Дистрибутив Ubuntu MATE сформировал сборки для плат Raspberry Pi

> Разработчики дистрибутива Ubuntu MATE, построенного на пакетной базе Ubuntu и предлагающего

> десктоп-окружение на основе проекта MATE, объявили о формировании сборок для плат

> Raspberry Pi. Сборки основаны на выпуске Ubuntu MATE 22.04 и подготовлены

> как для 32-разрядных, так и для 64-разрядных плат Raspberry Pi...

> Подробнее: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57468 Хотел установить Ubuntu Mate в VMWare. Запустил LiveDVD установку. Был уже на пол пути как бац вылезло окно "Welcome". Решил разобраться что еще за welcome и почему оно само вылезло. А там оказывается SNAP https://i.imgur.com/txi08Ae.png вот оно что. Они решили "обезопасить" приложение welcome изолированием в snap! Они бы еще калькулятор упаковали в snap.