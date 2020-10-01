Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2020.10, продолжающего развитие OpenSolaris

2.12 , Аноним ( 12 ), 20:10, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Грузиш образ в VPS и юзаеш серверную там.

3.16 , mikhailnov ( ok ), 20:24, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Но зачем, чем это лучше линукса, с которым в большинстве случаев геммороя будет меньше?

4.23 , zzz ( ?? ), 21:37, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >с которым в большинстве случаев геммороя будет меньше А это сейчас было смешно. Уж на что уж OL - энтерпрайз кровавей некуда, а после обновления 8.0 -> 8.1 люди получили Failed to start Switch root. Про убунтячьи проблемы, вроде обновления со сломанным nss или dkms, я вообще молчу. Линукс можно посоветовать разве что экстремалам, кому в жизни мало адреналина. Ну или один раз настроить, перекреститься и забыть - так, может, ничего не сломается

5.26 , mikhailnov ( ok ), 22:07, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А я вот недавно в qemu+KVM на Linux запустил FreeBSD, из коробки падала из-за якобы нехватки места в свопе, хотя своп вообще был выключен, включение раздела со свопом не помогало, включил своп-файл - вроде перестало падать. Еще файловая система похерилась на ровном месте, просто после жесткого выключения виртуалки, в которой работали только sshd и недонастроенный apache2. Так что в сказки про то, что проблем там, где почти нет ни людей, ни пользователей, ни заинтересованных крупных компаний с деньгами, нет и что там лучше, чем в линуксе, - не верю.

6.35 , DildoZilla ( ? ), 23:07, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > qemu+KVM на Linux Проблема здесь.

6.37 , zzz ( ?? ), 23:53, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >в qemu+KVM Запускают системы дендрофекальным образом, а потом плачутся в инторнетах, что всё ломается. Но я так и не понял - каким образом дендрофекальный факап опровергает перечисленные мой выше проблемы? Ммм, никак?

2.15 , Dzen Python ( ok ), 20:23, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Зато это лицензированный верифицированный UNIX(tm)!

3.41 , flkghdfgklh ( ? ), 00:11, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет.

Вот список сертифицированных Unix™

IBM Corporation: AIX version 7, at 7.2 TL5 (or later) on systems using CHRP system architecture with POWER™ processors

Apple Inc.: macOS version 10.15 Catalina on Intel-based Mac computers

IBM Corporation: AIX version 7, at either 7.1 TL5 (or later) or 7.2 TL2 (or later) on systems using CHRP system architecture with POWER™ processors

Cemprus LLC: DNCP Series running FTX Release 3

Hewlett Packard Enterprise: HP-UX 11i V3 Release B.11.31 or later on HP Integrity Servers

Hewlett Packard Enterprise: HP-UX 11i V3 Release B.11.31 or later on HP 9000 Servers with Precision Architecture

Huawei Technology Co., Ltd: Huawei EulerOS 2.0 on Huawei KunLun Mission Critical Server

IBM Corporation: AIX 6 Operating System V6.1.2 with SP1 or later on Systems using CHRP system architecture with POWER™ processors and 2, 8 or 128 port async cards

IBM Corporation: AIX 5L for POWER V5.3 dated 7-2006 or later on Systems using CHRP system architecture with POWER™processors

IBM Corporation: z/OS V2R1 or later with: z/OS V2R1 or later Security Server and z/OS V2R1 or later C/C++ Compiler on IBM zSeries Processors that support z/OS Version 2 Release 1 or later

The SCO Group, Inc.: UnixWare ® 7.1.3 and later for single and multiprocessor systems based on IA-32 and compatible processors and conforming to PC architecture

The SCO Group, Inc.: SCO OpenServer Release 5 and OpenServer Release 6 on Single and Multi-processor Industry Standard Intel architecture platforms

Дистрибутив Linux в этом списке есть(Huawei EulerOS это сборка CentOS от Хуавей для своих серверов), а вот ОпенИндианы там нет, не было и не будет.

2.17 , макароновирус ( ? ), 20:25, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Скорее всего ничего.

Эта ОСь скорее для тех, кто работал на соляре, знают ее как облупленную и им понятней и проще работать с ней. Все мы заложники освоенных технологий, освоил, например, какой-нить ЯП и потом с него сложно слезть, потому что понимаешь, что на нем тебе проще и быстрее что-либо сделать. Особенно когда тебе за это хорошо платят. При прочих равных на лине все понятней и быстрей сделать если знаешь его, кому-то на бсд, ну и вопроса со стабильностью и поддержкой не возникает. В здравом уме в прод все равно ставить не будешь, нужно техническое обоснование, а оно отсутствует. По крайней мере при первом приближении.

Засилье везде линя тоже считаю не очень хорошо для безопасности, дыры у дистров как правило общие.

Поэтому на некоторых местах, вполне оправдано заюзать бсд или сабж.

3.18 , mikhailnov ( ok ), 20:34, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Эта ОСь скорее для тех, кто работал на соляре, знают ее как

> облупленную и им понятней и проще работать с ней.

> нужно техническое обоснование, а оно отсутствует. По крайней мере при

> первом приближении. Это печально, тех, кто работал с солярой и знает ее как облупленную, мало и становится меньше.

4.21 , макароновирус ( ? ), 21:03, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да оно на 90% однояйцевое с линем и бсд.

Кто знает что-то одно сможет освоить при желании и соляру и ее технологии.

Книги и мануалы в инете есть.

Для вращения баз и в роли прокси не хуже остальных это как минимум.

В роли десктопа тоже сгодится, если нет широкого запроса на софт.

Единственно, что гораздо интересней ставить на железо, но с дровами там все не так хорошо.

5.24 , mikhailnov ( ok ), 22:02, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да оно на 90% однояйцевое с линем и бсд.

> Кто знает что-то одно сможет освоить при желании и соляру и ее

> технологии.

> Книги и мануалы в инете есть. Это понятно. Вопрос зачем время тратить. Должен быть повод, польза какая-то в перспективе.

> Для вращения баз и в роли прокси не хуже остальных это как

> минимум. "Не хуже" значит "нет смысла изучать"

> В роли десктопа тоже сгодится, если нет широкого запроса на софт. На AMD Athlon(tm) 5350 APU with Radeon(tm) R3 у меня только llvmpipe, хотя бы на Nvidia блобы работают?

А так десктоп из коробки приятный в LiveCD.

4.25 , Аноним ( 25 ), 22:04, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – C чего это вдруг ? Мы здесь и никуда не делись.

