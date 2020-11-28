Релиз Proxmox VE 6.3, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

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|1.1, Х (?), 01:05, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Молодцы парни, пилят, стараются!
Купить бы поддержку, дав им таким образом денег, но - в России законно это не сделать, а поддержка стоит у них немало (по ядрам тем более), так что малой суммой не обойтись.
ОТ 85 до 796 евро на сокет в год, если точно - https://proxmox.com/en/proxmox-ve/pricing .
Сделали бы сумму за просто доступ к Enterprise репозиторию - евро 100 в год, без учета сокетов.
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|2.6, LeNiN (ok), 02:07, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в России законно это не сделать
А в чём незаконность, если не секрет?
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|1.2, odd.mean (ok), 01:29, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Changelog прямо внушительный, и отдельно радует, что на одном ProxmoxVE компания не остановилась и работает над комплексом решений для инфраструктуры. Опять же пакетная совместимость с Debian GNU/Linux это очень здорово.
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|1.7, anonymous (??), 04:53, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня всегда интересовало, а есть ли десктопные дистрибутивы с упором на виртуализацию? Чтобы можно было влёгкую создавать виртуалки, дедуплицируя всё что можно, навигировать между ними и уже внутри виртуалок решать повседневные задачи, интернет, мультимедия, код.
Просто иногда хочется чтобы всё работало как работало. А апдейты ломают всё нафиг. Но при этом без апдейтов браузера не будет работать интернет, а для апдейта браузера надо апдейть либы, а для их апдейта - половину системы.
Так что нужна минимальная система, которая крайне редко апдейтися. Минимальная - чтобы меньше поводов для апдейта была. Поверх неё уже запускаются виртуалки, и каждая отдельная виртуалка апдейтится по необходимости. Т.е. браузер апдейтится автоматом. А рабочее окружение, настроенное пять лет назад, можно не трогать и оно продолжит работать.
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|2.9, Аноним (9), 08:42, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да по сути любой дистр, в котором есть KVM либо Xen из коробки.
Я под виндой Hyper-V ворочаю. Десктоп в винде, рабочее окружение - CentOS под Hyper-V.
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|3.11, Аноним (11), 09:36, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только если нет необходимости в модификации кода. На днях попробовал собрать qemu из пакета в убунте 20.04 и разумеется у меня этого не получилось - unmet dependency. Зарекся больше никогда не пользоваться убунту. Попробовал все тоже самое в opensuse 15.2 leap - и там не лучше. Требует пакеты которые и так стоят. На этом поиски дистрибутива, где можно собрать без проблем пакет из сорсов - я не стал. Сделал свои выводы насчет всего происходящего и накатил арч - все быстренько собрал.
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|1.12, ФСТЭК (?), 09:36, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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<<но - в России законно это не сделать
Этим все сказано, и как следствие возникает вопрос для госучреждений:
И наХрен нам нужны эти новости?
Также, не забываем про политику Proxmox!
Если Вы не платили, то всё заново ставить...
Так что, в продакшене - мы в пролёте
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