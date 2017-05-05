Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.6

>Debian Sid

А зачем узкоспециализированному дистру, работающему с такой деликатной хренью как содержимое накопителей, синхронизироваться с Сидом?

>Ядро Linux обновлено до выпуска 5.5.17;

И при этом иметь старое ядро? У меня на тестинге уже

>5.6.0-1-amd64 #1 SMP Debian 5.6.7-1

Что-то странно.

Кстати, у меня тут давно висит, но всё как-то стрёмно начинать, задача: перенести разделы с большого винта на меньший. Данных не много, большой винт практически пустой. Этот дистр мне поможет?

