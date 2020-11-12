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Представлен дистрибутив Proxmox Backup Server 1.0

12.11.2020 23:51

Компания Proxmox, известная разработкой продуктов Proxmox Virtual Environment и Proxmox Mail Gateway, представила первый выпуск дистрибутива Proxmox Backup Server. Новый дистрибутив преподносится как готовое решение для резервного копирования и восстановления виртуальных окружений, контейнеров и начинки серверов. Установочный ISO-образ доступен для свободной загрузки. Специфичные для дистрибутива компоненты открыты под лицензией AGPLv3. Для установки обновлений доступен как платный репозиторий Enterprise, так и два бесплатных репозитория, которые отличаются уровнем стабилизации обновлений.

Системная часть дистрибутива базируется на пакетной базе Debian 10.6 (Buster), ядре Linux 5.4 и OpenZFS 0.8.4. Программный стек для управления резервным копированием написан на языке Rust и поддерживает инкрементальные бэкапы (на сервер передаются только изменившиеся данные), дедупликацию (при наличии дубликатов хранится только одна копия), сжатие (используется ZSTD) и шифрование резервных копий. Система спроектирована на базе клиент-серверной архитектуры - Proxmox Backup Server может использоваться как для работы с локальными резервными копиями, так и в качестве централизованного сервера для резервного копирования данных с разных хостов. Предоставляются режимы быстрого выборочного восстановления и синхронизации данных между серверами.

Proxmox Backup Server поддерживает интеграцию с платформой Proxmox VE для резервного копирования виртуальных машин и контейнеров. Управление резервными копиями и восстановление данных осуществляется через web-интерфейс. Имеется возможность разграничения доступа пользователей к своим данным. Весь передаваемый трафик от клиентов к серверу шифруется с использованием AES-256 в режиме GCM, а сами резервные копии передаются уже зашифрованными при помощи асимметричного шифрования по отрытым ключам (шифрование производится на стороне клиента и компрометация сервера с резервными копиями не приведёт к утечке данных). Целостность резервных копий контролируется при помощи хэшей SHA-256.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.proxmox.com/en/new...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 6.2, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Proxmox Mail Gateway 6.1
  4. OpenNews: Первый выпуск ClonOS, платформы для управления виртуальными окружениями
  5. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 2.0.6, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54075-proxmox
Ключевые слова: proxmox, backup
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, devops_school (?), 00:15, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тестировали еще в бете. Вещь годная, хорошо дополняет PVE
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 01:26, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    А в PVP может?
     

  • 1.2, Catwoolfii (ok), 00:18, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Бэкапы для слабаков!
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:25, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    > AES-256 в режиме GCM

    GCM? Google Cloud Manager ?
    Google Compatible Method ?

     
     
  • 2.4, n80 (?), 00:55, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Счётчик с использованием полей Галуа, классика же. Galois/Counter Mode
     
     
  • 3.18, fske (?), 09:46, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не мешайте. Это новое поколение дурачков, ничего в этой жизни кроме гугла не видело.
     

  • 1.5, Аноним (5), 01:00, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    а то что оно при каждом чихе при настройке, требует подписку минимум на 500 евро в год на "проксмокс ентерпрайз" - это ничего, не забыли упомянуть "случайно"?
     
     
  • 2.6, админ интернета (?), 01:09, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кто мешает использовать его без подписки?
     
     
  • 3.7, Аноним (-), 01:23, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    кто мешает заплатить за подписку?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 01:53, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Кто мешает не чихать?
     
     
  • 5.13, F1naL (?), 08:19, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто мешает?
     
  • 2.11, Alexander Belov (?), 06:05, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а то что там AGPLv3 ты не забыл прочитать? возьми да сделай форк с вырезанной подпиской...
     
  • 2.22, гшш (?), 10:36, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они просто хотят кушать. если не нравится, купите альт где это особщение вырезано =)
     

  • 1.10, Аноним (10), 02:07, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А мне и bacula норм.
     
     
  • 2.12, abu (?), 08:18, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я все же не удержусь, извините - =кому и кобыла невеста= (:
     
  • 2.15, Аноним (15), 08:24, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно бекапить секурно, с шифрованием скриптом на bash с 10 строчек.
     
  • 2.19, Catwoolfii (ok), 09:59, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле можно и qemu-img нормально заскриптовать и никакая bacula не нужна.
     
     
  • 3.23, abu (?), 10:40, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не понимал Бакулу (Bareos) до конца (это не значит, конечно, что Бакула не нужна).

    Ход мысли у меня примерно такой - чтобы сохранять бэкапы как таковые, надо все равно использовать скрипты, а магия Бакулы - это ведь про дальнейшую работу с бэкапами - куда и как разместить, как ротировать и т.п. ? Или я что-то упускаю? Плюс, восстановление из бэкапа и администрирование всего этого богатства требует знания ее cli, хранится все в своем собственном формате и т.д.

    Соответственно - я и сам могу скриптами отбэкапиться и положить куда мне нужно, без изучения дополнительного архиватора Попова. Но, скорее всего, я ошибаюсь.

     

  • 1.14, Аноним (15), 08:21, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    http://download.proxmox.com/debian/key.asc
    http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg

    Какой полный ID ключа для верификации загрузок?
    C23AC7F49887F95A
    E58FE9B3FE3B0470525159BD6DC3D600CDEF74BB

    Кроме серверов ключей есть еще https ссылка?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:19, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты дурак?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 09:36, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/proxmox/pve-common/issues/1

    https://forum.proxmox.com/threads/apt-gpg-key-still-failing-for-non-subscripti

    https://www.allsupported.com/solve-proxmox-cloudlinux-kernel-care-gpg-error/

    https://aswin.blog.unsoed.ac.id/error-gpg-key-pada-proxmox/

    Чем плох вопрос где скачать публичный ключ proxmox по https кроме серверов ключей? У тебя есть очевидный ответ который я не увидел?

     
     
  • 4.21, пох. (?), 10:05, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://github.com/proxmox/pve-common/issues/1

    ты действительно дурак. Достаточно посмотреть, почему же он "failed" - и скачать тот же самый ключ с enterpise.proxmox.com

    Но белки-истерички могут только истерично метаться и биться головой о йолку, увидев БОЛЬШОЕ СТРАШНОЕ предупреждение о "неправильном" сертификате.

    > Чем плох вопрос где скачать публичный ключ proxmox по https кроме серверов ключей?

    Тем что человек, понимающий что творит - его бы не задал. Остальным достаточно сервера ключей.

     

  • 1.20, edo (ok), 10:04, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    почитал, ответы на некоторые интересовавшие меня вопросы:
    клиент только для linux (притом только для amd64, но можно попробовать собрать под другие архитектуры, исходники есть);
    windows-клиент будет когда-нибудь позже, наверное;
    фичи zfs не используются, дедупликация и сжатие свои (декларируется работа с любыми файловыми системами, и nfs тоже).

    когда-нибудь, наверное, это будет конкурент виму.

     
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