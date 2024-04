Выпуск Kata Containers 3.4 с изоляцией на основе виртуализации

Опубликован выпуск проекта Kata Containers 3.4, развивающего стек для организации выполнения контейнеров с использованием изоляции на базе полноценных механизмов виртуализации. Проект создан компаниями Intel и Hyper путём объединения технологий Clear Containers и runV. Код проекта написан на языках Go и Rust, и распространяется под лицензией Apache 2.0. Развитие проекта курирует рабочая группа, созданная под эгидой независимой организации OpenInfra Foundation, в которой участвуют такие компании, как Canonical, China Mobile, Dell/EMC, EasyStack, Google, Huawei, NetApp, Red Hat, SUSE и ZTE. Основу Kata составляет runtime, позволяющий создавать компактные виртуальные машины, выполняемые с использованием полноценного гипервизора, вместо применения традиционных контейнеров, использующих общее ядро Linux и изолированных при помощи пространств имён и cgroups. Применение виртуальных машин позволяет добиться более высокого уровня безопасности, защищающего от совершения атак, вызванных эксплуатацией уязвимостей в ядре Linux. Kata Containers ориентирован на интеграцию в существующие инфраструктуры контейнерной изоляции c возможностью применения подобных виртуальных машин для усиления защиты традиционных контейнеров. Проектом предоставляются механизмы для обеспечения совместимости легковесных виртуальных машины с различными инфраструктурами контейнерной изоляции, платформами оркестровки контейнеров и спецификациями, такими как OCI (Open Container Initiative), CRI (Container Runtime Interface) и CNI (Container Networking Interface). Доступны средства для интеграции с Docker, Kubernetes, QEMU и OpenStack. Интеграция с системами управления контейнерами достигается при помощи прослойки, симулирующей управление контейнером, которая через gRPC-интерфейс и специальный прокси обращается к управляющему агенту в виртуальной машине. Внутри виртуального окружения, которое запускается гипервизором, используется специально оптимизированное ядро Linux, содержащее только минимальный набор необходимых возможностей. В качестве гипервизора поддерживается использование Dragonball Sandbox (редакция KVM, оптимизированная для контейнеров) с инструментарием QEMU, а также Firecracker и Cloud Hypervisor. Системное окружение включает в себя демон инициализации и агент (Аgent). Агент обеспечивает выполнение определённых пользователем образов контейнера в формате OCI для Docker и CRI для Kubernetes. При использовании совместно с Docker для каждого контейнера создаётся отдельная виртуальная машина, т.е. запускаемое поверх гипервизора окружение применяется для вложенного запуска контейнеров. Для уменьшения потребления памяти применяется механизм DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств), а для дедупликации одинаковых областей памяти применяется технология KSM (Kernel Samepage Merging), что позволяет организовать совместное использование ресурсов хост-системы и подключить к разным гостевым системам общий шаблон системного окружения. Для организации доступа к образам контейнеров задействована файловая система Nydus, в которой используется адресация по содержимому для эффективной совместной работы с типовыми образами. Nydus поддерживает загрузку образов на лету (загружает только при возникновении необходимости), обеспечивает дедупликацию повторяющихся данных и может использовать разные бэкенды для фактического хранения. Предоставляется совместимость с POSIX (по аналогии с Composefs, реализация Nydus совмещает возможности OverlayFS c EROFS или FUSE-модулем). В новой версии: В менеджер виртуальных машин Dragonball добавлена поддержка горячего подключения GPU и возможность использования регистров MTRR (Memory-Type Range Registers) для организации доступа к областям физической памяти.

В runtime-rs, реализации runtime на языке Rust, обеспечена полная обработка потоков, pid и tid, а также переработан драйвер qemu, который задействован на системах с архитектурой s390 (IBM Z).

Обновлён серсис для создания снапшотов с использованием ФС Nydus.

В сервисе управления образами контейнеров повышена эффективность работы с памятью.

Включено по умолчанию монтирование иерархии cgroups-v2 во время загрузки при помощи systemd.

Добавлена возможность определения таймаута для ограничения времени получения очень больших образов в гостевых системах.

Добавлена поддержка сборки OPA-агента (Open Policy Agent) для архитектур ppc64le и s390x.