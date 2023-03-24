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Релиз Proxmox VE 7.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

24.03.2023 09:14

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 7.4, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1.1 ГБ.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Улучшения в web-интерфейсе:
    • Реализована возможность включения тёмной темы оформления.
    • В древовидном списке ресурсов гостевые системы теперь могут быть отсортированы по имени, а не только по VMID.
    • В web-интерфейсе и API обеспечен показ детальной информации о Ceph OSD (Оbject Storage Daemon).
    • Добавлена возможность загрузки логов выполнения задач в форме текстовых файлов.
    • Расширены возможности редактирования работ, связанных с резервным копированием.
    • Предоставлена поддержка добавления локальных типов хранилищ, размещённых на других узлах кластера.
    • В мастер добавления хранилища для хранилищ на базе ZFS, LVM и LVM-Thin добавлен интерфейс выбора узла.
    • Обеспечен автоматический проброс HTTP-соединений на HTTPS.
    • Улучшен перевод интерфейса на русский язык.
  • Продолжено развитие планировщика ресурсов кластера (CRS, Cluster Resource Scheduling), выполняющего поиск новых узлов, необходимых для обеспечения высокой доступности. В новой версии добавлена возможность автоматической перебалансировки виртуальных машин и контейнеров на этапе запуска, а не только во время восстановления.
  • В менеджер обеспечения высокой доступности (HA Manager) добавлена команда CRM для ручного перевода активного узла в режим обслуживания (maintenance) без необходимости перезагрузки. В рамках подготовки к внедрению системы динамического планирования нагрузки в кластере, проведена унификация ресурсов (CPU, память) различных HA-сервисов (виртуальные машины, контейнеры).
  • В хранилище добавлена опция "content-dirs" для переопределения типа содержимого в определённых подкаталогах (например, iso-образы, шаблоны контейнеров, резервные копии, диски гостевых систем и т.п.).
  • Переработано вычисление ACL и существенно повышена производительность обработки правил управления доступом на системах с очень большим числом пользователей или большими списками ACL.
  • Предоставлена возможность отключения уведомления о появлении обновлений пакетов.
  • В установочном ISO-образе предоставлена возможность выбора часового пояса в процессе инсталляции для упрощения синхронизации территориально разделённых хостов или кластеров.
  • В LXC-контейнерах добавлена поддержка архитектур riscv32 и riscv64.
  • Обновлены версии систем в шаблонах контейнеров для архитектуры amd64.
  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 11.6. По умолчанию предложено ядро Linux 5.15, опционально доступен выпуск 6.2. Обновлены QEMU 7.2, LXC 5.0.2, ZFS 2.1.9, Ceph Quincy 17.2.5, Ceph Pacific 16.2.11.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/new...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 7.3, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.4
  5. OpenNews: Выпуск XCP-NG 8.2, свободного варианта Citrix Hypervisor
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58856-proxmox
Ключевые слова: proxmox, virtual
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:39, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Темная тема, срочно обновляться
     
     
  • 2.18, пох. (?), 11:20, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смена версии ceph? Не, опеннетовским экспертам понятно только про тему.

    Обновляться я бы правда именно по этой причине не рискнул. Хотя... те кто пользуют ЭТО привыкли страдать. Страдание очищает.

     
     
  • 3.36, igsbox (??), 13:11, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3 локальных кластера, 1 распределённый. Около 40 нод, хранилки на Солярке и на TrueNAS. Всё работает, просто работает, без бубна и заклинаний. Укажи мне путь к страданию,  о великий гуру?
     

  • 1.2, zo0M (ok), 09:39, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    круто, круто, канеш
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:53, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    сделали б они LTS лет на 7-10 ...
     
     
  • 2.5, Олег (??), 10:13, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    100% поддерживаю
     
  • 2.13, пох. (?), 11:14, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так он у них есть. Но есть нюанс... за деньги. А ты думал - они святымдухом питаются и за все хорошее против всего плохого тебе подогнали систему виртуализации для мышекликеров?
     
     
  • 3.33, Аноним (4), 13:08, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за деньги не нужно , другие как-то могут питаться по циолковскому ;-)
    и эта- тыкают в онторнете тока геи.
     
  • 3.34, Аноним (4), 13:10, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и эта
    за деньги у них тоже нет если чо,
    вот бред писать можно и бесплатно .
     

  • 1.7, Омоним (?), 10:32, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неплохая система виртуализации, активно развивающаяся, с достаточно адекватным сообществом, хорошей документацией и кучей рецептов на все случаи жизни. Это мы используем. Удачи проекту в развитии.
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.15, пох. (?), 11:17, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В китае - нет. В китае не брезгуют и за вмварь заплатить, если на самом деле надо.

    А вот у тебя уже не получится - нет дырочки для запихивания твоих юаней. Пользуйся скрепным импортозамещенным ничего.

     
     
  • 5.31, жявамэн (ok), 12:50, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну там у астры и у альта есть какие то самодельные перделки на квм.
    что там внутри хз - они платные
     
  • 2.28, Псевдонимус (?), 12:41, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При импорте VM надо создать VM на Proxmox, запомнить имя файла вирт.диска, удалить и подложить вместо него вирт.диск от импортируемой.
    Чтобы повесить vlan на интерфейсы, надо юзать ansible.
    RAID на ZFS (вместо mdraid), не имеющей fsck, чтобы если грохнулось, то всерьез и надолго.

    Отличные рецепты, не поспоришь.

     

  • 1.11, deusbase (ok), 10:47, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую, доволен, но приходится ставить на чистый Дебиан, тк родной граф. инсталятор не понимает встроенную в плату видюху и из-за 8Gb ОЗУ ставлю на программный RAID1 вместо ZFS, которого тоже нет в инсталяторе.
     
     
  • 2.19, EuPhobos (ok), 11:36, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с ZFS-рэйдом?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 11:44, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тот, который требует 2 гб памяти на каждый терабайт стораджа чтобы работать относительно нормально? Действительно, больше же нечем занять оперативку.
     
     
  • 4.21, анон (?), 11:52, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гораздо больше. Под нагрузкой приходится очень сильно подкручивать параметры. Иначе всё дохнет.
     
  • 4.26, maximnik0 (?), 12:25, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А дедубликацию отключить не пробовали ? При отключенный дедубликацию на 8-10 гиг ОЗУ ZFS уже в принципе работает.Конечно при условии что рэйд не на 100 тб,тогда памяти побольше потребуется.
     
     
  • 5.27, Аноним (20), 12:36, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всего 4 диска было, так что около 70. Да, занять память кроме как рейдом действительно больше нечем, о чём и речь.
     
     
  • 6.30, пох. (?), 12:49, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кэширование нинуна, нинуна, нинуна!

    Память нонеча дорога а пользователи - еще подождут.
    Ну и ресурс накопителей надо ж убить побыстрее, а то на новые бюджет не выделят.


     
  • 6.37, maximnik0 (?), 13:12, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всего 4 диска было, так что около 70. Да, занять память кроме
    > как рейдом действительно больше нечем, о чём и речь.

    А слово кэш не слыхал ? Вон у меня ноутбук-14 гб чистой памяти,на кэш уходит 8гб,а у ZFS есть проблема (не знаю насколько актуальная) у нее собственный кэш,не интегрированный с VFS ядра.Из-за этого и жручесть Озу у ZFS//


     
  • 3.22, пох. (?), 11:53, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он же тебе написал - в окошкоменюшке нет.
    (потому что он ставит поверх дерьмиана, в котором действительно нет, а родной графический инсталлятор ну ниасиливает у него чего-то)

     

  • 1.25, Псевдонимус (?), 12:16, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До сих пор Ceph as sdn. Как грится, тамада хороший и конкурсы интересные. Особенно интересными они станут, когда всё это развалится. А без sdn я аще не понимаю, что подвигает людей работать бесплатным бета-тестером вместо использования старого, доброго Hyper-V+WAC.
     
     
  • 2.29, пох. (?), 12:46, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, да. Гуглить реддит ceph war story (оно на самом деле не просто про цеф а именно про проксмокс и как оно классно все развалилось) - или искать тут - я вроде давал прямую ссылку пока она была актуальна.

    С другой стороны - тех кто тогда смог это починить, теперь поди уж точно не уволят.

    А твою hyperv любой школьник может.

     
  • 2.35, Аноним (4), 13:11, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    sdn- это software defined network.
    каким местом к нему ceph?
     
  • 2.38, пох. (?), 13:26, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а с другой стороны - а что, еще кто-то есть?

    Не хочешь вот - gluster например попробовать? По глазам вижу что не хочешь. Гад.

    А поверх storage direct в общем-то проще оставаться на hyper-v.

    P.S. говорят, ruvds унаследовали от мастерхвоста эту чудо-технологию. И не кашлюют (не, ну а чего им плакать-то особенно)

     

  • 1.32, LeNiN (ok), 13:07, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ого, вон оно как теперь можно, оказывается: **контейнеры** с иной архитектурой! Я раньше думал, что для таких штук надо полноценную виртуализацию использовать.

    >     Allow riscv32 and riscv64 container architectures through the binfmt_misc kernel capability.
    >    After installing the qemu-user-static and binfmt-support packages one can use a RISC-V based rootfs image to run as container directly on an x86_64/amd64 Proxmox VE host.

     
     
  • 2.39, пох. (?), 13:30, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что, по-твоему, такое "qemu-user-static"?

    Логичненько, в общем - если вся система понастроена поверх qemu-kvm, достаточно заменить модуль на эмуляторный и все будет работать примерно так же - только тормоооооознооооо. Ну и что, как будто бы оно на рискве бы летало... если бы эти рискве еще вообще существовали не только в фантазиях.

    А для подр...ть поотлаживаться - вполне сойдет. Вот и вполне реалистичное применение чудо-технологиям. Могет эта ваше хиперве такое, а, блингейц?!

     

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