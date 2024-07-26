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Релиз Multipass 1.14, инструментария для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах

26.07.2024 07:06

Компания Canonical опубликовала выпуск инструментария multipass 1.14, предназначенного для упрощения установки различных версий Ubuntu в виртуальных машинах, запускаемых в системах виртуализации Linux, Windows и macOS. Multipass позволяет разработчику одной командой без дополнительных настроек запустить нужную версию Ubuntu в виртуальной машине, например, для экспериментов или проверки работы своего приложения. Для запуска виртуальной машины в Linux используется KVM или VirtualBox, в Windows - Hyper-V, а в macOS - HyperKit. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv3. Для быстрой установки multipass в Ubuntu подготовлен snap-пакет.

Multipass самостоятельно извлекает необходимый образ операционной системы и поддерживает его в актуальном состоянии. Для настройки может применяться cloud-init. Предусмотрена возможность как монтирования дисковых разделов в виртуальное окружение (команда "multipass mount"), так и передачи отдельных файлов между хост-системой и виртуальной машиной (команда "multipass transfer"). Поддерживается полная интеграция установленной виртуальной машины с основным рабочим столом (добавляются пиктограммы приложений, системное меню и уведомления).

Основные изменения:

  • Добавлен графический интерфейс для взаимодействия с сервисами multipass, упрощающий управление виртуальными машинами.
  • Реализована возможность добавления внешнего сетевого моста к существующему экземпляру виртуальной машины.
  • Добавлена опция для принудительного завершения экземпляров виртуальной машины: "multipass stop --force <instance-name>".
  • Для бэкенда VirtualBox добавлена поддержка снапшотов, которые ранее были доступны только для QEMU и Hyper-V.
  • Добавлены дополнительные ограничения при монтировании каталогов из хост-окружения в гостевые системы. Реализована защита от пересечения идентификаторов пользователей при монтировании.
  • Размер snap-пакета сокращён на 48% (c 122MB до 64MB).
  • При сборке vcpkg вместо gRPC задействована библиотека POCO.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск Kata Containers 3.4 с изоляцией на основе виртуализации
  3. OpenNews: Для Xen развивается механизм паравиртуализации IOMMU
  4. OpenNews: Релиз Proxmox VE 8.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  5. OpenNews: Опубликован MyBee 13.1.0, дистрибутив FreeBSD для организации работы виртуальных машин
Автор новости: iPony129412
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61611-multipass
Ключевые слова: multipass, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 07:57, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Изобрели Docker?
     
  • 1.3, iPony129412 (?), 07:58, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Размер snap-пакета сокращён на 48% (c 122MB до 64MB).

    Вот это вообще SNAP чудо.
    Раньше был интерфейс в одну менюшку в трее. Сейчас добавили, вон и с графиками и иконками.
    И в два раза размер уменьшили.

     
  • 1.4, Аноним (4), 08:02, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >самостоятельно извлекает необходимый образ операционной системы и поддерживает его в актуальном состоянии

    и кому нужна такая самостоятельность?

     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 08:27, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне. Очень удобно в разработке.
    Когда сказал «хочу такой версии Ubuntu» и раз и готово.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 08:58, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказать не достаточно, распознавание речи отсутствует.
     
  • 3.9, нейм (?), 09:03, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем проблема тогда использовать тот же vagrant и провиженить ансиболью? И снап держать не надо
     
     
  • 4.10, Витюшка (?), 09:05, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем? Я смотрю у кого-то много лишнего свободного времени.
     
     
  • 5.11, нейм (?), 09:11, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > много свободного времени

    ну да, ужас, целых 5-10 минут с чтением getting started под кофе.

    А потом только версии подсовывать и запускать, ой ой, долго то как.

    То ли дело пОмЫшЕвОзИтЬ

     
     
  • 6.13, Витюшка (?), 09:28, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых ничего нормального в open-source нет. Не помню насчёт vagrant, но кажется он не умеет или в контейнеры или в ВМ.

    Почему-то на твои 5 минут наша компания разрабатывает собственный внутренний инструмент для этого. Угадай почему)

     
  • 6.14, iPony129412 (?), 09:56, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То ли дело пОмЫшЕвОзИтЬ

    у Multipass графический интерфейс появился по сути только сейчас
    Но зачем возится, если можно не возится?

     
  • 4.12, iPony129412 (?), 09:17, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от задач.
    Мне надо везде обмазываться Ubuntu.
    Так же нужен snapcraft.
    Поэтому и...
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:01, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Практически бесполезная прослойка. Никто не мешает создать несколько виртуалок с разными версиями ОС, назначить им одинаковый IP и запускать когда потребовалась конкретная версия. Или народ настолько обленился, что всё хочет делать лёжа на диване?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:58, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Или народ настолько обленился, что всё хочет делать лёжа на диване?

    Вы так говорите, как будто это что-то плохое. Любой инструмент автоматизации для того и предназначен, чтобы делать всё, условно говоря, лёжа на диване.

     
     
  • 3.18, Аноним (7), 11:33, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсутствие контроля за результатом вашей деятельности однажды приведёт вас к большим проблемам.
     

  • 1.19, Аноним (19), 11:39, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поставлю когда сделают на конец .deb пакет, не раньше
     
  • 1.20, 1 (??), 12:03, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А телеметрию они в этих виртуалках включают по умолчанию или нет ?
     

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