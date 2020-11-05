Выпуск OmniOS CE r151036, дистрибутива Illumos

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|2.7, Qwerty (??), 14:58, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На десктопе есть смысл ставить только полноценные десктопные ОС.
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|1.2, Аноним (2), 14:06, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Могут ли одновременно работать оба гипервизоре? Например virtualbox не любит, когда андроид эмуляция запускается на компьютере. Ещё скоро hyperv завезут в ядро линукса, и будет слишком много видов виртуализации
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|3.5, Аноним (13), 14:29, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего ведроид_студия+KVM. Если так, то с виртуалбохом работать не будет.
//Другой Аноним.
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|1.4, rvs2016 (ok), 14:12, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дистрибутив может применяться как
> для построения высокомасштабируемых web-систем,
> так и для создания систем хранения.
Для этого брать какие-то специализированные дистрибутивы? 🤔
Я думал, что народ всё это себе устанавливает да настраивает в своих системах самостоятельно.
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