Дистрибутив Ubuntu MATE сформировал сборки для плат Raspberry Pi

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|1.1, Жироватт (ok), 16:34, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше все-таки, чем сборка от проекта Fedora?
Лучше, чем зондированная убунта для пишки?
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|2.2, Аноним (2), 16:39, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>сборка от проекта Fedora
Называйте вещи своими именами, у этой сборки есть официальное название.
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|3.6, Без аргументов (?), 17:02, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы стимулируете фантазию глубинных внутренних миров полуженственных молодых юношей, читающих яой, бара, сётакон и любящих прочий подобный хентай.
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|4.15, Аноним (15), 17:48, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Свойство психики человека о том что он говорит о то что ему интересно.
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|1.4, Аннонн (?), 16:43, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Активация по умолчанию композитного оконного менеджера.
Очень полезная для около-IoT дистрибутивов фича, однако.
Даже безбожно тормозящие snap пакеты не исключили из поставки.
В общем - незачёт.
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|1.7, Аноним (2), 17:06, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Активация по умолчанию композитного оконного менеджера.
А этот композитинг не через софт/gl реализован, а через аппаратный композитор?
Как, например, в Андроиде.
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|2.12, Аноним (10), 17:25, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дурень, ты противопаставляешь DE без указания версии и ToolKit несвежей версии. Мозг есть хоть чуток?
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|1.9, achtosluchilos (ok), 17:15, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У платы и так не очень с производительностью, а они туда еще zswap lz4 запихивают. Совсем шиzа. Это же не Khadas VIM4, это RPi4!
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|2.13, Аноним (10), 17:28, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так никто и не собирается на нем видео обрабытывать и рендерить 3d-модели. Для броузера, почты, кина производительности хватит.
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|3.14, achtosluchilos (ok), 17:42, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там браузер пропускает кадры на ютубе со 100% нагрузкой cpu, о каком кине речь? Ворованном с торрентов чтоли. У нас в стране уже воровать разрешили? (Я просто не слешу что там эти обезьянки под коксом придумывают в своей кальяной). У VIM4 производительности cpu хватает по крайней мере для fullhd 30fps с загрузкой всех 8 ядер 19-32% (максимум) при том, что драйверов для аппаратного декодера там нет, все на cpu.
VIM4 это сейчас, наверное, единственный SBC который в браузере показывает видео (именно показывает, а не задыхается от перегрева и пропуска кадров). А если на vim4 установить android (сделать это очень просто), то можно смотреть хоть ютуб 4k@60fps на аппаратном декодере.
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|1.17, achtosluchilos (ok), 18:03, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Разработчики дистрибутива Ubuntu MATE, построенного на пакетной базе Ubuntu и предлагающего
> десктоп-окружение на основе проекта MATE, объявили о формировании сборок для плат
> Raspberry Pi. Сборки основаны на выпуске Ubuntu MATE 22.04 и подготовлены
> как для 32-разрядных, так и для 64-разрядных плат Raspberry Pi...
> Подробнее: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57468
Хотел установить Ubuntu Mate в VMWare. Запустил LiveDVD установку. Был уже на пол пути как бац вылезло окно "Welcome". Решил разобраться что еще за welcome и почему оно само вылезло. А там оказывается SNAP https://i.imgur.com/txi08Ae.png вот оно что. Они решили "обезопасить" приложение welcome изолированием в snap! Они бы еще калькулятор упаковали в snap.
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