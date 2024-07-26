Релиз Multipass 1.14, инструментария для развёртывания Ubuntu в виртуальных машинах

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|1.3, iPony129412 (?), 07:58, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Размер snap-пакета сокращён на 48% (c 122MB до 64MB).
Вот это вообще SNAP чудо.
Раньше был интерфейс в одну менюшку в трее. Сейчас добавили, вон и с графиками и иконками.
И в два раза размер уменьшили.
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|1.4, Аноним (4), 08:02, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>самостоятельно извлекает необходимый образ операционной системы и поддерживает его в актуальном состоянии
и кому нужна такая самостоятельность?
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|2.6, iPony129412 (?), 08:27, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне. Очень удобно в разработке.
Когда сказал «хочу такой версии Ubuntu» и раз и готово.
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|3.9, нейм (?), 09:03, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чем проблема тогда использовать тот же vagrant и провиженить ансиболью? И снап держать не надо
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|5.11, нейм (?), 09:11, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> много свободного времени
ну да, ужас, целых 5-10 минут с чтением getting started под кофе.
А потом только версии подсовывать и запускать, ой ой, долго то как.
То ли дело пОмЫшЕвОзИтЬ
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|6.13, Витюшка (?), 09:28, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых ничего нормального в open-source нет. Не помню насчёт vagrant, но кажется он не умеет или в контейнеры или в ВМ.
Почему-то на твои 5 минут наша компания разрабатывает собственный внутренний инструмент для этого. Угадай почему)
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|6.14, iPony129412 (?), 09:56, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То ли дело пОмЫшЕвОзИтЬ
у Multipass графический интерфейс появился по сути только сейчас
Но зачем возится, если можно не возится?
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|4.12, iPony129412 (?), 09:17, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зависит от задач.
Мне надо везде обмазываться Ubuntu.
Так же нужен snapcraft.
Поэтому и...
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|1.8, Аноним (8), 09:01, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Практически бесполезная прослойка. Никто не мешает создать несколько виртуалок с разными версиями ОС, назначить им одинаковый IP и запускать когда потребовалась конкретная версия. Или народ настолько обленился, что всё хочет делать лёжа на диване?
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|2.16, Аноним (16), 10:58, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Или народ настолько обленился, что всё хочет делать лёжа на диване?
Вы так говорите, как будто это что-то плохое. Любой инструмент автоматизации для того и предназначен, чтобы делать всё, условно говоря, лёжа на диване.
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|3.18, Аноним (7), 11:33, 26/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отсутствие контроля за результатом вашей деятельности однажды приведёт вас к большим проблемам.
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|1.20, 1 (??), 12:03, 26/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А телеметрию они в этих виртуалках включают по умолчанию или нет ?
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