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Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS

07.09.2022 23:01

Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали осеннее обновление дистрибутива Raspberry Pi OS 2022-09-06 (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian. Для загрузки подготовлены три сборки - сокращённая (338 МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (891 МБ) и полная с дополнительным набором приложений (2.7 ГБ). Дистрибутив поставляется с пользовательским окружением PIXEL (ответвление от LXDE). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов.

В новом выпуске:

  • В меню приложений реализована возможность поиска по именам установленных программ, что упрощает навигацию с использованием клавиатуры - пользователь может вызвать меню нажатием клавиши Windows, после чего сразу начать набор маски для поиска и после получения списка соответствующих запросу приложений выбрать нужное курсорными клавишами.
  • На панели реализованы раздельные индикаторы для управления громкостью и чувствительностью микрофона (ранее предлагался общий индикатор). При клике на индикаторах правой кнопкой мыши показываются списки доступных устройств ввода и вывода звука.
  • Предложен новый программный интерфейс для управления камерой - Picamera2, представляющий собой высокоуровневую обвязку над библиотекой libcamera на языке Python.
  • Предложены новые клавиатурные комбинации: Ctrl-Alt-B для открытия меню Bluetooth и Ctrl-Alt-W для открытия меню Wi-Fi.
  • Обеспечена совместимость с сетевым конфигуратором NetworkManager, который теперь можно использовать в качестве опции для настройки беспроводного соединения вместо штатно применяемого фонового процесса dhcpcd. По умолчанию пока остаётся dhcpcd, но в будущем планируется переход на NetworkManager, в котором предлагается множество дополнительных полезных возможностей, таких как поддержка VPN, возможность создания беспроводной точки доступа и подключение к беспроводным сетям со скрытым SSID. Перейти на NetworkManager можно в разделе расширенных настроек конфигуратора raspi-config.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.raspberrypi.com/ne...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Ubuntu MATE сформировал сборки для плат Raspberry Pi
  3. OpenNews: Проект Raspberry Pi представил плату Pico W с поддержкой Wi-Fi
  4. OpenNews: Прогресс в разработке открытых прошивок для Raspberry Pi
  5. OpenNews: Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS
  6. OpenNews: Началась публикация 64-разрядных сборок дистрибутива Raspberry Pi OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57744-raspberrypi
Ключевые слова: raspberrypi
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dannyD (?), 23:33, 07/09/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    >>с пользовательским окружением PIXEL...

    imho, единственное место где плоский дезигн как-то зашел.

     
  • 1.2, Аноньимъ (ok), 23:33, 07/09/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Нравится их дизайн и минималистичность.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:05, 08/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Кто мне скажет, а можно ли этот самый Pixel заюзать на убунте, вместо спина с LXQt было бы хорошо.
     
  • 1.5, McPitorKonceny (?), 00:15, 08/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    И чем это лучше CentOS?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:26, 08/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум тем, что CentOS умер.
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:58, 08/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    кто-нибудь заводил libcamera под archlinux arm?
     

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