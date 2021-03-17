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Runj - OCI-совместимый инструментарий для управления контейнерами на базе FreeBSD jail

17.03.2021 11:06

Самуэль Карп (Samuel Karp), инженер из компании Amazon, занимающийся разработкой Linux-дистрибутива Bottlerocket и технологий контейнерной изоляции для AWS, развивает на основе jail-окружений FreeBSD новый runtime runj для обеспечения изолированного запуска контейнеров, оформленных в соответствии со спецификацией OCI (Open Container Initiative). Проект позиционируется как экспериментальный, разрабатываемый в свободное от основной работы время и пока находящийся на стадии прототипа. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией BSD.

После доведения разработки до должного уровня потенциально проект может дорасти до уровня, позволяющего применять runj для замены штатного runtime в системах Docker и Kubernetes, используя для запуска контейнеров FreeBSD вместо Linux. Из OCI runtime в настоящее время реализованы команды для создания, удаления, запуска, принудительного завершения и оценки состояния контейнеров. Начинка контейнера создаётся на основе штатного или урезанного окружения FreeBSD.

Так как в спецификации OCI пока отсутствует поддержка FreeBSD, в рамках проекта разработан ряд дополнительных параметров, связанных с настройкой jail и FreeBSD, которые планируется передать для включения в основную спецификацию OCI. Для управления jail используются утилиты jail, jls, jexec, kill и ps из состава FreeBSD, без прямого обращения к системным вызовам. Из планов на будущее отмечается добавление поддержки управления ограничением ресурсов через RCTL-интерфейс ядра.

Помимо собственного runtime в репозитории проекта также развивается экспериментальная прослойка для использования вместе с runtime containerd (используется в Docker), модифицированным для поддержки FreeBSD. Для преобразования rootfs FreeBSD в OCI-совместимый образ контейнера предлагается специальная утилита. В дальнейшем созданный образ может быть импортирован в containerd.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/justincorm...)
  2. OpenNews: Выпуск Bastille 0.8, системы управления контейнерами на основе FreeBSD Jail
  3. OpenNews: Уязвимости во FreeBSD, позволяющие обойти ограничения jail-окружений
  4. OpenNews: Первый выпуск ClonOS, платформы для управления виртуальными окружениями
  5. OpenNews: Amazon опубликовал Bottlerocket 1.0.0, Linux-дистрибутив на базе изолированных контейнеров
  6. OpenNews: Во FreeBSD добавлена поддержка VPN WireGuard
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54772-runj
Ключевые слова: runj, freebsd, jail, runtime
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  • 1.1, Аноним (1), 11:12, 17/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.2, Аноним (2), 11:17, 17/03/2021 Скрыто модератором
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  • 3.4, Аноним (4), 11:19, 17/03/2021 Скрыто модератором
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  • 2.3, Ононимус (?), 11:19, 17/03/2021 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.5, leibniz (??), 11:23, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    прям кринж какой-то!
     
     
  • 2.8, InuYasha (??), 12:32, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а я пошёл копить деньги на попкорн, потому что SJW скоро увидят слово "jail" )
     
     
  • 3.10, Леголас (ok), 12:49, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, они же туда отправляют ретивых белых гетеросексуалов
     

  • 1.6, lockywolf (ok), 11:28, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OpenBSD когда же?
     
  • 1.7, Аноним (-), 11:49, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Код написан на языке Go и распространяется под лицензией BSD.

    Хрычи пытаются хайповать.

     
     
  • 2.11, leibniz (ok), 12:54, 17/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на досуге от нечего делать
     

  • 1.9, YetAnotherOnanym (ok), 12:34, 17/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попилили систему изоляции на основе механизмов ядра линух, посмотрели, плюнули, взялись за систему изоляции на основе механизмов ядра бзди.
     

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