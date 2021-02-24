Уязвимости во FreeBSD, позволяющие обойти ограничения jail-окружений

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|3.73, Аноним (73), 17:59, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С хрустом небыло бы вообще ничего. Как ничего до сих пор и нет.
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|2.16, Аноним (16), 13:20, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Не только докер оказался решет0м
Главное, только дальше заголовка не читай ...
> jail_remove(2) includes a loop that sends SIGKILL to all processes
> in a jail, but skips processes in PRS_NEW state. Thus it is possible
> the a process in mid-fork(2) during jail removal can survive the jail
> being removed.
--
> A process running inside a jail can avoid being killed during jail termination.
> If a jail is subsequently started with the same root path, a lingering jailed process may be able to exploit the window during which a devfs filesystem is mounted but the jail's devfs ruleset has not been applied, to access device nodes which are ordinarily inaccessible.
Делов-то - иметь рут, иметь монтирование devfs вообще, потом подгадать момент, когда jail решат прихлопнуть и сделать массовй форк, затем подгадать момент, когда запустят такой же и в промежуток времени между монтированием devfs и применением правил ...
Совсем то же самое что и
> повышение привилегий (выполнение кода с правами root) в процессе декодирования специально оформленных архивов LZMA (.xz);
> проблемы с проверкой идентификатора образа контейнера, которые могут быть использованы для подмены загружаемого из репозитория образа или выхода за пределы допустимого файлового пути.
> возможность записи во внешние части ФС и выхода за пределы контейнера через манипуляции с абсолютными символическими ссылками;
Вот!
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|2.56, Аноним (56), 15:54, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Докер vs jail - это как теплое с мягким. Jail vs cgroups тогда уж
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|3.60, Аноним (60), 16:09, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, это ты сравниваешь тёплое с мягким. Механизм изоляции и контроль ресурсов.
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|4.76, Аноним (76), 18:20, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он имел в виду linux namespaces, дополнением функциональности которого cgroups является.
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|1.4, Аноним (4), 12:10, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И все равно я считаю BSD хорошей операционной системой. Да, бывают уязвимости, но у кого их не было? Я сейчас копаюсь в TempleOS -- тоже еще одна экзотическая ось, и вот в сравнении с ней BSD выглядит довольно-таки выигрышно.
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|2.10, n00by (ok), 12:45, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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А мне не очень понравилась FreeBSD. Представляете, на тамошнем форуме нет срача. Как можно так жить? Потому сменил её на Rosa Tresh. Вот где настоящая фридум и гармония: пользователи вправе называть эту ОС г-ном, а разработчики пользователей -- свиньями. Ну а другие Линукс по сравнению с ней априори дно, потому что в них нет World of Tanks и самого большого вежливого сообщества.
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|3.11, пох. (?), 12:53, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А мне не очень понравилась FreeBSD. Представляете, на тамошнем форуме нет срача.
Да ты просто не умеешь.
К тому же там довольно быстро банют, долго ходить по грани не всем дано.
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|4.18, Аноним (18), 13:25, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> К тому же там довольно быстро банют, долго ходить по грани не всем дано.
Поэтому ты пришло сюда.
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|4.41, n00by (ok), 14:36, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> А мне не очень понравилась FreeBSD. Представляете, на тамошнем форуме нет срача.
> Да ты просто не умеешь.
Это потому что у меня допуска к БД нет, и он мне даже в страшных снах не снится. Помню, обменистратор одного широко известного в узких кругах сайтенга прочёл главу из книжки "MySQL для чайников" и изменил мои сообщения, что бы на том основании меня забанить. Но лажанул и выразился умеючи, на чём два других админа и спалили его махинации по логам апача. Так я понял, что незачем управлять Вселенной, она и без меня знает что делать. :)
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|4.49, n00by (ok), 15:06, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> в них нет World of Tanks
> В них есть World of Tanks
Ну так то есть, но это Вам самостоятельно придётся возиться. Тогда как баш-программисты операционной системы Rosa Tresh создали гениальный rpm пакет, который устанавливает инсталлятор PortWoT. ОднойКнопкой™.
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|2.15, Аноним (15), 13:09, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В сравнении с ОСью от поехвашего что угодно выглядит выигрышно.
Но бзди действительно красивы своим акодемизмом.
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|3.19, Аноним (18), 13:29, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В сравнении с ОСью от поехвашего что угодно выглядит выигрышно.
Я почему-то подумал про Бздю, но не про Ось Храма.
> Но бзди действительно красивы своим акодемизмом.
Есть варианты покруче. Например - Миникс. Тененбаум например, всем кому нужно видео - рекомендует запустить вантуз. Так что, познай лучше силу микроядра и будь счастлив.
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|4.36, Аноним (36), 14:23, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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До коле!?
Миникс - иллюстрация к учебному курсу. Сам Танненбаум устал повторять, что в жизни это не применимо. Потому что очень много чего, осталось за границами учебного курса.
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|5.51, Lex (??), 15:12, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Их несколько, тех миниксов.
И третий миникс нифига не для обучения, а для «прода»
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|6.68, Аноним (36), 17:39, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Паскаль тоже в прод пошел. Когда приставку Object прилепили. Но не надолго и не широко.
А миникс от Таненбаума в прод никак. С допилами и то низенько-близенько.
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|4.38, Аноним (42), 14:29, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Есть варианты покруче. Например - Миникс. Тененбаум например, всем кому нужно видео - рекомендует запустить вантуз. Так что, познай лучше силу микроядра и будь счастлив.
Я не могу рассматривать MINIX3 как полноценную ОС. А вот illumos вполне себе открытый настоящий UNIX.
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|5.48, ryoken (ok), 15:03, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Я не могу рассматривать MINIX3 как полноценную ОС.
А вот интелогоблины как-то - вполне. И поселили сие в своём ME.
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|6.61, Аноним (42), 16:19, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть для тебя нет разницы между Встроенное программное обеспечение и ОС? Ты сам вероятно MINIX3 используешь на своем персональном компьютере как основную ОС ???
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|2.17, Аноним (18), 13:23, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
Всё относительно Вот я на одной из своих машин дуалбутаю фрибзду из гроба Оба ... большой текст свёрнут, показать
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|3.23, Аноним (-), 13:44, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> - Иногда при выключении можно потерять UFS2 вне зависимости от SU или J. Проблема извечная, чинить никто не будет.
Ссылку на багрепорт или балабол.
> - Очень тормозная графика. Наверное из-за того, что я давно привык к
> линуксовым оптимизациям и плавной прокрутке.
... или к пингвиняьему балабольству ...
> - Мало софта, почти нерабочий линуксатор.
Почти нерабочий наброс, потому что слишком жЫрный.
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|4.26, Аноним (45), 14:06, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Блоб нвидиа ставите и как в линуксе видео, вообще никакой разницы, я и игры даже под вином играл во бзде. Прокрутка тоже норм, правда только огнелиса ставил. Хром мне и в линукс не нравится.
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|5.33, Аноним (-), 14:17, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Блоб нвидиа ставите и как в линуксе видео, вообще никакой разницы, я
> и игры даже под вином играл во бзде. Прокрутка тоже норм,
> правда только огнелиса ставил. Хром мне и в линукс не нравится.
Так не мне это писать надо ... впрочем - тому кадру тоже не надо, ему это не интересно, он тут каждый раз так набрасывает ...
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|3.40, Аноним (42), 14:34, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>- Мало софта, почти нерабочий линуксатор. Но на это вроде обратили внимание
Как может быть софта меньше чем под Линукс, если софт под Линукс открытый и портировать его легко? Не понимаю.
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|3.70, псевдонимус (?), 17:48, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сдается мне слегка п!$diшь ты, мил человек. Но зачем, если есть реальные причины покритиковать фрибсд?
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|2.37, Аноним (42), 14:26, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выявление уязвимостей это хорошо, это рабочий процесс. Не понимаю почему кто-то сравнивает FreeBSD и Linux. Радуются выявленным уязвимостям как дети, как будто Линукс от этого лучше стал.
Если человеку интересно СПО он должен радоваться развитию любой открытой ОС в том числе и выявлению уязвимостей.
Последнее время в FreeBSD активно находят уязвимости, это признак развития.
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|1.5, kvaps (ok), 12:27, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну контейнеры это совсем не про изоляцию.
Даже в linux рекомендуется отбирать у контейнеров root.
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|2.7, Anonymouss (?), 12:35, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Правильно говорить: "Но контейнеры это совсем не средство изоляции" ("про" здесь неуместно и делает фразу корявой)
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|2.9, пох. (?), 12:40, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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это в ваших линуксах какие-то контейнеры, которые не про изоляцию.
jail это как раз про изоляцию, и изначально - только и исключительно про нее.
Стапроцентной гарантии, впрочем, не дает, а с модными "конь-тейнерными" фичами и тем более.
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|3.21, Аноним (-), 13:36, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> это в ваших линуксах какие-то контейнеры, которые не про изоляцию.
> jail это как раз про изоляцию, и изначально - только и исключительно
> про нее.
Ну ты же понимаешь, что дальше заголовков пингвинята не читают, а там ясно написано, что УЯЗВИМО!
И пох, что в одном случае для ptrace нужно иметь соотв. привилегии _и_ как-то угадать время запуска и PID, а в другом - сначала делать постоянный и массовый форк, чтобы иметь шанс пережить прибитие джейла, а затем не менее "незаметный" poll доступных dev-нод (если они есть вообще) ...
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|1.20, Аноним (45), 13:32, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Никогда на бзяшном десктопе ими не пользовался, хотя честно старался привыкнуть к бзде, но перетыкивать колонки и наушники такое себе удовольствие. В линукс проще с этим делом из-за алсы.) В остальном одинаково.
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|1.25, Аноним (25), 14:01, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>> When a process, such as jexec(8) or killall(1), calls jail_attach(2)
to enter a jail, the jailed root can attach to it using ptrace(2) before
the current working directory is changed.
>> Проблема проявляется во время вызова jail_attach при помощи команд jexec или killall, и позволяет привилегированному процессу, изолированному внутри jail, изменить свой корневой каталог и получить полный доступ ко всем файлам и каталогам в системе.
Ух ты.
Как-то угадать время вызова _и_ PID и получить доступ на тот самый промежуток времени, когда процессу прикрепили JID, но _еще не поменяли_ working dir - стало простым и незатейливым "полный доступ ко всем файлам и каталогам в системе"
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|2.27, Аноним (36), 14:08, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот тоже заголовок новости удивил. Желтизна какая-то.
По факту: "обладая даром ясновидения и удачей +100500 вам возможно удастся повысить привилегии, но это не точно".
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|2.29, пох. (?), 14:10, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну типичный ж race, может повезти. Осталось только уговорить подобное позапускать энцать раз подряд.
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|4.74, Карабьян (?), 18:05, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут уже законы Мерфи сработают: в лотерею фиг выиграешь, а вот против теья редкая гадость непременно случится
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|4.53, пох. (?), 15:24, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты хорошо понимаешь, что такое jail? Это ни разу не дыркер для донесения крошек с разарботчиковой клавиатуры до прода в неизменной позиции. Это именно про изоляцию. И в ней нашли очередную проблему (ну и будут, это люди писали а не с неба дадено)
Мы для того в нем что-то запускаем (в том числе и как правило так и да - рутовое), чтобы ограничить ущерб в случае чего. Вот если это что-то поломали (очередной bind с сишной дырой) - чтоб там и остались. Поэтому возможность вылезти из chroot - безусловно нехорошо, даже вот такая, не факт что exploitable да еще чтоб не шибко заметным образом.
При том что вся остальная изоляция, естественно, сохранится - в конце-концов, у меня на каждой системе есть по одному jail где / совпадает с системным изначально, by design.
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|1.50, ryoken (ok), 15:08, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Оффтоп. На выходных в очередной раз пытался водрузить сабж на PowerMacG5. В очередной раз - мимо кассы. Контроллер дисковый нашло (LSISAS 3041E-R), поставиться по дефолту с дефолтной разметкой - смогло. На установке загрузчика - сдохло. На попытку из своего же меню запустить установку повторно - ноль реакции. С учётом вполне себе работающего с этого же контроллера Void-а - чёт тут не так, с бсдёй.
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|2.55, Аноним (45), 15:53, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дефолтно это с ЗФС то там же джпт и сраный уефи. Дальше руками ефибутмгр -с и т.д. А вот если легаси биос с мбр уфс и всем таким, то там норм работает само.
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|3.58, ryoken (ok), 16:00, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это вы сейчас кому и на что отвечали? То, что архитектура ppc64, где APM & OpenFirmware - не видно?
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|5.63, пох. (?), 17:05, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Специалисты впопеннета, какая, действительно, им разница... Подумаешь, нет на G5 никакого uefi и gpt тоже некому читать, и досовский masterboot не спасет ни разу. Некогда думать, трясти надо!
Ну а топикстартеру не расстраиваться - непременно еще лет через десять твоя неподдерживаемая давно уже выброшенная на свалку архитектура заинтересует какого-то разработчика фри достаточно, чтоб ее начать чинить.
Тут, блин, ныне выпускаемую и вполне востребованную-то никто не захотел поддерживать, а ты со своим гепять...
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|2.64, Аноним (-), 17:17, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Опять демоны вылазят из контейнеров...
Учитывая pid_max = 99999 и pid_random - только в день равноденствия, если этот день = четверг високосного года, имеет место солнечное затмение и только что прошел дождь.
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|1.66, Аноним (66), 17:37, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хоть я и пользую Фрибсд уже более 15 лет я к сожалению не получил их официальную рассылку об уязвимостях потому что у них DKIM подпись в письмах неверная и их админы считают что это ок)))
> We cannot guarantee correctness of DKIM signatures going through the
mailing lists.
> Looking into why security@ fails DKIM is on my list but it's pretty far down. I suggest you try to fix your mail server so it reacts correctly to a broken DKIM signature, as documented in RFC 6375,
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