Релиз Proxmox VE 6.3, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Опубликован релиз Proxmox Virtual Environment 6.3, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. Размер установочного iso-образа 812 Мб. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса: поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian 10.6 "Buster". Обновлены Ceph Octopus 15.2.6, QEMU 5.1 и ZFSonLinux 0.8.5. Как и в прошлом выпуске поставляются ядро Linux 5.4 и LXC 4.0.

Обеспечена интеграция с Proxmox Backup Server. Добавлена поддержка шифрования резервных копий на стороне клиента перед копированием на сервер.

В web-интерфейсе улучшен редактор последовательности загрузки виртуальных машин, добавлена возможность выбора нескольких устройств для загрузки (диск, загрузка по сети) и загрузки с проброшенных в виртуальную машину PCI-устройств (NVMe).

Предложен интерфейс для редактирования внешних серверов для отправки метрик - узлы Proxmox VE теперь можно привязать к InfluxDB или Graphite при помощи GUI, без необходимости ручной правки /etc/pve/status.cfg.

Реализована возможность верификации TLS-сертификатов для LDAP и AD.

Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей.

В интерфейсе управления резервными копиями предоставлен список гостевых систем, для которых не были созданы бэкапы. Добавлен детальный отчёт о каждом задании резервного копирования и охвате дисков гостевых систем.

Добавлен гибкий механизм управления числом оставленных резервных копий. Помимо задания максимального числа копий теперь можно определить сколько копий следует держать за промежуток времени.

Добавлена поддержка контейнеров с дистрибутивами Devuan и Kali Linux. Обновлены поддерживаемые выпуски Ubuntu, Fedora и CentOS.

Улучшен мониторинг запуска контейнеров и добавлена возможность привязки к контейнеру отдельного часового пояса.

Добавлена поддержка систем, имеющих до 8192 ядер CPU.

В инсталляторе обеспечена автоматическая перезагрузка после успешной установки. Прекращена поддержка файловой системы ext3. На третьей виртуальной консоли для отладки во время установки запущена командная оболочка.

В интерфейсе управления межсетевым экраном улучшено сопоставление по типам пакетов ICMP.

Добавлена экспериментальная поддержка SDN (Software-Defined Networking) и поддержка IPAM (IP Address Management).



