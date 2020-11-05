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Выпуск OmniOS CE r151036, дистрибутива Illumos

05.11.2020 12:58

Доступен релиз дистрибутива OmniOS Community Edition r151036, основанного на наработках проекта Illumos и предоставляющего полноценную поддержку гипервизоров bhyve и KVM, виртуального сетевого стека Crossbow, файловой системы ZFS и средств запуска легковесных Linux-контейнеров. Дистрибутив может применяться как для построения высокомасштабируемых web-систем, так и для создания систем хранения.

В новом выпуске:

  • Предоставлена возможность использования альтернативной системы ведения логов на базе rsyslog.
  • Появилась поддержка настройки атрибута roleauth, позволяющего использовать для аутентификации с заданной ролью отдельный пароль, отличный от пароля пользователя.
  • Улучшен процесс автонастройки PCI-устройств.
  • Применяемый по умолчанию модуль платформы (PSM) переключён на использование apix (для отмены можно указать apix_enable=0 в /etc/system).
  • В SMB-сервере реализована поддержка протокола SMB 3.1.1.
  • Для устройств NVMe реализована поддержка DKIOCFREE.
  • Реализована возможность полного отключения фреймворка HMA ( Hypervisor Multiplex Framework) через указание hma_disable=1 в /etc/system, что может потребоваться для запуска Virtualbox на системах с CPU AMD.
  • Реализация Java по умолчанию переключена на OpenJDK 11 (изменить версию по умолчанию можно командой "pkg set-mediator -V 1.8 openjdk").
  • Добавлена поддержка SMBIOS 3.4.
  • Утилита /usr/bin/awk переключена с реализации oawk на nawk.
  • В zpool предоставлена поддержка отключения отдельных возможностей во время создания пула при помощи команды "-o feature@<feature>=disabled".
  • В команду crontab добавлена опция "-u" для выбора пользователя, а в grep реализованы команды "-L", "-o" и "--label". Улучшена реализация утилиты sed.
  • Добавлена новая команда demangle.
  • В rsync перенесена поддержка алгоритмов сжатия ZStandard и lz4, а также хэшей xxhash.
  • Предоставлена возможность полного отключения IPv6 для изолированных зон LX, предназначенных для запуска Linux. Разработка Linux-образов (lx-images) вынесена в отдельный репозиторий.
  • В гипервизор Bhyve перенесены изменения из FreeBSD и illumos. Добавлена поддержка DISCARD/TRIM.
  • В ZFS добавлена поддержка аппаратного ускорения вычислений для RAIDZ, при наличии необходимых инструкций в CPU. Улучшен поиск устройств при загрузке и добавлена возможность загрузки с корневого пула, для которого имеется устройство slog. Проведён рефакторинг кода библиотек для ZFS, из которых выделена новая библиотека libzfsutil, что позволило избавить утилиту zdb от необходимости запуска с правами root при выполнении некоторых операций.
  • Расширены возможности пакетного менеджера pkg, который теперь может корректной работать с образами IPS для глобальной зоны. Представлен новый репозиторий OmniOS Extra с дополнительными пакетами.
  • Улучшена поддержка оборудования. Добавлена поддержка встроенных в CPU датчиков температуры и напряжения. Добавлена поддержка устройств CCID (Chip/Smart Card Interface). Улучшены драйверы i40e и mlxcx (Mellanox ConnectX-4/5/6 Ethernet controller). В драйвере bge реализована поддержка BCM57765. Решены проблемы при запуске в AWS.
  • По умолчанию задействован набор компиляторов GCC 10. Обновлены perl 5.32, Python 3.7.9, bash 5.0.18, openssh 8.4.1, bind 9.11.23 и другие внешние компоненты.


  1. Главная ссылка к новости (https://omniosce.org/article/r...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2020.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: Доступны OpenIndiana 2020.04 и OmniOS CE r151034, продолжающие развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Представлен OmniOS Community Edition, новый дистрибутив Illumos
  5. OpenNews: В рамках проекта SmartOS создана новая ОС на базе OpenSolaris/illumos и осуществлено портирование KVM
  6. OpenNews: Проект Illumos, продолжающий развитие OpenSolaris, на пути к созданию эталонного дистрибутива
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54031-omnios
Ключевые слова: omnios, solarus, openindiana
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 14:06, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На дэсктоп есть смысл ставить? Линь надоел
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:36, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    bsd поставь
     
  • 2.7, Qwerty (??), 14:58, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На десктопе есть смысл ставить только полноценные десктопные ОС.
     
     
  • 3.9, Ненавижу SJW (?), 15:01, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > десктопные ОС

    Пацаны вон юзают BSD и ничо

     
  • 3.12, Аноним (12), 16:14, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот эту что-ли?
    https://www.white-windows.ru/wp-content/uploads/2015/04/img_1108.jpg
    Оно так же работает, как выглядит иконка корзины на скрине.
    Это даже не смешно уже.
     
  • 2.8, Ненавижу SJW (?), 15:00, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддерживаю вопрос. Как оно на десктопе?
     
     
  • 3.11, Минона (ok), 15:32, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54002
     
  • 2.10, Минона (ok), 15:29, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе сюда https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54002
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:21, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там звука и войфая нет, впрочем как и в OmniOS.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:06, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Могут ли одновременно работать оба гипервизоре? Например virtualbox не любит, когда андроид эмуляция запускается на компьютере. Ещё скоро hyperv завезут в ядро линукса, и будет слишком много видов виртуализации
     
     
  • 2.3, lockywolf (ok), 14:09, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как ты эмулируешь Андроид? Anbox?
     
     
  • 3.5, Аноним (13), 14:29, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего ведроид_студия+KVM. Если так, то с виртуалбохом работать не будет.

    //Другой Аноним.

     

  • 1.4, rvs2016 (ok), 14:12, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Дистрибутив может применяться как
    > для построения высокомасштабируемых web-систем,
    > так и для создания систем хранения.

    Для этого брать какие-то специализированные дистрибутивы? 🤔
    Я думал, что народ всё это себе устанавливает да настраивает в своих системах самостоятельно.

     
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