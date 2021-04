Выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server 1.1

2.5 , terryfilch ( ok ), 12:00, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ты прав. Умеющие в perl кастовать уже помирать скоро будут от старости...

3.7 , acroobat ( ok ), 12:32, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – За ними старость настигнет и С++ программистов.

4.9 , Аноним ( 9 ), 12:52, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ладно тебе, C++ и D, можно сказать, братья, как старший и младший.

5.12 , acroobat ( ok ), 13:11, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласен, но скорее как отец и сын.

4.10 , ihljh ( ? ), 12:58, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты там свисни, как Unreal и остальные ААА движки перепишут с плюсов на нечто другое. А то мы уже засыпаем в ожидании. Мы подотремся распечаткой стандарта... ну скажем за год, и побежим учить революционное новшество.

5.11 , acroobat ( ok ), 13:10, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Свисну, как на C# перепишут, но будет уже поздно.

6.13 , kjk ( ? ), 13:13, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ваши марио на юнити по 2 ядра требуют, а тут еще и анрила нас лишить? Ну... давай, только не в этом году. А там уж жги как хочешь.