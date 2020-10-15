The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.0

15.10.2020 21:04

Опубликован новый выпуск дистрибутива Rescuezilla 2.0, предназначенного для резервного копирования, восстановления систем после сбоев и диагностики различных аппаратных проблем. Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и продолжает развитие проекта "Redo Backup & Rescue", разработка которого была прекращена в 2012 году. Rescuezilla поддерживает резервное копирование и восстановление случайно удалённых файлов в разделах Linux, macOS и Windows. Выполняется автоматический поиск и подключение сетевых разделов, которые можно использовать для размещения резервных копий. Графический интерфейс основан на оболочке LXDE. Для загрузки предлагаются live-сборки для 64-разрядных систем x86 (771MB). Сборка для 32-разрядных систем временно приостановлена.

В новой версии осуществлён переход на создание резервных копий в формате, полностью совместимом с дистрибутивом Clonezilla. Rescuezilla теперь может использоваться в качестве прозрачной замены Clonezilla - все созданные в Clonezilla резервные копии могут быть восстановлены при помощи Rescuezilla и наоборот. При этом в одностороннем порядке потеряна совместимость со старыми выпусками Rescuezilla - резервные копии, созданные в Rescuezilla 2.0, невозможно использовать в старых выпусках Rescuezilla, но резервные копии, созданные в старых выпусках Rescuezilla можно использовать в Rescuezilla 2.0.

Среди других улучшений:

  • Поддержка выборочного восстановления отдельных разделов без перезаписи таблицы разделов.
  • Добавлена возможность создания резервных копий устройств программных RAID (md), LVM-разделов и SD-карт.
  • Интерфейс переписан с использованием Python3. Добавлены диалоги подтверждения, страница со общей сводкой и кнопки для перехода на прошлый экран.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/rescuezilla...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива GParted Live 1.1.0-3
  3. OpenNews: Дистрибутив Parted Magic перешёл на систему платного доступа к сборкам
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива SystemRescueCd 6.0.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.7
  6. OpenNews: Выпуск Redo Rescue 2.0.6, дистрибутива для резервного копирования и восстановления
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53895-rescuezilla
Ключевые слова: rescuezilla, clonezilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (6) RSS

 Добавить комментарий
Имя:
E-Mail:
Текст:

Спонсоры:
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей 		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру