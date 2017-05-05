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Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.6

06.05.2020 20:05

Доступен релиз Linux-дистрибутива Clonezilla Live 2.6.6, предназначенного для быстрого клонирования дисков (копируются только используемые блоки). Задачи выполняемые дистрибутивом сходны с проприетарным продуктом Norton Ghost. Размер iso-образа дистрибутива - 277 МБ (i686, amd64).

Дистрибутив основан на Debian GNU/Linux и в своей работе использует код таких проектов, как DRBL, Partition Image, ntfsclone, partclone, udpcast. Возможна загрузка с CD/DVD, USB Flash и по сети (PXE). Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, reiser4, xfs, jfs, btrfs, f2fs, nilfs2, FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, HFS+, UFS, minix, VMFS3 и VMFS5 (VMWare ESX). Имеется режим массового клонирования по сети, в том числе с передачей трафика в multicast-режиме, позволяющем единовременно провести клонирование исходного диска на большое число клиентских машин. Возможно как клонирование с одного диска на другой, так и создание резервных копий через сохранение дискового образа в файл. Возможно клонирование на уровне целых дисков или отдельных разделов.

В новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с пакетной базой Debian Sid по состоянию на 28 апреля;
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.5.17;
  • Обеспечен пропуск строки "last-lba:..." для таблиц разделов GPT, что, например, позволяет клонировать 64 ГБ диск с разделом 20 ГБ на другой диск, размером 20 ГБ;
  • В состав включён архиватор pax и пакет scdaemon. Пакет pxz заменён на pixz;
  • Добавлен пакетный режим (batch), который в отличие от режима обратного отсчёта (countdown) приостанавливается на rc-уровнях, отличных от 0, для запуска ocs-run-boot-param;
  • Добавлена программа ocs-live-swap-kernel для замены ядра и модулей в clonezilla live;
  • В меню в режиме для начинающих добавлена опция "-z9p", при которой вместо утилиты pzstd используется zstdmt.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/clon...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Clonezilla Live 2.6.3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 19
  4. OpenNews: Доступен серверный дистрибутив NethServer 7.7
  5. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива 4MLinux 32.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52888-clonezilla
Ключевые слова: clonezilla
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  • 1.1, бородач (?), 20:36, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой смысл обновлять ядро в лайвсд?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:50, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как бы программы не напрямую с железом или ФС работают
     
  • 2.5, suslikk (ok), 20:51, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Наверное, чтобы загрузится на любой конфигурации железа?
     

  • 1.2, A.Stahl (ok), 20:38, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Debian Sid

    А зачем узкоспециализированному дистру, работающему с такой деликатной хренью как содержимое накопителей, синхронизироваться с Сидом?

    >Ядро Linux обновлено до выпуска 5.5.17;

    И при этом иметь старое ядро? У меня на тестинге уже

    >5.6.0-1-amd64 #1 SMP Debian 5.6.7-1

    Что-то странно.

    Кстати, у меня тут давно висит, но всё как-то стрёмно начинать, задача: перенести разделы с большого винта на меньший. Данных не много, большой винт практически пустой. Этот дистр мне поможет?

     
     
  • 2.3, Й (?), 20:40, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вначале исходный раздел уменьшите, что бы он влез на новый диск и переносите, проблем не будет
     
  • 2.10, Озорной Гусь (?), 21:28, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В вашем случае достаточно будет команды "cp -a src dst". Предварительно просто разделы создайте необходимые на целевом харде.
     
  • 2.11, Licha Morada (ok), 21:32, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > перенести разделы

    GParted LiveCD. Рутинная операция.
    https://www.addictivetips.com/ubuntu-linux-tips/clone-a-linux-hard-drive-with-

    > с большого винта на меньший.

    Вроде, ни GParted ни Clonezilla не умеют клонировать с большего раздела на меньший на лету, сначала надо ресайзить.

    > всё как-то стрёмно начинать

    Бакап или добыть третий диск и ресайз делать на копии.
    Пофайловыe контрольныe суммы (типа find . -type f -print | sort | xargs ... sha256sum >> filelist.sha256).

     
     
  • 3.15, foo (?), 23:03, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >типа find . -type f -print | sort | xargs ... sha256sum >> filelist.sha256

    Ага, давайте переизобретём rsync на недоученном шелле. Здорово, просто здорово.

     

  • 1.6, Аноним (6), 20:54, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Norton Ghost с 2013г. не продают. Сегодня уже куча людей есть, которые его ни разу не видели. Так что в новости про Clonezilla о нем можно было бы и не вспоминать. Скорее Acronis True Image
     
     
  • 2.12, Licha Morada (ok), 21:34, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Norton Ghost с 2013г. не продают

    Но мы его помним и любим.

     

  • 1.7, Аноним (7), 21:01, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Поддерживаются LVM2 и ФС ext2, ext3, ext4, reiserfs, xfs, jfs, FAT, NTFS, HFS+ (macOS), UFS, minix и VMFS (VMWare ESX).

    А где btrfs?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:07, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Она ещё поддерживается?
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 21:25, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экономически не целесообразно
     
  • 3.13, Аноним (7), 21:35, 06/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подкрасношляпная маня, ты?
     

  • 1.14, Аноним (14), 22:49, 06/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что не так? Нормальная вещь, переезжал с её помощью с HDD на SSD.
     
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