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Выпуск Kata Containers 3.4 с изоляцией на основе виртуализации

21.04.2024 11:06

Опубликован выпуск проекта Kata Containers 3.4, развивающего стек для организации выполнения контейнеров с использованием изоляции на базе полноценных механизмов виртуализации. Проект создан компаниями Intel и Hyper путём объединения технологий Clear Containers и runV. Код проекта написан на языках Go и Rust, и распространяется под лицензией Apache 2.0. Развитие проекта курирует рабочая группа, созданная под эгидой независимой организации OpenInfra Foundation, в которой участвуют такие компании, как Canonical, China Mobile, Dell/EMC, EasyStack, Google, Huawei, NetApp, Red Hat, SUSE и ZTE.

Основу Kata составляет runtime, позволяющий создавать компактные виртуальные машины, выполняемые с использованием полноценного гипервизора, вместо применения традиционных контейнеров, использующих общее ядро Linux и изолированных при помощи пространств имён и cgroups. Применение виртуальных машин позволяет добиться более высокого уровня безопасности, защищающего от совершения атак, вызванных эксплуатацией уязвимостей в ядре Linux.

Kata Containers ориентирован на интеграцию в существующие инфраструктуры контейнерной изоляции c возможностью применения подобных виртуальных машин для усиления защиты традиционных контейнеров. Проектом предоставляются механизмы для обеспечения совместимости легковесных виртуальных машины с различными инфраструктурами контейнерной изоляции, платформами оркестровки контейнеров и спецификациями, такими как OCI (Open Container Initiative), CRI (Container Runtime Interface) и CNI (Container Networking Interface). Доступны средства для интеграции с Docker, Kubernetes, QEMU и OpenStack.

Интеграция с системами управления контейнерами достигается при помощи прослойки, симулирующей управление контейнером, которая через gRPC-интерфейс и специальный прокси обращается к управляющему агенту в виртуальной машине. Внутри виртуального окружения, которое запускается гипервизором, используется специально оптимизированное ядро Linux, содержащее только минимальный набор необходимых возможностей.

В качестве гипервизора поддерживается использование Dragonball Sandbox (редакция KVM, оптимизированная для контейнеров) с инструментарием QEMU, а также Firecracker и Cloud Hypervisor. Системное окружение включает в себя демон инициализации и агент (Аgent). Агент обеспечивает выполнение определённых пользователем образов контейнера в формате OCI для Docker и CRI для Kubernetes. При использовании совместно с Docker для каждого контейнера создаётся отдельная виртуальная машина, т.е. запускаемое поверх гипервизора окружение применяется для вложенного запуска контейнеров.

Для уменьшения потребления памяти применяется механизм DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств), а для дедупликации одинаковых областей памяти применяется технология KSM (Kernel Samepage Merging), что позволяет организовать совместное использование ресурсов хост-системы и подключить к разным гостевым системам общий шаблон системного окружения.

Для организации доступа к образам контейнеров задействована файловая система Nydus, в которой используется адресация по содержимому для эффективной совместной работы с типовыми образами. Nydus поддерживает загрузку образов на лету (загружает только при возникновении необходимости), обеспечивает дедупликацию повторяющихся данных и может использовать разные бэкенды для фактического хранения. Предоставляется совместимость с POSIX (по аналогии с Composefs, реализация Nydus совмещает возможности OverlayFS c EROFS или FUSE-модулем).

В новой версии:

  • В менеджер виртуальных машин Dragonball добавлена поддержка горячего подключения GPU и возможность использования регистров MTRR (Memory-Type Range Registers) для организации доступа к областям физической памяти.
  • В runtime-rs, реализации runtime на языке Rust, обеспечена полная обработка потоков, pid и tid, а также переработан драйвер qemu, который задействован на системах с архитектурой s390 (IBM Z).
  • Обновлён серсис для создания снапшотов с использованием ФС Nydus.
  • В сервисе управления образами контейнеров повышена эффективность работы с памятью.
  • Включено по умолчанию монтирование иерархии cgroups-v2 во время загрузки при помощи systemd.
  • Добавлена возможность определения таймаута для ограничения времени получения очень больших образов в гостевых системах.
  • Добавлена поддержка сборки OPA-агента (Open Policy Agent) для архитектур ppc64le и s390x.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/kata-contai...)
  2. OpenNews: Google открыл код защищённой операционной системы KataOS
  3. OpenNews: Выпуск Kata Containers 3.0 с изоляцией на основе виртуализации
  4. OpenNews: Компании Intel и Hyper представили проект Kata Containers
  5. OpenNews: Amazon открыл код легковесной платформы виртуализации Firecracker
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61039-kata
Ключевые слова: kata, container
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ананоним (?), 11:25, 21/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сколько труда бесполезного для этой "изоляции" происходит на Земле.
     
     
  • 2.2, Всем Анонимам Аноним (?), 11:35, 21/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже так подумал. Такая "легковестность" в production... Что если баг в любом из этих миллионов компонентов они понавставляли туда?
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:44, 21/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А сколько труда бесполезного для этого "айти" происходит на Земле?!
     
  • 2.15, Аноним (15), 15:58, 21/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если добавить возможность на виртуальную машину выделить клавиатуру, мышь и монитор, то в целом это обретет смысл - из одного компьютера можно получить несколько с разделяемыми ресурсами.
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:06, 21/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про изоляциию проводов ты тоже так думаешь?
    Или про двойную изоляцию для стиралки или бойлера?
    Или про отбойники и "изоляцию" автомобильних потоков?
    Я уже молчу про "изолялию" всяких опасных людей в местах не столь отдаленные (речь конечно про цивилизованные страны).
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:59, 21/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    речь конечно про цивилизованные страны

    Это про все что ли? )

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:49, 21/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Intel ... Hyper ... Canonical, China Mobile, Dell/EMC, EasyStack, Google, Huawei, NetApp, Red Hat, SUSE и ZTE

    А где же так называемое "сообщество"?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:04, 21/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Intel ... Hyper ... Canonical, China Mobile, Dell/EMC, EasyStack, Google, Huawei, NetApp, Red Hat, SUSE и ZTE
    > А где же так называемое "сообщество"?

    Занято раздачей Ценных Указаний вида "как нужно было правильно (лицензия, ЯП, IDE, (D)VC, гендер и сексуальная ориентация разрабов, правильный СоС)" и "как бы офигенно сделал я, если бы соизволил встать с дивана" в комментариях. Очевидно же.
    Ваш КО.

     
  • 2.13, Аноним (13), 15:51, 21/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:45, 21/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так "сообщество" -  это такая эфимерная сущность, что можно им вертеть (хехе) как удобно)
    Например:
    сотрудник мелгкомяких находит уязвимость -> "вот оно сообщество! тысячи глаз работают!"

    Будущий сторудник майкрософта и нынешний красношапки добавляет систем-мд -> "Злые корпы портят наш линукс!111 азаза!"

    Принять тот факт, что без корпов опенсорса не было бы, это слишком для осознания фанатиками))
    Как и факт что "тот кто больше всех делает - тот и должен принимать решения".

    Но делать что-то - это сложно, а вот ныть на форумах и требовать, чтобы корпы делали, то что хочется именно ленывым потребителям, а не самим корпам и их пользователм - вот это легко

     

  • 1.8, penetrator (?), 13:08, 21/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    все эти контейнеры, если объективно посмотреть - замена shared хостинга, а маркетинг такой как-будто это rocket-since
     
     
  • 2.11, контейнер (?), 15:31, 21/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если считать и автомобили замену телегам, то логика правильная.
    Только вот задачи совсем разные.
     
     
  • 3.20, Аноним (19), 17:04, 21/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот задачи совсем разные.

    Какие же разные? Объёмы разные, а более унылого говорящего, чем гомосапиенс вряд ли сыскать.¯\_(ツ)_/¯

     

  • 1.9, Аноним (9), 13:08, 21/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >развивающего стек для организации выполнения контейнеров с использованием изоляции на базе полноценных механизмов виртуализации

    Осспади, да сколько можно уже harold_face.jpg
    Лучше доведите до ума хоть одно уже существующее контейнерное поделие.

     
  • 1.10, Аноним (10), 13:59, 21/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Применение виртуальных машин позволяет добиться более высокого уровня безопасности, защищающего от совершения атак, вызванных эксплуатацией уязвимостей в ядре Linux.

    Позволяет добиться более сильной иллюзии безопастности.

     
  • 1.12, Аноним (-), 15:38, 21/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пишешь очередной уровень виртуализации для защиты.
    Пытаешься использовать безопасные языки.
    А потом оказывается, что диды в начале тысячелетия наделали в glibc...
    И всё - все твои старания идут прахом.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 15:53, 21/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:22, 21/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так почему же твои новомодные технологии основываются на технологиях "дидов"? Давай, засучи рукава, и покажи всем как надо, начиная с уровня прошивок и EFI.

    Спойлер: Если даже когда-нибудь закончишь уже сам будешь "дидом", а все тобой понаписаноое - легаси.

     
     
  • 3.21, Аноним (-), 17:09, 21/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.22, Аноним (19), 17:11, 21/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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