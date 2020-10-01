Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2020.10, продолжающего развитие OpenSolaris

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|5.36, Минона (ok), 23:22, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Балван, IRA это не имя, а аббревиатура - Ирла́ндская республика́нская а́рмия
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|2.14, Dzen Python (ok), 20:22, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если для этого надо будет отрастить хипстерскую бороденку, нацепить околобомжатский лук, вечно носить с собой зеркалку, пересыпать пустым псевдомудростями неизвестного писателя семнадцатого века Zallumodnogauer'а и пить смуззи - то ну его нахрен, я лучше к Столлману уйду, мозоли грызть.
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|1.8, mikhailnov (ok), 19:50, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Встроена поддержка гипервизора BHyVe, который ранее был перенесён в основной состав кодовой базы illumos-gate из OmniOS
Есть где-нибудь внятное описание зоопарка с участием illumos, omnios и пр?
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|2.31, Аноним (31), 22:41, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть энтерпрайз из которого портируется в иллюмос а из него уже в опениндиану.
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|3.38, mikhailnov (ok), 00:03, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть энтерпрайз из которого портируется в иллюмос а из него уже в
> опениндиану.
Самсунговский сдох, еще крупные остались?
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|1.10, mikhailnov (ok), 20:05, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хочу найти применение этому чуду, не могу придумать. Апстрим ZFS от них отдалился, из интересных фич, получается, только зоны остаются, но в чем их принципиальная фишка, зачем стоит использовать их вместо линукс-контейнеров systemd-nspawn и docker? Понимаю, что они существуют гораздо дольше, но какие есть крутые преимущества, расскажите. Что еще можно сделать на ней эдакое, что на линуксе будет не так круто?
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|3.16, mikhailnov (ok), 20:24, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но зачем, чем это лучше линукса, с которым в большинстве случаев геммороя будет меньше?
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|4.23, zzz (??), 21:37, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>с которым в большинстве случаев геммороя будет меньше
А это сейчас было смешно. Уж на что уж OL - энтерпрайз кровавей некуда, а после обновления 8.0 -> 8.1 люди получили Failed to start Switch root. Про убунтячьи проблемы, вроде обновления со сломанным nss или dkms, я вообще молчу. Линукс можно посоветовать разве что экстремалам, кому в жизни мало адреналина. Ну или один раз настроить, перекреститься и забыть - так, может, ничего не сломается
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|5.26, mikhailnov (ok), 22:07, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я вот недавно в qemu+KVM на Linux запустил FreeBSD, из коробки падала из-за якобы нехватки места в свопе, хотя своп вообще был выключен, включение раздела со свопом не помогало, включил своп-файл - вроде перестало падать. Еще файловая система похерилась на ровном месте, просто после жесткого выключения виртуалки, в которой работали только sshd и недонастроенный apache2. Так что в сказки про то, что проблем там, где почти нет ни людей, ни пользователей, ни заинтересованных крупных компаний с деньгами, нет и что там лучше, чем в линуксе, - не верю.
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|6.37, zzz (??), 23:53, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>в qemu+KVM
Запускают системы дендрофекальным образом, а потом плачутся в инторнетах, что всё ломается. Но я так и не понял - каким образом дендрофекальный факап опровергает перечисленные мой выше проблемы? Ммм, никак?
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|3.41, flkghdfgklh (?), 00:11, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет.
Вот список сертифицированных Unix™
IBM Corporation: AIX version 7, at 7.2 TL5 (or later) on systems using CHRP system architecture with POWER™ processors
Apple Inc.: macOS version 10.15 Catalina on Intel-based Mac computers
IBM Corporation: AIX version 7, at either 7.1 TL5 (or later) or 7.2 TL2 (or later) on systems using CHRP system architecture with POWER™ processors
Cemprus LLC: DNCP Series running FTX Release 3
Hewlett Packard Enterprise: HP-UX 11i V3 Release B.11.31 or later on HP Integrity Servers
Hewlett Packard Enterprise: HP-UX 11i V3 Release B.11.31 or later on HP 9000 Servers with Precision Architecture
Huawei Technology Co., Ltd: Huawei EulerOS 2.0 on Huawei KunLun Mission Critical Server
IBM Corporation: AIX 6 Operating System V6.1.2 with SP1 or later on Systems using CHRP system architecture with POWER™ processors and 2, 8 or 128 port async cards
IBM Corporation: AIX 5L for POWER V5.3 dated 7-2006 or later on Systems using CHRP system architecture with POWER™processors
IBM Corporation: z/OS V2R1 or later with: z/OS V2R1 or later Security Server and z/OS V2R1 or later C/C++ Compiler on IBM zSeries Processors that support z/OS Version 2 Release 1 or later
The SCO Group, Inc.: UnixWare ® 7.1.3 and later for single and multiprocessor systems based on IA-32 and compatible processors and conforming to PC architecture
The SCO Group, Inc.: SCO OpenServer Release 5 and OpenServer Release 6 on Single and Multi-processor Industry Standard Intel architecture platforms
Дистрибутив Linux в этом списке есть(Huawei EulerOS это сборка CentOS от Хуавей для своих серверов), а вот ОпенИндианы там нет, не было и не будет.
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|2.17, макароновирус (?), 20:25, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Скорее всего ничего.
Эта ОСь скорее для тех, кто работал на соляре, знают ее как облупленную и им понятней и проще работать с ней.
Все мы заложники освоенных технологий, освоил, например, какой-нить ЯП и потом с него сложно слезть, потому что понимаешь, что на нем тебе проще и быстрее что-либо сделать. Особенно когда тебе за это хорошо платят.
При прочих равных на лине все понятней и быстрей сделать если знаешь его, кому-то на бсд, ну и вопроса со стабильностью и поддержкой не возникает. В здравом уме в прод все равно ставить не будешь, нужно техническое обоснование, а оно отсутствует. По крайней мере при первом приближении.
Засилье везде линя тоже считаю не очень хорошо для безопасности, дыры у дистров как правило общие.
Поэтому на некоторых местах, вполне оправдано заюзать бсд или сабж.
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|3.18, mikhailnov (ok), 20:34, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Эта ОСь скорее для тех, кто работал на соляре, знают ее как
> облупленную и им понятней и проще работать с ней.
> нужно техническое обоснование, а оно отсутствует. По крайней мере при
> первом приближении.
Это печально, тех, кто работал с солярой и знает ее как облупленную, мало и становится меньше.
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|4.21, макароновирус (?), 21:03, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да оно на 90% однояйцевое с линем и бсд.
Кто знает что-то одно сможет освоить при желании и соляру и ее технологии.
Книги и мануалы в инете есть.
Для вращения баз и в роли прокси не хуже остальных это как минимум.
В роли десктопа тоже сгодится, если нет широкого запроса на софт.
Единственно, что гораздо интересней ставить на железо, но с дровами там все не так хорошо.
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|5.24, mikhailnov (ok), 22:02, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да оно на 90% однояйцевое с линем и бсд.
> Кто знает что-то одно сможет освоить при желании и соляру и ее
> технологии.
> Книги и мануалы в инете есть.
Это понятно. Вопрос зачем время тратить. Должен быть повод, польза какая-то в перспективе.
> Для вращения баз и в роли прокси не хуже остальных это как
> минимум.
"Не хуже" значит "нет смысла изучать"
> В роли десктопа тоже сгодится, если нет широкого запроса на софт.
На AMD Athlon(tm) 5350 APU with Radeon(tm) R3 у меня только llvmpipe, хотя бы на Nvidia блобы работают?
А так десктоп из коробки приятный в LiveCD.
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|2.19, макароновирус (?), 20:35, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для сурового кодинга пойдет.
ДЕ есть, инструменты для разработки есть, офис есть, гимп есть, браузер есть(нашел только рыжую, хромиума похоже нет). Базы, нжинкс и прочая тоже в наличии.
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|2.34, Аноним (31), 22:51, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это СПО - тебе никто, ничем не обязан.
Это СПО - не нравится, сделай сам.
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|1.40, анонимуслинус (?), 00:09, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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когда солярка еще была жива и то она была жутко редкая, а теперь и подавно редчайший зверь. но соглашусь, что засилие линя везде это не хорошо для него, дыры копают глубже и чаще. так и до нормально рабочих вирусов кто нибудь дорастет(не тех что надо самому от рута запустить и собрать при этом.) да полноценная конкуренция линю не помешает, технологии бы отрабатывали лучше и без такого разгрома всего и вся , что есть сейчас. тот линь что был еще с инитом, пусть и был менее напичкан дровами и прочим, был как то более строгим что ли. а сейчас линя чуть ли не в винду превращают со своими снапами и прочим. а опен солярке развития и дальше, но судя по опенмандриве все не так радужно может оказаться.
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