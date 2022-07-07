The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Дистрибутив Ubuntu MATE сформировал сборки для плат Raspberry Pi

07.07.2022 16:23

Разработчики дистрибутива Ubuntu MATE, построенного на пакетной базе Ubuntu и предлагающего десктоп-окружение на основе проекта MATE, объявили о формировании сборок для плат Raspberry Pi. Сборки основаны на выпуске Ubuntu MATE 22.04 и подготовлены как для 32-разрядных, так и для 64-разрядных плат Raspberry Pi.

Из особенностей выделяется:

  • Включение по умолчанию механизма zswap и алгоритма lz4 для сжатия информации в разделе подкачки.
  • Поставка KMS-драйверов для GPU VideoCore 4, а также драйвера v3d для графического ускорителя VideoCore VI.
  • Активация по умолчанию композитного оконного менеджера.
  • Проведение оптимизации состава загрузочного образа.

Дополнительно можно отметить намерение разработчиков дистрибутива Fedora Linux обеспечить официальную поддержку сборок для плат Raspberry Pi 4. До сих порт платы Raspberry Pi 4 официально не поддерживались проектом из-за отсутствия открытых драйверов для графического ускорителя. С включением драйвера v3d в состав ядра и Mesa проблема с отсутствием драйверов для VideoCore VI решена, поэтому ничего не мешает реализовать официальную поддержку данных плат в Fedora 37.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu-mate.community/...)
  2. OpenNews: Ubuntu MATE переходит на GTK3+
  3. OpenNews: Ubuntu Software Center будет удалён из базовой поставки Ubuntu MATE
  4. OpenNews: Ubuntu MATE будет поставляться на компьютерах LibreBox
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.26, форка GNOME 2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57468-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, mate, raspberry
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 16:34, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше все-таки, чем сборка от проекта Fedora?
    Лучше, чем зондированная убунта для пишки?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:39, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >сборка от проекта Fedora

    Называйте вещи своими именами, у этой сборки есть официальное название.

     
     
  • 3.6, Без аргументов (?), 17:02, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы стимулируете фантазию глубинных внутренних миров полуженственных молодых юношей, читающих яой, бара, сётакон и любящих прочий подобный хентай.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 17:48, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свойство психики человека о том что он говорит о то что ему интересно.
     
  • 3.10, Аноним (10), 17:19, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты имеешь в виду название, которое было а не есть?
     

  • 1.4, Аннонн (?), 16:43, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Активация по умолчанию композитного оконного менеджера.

    Очень полезная для около-IoT дистрибутивов фича, однако.

    Даже безбожно тормозящие snap пакеты не исключили из поставки.

    В общем - незачёт.

     
  • 1.5, Аноним (5), 16:47, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем это лучше стандартного Raspbian?
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 17:21, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Raspbian стандартизировали, Можно ссылку?
     

  • 1.7, Аноним (2), 17:06, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Активация по умолчанию композитного оконного менеджера.

    А этот композитинг не через софт/gl реализован, а через аппаратный композитор?
    Как, например, в Андроиде.

     
  • 1.8, Без аргументов (?), 17:07, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    LxQt пизже, чем легаси GTK2.
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 17:25, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дурень, ты противопаставляешь DE без указания версии и ToolKit несвежей версии. Мозг есть хоть чуток?
     
  • 2.16, Аноним (15), 17:49, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Trinity TDE в разы удобнее!
     

  • 1.9, achtosluchilos (ok), 17:15, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У платы и так не очень с производительностью, а они туда еще zswap lz4 запихивают. Совсем шиzа. Это же не Khadas VIM4, это RPi4!
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 17:28, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так никто и не собирается на нем видео обрабытывать и рендерить 3d-модели. Для броузера, почты, кина производительности хватит.
     
     
  • 3.14, achtosluchilos (ok), 17:42, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там браузер пропускает кадры на ютубе со 100% нагрузкой cpu, о каком кине речь? Ворованном с торрентов чтоли. У нас в стране уже воровать разрешили? (Я просто не слешу что там эти обезьянки под коксом придумывают в своей кальяной). У VIM4 производительности cpu хватает по крайней мере для fullhd 30fps с загрузкой всех 8 ядер 19-32% (максимум) при том, что драйверов для аппаратного декодера там нет, все на cpu.
    VIM4 это сейчас, наверное, единственный SBC который в браузере показывает видео (именно показывает, а не задыхается от перегрева и пропуска кадров). А если на vim4 установить android (сделать это очень просто), то можно смотреть хоть ютуб 4k@60fps на аппаратном декодере.
     

  • 1.17, achtosluchilos (ok), 18:03, 07/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разработчики дистрибутива Ubuntu MATE, построенного на пакетной базе Ubuntu и предлагающего
    > десктоп-окружение на основе проекта MATE, объявили о формировании сборок для плат
    > Raspberry Pi. Сборки основаны на выпуске Ubuntu MATE 22.04 и подготовлены
    > как для 32-разрядных, так и для 64-разрядных плат Raspberry Pi...
    > Подробнее: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57468

    Хотел установить Ubuntu Mate в VMWare. Запустил LiveDVD установку. Был уже на пол пути как бац вылезло окно "Welcome". Решил разобраться что еще за welcome и почему оно само вылезло. А там оказывается SNAP https://i.imgur.com/txi08Ae.png вот оно что. Они решили "обезопасить" приложение welcome изолированием в snap! Они бы еще калькулятор упаковали в snap.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру