
  • Добавлено свойство для учёта текущей потребляемой мощности.
  • В настройки добавлен канал доставки обновлений, предоставляющий доступ к пререлизам.
  • В дополнение к MPEG-DASH и HLS добавлена поддержка формата кодирования видео M-JPEG.
  • Добавлен перевод для украинского языка.
  • Удалён встроенный сервер mDNS, вместо которого следует использовать внешние реализации (Avahi или Bonjour).
  • В версии для Raspbian включена поддержка SPI.

Напомним, что платформа WebThings состоит из шлюза WebThings Gateway и библиотеки WebThings Framework. Код проекта написан на языке JavaScript с использованием серверной платформы Node.js и распространяется под лицензией MPL 2.0. На базе OpenWrt развивается готовый дистрибутив с интегрированной поддержкой WebThings Gateway, предоставляющий унифицированный интерфейс для настройки умного дома и беспроводной точки доступа.

WebThings Gateway представляет собой универсальную прослойку для организации доступа к различным категориям потребительских и IoT-устройств, скрывающую за собой особенности каждой платформы и не требующую использования специфичных для каждого производителя приложений. Для взаимодействия шлюза с IoT-платформами можно использовать протоколы ZigBee и ZWave, WiFi или прямое подключение через GPIO. Шлюз можно установить на плату Raspberry Pi и получить систему управления умным домом, объединяющую все имеющиеся в доме IoT-устройства и предоставляющую средства для мониторинга и управления ими через Web-интерфейс.

Платформа также позволяет создавать дополнительные web-приложения, которые могут взаимодействовать с устройствами через Web Thing API. Таким образом, вместо установки своего мобильного приложения для каждого типа IoT-устройств, можно использовать единый унифицированный web-интерфейс. Для установки WebThings Gateway достаточно загрузить предоставленную прошивку на SD-карту, открыть в браузере хост "gateway.local", настроить подключение к WiFi, ZigBee или ZWave, найти имеющиеся IoT-устройства, настроить параметры для доступа извне и добавить самые востребованные устройства на домашний экран.

Шлюз поддерживает такие функции, как определение устройств в локальной сети, выбор web-адреса для соединения с устройствами из интернета, создание учётных записей для доступа к web-интерфейсу шлюза, подключение к шлюзу устройств, поддерживающих проприетарные протоколы ZigBee и Z-Wave, удалённое включение и выключение устройств из web-приложения, удалённый мониторинг за состоянием дома и видеонаблюдение.

WebThings Framework предоставляет набор заменяемых компонентов для создания IoT-устройств, которые могут напрямую взаимодействовать c использованием Web Things API. Подобные устройства могут автоматически определяться шлюзами на базе WebThings Gateway или клиентским ПО (используется mDNS) для последующего мониторинга и управления через Web. Реализации серверов для Web Things API подготовлены в форме библиотек на Python, Java, Rust, Arduino и MicroPython.



  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2020...)
  2. OpenNews: Компания Mozilla отправила проект WebThing в свободное плавание
  3. OpenNews: Доступен Mozilla WebThings Gateway 0.11, шлюз для умного дома и IoT-устройств
  4. OpenNews: Компания Mozilla представила платформу WebThings
  5. OpenNews: Linux Foundation представил предварительный выпуск фреймворка IoTivity
  6. OpenNews: Amazon, Apple, Google и Zigbee приступили к созданию открытого стандарта для устройств умного дома
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54191-webthings
Ключевые слова: webthings, iot
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ivan_83 (ok), 20:26, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Не надо, есть Home Assistant, а эта отрыжка пыталась стать нужной чтобы компании быть в тренде.
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 20:43, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >шлюз для умного дома и IoT-устройств

    Это типа нажимаешь на кнопочку, шлюз открывается, забрасываешь туда все эти "умные" устройства, шлюз закрывается и устройства смываются в канализацию. Прогресс!

     
  • 1.3, Echo (?), 20:48, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Щас подсоберут зрительские массы и с версии 1.5 сделают платную подписку...
     
     
  • 2.6, пох. (?), 21:36, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А к версии 1.6 внезапно-закроют проект, и умный дом превратится в тыкву.

     
     
  • 3.9, Kuromi (ok), 22:25, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и так фактически его закрыли.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:11, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И в чём умность включения лампочки через смартфон?
     
     
  • 2.7, пох. (?), 21:37, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ключи от всего - у кого-то поумнее чем хозяин"(c)
    В данном случае - у webthings.io (а были-то - были-то - у мурзилы!)

     
  • 2.8, Аноним (8), 22:17, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько нужно IoT-инженеров, чтобы вкрутить лампочку?
     
     
  • 3.11, Lex (??), 22:45, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесконечно_много
    Ведь, сколько ни тыкай на кнопку в смартфоне и выпускай обновления, лампочка сама-собой не вкрутится
     

  • 1.10, Амоним (?), 22:40, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    zwave? Звучит заманчиво. Надо попробовать сравнить с fhem.
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:09, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой дурак захочет дом умнее себя...
     
  • 1.13, Аноним (-), 23:18, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненужно, неправославно, Столман негодует !!! Нельзя вот так вот взять и подключить реальный мир "г0внотехнологиями". Тут нужны мозги чтоб делать правильно.
     

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