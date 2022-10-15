The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Google открыл код защищённой операционной системы KataOS

15.10.2022 10:01

Компания Google объявила об открытии наработок, связанных с проектом KataOS, нацеленным на создание защищённой операционной системой для встраиваемого оборудования. Системные компоненты KataOS написаны на языке Rust и выполняются поверх микроядра seL4, для которого на системах RISC-V предоставлено математическое доказательство надёжности, свидетельствующее о полном соответствии кода спецификациям, заданным на формальном языке. Код проекта открыт под лицензией Apache 2.0.

В системе обеспечена поддержка платформ на базе архитектур RISC-V и ARM64. Для симуляции работы seL4 и окружения KataOS поверх оборудования в процессе разработки используется фреймворк Renode. В качестве эталонной реализации предложен программно-аппаратный комплекс Sparrow, комбинирующий KataOS с защищёнными чипами на базе платформы OpenTitan. Предложенное решение позволяет совместить логически верифицированное ядро операционной системы с заслуживающими доверия аппаратными компонентами (RoT, Root of Trust), построенными с использованием платформы OpenTitan и архитектуры RISC-V. Помимо кода KataOS в дальнейшем планируется открытие и всех остальных компонентов Sparrow, включая аппаратную составляющую.

Платформа развивается с оглядкой на применение в специализированных чипах, рассчитанных на выполнение приложений для машинного обучения и обработки конфиденциальной информации, которым требуется особый уровень защиты и подтверждения отсутствия сбоев. В качестве примера подобных приложений приводятся системы, манипулирующие изображениями людей и голосовыми записями. Использование в KataOS верификации надёжности гарантирует, что в случае сбоя в одной части системы, данный сбой не распространится на остальную систему и, в частности, на ядро и критические части.

Архитектура seL4 примечательна выносом частей для управления ресурсами ядра в пространство пользователя и применения для таких ресурсов тех же средств разграничения доступа, как для пользовательских ресурсов. Микроядро не предоставляет готовых высокоуровневых абстракций для управления файлами, процессами, сетевыми соединениями и т.п., вместо этого оно предоставляет лишь минимальные механизмы для управления доступом к физическому адресному пространству, прерываниям и ресурсам процессора. Высокоуровневые абстракции и драйверы для взаимодействия с оборудованием реализуются отдельно поверх микроядра в форме задач, выполняемых на пользовательском уровне. Доступ таких задач к имеющимся у микроядра ресурсам организуется через определение правил.

Для дополнительной защиты все компоненты, кроме микроядра, изначально развиваются на языке Rust с использованием безопасных приёмов программирования, минимизирующих ошибки при работе с памятью, приводящих к таким проблемам как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера. На Rust в том числе написаны загрузчик приложений в окружении seL4, системные сервисы, фреймворк для разработки приложений, API для доступа к системным вызовам, менеджер процессов, механизм динамического распределения памяти и т.п. Для верифицированной сборки задействован инструментарий CAmkES, развиваемый проектом seL4. Компоненты для CAmkES также могут создаваться на языке Rust.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Google представил открытый проект OpenTitan для создания заслуживающих доверия чипов
  3. OpenNews: Прототип отечественной ОС Phantom на базе Genode будет готов до конца года
  4. OpenNews: Открыт код сверхнадёжного микроядра seL4
  5. OpenNews: Проект Neptune OS развивает слой совместимости с Windows на базе микроядра seL4
  6. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57920-kataos
Ключевые слова: kataos, opentitan, sel4
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:43, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Genode какой-тл
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:45, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять пермессивщина
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:47, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вам шашечки?
     
     
  • 3.6, Самый Лучший Гусь (?), 11:04, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    GPL нам подавайте иначе это просто напросто фольшивка
     
  • 3.44, Аноним (-), 13:52, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нам не хочется бесплатно работать на хайпомакак в гугле. Это странно?
     
     
  • 4.50, Аноним (50), 14:28, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вы никогда и не работали.
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:04, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы так говорите, как будто это плохо))
     
     
  • 3.21, Аноним (-), 12:01, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, пермиссивщина это плохо.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:03, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Эти все скучные буковки читайте сами. Где не скучные обои?
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:03, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Открыл потому что студент, который в гугле её делал на неё забил. И решил смотреть анимэ.
     
  • 1.8, Аноним (5), 11:04, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений

    Кто пишет эту чушь? Раст не предоставляет средств для защиты от переполнения целочисленных переменных. Как минимум в продовой сборе софта.

     
     
  • 2.10, Анонн (?), 11:14, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Раст предоставляет защиту в дебаге и однозначное поведение в релизе. А не "хз как, пусть компилятор решает".
     
  • 2.11, Прув (?), 11:18, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ох уж эти иксперды с опеннета пишущие в комментах чушь…

    Все там предоставляется, нужно только явно вызывать

    Смотри overflowing_*, saturating_*, checked_* и saturating_* -> например checked_add

     
     
  • 3.24, Аноним (5), 12:22, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любому человеку это кажется не очень то и безопасным.
     
     
  • 4.29, eganru (?), 12:28, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это безопасно.
    Почти в любом языке есть возможность сделать безопасную работу и проверку переполнений.



    if unlikely(a + b < a) assert("...")



    большого ума не требует

    В rust в дебаге он по умолчанию проверяет и какие-то ошибки Вы можете так найти.

    Понятно, что не все и даже не 10 часть. Но гораздо лучше, чем ничего.

     
  • 3.28, Маняним (?), 12:26, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ох уж эти иксперды с опеннета пишущие в комментах чушь…

    про С

    > Все там предоставляется, нужно только явно вызывать

    __builtin_*_overflow

     
     
  • 4.38, Прохожий (??), 13:42, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где в этой ветке хоть слово было про Си?
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:06, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >[оверквотинг удален]
    > логически верифицированное ядро
    > заслуживающими доверия
    > особый уровень защиты
    > подтверждения отсутствия сбоев
    > верификации надёжности
    > безопасных приёмов программирования
    > минимизирующих ошибки
    > Безопасная работа с памятью
    > средства для защиты
    > минимизации логических ошибок

    Надо брать определенно. А то уже устал сидеть на не заслуживающей доверия незащищенной операционной системе с небезопасной работой с памятью, максимизированными логическими ошибками, неверифицированной надежностью и без средств защиты от небезопасности (а также без особого уровня такой защиты).

     
     
  • 2.27, швондер (?), 12:26, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/

    Колючие глаза Римского через стол врезались в лицо администратора, и чем дальше тот говорил, тем мрачнее становились эти глаза. Чем жизненнее и красочнее становились те гнусные подробности, которыми уснащал свою повесть администратор... тем менее верил рассказчику финдиректор. Когда же Варенуха сообщил, что Степа распоясался до того, что пытался оказать сопротивление тем, кто приехал за ним, чтобы вернуть его в Москву, финдиректор уже твердо знал, что все, что рассказывает ему вернувшийся в полночь администратор, все – ложь! Ложь от первого до последнего слова.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:28, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Блин я только перешёл на Fuchsia
     
  • 1.13, Аноним (13), 11:32, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fiasco.OC? Ты ли это?
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:35, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Конкуренция это всегда хорошо, может хоть Гугл заставит Линуса шевелиться...
     
  • 1.15, Аноним (15), 11:45, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это просто чудесно:

    > The initial Sparrow target platform was intended to have 4MiB of memory. A production build of the included services fit in <3MiB of memory but due to the overhead of CAmkES and the rootserver boostrap mechanism actually require ~2x that to reach a running state.

    Почему так - они точно не знают. Предлагают переписать всё на расте.

     
  • 1.18, Alexey Torgashin (?), 11:56, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пусть сначала этот гугл докажет что это не просто выкидыш , не просто перделка. От вторых мелко мягких . А реальная вещь. Реальная значит работает с реальными программами, которые должны появиться. Не только браузер и медиа плеер которые есть везде и всегда. А VSCode и аналоги, графические редакторы , редакторы видео и монтажа. Офис хорошо бы . И тп.

    Это же относится к ОС Геноде которая непонятно что и непонятно зачем .

     
     
  • 2.42, Самый умный из вас (?), 13:51, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Напиши плз контакты, как гуглу с тобой связаться, куда доказательства отправлять
     

  • 1.19, Бывалый смузихлёб (?), 11:59, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для дополнительной защиты все компоненты, кроме микроядра, изначально развиваются на языке Rust
    > на языке Rust
    > кроме микроядра
     
     
  • 2.22, Аноним (7), 12:05, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично же. Его же придется переверифицировать заново. А так используют уже верифицированное.
     

  • 1.23, Alexey Torgashin (?), 12:10, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Похоже я ошибся , ОС не для десктопа а для встраиваемых штук. Но это ещё вопрос кто и зачем возьмёт такую Ос. Для роутеров ? Ещё куда не шло. Для интернета вещей этого поганого, который нужен только для товарища майора чтобы следить , и хакеров ? Тогда нафиг . Для чего ещё?
     
     
  • 2.25, Аноним (5), 12:23, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подскажу. Даже гугл её никуда не взял. Делай вывод.
     
  • 2.26, eganru (?), 12:23, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для определенного класса встраиваемых штук, тк. требования слишком высокие чтобы на средней руки MCU запускать.
     
  • 2.49, Аноним (49), 14:14, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для чего ещё?

    Для вещей, где софтварный сбой может стоит миллиарды.

    > Для роутеров?

    Вряд ли. В любом случае не для домашних роутеров. Цена сбоя домашнего роутера близка к нулю. Поэтому в нём лучше из железа выжать максимум и засунуть всё в монолитное ядро.

     
     
  • 3.60, Бывалый смузихлёб (?), 16:16, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и чем оно лучше того же миникса?

    А для остальных случаев - есть как минимум йокто для линуксоморды и ртос вроде сейфРтос или азурРтос( бывшая треадИкс ) для собственно управляющего мк

    Я, кстати, наверняка пропустил упоминание что сабж - компактная РТОС( ОСРВ ) ведь иначе непосредственно ей не может рулиться что-либо, если ошибка в ней может стоить миллиарды

     

  • 1.30, Джон Макагонов (?), 12:29, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Меня уже не удивляет то,  что в передовых разработках применятся раст. Превосходство раста очевидно,  его величие - просто свершившейся факт. Даже скучно уже.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 13:08, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    раст не полетел. Ему на смену уже идёт Карбон.
     
     
  • 3.46, Прохожий (??), 13:55, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MS, Google, Amazon, Meta вовсю начали использовать Rust. Но анонимный воин супротив Раста не даст этим корпорациям себя обмануть. У него дома Rust не взлетел. :)))
     
     
  • 4.54, Аноним (35), 14:30, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только это всё происходит исключительно в твоём больном воображении.
     

  • 1.31, eganru (?), 12:34, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вообще такое ощущение, что новости специально пишут так, чтобы в комментах был жыр с хорошим запасом.
     
     
  • 2.58, Аноним (58), 15:22, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зима приближается, нужно запасаться.
     
     
  • 3.61, Омоним (?), 16:26, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядерная зима.
     

  • 1.33, Друг Сергея (?), 13:06, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Kata Containers, KataOS, Rust и Go - что происходит?
     
     
  • 2.45, Прохожий (??), 13:52, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эволюция происходит. Софт усложняется. Люди ищут способы бороться с этой сложностью.
     

  • 1.36, Аноним (36), 13:29, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Для дополнительной защиты все компоненты, кроме микроядра, изначально развиваются на языке Rust с использованием безопасных приёмов программирования...

    Вот растаманы, пользуйтесь, а линукс в покое оставьте!

     
     
  • 2.40, Прохожий (??), 13:50, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Линукс - для серверов и десктопа. А это для встройки. Разные ниши. В идеале и Линукс весь переписать на Rust полностью.
     
     
  • 3.53, Аноним (35), 14:29, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только переписывание линукса на раст линуксу ничего не даст. Так что этого никогда не произойдет.
     
  • 3.57, Бургер (?), 15:21, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А это для встройки

    окей, окей, Yocto и остальные на помойку, тк анон опенета решил, что Linux для серверов и десктопа.

    embedded девелоперы, расходимся.

     

  • 1.47, Прохожий (??), 14:01, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ожидаемо набежало стадо воинов супротив Rusta. Местные неосиляторы решили в очередной раз отметиться, высказав своё "фе" к тому, чего они не понимают, потому что неспособны.
     
     
  • 2.52, Аноним (35), 14:29, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять набежали фанатики самоутвердится своим срастом. Так то они даже школу ещё не закончили.
     

  • 1.48, Аноним (48), 14:09, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое ощущение,что amd64 закапывают вслед за х86. Новости чуть ли не поголовно про АРМ и даже Линукс набрал растокодеров для этой архитектуры.
     
  • 1.56, ИмяХ (?), 15:11, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>поверх микроядра seL4,
    >>фреймворк Renode
    >>инструментарий CAmkES

    А это всё на каких языках написано? И почему нет пары абзацев о достоинствах этого языка?

     
  • 1.59, Аноним (59), 16:00, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я слышу хруст? Интересно, что жи это хрустит)
     
  • 1.62, Аноним (62), 16:32, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно смотреть на комменты Skull https://www.linux.org.ru/search.jsp?range=COMMENTS&user=Skull
    Эго явно выращивали в академии на три буквы с 2001г, но видимо он это не оправдал и не перестает пользоваться их сленгом.
     
     
  • 2.64, Аноним (62), 16:35, 15/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За ним явно видно что кто-то стоит, какие-то иногда вообще ненужные комменты. И создаеться впечетление что человек далек от it.
     

  • 1.63, Аноним (63), 16:34, 15/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дочитал новость до слова "Rust".
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру