The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Proxmox VE 6.3, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

28.11.2020 23:58

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 6.3, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 812 Мб.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 10.6 "Buster". Обновлены Ceph Octopus 15.2.6, QEMU 5.1 и ZFSonLinux 0.8.5. Как и в прошлом выпуске поставляются ядро Linux 5.4 и LXC 4.0.
  • Обеспечена интеграция с Proxmox Backup Server. Добавлена поддержка шифрования резервных копий на стороне клиента перед копированием на сервер.
  • В web-интерфейсе улучшен редактор последовательности загрузки виртуальных машин, добавлена возможность выбора нескольких устройств для загрузки (диск, загрузка по сети) и загрузки с проброшенных в виртуальную машину PCI-устройств (NVMe).
  • Предложен интерфейс для редактирования внешних серверов для отправки метрик - узлы Proxmox VE теперь можно привязать к InfluxDB или Graphite при помощи GUI, без необходимости ручной правки /etc/pve/status.cfg.
  • Реализована возможность верификации TLS-сертификатов для LDAP и AD.
  • Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей.
  • В интерфейсе управления резервными копиями предоставлен список гостевых систем, для которых не были созданы бэкапы. Добавлен детальный отчёт о каждом задании резервного копирования и охвате дисков гостевых систем.
  • Добавлен гибкий механизм управления числом оставленных резервных копий. Помимо задания максимального числа копий теперь можно определить сколько копий следует держать за промежуток времени.
  • Добавлена поддержка контейнеров с дистрибутивами Devuan и Kali Linux. Обновлены поддерживаемые выпуски Ubuntu, Fedora и CentOS.
  • Улучшен мониторинг запуска контейнеров и добавлена возможность привязки к контейнеру отдельного часового пояса.
  • Добавлена поддержка систем, имеющих до 8192 ядер CPU.
  • В инсталляторе обеспечена автоматическая перезагрузка после успешной установки. Прекращена поддержка файловой системы ext3. На третьей виртуальной консоли для отладки во время установки запущена командная оболочка.
  • В интерфейсе управления межсетевым экраном улучшено сопоставление по типам пакетов ICMP.
  • Добавлена экспериментальная поддержка SDN (Software-Defined Networking) и поддержка IPAM (IP Address Management).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/new...)
  2. OpenNews: Представлен дистрибутив Proxmox Backup Server 1.0
  3. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.2, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.1
  5. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54161-proxmox
Ключевые слова: proxmox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Х (?), 01:05, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы парни, пилят, стараются!

    Купить бы поддержку, дав им таким образом денег, но - в России законно это не сделать, а поддержка стоит у них немало (по ядрам тем более), так что малой суммой не обойтись.

    ОТ 85 до 796 евро на сокет в год, если точно - https://proxmox.com/en/proxmox-ve/pricing .

    Сделали бы сумму за просто доступ к Enterprise репозиторию - евро 100 в год, без учета сокетов.

     
     
  • 2.6, LeNiN (ok), 02:07, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в России законно это не сделать

    А в чём незаконность, если не секрет?

     

  • 1.2, odd.mean (ok), 01:29, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Changelog прямо внушительный, и отдельно радует, что на одном ProxmoxVE компания не остановилась и работает над комплексом решений для инфраструктуры. Опять же пакетная совместимость с Debian GNU/Linux это очень здорово.
     
  • 1.3, Аноним (3), 01:34, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    IPAM интересно, хотелось бы посмотреть как это выглядит.
     
  • 1.4, тов. Майор (?), 02:03, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они апнули релиз сефа, это вообще законно?
     
  • 1.5, LeNiN (ok), 02:06, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена поддержка контейнеров с дистрибутивами Devuan

    Скорее пополнили поддержку новыми версиями: https://bugzilla.proxmox.com/show_bug.cgi?id=3096

     
  • 1.7, anonymous (??), 04:53, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меня всегда интересовало, а есть ли десктопные дистрибутивы с упором на виртуализацию? Чтобы можно было влёгкую создавать виртуалки, дедуплицируя всё что можно, навигировать между ними и уже внутри виртуалок решать повседневные задачи, интернет, мультимедия, код.

    Просто иногда хочется чтобы всё работало как работало. А апдейты ломают всё нафиг. Но при этом без апдейтов браузера не будет работать интернет, а для апдейта браузера надо апдейть либы, а для их апдейта - половину системы.

    Так что нужна минимальная система, которая крайне редко апдейтися. Минимальная - чтобы меньше поводов для апдейта была. Поверх неё уже запускаются виртуалки, и каждая отдельная виртуалка апдейтится по необходимости. Т.е. браузер апдейтится автоматом. А рабочее окружение, настроенное пять лет назад, можно не трогать и оно продолжит работать.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 08:42, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да по сути любой дистр, в котором есть KVM либо Xen из коробки.
    Я под виндой Hyper-V ворочаю. Десктоп в винде, рабочее окружение - CentOS под Hyper-V.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:36, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если нет необходимости в модификации кода. На днях попробовал собрать qemu из пакета в убунте 20.04 и разумеется у меня этого не получилось - unmet dependency. Зарекся больше никогда не пользоваться убунту. Попробовал все тоже самое в opensuse 15.2 leap - и там не лучше. Требует пакеты которые и так стоят. На этом поиски дистрибутива, где можно собрать без проблем пакет из сорсов - я не стал. Сделал свои выводы насчет всего происходящего и накатил арч - все быстренько собрал.
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:54, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть: https://www.qubes-os.org/
     

  • 1.12, ФСТЭК (?), 09:36, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    <<но - в России законно это не сделать

    Этим все сказано, и как следствие возникает вопрос для госучреждений:
    И наХрен нам нужны эти новости?

    Также, не забываем про политику Proxmox!
    Если Вы не платили, то всё заново ставить...

    Так что, в продакшене - мы в пролёте

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру