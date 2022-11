Релиз Proxmox VE 7.3, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 7.3, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 1.1 ГБ. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 11.5. По умолчанию предложено ядро Linux 5.15.74, опционально доступен выпуск 5.19. Обновлены QEMU 7.1, LXC 5.0.0, ZFS 2.1.6, Ceph 17.2.5 ("Quincy") и Ceph 16.2.10 ("Pacific").

Добавлена начальная поддержка планировщика ресурсов кластера (CRS, Cluster Resource Scheduling), выполняющего поиск новых узлов, необходимых для обеспечения высокой доступности, и использование метода TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) для выбора наиболее оптимальных кандидатов с учётом требований к памяти и vCPU.

Реализована утилита proxmox-offline-mirror для создания локальных зеркал репозиториев пакетов Proxmox и Debian, которые можно использовать для обновления систем во внутренней сети, не имеющей доступа в интернет, или полностью изолированных систем (через размещения зеркала на USB-накопителе).

В ZFS обеспечена поддержка технологии dRAID (Distributed Spare RAID).

В web-интерфейсе появилась возможность привязки тегов к гостевым системам для упрощения их поиска и группировки. Улучшен интерфейс для просмотра сертификатов. Предоставлена возможность добавления одного локального хранилища (zpool с одним именем) к нескольким узлам. В api-viewer улучшено отображение сложных форматов.

Упрощена привязка процессорных ядер к виртуальным машинам.

Добавлены новые шаблоны контейнеров для AlmaLinux 9, Alpine 3.16, Centos 9 Stream, Fedora 36, Fedora 37, OpenSUSE 15.4, Rocky Linux 9 и Ubuntu 22.10. Обновлены шаблоны для Gentoo и ArchLinux.

Предоставлена возможность горячего подключения USB-устройств к виртуальным машинам. Добавлена поддержка проброса в виртуальную машину до 14 USB-устройств. По умолчанию в виртуальных машинах задействован USB-контроллер qemu-xhci. Улучшена обработка проброса устройств PCIe в виртуальные машины.

Обновлено мобильное приложение Proxmox Mobile, в котором задействован фреймворк Flutter 3.0 и обеспечена поддержка Android 13.