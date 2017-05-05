Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.6

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|2.4, Аноним (4), 20:50, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну как бы программы не напрямую с железом или ФС работают
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|1.2, A.Stahl (ok), 20:38, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Debian Sid
А зачем узкоспециализированному дистру, работающему с такой деликатной хренью как содержимое накопителей, синхронизироваться с Сидом?
>Ядро Linux обновлено до выпуска 5.5.17;
И при этом иметь старое ядро? У меня на тестинге уже
>5.6.0-1-amd64 #1 SMP Debian 5.6.7-1
Что-то странно.
Кстати, у меня тут давно висит, но всё как-то стрёмно начинать, задача: перенести разделы с большого винта на меньший. Данных не много, большой винт практически пустой. Этот дистр мне поможет?
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|2.3, Й (?), 20:40, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вначале исходный раздел уменьшите, что бы он влез на новый диск и переносите, проблем не будет
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|2.10, Озорной Гусь (?), 21:28, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В вашем случае достаточно будет команды "cp -a src dst". Предварительно просто разделы создайте необходимые на целевом харде.
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|3.15, foo (?), 23:03, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>типа find . -type f -print | sort | xargs ... sha256sum >> filelist.sha256
Ага, давайте переизобретём rsync на недоученном шелле. Здорово, просто здорово.
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|1.6, Аноним (6), 20:54, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Norton Ghost с 2013г. не продают. Сегодня уже куча людей есть, которые его ни разу не видели. Так что в новости про Clonezilla о нем можно было бы и не вспоминать. Скорее Acronis True Image
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|1.7, Аноним (7), 21:01, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, FAT, NTFS, HFS+ (macOS), UFS, minix и VMFS (VMWare ESX).
А где btrfs?
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