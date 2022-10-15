Google открыл код защищённой операционной системы KataOS

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|3.44, Аноним (-), 13:52, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нам не хочется бесплатно работать на хайпомакак в гугле. Это странно?
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|1.5, Аноним (5), 11:03, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Открыл потому что студент, который в гугле её делал на неё забил. И решил смотреть анимэ.
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|1.8, Аноним (5), 11:04, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений
Кто пишет эту чушь? Раст не предоставляет средств для защиты от переполнения целочисленных переменных. Как минимум в продовой сборе софта.
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|2.10, Анонн (?), 11:14, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Раст предоставляет защиту в дебаге и однозначное поведение в релизе. А не "хз как, пусть компилятор решает".
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|2.11, Прув (?), 11:18, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ох уж эти иксперды с опеннета пишущие в комментах чушь…
Все там предоставляется, нужно только явно вызывать
Смотри overflowing_*, saturating_*, checked_* и saturating_* -> например checked_add
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|4.29, eganru (?), 12:28, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это безопасно.
Почти в любом языке есть возможность сделать безопасную работу и проверку переполнений.
if unlikely(a + b < a) assert("...")
большого ума не требует
В rust в дебаге он по умолчанию проверяет и какие-то ошибки Вы можете так найти.
Понятно, что не все и даже не 10 часть. Но гораздо лучше, чем ничего.
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|3.28, Маняним (?), 12:26, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ох уж эти иксперды с опеннета пишущие в комментах чушь…
про С
> Все там предоставляется, нужно только явно вызывать
__builtin_*_overflow
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|1.9, Аноним (9), 11:06, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>[оверквотинг удален]
> логически верифицированное ядро
> заслуживающими доверия
> особый уровень защиты
> подтверждения отсутствия сбоев
> верификации надёжности
> безопасных приёмов программирования
> минимизирующих ошибки
> Безопасная работа с памятью
> средства для защиты
> минимизации логических ошибок
Надо брать определенно. А то уже устал сидеть на не заслуживающей доверия незащищенной операционной системе с небезопасной работой с памятью, максимизированными логическими ошибками, неверифицированной надежностью и без средств защиты от небезопасности (а также без особого уровня такой защиты).
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|2.27, швондер (?), 12:26, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Колючие глаза Римского через стол врезались в лицо администратора, и чем дальше тот говорил, тем мрачнее становились эти глаза. Чем жизненнее и красочнее становились те гнусные подробности, которыми уснащал свою повесть администратор... тем менее верил рассказчику финдиректор. Когда же Варенуха сообщил, что Степа распоясался до того, что пытался оказать сопротивление тем, кто приехал за ним, чтобы вернуть его в Москву, финдиректор уже твердо знал, что все, что рассказывает ему вернувшийся в полночь администратор, все – ложь! Ложь от первого до последнего слова.
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|1.14, Аноним (14), 11:35, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Конкуренция это всегда хорошо, может хоть Гугл заставит Линуса шевелиться...
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|1.15, Аноним (15), 11:45, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это просто чудесно:
> The initial Sparrow target platform was intended to have 4MiB of memory. A production build of the included services fit in <3MiB of memory but due to the overhead of CAmkES and the rootserver boostrap mechanism actually require ~2x that to reach a running state.
Почему так - они точно не знают. Предлагают переписать всё на расте.
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|1.18, Alexey Torgashin (?), 11:56, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пусть сначала этот гугл докажет что это не просто выкидыш , не просто перделка. От вторых мелко мягких . А реальная вещь. Реальная значит работает с реальными программами, которые должны появиться. Не только браузер и медиа плеер которые есть везде и всегда. А VSCode и аналоги, графические редакторы , редакторы видео и монтажа. Офис хорошо бы . И тп.
Это же относится к ОС Геноде которая непонятно что и непонятно зачем .
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|1.19, Бывалый смузихлёб (?), 11:59, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для дополнительной защиты все компоненты, кроме микроядра, изначально развиваются на языке Rust
> на языке Rust
> кроме микроядра
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|2.22, Аноним (7), 12:05, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Логично же. Его же придется переверифицировать заново. А так используют уже верифицированное.
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|1.23, Alexey Torgashin (?), 12:10, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Похоже я ошибся , ОС не для десктопа а для встраиваемых штук. Но это ещё вопрос кто и зачем возьмёт такую Ос. Для роутеров ? Ещё куда не шло. Для интернета вещей этого поганого, который нужен только для товарища майора чтобы следить , и хакеров ? Тогда нафиг . Для чего ещё?
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|2.26, eganru (?), 12:23, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для определенного класса встраиваемых штук, тк. требования слишком высокие чтобы на средней руки MCU запускать.
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|2.49, Аноним (49), 14:14, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для чего ещё?
Для вещей, где софтварный сбой может стоит миллиарды.
> Для роутеров?
Вряд ли. В любом случае не для домашних роутеров. Цена сбоя домашнего роутера близка к нулю. Поэтому в нём лучше из железа выжать максимум и засунуть всё в монолитное ядро.
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|3.60, Бывалый смузихлёб (?), 16:16, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и чем оно лучше того же миникса?
А для остальных случаев - есть как минимум йокто для линуксоморды и ртос вроде сейфРтос или азурРтос( бывшая треадИкс ) для собственно управляющего мк
Я, кстати, наверняка пропустил упоминание что сабж - компактная РТОС( ОСРВ ) ведь иначе непосредственно ей не может рулиться что-либо, если ошибка в ней может стоить миллиарды
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|1.30, Джон Макагонов (?), 12:29, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Меня уже не удивляет то, что в передовых разработках применятся раст. Превосходство раста очевидно, его величие - просто свершившейся факт. Даже скучно уже.
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|3.46, Прохожий (??), 13:55, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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MS, Google, Amazon, Meta вовсю начали использовать Rust. Но анонимный воин супротив Раста не даст этим корпорациям себя обмануть. У него дома Rust не взлетел. :)))
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|4.54, Аноним (35), 14:30, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только это всё происходит исключительно в твоём больном воображении.
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|1.31, eganru (?), 12:34, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вообще такое ощущение, что новости специально пишут так, чтобы в комментах был жыр с хорошим запасом.
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|2.45, Прохожий (??), 13:52, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эволюция происходит. Софт усложняется. Люди ищут способы бороться с этой сложностью.
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|1.36, Аноним (36), 13:29, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Для дополнительной защиты все компоненты, кроме микроядра, изначально развиваются на языке Rust с использованием безопасных приёмов программирования...
Вот растаманы, пользуйтесь, а линукс в покое оставьте!
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|2.40, Прохожий (??), 13:50, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Линукс - для серверов и десктопа. А это для встройки. Разные ниши. В идеале и Линукс весь переписать на Rust полностью.
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|3.53, Аноним (35), 14:29, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только переписывание линукса на раст линуксу ничего не даст. Так что этого никогда не произойдет.
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|3.57, Бургер (?), 15:21, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>А это для встройки
окей, окей, Yocto и остальные на помойку, тк анон опенета решил, что Linux для серверов и десктопа.
embedded девелоперы, расходимся.
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|1.47, Прохожий (??), 14:01, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ожидаемо набежало стадо воинов супротив Rusta. Местные неосиляторы решили в очередной раз отметиться, высказав своё "фе" к тому, чего они не понимают, потому что неспособны.
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|2.52, Аноним (35), 14:29, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опять набежали фанатики самоутвердится своим срастом. Так то они даже школу ещё не закончили.
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|1.48, Аноним (48), 14:09, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такое ощущение,что amd64 закапывают вслед за х86. Новости чуть ли не поголовно про АРМ и даже Линукс набрал растокодеров для этой архитектуры.
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|1.56, ИмяХ (?), 15:11, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>поверх микроядра seL4,
>>фреймворк Renode
>>инструментарий CAmkES
А это всё на каких языках написано? И почему нет пары абзацев о достоинствах этого языка?
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|2.64, Аноним (62), 16:35, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За ним явно видно что кто-то стоит, какие-то иногда вообще ненужные комменты. И создаеться впечетление что человек далек от it.
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