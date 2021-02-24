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Уязвимости во FreeBSD, позволяющие обойти ограничения jail-окружений

24.02.2021 11:55

В развиваемой проектом FreeBSD системе изолированных окружений jail выявлены две уязвимости:

  • CVE-2020-25582 - уязвимость в реализации системного вызова jail_attach, предназначенного для прикрепления внешних процессов к существующим jail-окружениям. Проблема проявляется во время вызова jail_attach при помощи команд jexec или killall, и позволяет привилегированному процессу, изолированному внутри jail, изменить свой корневой каталог и получить полный доступ ко всем файлам и каталогам в системе.
  • CVE-2020-25581 - состояние гонки при удалении процессов при помощи системного вызова jail_remove, позволяет запущенному внутри jail привилегированному процессу избежать удаления при завершении работы jail и получить полный доступ к системе через devfs при при последующем запуске jail с тем же корневым каталогом, воспользовавшись моментом, когда devfs уже примонтирован для jail, но правила изоляции ещё не применены.

Дополнительно можно отметить уязвимость (CVE-2020-25580) в PAM-модуле pam_login_access, отвечающем за обработку файла login_access, в котором определяются правила доступа пользователей и групп, применяемые при входе в систему (по умолчанию разрешён вход через консоль, sshd и telnetd). Уязвимость позволяет обойти ограничения login_access и осуществить вход, несмотря на наличие запрещающих правил.

Уязвимости устранены в ветках 13.0-STABLE, 12.2-STABLE и 11.4-STABLE, а также в корректирующих обновлениях FreeBSD 12.2-RELEASE-p4 и 11.4-RELEASE-p8.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ftpd из FreeBSD, позволявшая получить root-доступ при использовании ftpchroot
  3. OpenNews: Уязвимость в реализации jail из FreeBSD
  4. OpenNews: Возможность запуска CentOS 5 внутри FreeBSD jail
  5. OpenNews: Удалённые уязвимости в IPv6-стеках OpenBSD и FreeBSD
  6. OpenNews: Уязвимости в IPv6-стеке FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54642-freebsd
Ключевые слова: freebsd, jail
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, James Bond (?), 12:02, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не только докер оказался решет0м
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:03, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    с хрустом так не было бы!
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 12:05, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блдж когда уже «Не время умирать» выйдет?!
     
  • 3.73, Аноним (73), 17:59, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С хрустом небыло бы вообще ничего. Как ничего до сих пор и нет.
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:20, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Не только докер оказался решет0м

    Главное, только дальше заголовка не читай ...

    > jail_remove(2) includes a loop that sends SIGKILL to all processes
    > in a jail, but skips processes in PRS_NEW state.  Thus it is possible
    > the a process in mid-fork(2) during jail removal can survive the jail
    > being removed.

    --
    > A process running inside a jail can avoid being killed during jail termination.
    > If a jail is subsequently started with the same root path, a lingering jailed process may be able to exploit the window during which a devfs filesystem is mounted but the jail's devfs ruleset has not been applied, to access device nodes which are ordinarily inaccessible.

    Делов-то - иметь рут, иметь монтирование devfs вообще, потом подгадать момент, когда jail решат прихлопнуть и сделать массовй форк, затем подгадать момент, когда запустят такой же и в промежуток времени между монтированием devfs и применением правил ...

    Совсем то же самое что и
    >  повышение привилегий (выполнение кода с правами root) в процессе декодирования специально оформленных архивов LZMA (.xz);
    > проблемы с проверкой идентификатора образа контейнера, которые могут быть использованы для подмены загружаемого из репозитория образа или выхода за пределы допустимого файлового пути.
    > возможность записи во внешние части ФС и выхода за пределы контейнера через манипуляции с абсолютными символическими ссылками;

    Вот!

     
  • 2.56, Аноним (56), 15:54, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Докер vs jail - это как теплое с мягким. Jail vs cgroups тогда уж
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 16:09, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это ты сравниваешь тёплое с мягким. Механизм изоляции и контроль ресурсов.
     
     
  • 4.76, Аноним (76), 18:20, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он имел в виду linux namespaces, дополнением функциональности которого cgroups является.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:10, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И все равно я считаю BSD хорошей операционной системой. Да, бывают уязвимости, но у кого их не было? Я сейчас копаюсь в TempleOS -- тоже еще одна экзотическая ось, и вот в сравнении с ней BSD выглядит довольно-таки выигрышно.
     
     
  • 2.10, n00by (ok), 12:45, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    А мне не очень понравилась FreeBSD. Представляете, на тамошнем форуме нет срача. Как можно так жить? Потому сменил её на Rosa Tresh. Вот где настоящая фридум и гармония: пользователи вправе называть эту ОС г-ном, а разработчики пользователей -- свиньями. Ну а другие Линукс по сравнению с ней априори дно, потому что в них нет World of Tanks и самого большого вежливого сообщества.
     
     
  • 3.11, пох. (?), 12:53, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А мне не очень понравилась FreeBSD. Представляете, на тамошнем форуме нет срача.

    Да ты просто не умеешь.

    К тому же там довольно быстро банют, долго ходить по грани не всем дано.

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:25, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > К тому же там довольно быстро банют, долго ходить по грани не всем дано.

    Поэтому ты пришло сюда.

     
  • 4.41, n00by (ok), 14:36, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> А мне не очень понравилась FreeBSD. Представляете, на тамошнем форуме нет срача.
    > Да ты просто не умеешь.

    Это потому что у меня допуска к БД нет, и он мне даже в страшных снах не снится. Помню, обменистратор одного широко известного в узких кругах сайтенга прочёл главу из книжки "MySQL для чайников" и изменил мои сообщения, что бы на том основании меня забанить. Но лажанул и выразился умеючи, на чём два других админа и спалили его махинации по логам апача. Так я понял, что незачем управлять Вселенной, она и без меня знает что делать. :)

     
  • 3.13, Аноним (13), 13:03, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты просто не застал bsd-срачи в ЖЖ.
     
  • 3.44, Аноним (44), 14:44, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в них нет World of Tanks

    В них есть World of Tanks

     
     
  • 4.49, n00by (ok), 15:06, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> в них нет World of Tanks
    > В них есть World of Tanks

    Ну так то есть, но это Вам самостоятельно придётся возиться. Тогда как баш-программисты операционной системы Rosa Tresh создали гениальный rpm пакет, который устанавливает инсталлятор PortWoT. ОднойКнопкой™.

     
  • 3.57, Аноньё (?), 15:55, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Представляете, на тамошнем форуме нет срача

    Ужас-ужас

     
  • 2.14, Аноним (14), 13:09, 24/02/2021 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 14:34, 24/02/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 14:41, 24/02/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.43, Аноним (42), 14:42, 24/02/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 14:50, 24/02/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:09, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В сравнении с ОСью от поехвашего что угодно выглядит выигрышно.
    Но бзди действительно красивы своим акодемизмом.
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 13:29, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В сравнении с ОСью от поехвашего что угодно выглядит выигрышно.

    Я почему-то подумал про Бздю, но не про Ось Храма.

    > Но бзди действительно красивы своим акодемизмом.

    Есть варианты покруче. Например - Миникс. Тененбаум например, всем кому нужно видео - рекомендует запустить вантуз. Так что, познай лучше силу микроядра и будь счастлив.

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 14:23, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    До коле!?
    Миникс - иллюстрация к учебному курсу. Сам Танненбаум устал повторять, что в жизни это не применимо. Потому что очень много чего, осталось за границами учебного курса.
     
     
  • 5.51, Lex (??), 15:12, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их несколько, тех миниксов.
    И третий миникс нифига не для обучения, а для «прода»
     
     
  • 6.68, Аноним (36), 17:39, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паскаль тоже в прод пошел. Когда приставку Object прилепили. Но не надолго и не широко.
    А миникс от Таненбаума в прод никак. С допилами и то низенько-близенько.
     
  • 4.38, Аноним (42), 14:29, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть варианты покруче. Например - Миникс. Тененбаум например, всем кому нужно видео - рекомендует запустить вантуз. Так что, познай лучше силу микроядра и будь счастлив.

    Я не могу рассматривать MINIX3 как полноценную ОС. А вот illumos вполне себе открытый настоящий UNIX.

     
     
  • 5.48, ryoken (ok), 15:03, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Я не могу рассматривать MINIX3 как полноценную ОС.

    А вот интелогоблины как-то - вполне. И поселили сие в своём ME.

     
     
  • 6.61, Аноним (42), 16:19, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть для тебя нет разницы между Встроенное программное обеспечение и ОС? Ты сам вероятно MINIX3 используешь на своем персональном компьютере как основную ОС ???
     
  • 2.17, Аноним (18), 13:23, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Всё относительно Вот я на одной из своих машин дуалбутаю фрибзду из гроба Оба ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 13:44, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > - Иногда при выключении можно потерять UFS2 вне зависимости от SU или J. Проблема извечная, чинить никто не будет.

    Ссылку на багрепорт или балабол.
    > - Очень тормозная графика. Наверное из-за того, что я давно привык к
    > линуксовым оптимизациям и плавной прокрутке.

    ... или к пингвиняьему балабольству ...
    > - Мало софта, почти нерабочий линуксатор.

    Почти нерабочий наброс, потому что слишком жЫрный.

     
     
  • 4.26, Аноним (45), 14:06, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Блоб нвидиа ставите и как в линуксе видео, вообще никакой разницы, я и игры даже под вином играл во бзде. Прокрутка тоже норм, правда только огнелиса ставил. Хром мне и в линукс не нравится.
     
     
  • 5.33, Аноним (-), 14:17, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Блоб нвидиа ставите и как в линуксе видео, вообще никакой разницы, я
    > и игры даже под вином играл во бзде. Прокрутка тоже норм,
    > правда только огнелиса ставил. Хром мне и в линукс не нравится.

    Так не мне это писать надо ... впрочем - тому кадру тоже не надо, ему это не интересно, он тут каждый раз так набрасывает ...


     
  • 3.40, Аноним (42), 14:34, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >- Мало софта, почти нерабочий линуксатор. Но на это вроде обратили внимание

    Как может быть софта меньше чем под Линукс, если софт под Линукс открытый и портировать его легко? Не понимаю.

     
     
  • 4.46, анонн (ok), 14:59, 24/02/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.70, псевдонимус (?), 17:48, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сдается мне слегка п!$diшь ты, мил человек. Но зачем, если есть реальные причины покритиковать фрибсд?
     
  • 2.37, Аноним (42), 14:26, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выявление уязвимостей это хорошо, это рабочий процесс. Не понимаю почему кто-то сравнивает FreeBSD и Linux. Радуются выявленным уязвимостям как дети, как будто Линукс от этого лучше стал.
    Если человеку интересно СПО он должен радоваться развитию любой открытой ОС в том числе и выявлению уязвимостей.
    Последнее время в FreeBSD активно находят уязвимости, это признак развития.
     

  • 1.5, kvaps (ok), 12:27, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну контейнеры это совсем не про изоляцию.
    Даже в linux рекомендуется отбирать у контейнеров root.
     
     
  • 2.7, Anonymouss (?), 12:35, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Правильно говорить: "Но контейнеры это совсем не средство изоляции" ("про" здесь неуместно и делает фразу корявой)
     
  • 2.9, пох. (?), 12:40, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    это в ваших линуксах какие-то контейнеры, которые не про изоляцию.
    jail это как раз про изоляцию, и изначально - только и исключительно про нее.

    Стапроцентной гарантии, впрочем, не дает, а с модными "конь-тейнерными" фичами и тем более.

     
     
  • 3.21, Аноним (-), 13:36, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > это в ваших линуксах какие-то контейнеры, которые не про изоляцию.
    > jail это как раз про изоляцию, и изначально - только и исключительно
    > про нее.

    Ну ты же понимаешь, что дальше заголовков пингвинята не читают, а там ясно написано, что УЯЗВИМО!

    И пох, что в одном случае для ptrace нужно иметь соотв. привилегии _и_ как-то угадать время запуска и PID, а в другом - сначала делать постоянный и массовый форк, чтобы иметь шанс пережить прибитие джейла, а затем не менее "незаметный" poll доступных dev-нод (если они есть вообще) ...

     
     
  • 4.30, Аноним (36), 14:12, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Школота может умничает?
     
  • 2.71, псевдонимус (?), 17:53, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джайл именно про изоляцию, прочие фичи вторичны
     

  • 1.20, Аноним (45), 13:32, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Никогда на бзяшном десктопе ими не пользовался, хотя честно старался привыкнуть к бзде, но перетыкивать колонки и наушники такое себе удовольствие. В линукс проще с этим делом из-за алсы.) В остальном одинаково.
     
     
  • 2.72, псевдонимус (?), 17:55, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за набор случайных слов я сейчас прочитал?
     

  • 1.25, Аноним (25), 14:01, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >> When a process, such as jexec(8) or killall(1), calls jail_attach(2)

    to enter a jail, the jailed root can attach to it using ptrace(2) before
    the current working directory is changed.
    >> Проблема проявляется во время вызова jail_attach при помощи команд jexec или killall, и позволяет привилегированному процессу, изолированному внутри jail, изменить свой корневой каталог и получить полный доступ ко всем файлам и каталогам в системе.

    Ух ты.
    Как-то угадать время вызова _и_ PID и получить доступ на тот самый промежуток времени, когда процессу прикрепили JID, но _еще не поменяли_ working dir - стало простым и незатейливым "полный доступ ко всем файлам и каталогам в системе"

     
     
  • 2.27, Аноним (36), 14:08, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот тоже заголовок новости удивил. Желтизна какая-то.
    По факту: "обладая даром ясновидения и удачей +100500 вам возможно удастся повысить привилегии, но это не точно".
     
  • 2.29, пох. (?), 14:10, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну типичный ж race, может повезти. Осталось только уговорить подобное позапускать энцать раз подряд.

     
     
  • 3.31, Аноним (36), 14:13, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Проделайте это хоть раз, везучий вы наш :)
     
     
  • 4.74, Карабьян (?), 18:05, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут уже законы Мерфи сработают: в лотерею фиг выиграешь, а вот против теья редкая гадость непременно случится
     
  • 3.47, Sw00p aka Jerom (?), 15:01, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну типичный ж race,

    сначала ведь нужно владеть рутом внутри джейла не?

     
     
  • 4.53, пох. (?), 15:24, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты хорошо понимаешь, что такое jail? Это ни разу не дыркер для донесения крошек с разарботчиковой клавиатуры до прода в неизменной позиции. Это именно про изоляцию. И в ней нашли очередную проблему (ну и будут, это люди писали а не с неба дадено)

    Мы для того в нем что-то запускаем (в том числе и как правило так и да - рутовое), чтобы ограничить ущерб в случае чего. Вот если это что-то поломали (очередной bind с сишной дырой) - чтоб там и остались. Поэтому возможность вылезти из chroot - безусловно нехорошо, даже вот такая, не факт что exploitable да еще чтоб не шибко заметным образом.
    При том что вся остальная изоляция, естественно, сохранится - в конце-концов, у меня на каждой системе есть по одному jail где / совпадает с системным изначально, by design.

     

  • 1.50, ryoken (ok), 15:08, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оффтоп. На выходных в очередной раз пытался водрузить сабж на PowerMacG5. В очередной раз - мимо кассы. Контроллер дисковый нашло (LSISAS 3041E-R), поставиться по дефолту с дефолтной разметкой - смогло. На установке загрузчика - сдохло. На попытку из своего же меню запустить установку повторно - ноль реакции. С учётом вполне себе работающего с этого же контроллера Void-а - чёт тут не так, с бсдёй.
     
     
  • 2.54, Аноним (54), 15:46, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я на выходных в баню ходил и пиво пил.
     
  • 2.55, Аноним (45), 15:53, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дефолтно это с ЗФС то там же джпт и сраный уефи. Дальше руками ефибутмгр -с и т.д. А вот если легаси биос с мбр уфс и всем таким, то там норм работает само.
     
     
  • 3.58, ryoken (ok), 16:00, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы сейчас кому и на что отвечали? То, что архитектура ppc64, где APM & OpenFirmware - не видно?
     
     
  • 4.59, Аноним (45), 16:07, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы про загрузчик писали. Какая блин разница.
     
     
  • 5.63, пох. (?), 17:05, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Специалисты впопеннета, какая, действительно, им разница... Подумаешь, нет на G5 никакого uefi и gpt тоже некому читать, и досовский masterboot не спасет ни разу.  Некогда думать, трясти надо!

    Ну а топикстартеру не расстраиваться  - непременно еще лет через десять твоя неподдерживаемая давно уже выброшенная на свалку архитектура заинтересует какого-то разработчика фри достаточно, чтоб ее начать чинить.

    Тут, блин, ныне выпускаемую и вполне востребованную-то никто не захотел поддерживать, а ты со своим гепять...

     
     
  • 6.65, Аноним (45), 17:24, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам я не тыкал и в глаза не видел, но вдруг поможет.
     
  • 6.75, Карабьян (?), 18:08, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Че-то ржу
     

  • 1.62, Какаянахренразница (ok), 16:50, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять демоны вылазят из контейнеров...
     
     
  • 2.64, Аноним (-), 17:17, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опять демоны вылазят из контейнеров...

    Учитывая pid_max = 99999 и pid_random - только в день равноденствия, если этот день = четверг високосного года, имеет место солнечное затмение и только что прошел дождь.

     

  • 1.66, Аноним (66), 17:37, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хоть я и пользую Фрибсд уже более 15 лет я к сожалению не получил их официальную рассылку об уязвимостях потому что у них DKIM подпись в письмах неверная и их админы считают что это ок)))

    > We cannot guarantee correctness of DKIM signatures going through the

    mailing lists.

    > Looking into why security@ fails DKIM is on my list but it's pretty far down.  I suggest you try to fix your mail server so it reacts correctly to a broken DKIM signature, as documented in RFC 6375,

     
  • 1.69, Аноним (69), 17:45, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    мда, факапненько...
     

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