Релиз Proxmox VE 7.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

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|2.18, пох. (?), 11:20, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смена версии ceph? Не, опеннетовским экспертам понятно только про тему.
Обновляться я бы правда именно по этой причине не рискнул. Хотя... те кто пользуют ЭТО привыкли страдать. Страдание очищает.
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|3.36, igsbox (??), 13:11, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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3 локальных кластера, 1 распределённый. Около 40 нод, хранилки на Солярке и на TrueNAS. Всё работает, просто работает, без бубна и заклинаний. Укажи мне путь к страданию, о великий гуру?
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|2.13, пох. (?), 11:14, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он у них есть. Но есть нюанс... за деньги. А ты думал - они святымдухом питаются и за все хорошее против всего плохого тебе подогнали систему виртуализации для мышекликеров?
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|3.33, Аноним (4), 13:08, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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за деньги не нужно , другие как-то могут питаться по циолковскому ;-)
и эта- тыкают в онторнете тока геи.
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|3.34, Аноним (4), 13:10, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и эта
за деньги у них тоже нет если чо,
вот бред писать можно и бесплатно .
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|1.7, Омоним (?), 10:32, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохая система виртуализации, активно развивающаяся, с достаточно адекватным сообществом, хорошей документацией и кучей рецептов на все случаи жизни. Это мы используем. Удачи проекту в развитии.
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|Часть нити удалена модератором
|4.15, пох. (?), 11:17, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В китае - нет. В китае не брезгуют и за вмварь заплатить, если на самом деле надо.
А вот у тебя уже не получится - нет дырочки для запихивания твоих юаней. Пользуйся скрепным импортозамещенным ничего.
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|5.31, жявамэн (ok), 12:50, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну там у астры и у альта есть какие то самодельные перделки на квм.
что там внутри хз - они платные
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|2.28, Псевдонимус (?), 12:41, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При импорте VM надо создать VM на Proxmox, запомнить имя файла вирт.диска, удалить и подложить вместо него вирт.диск от импортируемой.
Чтобы повесить vlan на интерфейсы, надо юзать ansible.
RAID на ZFS (вместо mdraid), не имеющей fsck, чтобы если грохнулось, то всерьез и надолго.
Отличные рецепты, не поспоришь.
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|1.11, deusbase (ok), 10:47, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Использую, доволен, но приходится ставить на чистый Дебиан, тк родной граф. инсталятор не понимает встроенную в плату видюху и из-за 8Gb ОЗУ ставлю на программный RAID1 вместо ZFS, которого тоже нет в инсталяторе.
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|3.20, Аноним (20), 11:44, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это тот, который требует 2 гб памяти на каждый терабайт стораджа чтобы работать относительно нормально? Действительно, больше же нечем занять оперативку.
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|4.21, анон (?), 11:52, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гораздо больше. Под нагрузкой приходится очень сильно подкручивать параметры. Иначе всё дохнет.
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|4.26, maximnik0 (?), 12:25, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А дедубликацию отключить не пробовали ? При отключенный дедубликацию на 8-10 гиг ОЗУ ZFS уже в принципе работает.Конечно при условии что рэйд не на 100 тб,тогда памяти побольше потребуется.
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|5.27, Аноним (20), 12:36, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всего 4 диска было, так что около 70. Да, занять память кроме как рейдом действительно больше нечем, о чём и речь.
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|6.30, пох. (?), 12:49, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кэширование нинуна, нинуна, нинуна!
Память нонеча дорога а пользователи - еще подождут.
Ну и ресурс накопителей надо ж убить побыстрее, а то на новые бюджет не выделят.
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|6.37, maximnik0 (?), 13:12, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всего 4 диска было, так что около 70. Да, занять память кроме
> как рейдом действительно больше нечем, о чём и речь.
А слово кэш не слыхал ? Вон у меня ноутбук-14 гб чистой памяти,на кэш уходит 8гб,а у ZFS есть проблема (не знаю насколько актуальная) у нее собственный кэш,не интегрированный с VFS ядра.Из-за этого и жручесть Озу у ZFS//
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|3.22, пох. (?), 11:53, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он же тебе написал - в окошкоменюшке нет.
(потому что он ставит поверх дерьмиана, в котором действительно нет, а родной графический инсталлятор ну ниасиливает у него чего-то)
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|1.25, Псевдонимус (?), 12:16, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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До сих пор Ceph as sdn. Как грится, тамада хороший и конкурсы интересные. Особенно интересными они станут, когда всё это развалится. А без sdn я аще не понимаю, что подвигает людей работать бесплатным бета-тестером вместо использования старого, доброго Hyper-V+WAC.
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|2.29, пох. (?), 12:46, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, да. Гуглить реддит ceph war story (оно на самом деле не просто про цеф а именно про проксмокс и как оно классно все развалилось) - или искать тут - я вроде давал прямую ссылку пока она была актуальна.
С другой стороны - тех кто тогда смог это починить, теперь поди уж точно не уволят.
А твою hyperv любой школьник может.
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|2.38, пох. (?), 13:26, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а с другой стороны - а что, еще кто-то есть?
Не хочешь вот - gluster например попробовать? По глазам вижу что не хочешь. Гад.
А поверх storage direct в общем-то проще оставаться на hyper-v.
P.S. говорят, ruvds унаследовали от мастерхвоста эту чудо-технологию. И не кашлюют (не, ну а чего им плакать-то особенно)
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|1.32, LeNiN (ok), 13:07, 24/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ого, вон оно как теперь можно, оказывается: **контейнеры** с иной архитектурой! Я раньше думал, что для таких штук надо полноценную виртуализацию использовать.
> Allow riscv32 and riscv64 container architectures through the binfmt_misc kernel capability.
> After installing the qemu-user-static and binfmt-support packages one can use a RISC-V based rootfs image to run as container directly on an x86_64/amd64 Proxmox VE host.
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|2.39, пох. (?), 13:30, 24/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что, по-твоему, такое "qemu-user-static"?
Логичненько, в общем - если вся система понастроена поверх qemu-kvm, достаточно заменить модуль на эмуляторный и все будет работать примерно так же - только тормоооооознооооо. Ну и что, как будто бы оно на рискве бы летало... если бы эти рискве еще вообще существовали не только в фантазиях.
А для подр...ть поотлаживаться - вполне сойдет. Вот и вполне реалистичное применение чудо-технологиям. Могет эта ваше хиперве такое, а, блингейц?!
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