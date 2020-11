Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2020.10, продолжающего развитие OpenSolaris

Нет.

Вот список сертифицированных Unix™

IBM Corporation: AIX version 7, at 7.2 TL5 (or later) on systems using CHRP system architecture with POWER™ processors

Apple Inc.: macOS version 10.15 Catalina on Intel-based Mac computers

IBM Corporation: AIX version 7, at either 7.1 TL5 (or later) or 7.2 TL2 (or later) on systems using CHRP system architecture with POWER™ processors

Cemprus LLC: DNCP Series running FTX Release 3

Hewlett Packard Enterprise: HP-UX 11i V3 Release B.11.31 or later on HP Integrity Servers

Hewlett Packard Enterprise: HP-UX 11i V3 Release B.11.31 or later on HP 9000 Servers with Precision Architecture

Huawei Technology Co., Ltd: Huawei EulerOS 2.0 on Huawei KunLun Mission Critical Server

IBM Corporation: AIX 6 Operating System V6.1.2 with SP1 or later on Systems using CHRP system architecture with POWER™ processors and 2, 8 or 128 port async cards

IBM Corporation: AIX 5L for POWER V5.3 dated 7-2006 or later on Systems using CHRP system architecture with POWER™processors

IBM Corporation: z/OS V2R1 or later with: z/OS V2R1 or later Security Server and z/OS V2R1 or later C/C++ Compiler on IBM zSeries Processors that support z/OS Version 2 Release 1 or later

The SCO Group, Inc.: UnixWare ® 7.1.3 and later for single and multiprocessor systems based on IA-32 and compatible processors and conforming to PC architecture

The SCO Group, Inc.: SCO OpenServer Release 5 and OpenServer Release 6 on Single and Multi-processor Industry Standard Intel architecture platforms

Дистрибутив Linux в этом списке есть(Huawei EulerOS это сборка CentOS от Хуавей для своих серверов), а вот ОпенИндианы там нет, не было и не будет.