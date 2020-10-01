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Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2020.10, продолжающего развитие OpenSolaris

01.11.2020 19:02

Опубликован релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2020.10, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (877 МБ), минимальная сборка (345 МБ) и сборка с графическим окружением MATE (1.6 ГБ).

Основные изменения в OpenIndiana 2020.10:

  • Встроена поддержка гипервизора BHyVe, который ранее был перенесён в основной состав кодовой базы illumos-gate из OmniOS. На базе BHyVe реализован новый тип изолированных зон в OpenIndiana.
  • В состав включены приложения для удалённой работы с рабочим столом FreeRDP и Remmina.
  • Добавлена Squeak Virtual Machine, виртуальная машина для запуска программ на языке Smalltalk.
  • Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.24.
  • Набор компиляторов обновлён до ветки GCC 10.
  • Обновлены пользовательские пакеты: VirtualBox 6.1.16, VLC 3.0.11.1, qt5 5.12.9, nano 5.3, emacs 27.1.
  • Обновлены системные компоненты и библиотеки : mozilla-nspr 4.29, mozilla-nss 3.51.1, sudo 1.9.3p1, SQLite to 3.33.
  • Обновлены инструменты для разработчиков: GCC 10.2.0, Python 3.7.7/3.5.10, Golang 1.14.81.15.3, PHP 7.3.21, Git 2.29.2.
  • Обновлено серверное ПО: PostgreSQL 12, MariaDB 10.3.24/10.1.4, Percona 5.6.49.89.0/5.7.31.34, Apache httpd 2.4.46, Tomcat 8.5.59, Samba 4.12.5, Node.js 14.15.0, BIND 9.16.6, tor 0.4.4.5.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openindiana.org/20...)
  2. OpenNews: Доступны OpenIndiana 2020.04 и OmniOS CE r151034, продолжающие развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: В рамках проекта SmartOS создана новая ОС на базе OpenSolaris/illumos и осуществлено портирование KVM
  4. OpenNews: Релиз Solaris 11.4
  5. OpenNews: Доступен Solaris 11.4 SRU25
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54002-openindiana
Ключевые слова: openindiana, solaris
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 19:04, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Есть куда бежать с линукса! 🥳
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:19, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так ведь и там CoC.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 19:22, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там правильный, не вирусный. 👍
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:46, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Запасной вариант всегда нужен.
     
  • 2.9, Аноним (-), 19:53, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С Линукса только на GNU.
     
     
  • 3.13, IRASoldier_registered (ok), 20:16, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, т.е. в никуда - Hurd-то и ныне там (#эмодзи:смайлик_пацталом).
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 22:16, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иринка, а ты-то куда побежишь, в бжественную Виндочку?
     
     
  • 5.36, Минона (ok), 23:22, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Балван, IRA это не имя, а аббревиатура - Ирла́ндская республика́нская а́рмия
     
  • 2.14, Dzen Python (ok), 20:22, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если для этого надо будет отрастить хипстерскую бороденку, нацепить околобомжатский лук, вечно носить с собой зеркалку, пересыпать пустым псевдомудростями неизвестного писателя семнадцатого века Zallumodnogauer'а и пить смуззи - то ну его нахрен, я лучше к Столлману уйду, мозоли грызть.
     
  • 2.29, Аноним (28), 22:18, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Genode/Sculpt
     

  • 1.8, mikhailnov (ok), 19:50, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Встроена поддержка гипервизора BHyVe, который ранее был перенесён в основной состав кодовой базы illumos-gate из OmniOS

    Есть где-нибудь внятное описание зоопарка с участием illumos, omnios и пр?

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 22:41, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть энтерпрайз из которого портируется в иллюмос а из него уже в опениндиану.
     
     
  • 3.38, mikhailnov (ok), 00:03, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть энтерпрайз из которого портируется в иллюмос а из него уже в
    > опениндиану.

    Самсунговский сдох, еще крупные остались?

     
  • 2.32, Аноним (31), 22:42, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://illumos.org/docs/about/distro/
     
     
  • 3.39, mikhailnov (ok), 00:05, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, познавательно, но хотелось бы их взаимосвязи лучше понять
     

  • 1.10, mikhailnov (ok), 20:05, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хочу найти применение этому чуду, не могу придумать. Апстрим ZFS от них отдалился, из интересных фич, получается, только зоны остаются, но в чем их принципиальная фишка, зачем стоит использовать их вместо линукс-контейнеров systemd-nspawn и docker? Понимаю, что они существуют гораздо дольше, но какие есть крутые преимущества, расскажите. Что еще можно сделать на ней эдакое, что на линуксе будет не так круто?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:10, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Грузиш образ в VPS и юзаеш серверную там.
     
     
  • 3.16, mikhailnov (ok), 20:24, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но зачем, чем это лучше линукса, с которым в большинстве случаев геммороя будет меньше?
     
     
  • 4.23, zzz (??), 21:37, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >с которым в большинстве случаев геммороя будет меньше

    А это сейчас было смешно. Уж на что уж OL - энтерпрайз кровавей некуда, а после обновления 8.0 -> 8.1 люди получили Failed to start Switch root. Про убунтячьи проблемы, вроде обновления со сломанным nss или dkms, я вообще молчу. Линукс можно посоветовать разве что экстремалам, кому в жизни мало адреналина. Ну или один раз настроить, перекреститься и забыть - так, может, ничего не сломается

     
     
  • 5.26, mikhailnov (ok), 22:07, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я вот недавно в qemu+KVM на Linux запустил FreeBSD, из коробки падала из-за якобы нехватки места в свопе, хотя своп вообще был выключен, включение раздела со свопом не помогало, включил своп-файл - вроде перестало падать. Еще файловая система похерилась на ровном месте, просто после жесткого выключения виртуалки, в которой работали только sshd и недонастроенный apache2. Так что в сказки про то, что проблем там, где почти нет ни людей, ни пользователей, ни заинтересованных крупных компаний с деньгами, нет и что там лучше, чем в линуксе, - не верю.
     
     
  • 6.35, DildoZilla (?), 23:07, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > qemu+KVM на Linux

    Проблема здесь.

     
  • 6.37, zzz (??), 23:53, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в qemu+KVM

    Запускают системы дендрофекальным образом, а потом плачутся в инторнетах, что всё ломается. Но я так и не понял - каким образом дендрофекальный факап опровергает перечисленные мой выше проблемы? Ммм, никак?

     
  • 2.15, Dzen Python (ok), 20:23, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зато это лицензированный верифицированный UNIX(tm)!
     
     
  • 3.41, flkghdfgklh (?), 00:11, 02/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
    Вот список сертифицированных Unix™


        IBM Corporation: AIX version 7, at 7.2 TL5 (or later) on systems using CHRP system architecture with POWER™ processors
        Apple Inc.: macOS version 10.15 Catalina on Intel-based Mac computers
        IBM Corporation: AIX version 7, at either 7.1 TL5 (or later) or 7.2 TL2 (or later) on systems using CHRP system architecture with POWER™ processors
        Cemprus LLC: DNCP Series running FTX Release 3  
        Hewlett Packard Enterprise: HP-UX 11i V3 Release B.11.31 or later on HP Integrity Servers
        Hewlett Packard Enterprise: HP-UX 11i V3 Release B.11.31 or later on HP 9000 Servers with Precision Architecture
        Huawei Technology Co., Ltd: Huawei EulerOS 2.0 on Huawei KunLun Mission Critical Server
        IBM Corporation: AIX 6 Operating System V6.1.2 with SP1 or later on Systems using CHRP system architecture with POWER™ processors and 2, 8 or 128 port async cards
        IBM Corporation: AIX 5L for POWER V5.3 dated 7-2006 or later on Systems using CHRP system architecture with POWER™processors
        IBM Corporation: z/OS V2R1 or later with: z/OS V2R1 or later Security Server and z/OS V2R1 or later C/C++ Compiler on IBM zSeries Processors that support z/OS Version 2 Release 1 or later
        The SCO Group, Inc.: UnixWare ® 7.1.3 and later for single and multiprocessor systems based on IA-32 and compatible processors and conforming to PC architecture
        The SCO Group, Inc.: SCO OpenServer Release 5 and OpenServer Release 6 on Single and Multi-processor Industry Standard Intel architecture platforms


    Дистрибутив Linux в этом списке есть(Huawei EulerOS это сборка CentOS от Хуавей для своих серверов), а вот ОпенИндианы там нет, не было и не будет.

     
  • 2.17, макароновирус (?), 20:25, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Скорее всего ничего.
    Эта ОСь скорее для тех, кто работал на соляре, знают ее как облупленную и им понятней и проще работать с ней.

    Все мы заложники освоенных технологий, освоил, например, какой-нить ЯП и потом с него сложно слезть, потому что понимаешь, что на нем тебе проще и быстрее что-либо сделать. Особенно когда тебе за это хорошо платят.

    При прочих равных на лине все понятней и быстрей сделать если знаешь его, кому-то на бсд, ну и вопроса со стабильностью и поддержкой не возникает. В здравом уме в прод все равно ставить не будешь, нужно техническое обоснование, а оно отсутствует. По крайней мере при первом приближении.
    Засилье везде линя тоже считаю не очень хорошо для безопасности, дыры у дистров как правило общие.
    Поэтому на некоторых местах, вполне оправдано заюзать бсд или сабж.

     
     
  • 3.18, mikhailnov (ok), 20:34, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эта ОСь скорее для тех, кто работал на соляре, знают ее как
    > облупленную и им понятней и проще работать с ней.
    > нужно техническое обоснование, а оно отсутствует. По крайней мере при
    > первом приближении.

    Это печально, тех, кто работал с солярой и знает ее как облупленную, мало и становится меньше.

     
     
  • 4.21, макароновирус (?), 21:03, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да оно на 90% однояйцевое с линем и бсд.
    Кто знает что-то одно сможет освоить при желании и соляру и ее технологии.
    Книги и мануалы в инете есть.
    Для вращения баз и в роли прокси не хуже остальных это как минимум.
    В роли десктопа тоже сгодится, если нет широкого запроса на софт.
    Единственно, что гораздо интересней ставить на железо, но с дровами там все не так хорошо.
     
     
  • 5.24, mikhailnov (ok), 22:02, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да оно на 90% однояйцевое с линем и бсд.
    > Кто знает что-то одно сможет освоить при желании и соляру и ее
    > технологии.
    > Книги и мануалы в инете есть.

    Это понятно. Вопрос зачем время тратить. Должен быть повод, польза какая-то в перспективе.
    > Для вращения баз и в роли прокси не хуже остальных это как
    > минимум.

    "Не хуже" значит "нет смысла изучать"
    > В роли десктопа тоже сгодится, если нет широкого запроса на софт.

    На AMD Athlon(tm) 5350 APU with Radeon(tm) R3 у меня только llvmpipe, хотя бы на Nvidia блобы работают?
    А так десктоп из коробки приятный в LiveCD.

     
  • 4.25, Аноним (25), 22:04, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C чего это вдруг ? Мы здесь и никуда не делись.
     

  • 1.11, Аноним (12), 20:09, 01/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё это конешно прекрасно, но жаль что в репах мало пакетов.
     
     
  • 2.19, макароновирус (?), 20:35, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для сурового кодинга пойдет.

    ДЕ есть, инструменты для разработки есть, офис есть, гимп есть, браузер есть(нашел только рыжую, хромиума похоже нет). Базы, нжинкс и прочая тоже в наличии.

     
  • 2.20, макароновирус (?), 20:37, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И аппаратная виртуализация есть и зоны.
    Так что вполне юзабельно.
     
  • 2.34, Аноним (31), 22:51, 01/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это СПО - тебе никто, ничем не обязан.
    Это СПО - не нравится, сделай сам.
     

  • 1.40, анонимуслинус (?), 00:09, 02/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда солярка еще была жива и то она была жутко редкая, а теперь и подавно редчайший зверь. но соглашусь, что засилие линя везде это не хорошо для него, дыры копают глубже и чаще. так и до нормально рабочих вирусов кто нибудь дорастет(не тех что надо самому от рута запустить и собрать при этом.) да полноценная конкуренция линю не помешает, технологии бы отрабатывали лучше и без такого разгрома всего и вся , что есть сейчас. тот линь что был еще с инитом, пусть и был менее напичкан дровами и прочим, был как то более строгим что ли. а сейчас линя чуть ли не в винду превращают со своими снапами и прочим. а опен солярке развития и дальше, но судя по опенмандриве все не так радужно может оказаться.
     

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