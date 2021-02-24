Уязвимости во FreeBSD, позволяющие обойти ограничения jail-окружений

3.11 , пох. ( ? ), 12:53, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > А мне не очень понравилась FreeBSD. Представляете, на тамошнем форуме нет срача. Да ты просто не умеешь. К тому же там довольно быстро банют, долго ходить по грани не всем дано.

4.18 , Аноним ( 18 ), 13:25, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > К тому же там довольно быстро банют, долго ходить по грани не всем дано. Поэтому ты пришло сюда.

4.41 , n00by ( ok ), 14:36, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> А мне не очень понравилась FreeBSD. Представляете, на тамошнем форуме нет срача.

> Да ты просто не умеешь. Это потому что у меня допуска к БД нет, и он мне даже в страшных снах не снится. Помню, обменистратор одного широко известного в узких кругах сайтенга прочёл главу из книжки "MySQL для чайников" и изменил мои сообщения, что бы на том основании меня забанить. Но лажанул и выразился умеючи, на чём два других админа и спалили его махинации по логам апача. Так я понял, что незачем управлять Вселенной, она и без меня знает что делать. :)

3.13 , Аноним ( 13 ), 13:03, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ты просто не застал bsd-срачи в ЖЖ.

3.44 , Аноним ( 44 ), 14:44, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > в них нет World of Tanks В них есть World of Tanks

4.49 , n00by ( ok ), 15:06, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> в них нет World of Tanks

> В них есть World of Tanks Ну так то есть, но это Вам самостоятельно придётся возиться. Тогда как баш-программисты операционной системы Rosa Tresh создали гениальный rpm пакет, который устанавливает инсталлятор PortWoT. ОднойКнопкой™.

3.57 , Аноньё ( ? ), 15:55, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Представляете, на тамошнем форуме нет срача Ужас-ужас

