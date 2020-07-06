The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.7

06.07.2020 22:14

Доступен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.6.7, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи, выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 277 МБ (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 30 июня;
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.7.6;
  • В состав включен пакет xen-tools;
  • Утилита клонирования разделов Partclone обновлена до версии 0.3.14. Обновлён код для поддержки ФС xfs;
  • Из поставки удалён пакет exfat-fuse, так как поддержка exFAT теперь включена в основной состав ядра Linux;
  • В настройках GRUB улучшена работа с linuxefi/initrdefi и linux/initrd.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.6
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива для резервного копирования Rescuezilla 1.0.6
  4. OpenNews: Выпуск Live-дистрибутива Grml 2020.06
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива GParted Live 1.1.0-3
  6. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53295-clonezilla
Ключевые слова: clonezilla
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (3) RSS
  • 1, Aytishnik.com (ok), 23:50, 06/07/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Пользуюсь уже 10 лет, не подводил:)
     
     
  • 2, anonymous (??), 00:43, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    двостчщ
     

  • 3, Аноним (3), 02:27, 07/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    exFAT?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру