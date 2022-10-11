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Выпуск Kata Containers 3.0 с изоляцией на основе виртуализации

11.10.2022 22:58

После двух лет разработки опубликован выпуск проекта Kata Containers 3.0, развивающего стек для организации выполнения контейнеров с использованием изоляции на базе полноценных механизмов виртуализации. Проект создан компаниями Intel и Hyper путём объединения технологий Clear Containers и runV. Код проекта написан на языках Go и Rust, и распространяется под лицензией Apache 2.0. Развитие проекта курирует рабочая группа, созданная под эгидой независимой организации OpenStack Foundation, в которой участвуют такие компании, как Canonical, China Mobile, Dell/EMC, EasyStack, Google, Huawei, NetApp, Red Hat, SUSE и ZTE.

Основу Kata составляет runtime, предоставляющий возможность создавать компактные виртуальные машины, выполняемые с использованием полноценного гипервизора, вместо применения традиционных контейнеров, использующих общее ядро Linux и изолированных при помощи пространств имён и cgroups. Применение виртуальных машин позволяет добиться более высокого уровня безопасности, защищающего от совершения атак, вызванных эксплуатацией уязвимостей в ядре Linux.

Kata Containers ориентирован на интеграцию в существующие инфраструктуры контейнерной изоляции c возможностью применения подобных виртуальных машин для усиления защиты традиционных контейнеров. Проектом предоставляются механизмы для обеспечения совместимости легковесных виртуальных машины с различными инфраструктурами контейнерной изоляции, платформами оркестровки контейнеров и спецификациями, такими как OCI (Open Container Initiative), CRI (Container Runtime Interface) и CNI (Container Networking Interface). Доступны средства для интеграции с Docker, Kubernetes, QEMU и OpenStack.

Интеграция с системами управления контейнерами достигается при помощи прослойки, симулирующей управление контейнером, которая через gRPC-интерфейс и специальный прокси обращается к управляющему агенту в виртуальной машине. Внутри виртуального окружения, которое запускается гипервизором, используется специально оптимизированное ядро Linux, содержащее только минимальный набор необходимых возможностей.

В качестве гипервизора поддерживается использование Dragonball Sandbox (редакция KVM, оптимизированная для контейнеров) с инструментарием QEMU, а также Firecracker и Cloud Hypervisor. Системное окружение включает в себя демон инициализации и агент (Аgent). Агент обеспечивает выполнение определённых пользователем образов контейнера в формате OCI для Docker и CRI для Kubernetes. При использовании совместно с Docker для каждого контейнера создаётся отдельная виртуальная машина, т.е. запускаемое поверх гипервизора окружение применяется для вложенного запуска контейнеров.

Для уменьшения потребления памяти применяется механизм DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств), а для дедупликации одинаковых областей памяти применяется технология KSM (Kernel Samepage Merging), что позволяет организовать совместное использование ресурсов хост-системы и подключить к разным гостевым системам общий шаблон системного окружения.

В новой версии:

  • Предложен альтернативный runtime (runtime-rs), формирующий начинку контейнеров, написанный на языке Rust (ранее поставляемый runtime написан на языке Go). Runtime совместим с OCI, CRI-O и Containerd, что позволяет использовать его с Docker и Kubernetes.
  • Предложен новый гипервизор dragonball, основанный на KVM и rust-vmm.
  • Добавлена поддержка проброса доступа к GPU, используя VFIO.
  • Добавлена поддержка cgroup v2.
  • Реализована поддержка подмены настроек без изменения основного файла конфигурации через замену блоков в отдельных файлах, размещаемых в каталоге "config.d/".
  • В компонентах на языке Rust задействована новая библиотека для безопасной работы с файловыми путями.
  • Компонент virtiofsd (написан на Си) заменён на virtiofsd-rs (написан на Rust).
  • Добавлена поддержка sandbox-изоляции компонентов QEMU.
  • В QEMU для асинхронного ввода/вывода задействован API io_uring.
  • Для QEMU и Cloud-hypervisor реализована поддержка расширений Intel TDX (Trusted Domain Extensions).
  • Обновлены компоненты: QEMU 6.2.0, Cloud-hypervisor 26.0, Firecracker 1.1.0, ядро Linux 5.19.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/kata-contai...)
  2. OpenNews: Компания Amazon опубликовала систему виртуализации Firecracker 1.0
  3. OpenNews: Выпуск Kata Containers 1.0 с изоляцией на основе виртуализации
  4. OpenNews: Google открыл gVisor, гибрид системы виртуализации и контейнеров
  5. OpenNews: Компании Intel и Hyper представили проект Kata Containers
  6. OpenNews: Intel представил Clear Linux с контейнерами приложений на базе виртуализации
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57904-kata
Ключевые слова: kata, container
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1.2, истина в последней инстанции (?), 00:26, 12/10/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Если ты ниначто не способен то иди пилить браузеры или очередные контейнеры.

    Но уже сейчас можно сказать что не взлетит и останется в вечной бете.

     
  • 1.3, Аноним (3), 00:28, 12/10/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    >Код проекта написан на языках Go и Rust, и распространяется под лицензией Apache 2.0.

    Почему гохеры и растовики не любят gpl? Видел кучу велосипедов на этих языках, почти все они под митом или другой разрешительной лицензией.

     
     
  • 2.4, 244 (?), 01:19, 12/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что статическая линковка и особенности распространения библиотек в виде исходников.
     

  • 1.5, Джон Макагонов (?), 03:34, 12/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Пророческие слова из https://m.youtube.com/shorts/_qYZ7U_yTWo   сбываются. Жалко только эту зеленую игрушку,  тому,  кто ее ударил,  еще прилетит какаха.
     
  • 1.6, Аноним (6), 04:46, 12/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Раньше они говорили "А вот раньше запускали бы на виртуалках", хотя это было чистой ложью.

    Теперь они сами запускают на виртуалках.

     

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