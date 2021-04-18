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Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1

18.04.2021 11:15

Компания Proxmox, известная разработкой продуктов Proxmox Virtual Environment и Proxmox Mail Gateway, представила выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1, который преподносится как готовое решение для резервного копирования и восстановления виртуальных окружений, контейнеров и начинки серверов. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений.

Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian 10.9 (Buster), ядре Linux 5.4 и OpenZFS 2.0. Программный стек для управления резервным копированием написан на языке Rust и поддерживает инкрементальные бэкапы (на сервер передаются только изменившиеся данные), дедупликацию (при наличии дубликатов хранится только одна копия), сжатие (используется ZSTD) и шифрование резервных копий. Система спроектирована на базе клиент-серверной архитектуры - Proxmox Backup Server может использоваться как для работы с локальными резервными копиями, так и в качестве централизованного сервера для резервного копирования данных с разных хостов. Предоставляются режимы быстрого выборочного восстановления и синхронизации данных между серверами.

Proxmox Backup Server поддерживает интеграцию с платформой Proxmox VE для резервного копирования виртуальных машин и контейнеров. Управление резервными копиями и восстановление данных осуществляется через web-интерфейс. Имеется возможность разграничения доступа пользователей к своим данным. Весь передаваемый трафик от клиентов к серверу шифруется с использованием AES-256 в режиме GCM, а сами резервные копии передаются уже зашифрованными при помощи асимметричного шифрования по отрытым ключам (шифрование производится на стороне клиента и компрометация сервера с резервными копиями не приведёт к утечке данных). Целостность резервных копий контролируется при помощи хэшей SHA-256.

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 10.9 "Buster".
  • Реализация файловой системы ZFS переведена на использование ветки OpenZFS 2.0.
  • Добавлена поддержка ленточных накопителей, поддерживающих формат LTO (Linear Tape-Open).
  • Добавлена поддержка сохранения и восстановления хранилищ с использованием пула ленточных накопителей.
  • Реализованы гибкие политики для определения срока хранения данных.
  • Добавлен новый драйвер для ленточных накопителей, работающий в пространстве пользователя и написанный на языке Rust.
  • Добавлена поддержка управления механизмами автоматической подачи картриджей в ленточных накопителях. Для управления автозагрузчиками предложена утилита pmtx, представляющая собой аналог утилиты mtx, переписанный на языке Rust.
  • В web-интерфейс добавлены разделы для настройки компонентов, работ и выполнения заданий по расписанию.
  • Добавлено web-приложение Proxmox LTO Barcode Label Generator для генерации и печати меток со штрих-кодами.
  • В web-интерфейс добавлена поддержка двухфакторной аутентификации с использованием одноразовых паролей (TOTP), WebAuthn и одноразовых ключей восстановления доступа.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.proxmox.com/thre...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.4
  3. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.3, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  4. OpenNews: Представлен дистрибутив Proxmox Backup Server 1.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.0
  6. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 2.0.6, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54982-proxmox
Ключевые слова: proxmox, backup
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 11:45, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Реселлер Proxmox в/на Украине - UAlinux.
    В голосину!
     
  • 1.3, acroobat (ok), 11:52, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > написанный на языке Rust

    Ждём opennet, переписанный на Ниме.

     
     
  • 2.5, terryfilch (ok), 12:00, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты прав. Умеющие в perl кастовать уже помирать скоро будут от старости...
     
     
  • 3.7, acroobat (ok), 12:32, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    За ними старость настигнет и С++ программистов.


     
     
  • 4.9, Аноним (9), 12:52, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно тебе, C++ и D, можно сказать, братья, как старший и младший.
     
     
  • 5.12, acroobat (ok), 13:11, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, но скорее как отец и сын.


     
  • 4.10, ihljh (?), 12:58, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты там свисни, как Unreal и остальные ААА движки перепишут с плюсов на нечто другое. А то мы уже засыпаем в ожидании. Мы подотремся распечаткой стандарта... ну скажем за год, и побежим учить революционное новшество.
     
     
  • 5.11, acroobat (ok), 13:10, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свисну, как на C# перепишут, но будет уже поздно.


     
     
  • 6.13, kjk (?), 13:13, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ваши марио на юнити по 2 ядра требуют, а тут еще и анрила нас лишить? Ну... давай, только не в этом году. А там уж жги как хочешь.
     

  • 1.14, Аноним (14), 16:30, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крэкс пэкс фэкс. Тьфу бред какой то. Мало существующего чтоли, всякую невесть плодят
     
     
  • 2.15, Zz (?), 16:33, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это просто lxc контейнеры. Хотя для дома он хорош.
     

  • 1.16, Аноним (16), 18:18, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично! Впечатления от 1.0 - сугубо положительные.
     

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