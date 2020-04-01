Доступны OpenIndiana 2020.04 и OmniOS CE r151034, продолжающие развитие OpenSolaris

Состоялся релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2020.04, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (725 Мб), минимальная сборка (377 Мб) и сборка с графическим окружением MATE (1.5 Гб). Основные изменения в OpenIndiana 2020.04: Все специфичные для OpenIndiana приложения, включая инсталлятор Caiman, переведены с Python 2.7 на Python 3.5;

Из установочных образов удалён Python 2.7;

В качестве основного системного компилятора по умолчанию задействован GCC 7;

Прекращена поддержка 32-разрядных утилит для X.org;

Пакетный менеджер PKG переведён с библиотеки simplejson на rapidjson для обработки данных в формате JSON, что позволило снизить потребление памяти при операциях с большими каталогами пакетов;

В состав добавлен офисный пакет Libreoffice 6.4.4 и пакет MiniDLNA . Удалён XChat;

Обновлены пользовательские пакеты: VirtualBox 6.1.6, VLC 3.0.10, ntfsprogs 2017.3.23AR.5, hplip 3.19.12, rhythmbox 3.4.4, Gstreamer 1.16.2, UPower, XScreensaver 5.44, GNOME Connection Manager 1.2.0;

Обновлены системные компоненты: net-snmp 5.8, Sudo1.8.31, mozilla-nspr 4.25, SQLite 3.31.1, OpenConnect8.05, vpnc-scripts 20190606, GNU Screen 4.8.0, tmux 3.0a, nano 4.8,

Обновлены инструменты для разработчиков: GCC 7.5/8.4/9.3, Clang 9, Guile 2.2.7, Golan 1.13.8/1.12.17, OpenJDK 1.8.232, icedtea-web 1.8.3, Ruby 2.6.6, PHP 7.3.17, Git 2.25.4, Mercurial 5.3.2, Glade 3.22.2, GNU TLS 33.5.19, Automake 1.16, Glib 2.62, Binutils 2.34; Обновлено серверное ПО: PostgreSQL 12, Barman 2.9, MariaDB 10.3.22, 10.1.44, Redis 6.0.1, Apache 2.4.43, Nginx 1.18.0, Lighttpd 1.4.55, Tomcat 8.5.51, Samba 4.12.1, Node.js 12.16.3, 10.18.1, 8.17.0, BIND 9.16, ISC DHCP 4.4.2, Memcached 1.6.2, OpenSSH 8.1p1, OpenVPN 2.4.9, kvm 20191007 , qemu-kvm 20190827, tor 0.4.1.9;

Устранена уязвимость в утилите DDU (применяется для поиска подходящих драйверов), позволяющая локальному пользователю при определённых условиях повысить свои привилегии до root. Одновременно состоялся релиз дистрибутива Illumos OmniOS Community Edition r151034, который предоставляет полноценную поддержку гипервизора KVM, виртуального сетевого стека Crossbow и файловой системы ZFS. Дистрибутив может применяться как для построения высокомасштабируемых web-систем, так и для создания систем хранения. В новом выпуске: Добавлена возможность запуска NFS-сервера в изолированной зоне (включается через свойство "sharenfs"). Упрощено создание SMB-разделов в зоне через установку свойства "sharesmb";

Из SmartOS портирована реализация overlay-сетей, которые эффективно использовать с виртуальными коммутаторами (etherstub), объединяющими несколько хостов;

В ядре улучшена поддержка SMB/CIFS. Клиент SMB обновлён до выпуска 3.02;

Добавлена поддержка SMBIOS 3.3 и возможность декодирования дополнительных данных, таких как параметры заряда аккумулятора;

В ядро добавлена защита от атак swapgs и TAA;

Добавлен новый драйвер для доступа к датчикам температуры, применяемым в чипах AMD;

В виртуальную ФС /proc для каждого процесса добавлена директория fdinfo с данными об открытых файлах;

Добавлены новые команды "resize" для настройки размера окна терминала, "ssh-copy-id" для копирования открытых ключей SSH, "watch" для отслеживания изменений в выводе и "demangle" для декодирования символов в исполняемых файлах;

В изолированных зонах появилась возможность назначения виртуальных сетевых адаптеров (VNIC) по требованию с настройкой через атрибут global-nic;

Добавлена возможность отключения IPv6 для зон LX (изолированные зоны для запуска Linux). Улучшена работа сети в LX-зонах с Ubuntu 18.04. Добавлена поддержка запуска Void Linux;

В гипервизоре bhyve обновлены прошивки, добавлена возможность задания пароля для сервера VNC, в блочных устройствах vioblk появилась поддержка TRIM, перенесены исправления из Joyent и FreeBSD;

В ZFS обеспечено автоматическое восстановление после перемещения устройств в корневом пуле. Добавлена поддержка ZFS trim. Улучшена работа команд "zpool iostat" и "zpool status". Повышена производительность "zpool import". Добавлена поддержка Direct I/O с ZFS.

Инструментарий для управления пакетами переведён на Python 3.7 и JSON-библиотеку rapidjson;

Добавлена поддержка нового оборудования, включая Intel ixgbe X553, cxgbe T5/T6, Mellanox ConnectX-4/5/6, Intel I219 v10-v15, новых fiber-channel карт Emulex;

В меню загрузчика добавлена опция для включения графической консоли при загрузке без UEFI.

Добавлен пакет "developer/gcc9". Компилятор по умолчанию обновлён до GCC 9. Python обновлён до версии 3.7. Прекращено обновление Python 2, но пакет python-27 пока оставлен для обратной совместимости.



