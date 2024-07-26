Релиз Multipass 1.14, инструментария для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах

Компания Canonical опубликовала выпуск инструментария multipass 1.14, предназначенного для упрощения установки различных версий Ubuntu в виртуальных машинах, запускаемых в системах виртуализации Linux, Windows и macOS. Multipass позволяет разработчику одной командой без дополнительных настроек запустить нужную версию Ubuntu в виртуальной машине, например, для экспериментов или проверки работы своего приложения. Для запуска виртуальной машины в Linux используется KVM или VirtualBox, в Windows - Hyper-V, а в macOS - HyperKit. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для быстрой установки multipass в Ubuntu подготовлен snap-пакет. Multipass самостоятельно извлекает необходимый образ операционной системы и поддерживает его в актуальном состоянии. Для настройки может применяться cloud-init. Предусмотрена возможность как монтирования дисковых разделов в виртуальное окружение (команда "multipass mount"), так и передачи отдельных файлов между хост-системой и виртуальной машиной (команда "multipass transfer"). Поддерживается полная интеграция установленной виртуальной машины с основным рабочим столом (добавляются пиктограммы приложений, системное меню и уведомления). Основные изменения: Добавлен графический интерфейс для взаимодействия с сервисами multipass, упрощающий управление виртуальными машинами.

Реализована возможность добавления внешнего сетевого моста к существующему экземпляру виртуальной машины.

Добавлена опция для принудительного завершения экземпляров виртуальной машины: "multipass stop --force <instance-name>".

Для бэкенда VirtualBox добавлена поддержка снапшотов, которые ранее были доступны только для QEMU и Hyper-V.

Добавлены дополнительные ограничения при монтировании каталогов из хост-окружения в гостевые системы. Реализована защита от пересечения идентификаторов пользователей при монтировании.

Размер snap-пакета сокращён на 48% (c 122MB до 64MB).

При сборке vcpkg вместо gRPC задействована библиотека POCO.



