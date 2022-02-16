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Выпуск Bastille 0.9.20220216, системы управления контейнерами на основе FreeBSD Jail

19.02.2022 08:00

Опубликован выпуск Bastille 0.9.20220216, системы для автоматизации развёртывания и управления приложениями, запускаемыми в контейнерах, изолированных при помощи механизма FreeBSD Jail. Код написан на Shell, не требует для работы внешних зависимостей и распространяется под лицензией BSD.

Для управления контейнерами предоставляется интерфейс командной строки bastille, позволяющий создавать и обновлять Jail-окружения на базе выбранной версии FreeBSD и выполнять такие операции с контейнерами, как запуск/остановка, сборка, клонирование, импорт/экспорт, преобразование, изменение настроек, управление сетевым доступом и задание ограничений потребления ресурсов. Допускается развёртывание в контейнере окружений c Linux (Ubuntu и Debian), выполняемых с использованием Linuxulator. Из расширенных возможностей поддерживается запуск типовых команд разом в нескольких контейнерах, вложенные шаблоны, снапшоты и резервное копирование. Корневой раздел в контейнере монтируется в режиме только для чтения.

В репозитории предлагается около 60 шаблонов для быстрого запуска контейнеров типовых приложений, в которых представлены программы для серверов (nginx, mysql, wordpress, asterisk, redis, postfix, elasticsearch, salt и т.п.), разработчиков (gitea, gitlab, jenkins jenkins, python, php, perl, ruby, rust, go, node.js, openjdk) и пользователей (firefox, сhromium). Поддерживается создание стеков контейнеров, позволяющих использовать один шаблон в другом. Окружение для запуска контейнеров может быть создано как на физических серверах или платах Raspberry Pi, так и в облачных окружениях AWS EC2, Vultr и DigitalOcean.

Проект развивает Кристер Эдвардс (Christer Edwards) из компании SaltStack, который в том числе сопровождает порты с системой централизованного управления конфигурацией Salt для FreeBSD. Кристер когда-то участвовал в разработке Ubuntu, был системным администраторм в GNOME Foundation и работал в компании Adobe (является автором открытого компанией Adobe инструментария Hubble для мониторинга и поддержания безопасности систем).

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка клонирования jail-окружений, размещённых на разделах ZFS.
  • Добавлена команда "bastille list release -p" для показа промежуточных выпусков при выводе списка версий системы в окружениях.
  • Улучшено развёртывание окружений с Linux. Добавлена поддержка использования окружений Debian и Ubuntu для архитектуры Aarch64 (arm64).
  • Решены проблемы с созданием виртуальных сетей для объединения контейнеров с использованием подсистемы VNET.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/BastilleBSD...)
  2. OpenNews: Runj - OCI-совместимый инструментарий для управления контейнерами на базе FreeBSD jail
  3. OpenNews: Уязвимости во FreeBSD, позволяющие обойти ограничения jail-окружений
  4. OpenNews: Первый выпуск ClonOS, платформы для управления виртуальными окружениями
  5. OpenNews: Релиз FreeBSD 13.0
  6. OpenNews: Представлен Qjail, инструмент для упрощения управления FreeBSD Jail
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56725-bastille
Ключевые слова: bastille, freebsd, jail
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:09, 19/02/2022 [ответить]  
    		• +/
    А как оно по сравнению с докером? Хотелось бы какого-то сравнения
     
     
  • 2, Аноним (2), 08:34, 19/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аксиома Эскобара
     
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