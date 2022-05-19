The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Опубликован MyBee 13.1.0, дистрибутив FreeBSD для организации работы виртуальных машин

19.05.2022 04:26

Состоялся выпуск свободного дистрибутива MyBee 13.1.0, построенного на базе технологий FreeBSD 13.1 и предоставляющего API для работы с виртуальными машинами (через гипервизор bhyve) и контейнерами (на базе FreeBSD jail). Дистрибутив рассчитан на установку на выделенный физический сервер. Размер установочного образа - 1.7ГБ

Базовая инсталляция MyBee предоставляет возможности для создания, уничтожения, запуска и остановки виртуальных окружений. Создавая собственные микросервисы и регистрируя их endpoints в API (например, легко могут быть реализованы микросервисы снапшотов, миграции, чекпоинтов, клонирования, переименовывания и т.д.), пользователи могут конструировать и расширять API под любые задачи и создавать специфичные решения.

Кроме этого, в дистрибутив входит большое количество профилей современных ОС, таких как Debian, CentOS, Rocky, Kali, Oracle, Ubuntu, FreeBSD, OpenBSD, DragonflyBSD и NetBSD, готовых к немедленному использованию. Конфигурирование сети и доступа осуществляется посредством пакетов cloud-init (для ОС семейства *Unix) и cloudbase (для Windows). Также, проект предоставляет инструментарий для создания своих собственных образов. Один из примеров кастомизированного образа - кластер Kubernetes, также запускаемый через API (поддержка Kubernetes обеспечивается при помощи проекта K8S-bhyve).

Высокая скорость развёртывания виртуальных машин и работы гипервизора bhyve позволяет дистрибутиву в режиме однонодовой установки найти применение в задачах по тестированию приложений, а также в исследовательской деятельности. В случае объединения нескольких серверов MyBee в кластер, дистрибутив может найти применение в качестве базы для построения частных облаков и FaaS/SaaS платформ. Несмотря на наличие простейшей системы контроля доступа к API, дистрибутив рассчитан на работу только в доверенных (trusted) окружениях.

Дистрибутив развивается участниками проекта CBSD и примечателен отсутствием каких-либо привязок к коду, аффилированному с зарубежными компаниями, а также использованием полностью альтернативного стека технологий.



  1. Главная ссылка к новости (https://myb.convectix.com...)
  2. OpenNews: Выпуск Bastille 0.9.20220216, системы управления контейнерами на основе FreeBSD Jail
  3. OpenNews: Выпуск MirageOS 4.0, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
  4. OpenNews: Выпуск OmniOS CE r151036, дистрибутива Illumos
  5. OpenNews: Проект NetBSD развивает новый гипервизор NVMM
  6. OpenNews: Первый выпуск ClonOS, платформы для управления виртуальными окружениями
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57213-mybee
Ключевые слова: mybee, hypervisor, bhyve, freebsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) RSS
  • 1.7, Аноним (7), 09:53, 19/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Дистрибутив развивается участниками проекта CBSD и примечателен отсутствием каких-либо привязок к коду, аффилированному с зарубежными компаниями, а также использованием полностью альтернативного стека технологий.

    То есть это полностью отечественный продукт?

     
  • 1.8, Catwoolfii (ok), 10:02, 19/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Опять Гинзбург?
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:04, 19/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    Не очень понятно чем оно лучше Proxmox, разьве что удобный на первый взгляд апи.
     
     
  • 2.10, Аноним (7), 10:16, 19/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL-Free же
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру