Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 2.0

Опубликован новый выпуск дистрибутива Rescuezilla 2.0, предназначенного для резервного копирования, восстановления систем после сбоев и диагностики различных аппаратных проблем. Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu и продолжает развитие проекта "Redo Backup & Rescue", разработка которого была прекращена в 2012 году. Rescuezilla поддерживает резервное копирование и восстановление случайно удалённых файлов в разделах Linux, macOS и Windows. Выполняется автоматический поиск и подключение сетевых разделов, которые можно использовать для размещения резервных копий. Графический интерфейс основан на оболочке LXDE. Для загрузки предлагаются live-сборки для 64-разрядных систем x86 (771MB). Сборка для 32-разрядных систем временно приостановлена. В новой версии осуществлён переход на создание резервных копий в формате, полностью совместимом с дистрибутивом Clonezilla. Rescuezilla теперь может использоваться в качестве прозрачной замены Clonezilla - все созданные в Clonezilla резервные копии могут быть восстановлены при помощи Rescuezilla и наоборот. При этом в одностороннем порядке потеряна совместимость со старыми выпусками Rescuezilla - резервные копии, созданные в Rescuezilla 2.0, невозможно использовать в старых выпусках Rescuezilla, но резервные копии, созданные в старых выпусках Rescuezilla можно использовать в Rescuezilla 2.0. Среди других улучшений: Поддержка выборочного восстановления отдельных разделов без перезаписи таблицы разделов.

Добавлена возможность создания резервных копий устройств программных RAID (md), LVM-разделов и SD-карт.

Интерфейс переписан с использованием Python3. Добавлены диалоги подтверждения, страница со общей сводкой и кнопки для перехода на прошлый экран.



