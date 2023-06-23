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Релиз Proxmox VE 8.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

23.06.2023 13:37

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 8.0, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1.1 ГБ.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12. Ядро Linux обновлено до версии 6.2. Обновлены версии QEMU 8.0.2, LXC 5.0.2, OpenZFS 2.1.12, Ceph 17.2.6.
  • Предоставлена возможность прозрачного обновления Proxmox VE 7.4 до выпуска 8.0.
  • Предложен альтернативный инсталлятор с текстовым интерфейсом, который можно использовать на очень новом или слишком старом оборудовании, на котором наблюдаются проблемы с запуском графического инсталлятора на базе библиотеки GTK.
  • Для виртуальных машин, создаваемых через web-интерфейс, по умолчанию включён тип CPU x86-64-v2-AES, позволяющий использовать некоторые расширенные возможности для ускорения вычислений.
  • Запущен новый репозиторий Ceph Enterprise, в котором предложены пакеты с Ceph 17 "Quincy", собранные командой Proxmox. Реализована возможность запуска и управления хранилищем Ceph с любого узла кластера, доставка пакетов Ceph унифицирована с другими компонентами Proxmox VE.
  • Добавлен обработчик для периодической синхронизации учётных данных пользователей и групп с информацией с сервера LDAP или Microsoft Active Directory.
  • Добавлена возможность применения списков управления доступом (ACL) для элементов программно определяемых сетей (SDN, Software-Defined Networking). Например, через ACL можно настроить выборочный доступ пользователей и групп к сетевым мостам и виртуальным сетям.
  • Реализована возможность привязки ресурсов, таких как устройства с интерфейсами PCI(e) и USB, к узлам кластера, используя web-интерфейс или API, что позволяет организовать offline-миграцию виртуальных машин, в которые пробрасываются подобные ресурсы.
  • Добавлена возможность блокировки учётной записи после слишком большого числа неверных попыток прохождения двухфакторной аутентификации или ввода некорректных одноразовых паролей (TOTP). Блокировка производится для защиты в ситуациях, когда атакующие смогли узнать пароль пользователя и пытаются методом перебора подобрать проверочный код на второй стадии аутентификации. Для двухфакторной аутентификации блокировка включается на час, а для TOTP - бессрочно. Для разблокировки можно использовать код восстановления доступа или отправить запрос администратору.
  • В web-интерфейсе улучшена реализация тёмной темы оформления и переработана версия для мобильных устройств. Добавлен перевод интерфейса на украинский язык.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/new...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.4
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1
  5. OpenNews: Релиз Proxmox VE 7.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59334-proxmox
Ключевые слова: proxmox, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:17, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отличные новости!
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:32, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    раз в 3 года проходить обновление гипервизера так себе идея
     
  • 1.4, scriptkiddis (?), 14:38, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Да... вот это проделали работы... самое важное это украинский мовь?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:56, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    повестка такая.
    ее сейчас всюду суют
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:30, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что случилось?
     
  • 2.8, iCat (ok), 15:16, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё тёмная тема :)
     
  • 2.9, муу (?), 15:35, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    жаль руzzкий пока не удалили
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 15:48, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В саперы ещё не забрали?
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:54, 23/06/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:36, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тату свастики сделал?
     
  • 3.20, Jorik (?), 17:04, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зачем ты пасёшься на русском ресурсе и срёшь? Иди туда где тебе комфортно и интересно.
     
  • 3.21, Jorik (?), 17:05, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зачем ты пасёшься на русском ресурсе и хгадишь? Иди туда где тебе комфортно и интересно.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 17:25, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дак там все не по руске и ничего не понятно
     

  • 1.10, Аноннейм (?), 15:42, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда появится failover migration с сохранением состояния как это сделано в серьёзных решениях типа hyper-v ?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:30, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть при вырубинии ноды по питанию все ВМки с нее переедут на другую с сохранением состояния?
    Не верю.
     

  • 1.11, Минона (ok), 15:45, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь они починили убивание виртуалок оом-киллером.
     
     
  • 2.15, Аноним (16), 16:28, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как они это сделают? Телепортацией оперативной памяти из другой вселенной. Короче оом на месте не переживай.
     

  • 1.22, Аноним (22), 17:08, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для двухфакторной аутентификации блокировка включается на час, а для TOTP - бессрочно.

    А какая разница?

     

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