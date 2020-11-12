Представлен дистрибутив Proxmox Backup Server 1.0

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|1.3, Аноним (3), 00:25, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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> AES-256 в режиме GCM
GCM? Google Cloud Manager ?
Google Compatible Method ?
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|2.4, n80 (?), 00:55, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Счётчик с использованием полей Галуа, классика же. Galois/Counter Mode
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|3.18, fske (?), 09:46, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не мешайте. Это новое поколение дурачков, ничего в этой жизни кроме гугла не видело.
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|1.5, Аноним (5), 01:00, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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а то что оно при каждом чихе при настройке, требует подписку минимум на 500 евро в год на "проксмокс ентерпрайз" - это ничего, не забыли упомянуть "случайно"?
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|2.22, гшш (?), 10:36, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они просто хотят кушать. если не нравится, купите альт где это особщение вырезано =)
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|2.12, abu (?), 08:18, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я все же не удержусь, извините - =кому и кобыла невеста= (:
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|2.15, Аноним (15), 08:24, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно бекапить секурно, с шифрованием скриптом на bash с 10 строчек.
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|2.19, Catwoolfii (ok), 09:59, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле можно и qemu-img нормально заскриптовать и никакая bacula не нужна.
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|3.23, abu (?), 10:40, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда не понимал Бакулу (Bareos) до конца (это не значит, конечно, что Бакула не нужна).
Ход мысли у меня примерно такой - чтобы сохранять бэкапы как таковые, надо все равно использовать скрипты, а магия Бакулы - это ведь про дальнейшую работу с бэкапами - куда и как разместить, как ротировать и т.п. ? Или я что-то упускаю? Плюс, восстановление из бэкапа и администрирование всего этого богатства требует знания ее cli, хранится все в своем собственном формате и т.д.
Соответственно - я и сам могу скриптами отбэкапиться и положить куда мне нужно, без изучения дополнительного архиватора Попова. Но, скорее всего, я ошибаюсь.
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|4.21, пох. (?), 10:05, 13/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> https://github.com/proxmox/pve-common/issues/1
ты действительно дурак. Достаточно посмотреть, почему же он "failed" - и скачать тот же самый ключ с enterpise.proxmox.com
Но белки-истерички могут только истерично метаться и биться головой о йолку, увидев БОЛЬШОЕ СТРАШНОЕ предупреждение о "неправильном" сертификате.
> Чем плох вопрос где скачать публичный ключ proxmox по https кроме серверов ключей?
Тем что человек, понимающий что творит - его бы не задал. Остальным достаточно сервера ключей.
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|1.20, edo (ok), 10:04, 13/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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почитал, ответы на некоторые интересовавшие меня вопросы:
клиент только для linux (притом только для amd64, но можно попробовать собрать под другие архитектуры, исходники есть);
windows-клиент будет когда-нибудь позже, наверное;
фичи zfs не используются, дедупликация и сжатие свои (декларируется работа с любыми файловыми системами, и nfs тоже).
когда-нибудь, наверное, это будет конкурент виму.
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