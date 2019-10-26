Выпуск дистрибутива MX Linux 19

2.5 , супернуб ( ? ), 09:20, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – это коньки такие они ставят по умолчанию (кому-то из разрабов-буржуев, видать, нравиться такое). Всё отключается за 3 щелчка - через встроенный менеджер коньков (есть там и такой. Даже с превьюшками). Ну или можно выбрать другие из двух лесятком идущих в комплекте (там разные - от такого вот примитива, до "комбайнов" на LUA).А пожно и самому переписать/исправить (в менеджер редактор встроен). В целом - вполне годный дистр. Особенно для домохозяек и домохозяйнов - "искаропки" стравиться практически всё, что может понадобиться на десктопе. Главное, даже по сравнению с Xubuntu почти ничего допиливать не нцжно. Разве что хоткеи поменять (а то, к примеру, выпадающий терминал у них на F4 повешен)

А так там просто всё работает - что ещё нужно простому нубу, вроде меня? ЗЫ. Разве что стартует на пару секунд медленнее той же ксубунты, ну дык он sysV использует по умолчанию (вместо богомерзкого sysD)

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:29, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать В отличие от одного из предков antiX, где systemd честно наглухо выпилен, под чи... 4.12 , Аноним ( 12 ), 11:05, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >если не хочешь потом ловить рандомные глюки Я запомнил убунту именно такой. И федору тоже. Перешёл на роллинг и больше не экспериминтирую.

5.23 , Аноним ( 23 ), 12:04, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я запомнил убунту именно такой. Да, вы правы, убунта тоже грешит подобным, но там ситуация несколько лучше, чем в linuxmint, если не использовать ppa, или же мучиться с откатываниями изменений от них, перед обновлением, то обновиться вполне можно, нужно не забывать, что canonical какбэ имеет в официальной поддержке только main репозиторий, который достаточно куцый, они заботятся только о качестве минимально типового десктопа, который скорее как рабочее офисное место, ежели как домашняя система, за все остальные репозитории canonical ответсивенности не несёт, поэтому качество там очень рандомное, и что уже говорить, про ppa, которые совершенно не заботятся о поддержке своих пакетов до конца жизни цикла релиза, на который они расчитаны. И к тому же, даже этот официальный десктоп от canonical проигрывает по качеству подобному из Debian, в плане живучести при обновлениях мажорных версий релизов.

>И федору тоже. Федору я вообще не рассматриваю как десктопную систему для обычного пользователя, никаким образом не связанного с разработкой и тестированием продуктом IBM/Red Hat, и не использующего их по работе.

Лично мне не подходит очень маленький цикл жизни релиза, необходимость что-то допиливать и ознакамливаться с постоянными изменениями, чтобы опять же что-то допиливать, для того, чтобы система оставалсь предсказыемо рабочей, это всё при том, что на рынке есть другие решения из бинарных дистрибутивов, имеющие более долгий срок поддержки, и требующие меьше беспокойств, плюс чисто субъективные и не очень, недовольства системами установки и обновления/установки пакетов, в сравнении с другими.

>Перешёл на роллинг и больше не экспериминтирую. Единственный ролинг из известных мне, который лично я считаю достойным в нём разобраться, это генту, ещё некоторый интерес представляет пакетный менеджер nix из NIxOS.

Но генту, я, к сожалению, не осилил установить, а NixOS в целом спорная и довольо сырая ещё, чтобы её использовать как основную.

6.24 , Аноним ( 23 ), 12:06, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – */нежели как домашняя система

4.30 , супернуб ( ? ), 12:28, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дык вроде как в 19 они именно это и обещают - "обновы будут накатываться без проблем".

А то, что шимка внутри, то мЕньшее Зло, чем "Его Темнейшество sysD" в чистом виде.

Да они и сами пишут: если кому нужно вообще без sysD - берите aptiX (хотя и туда можно притащить с каким DE)

По крайней мере, тут боль-мень всё ровно работает (в отличии от того же "дивана") ЗЫ. Выпиливать из дебиана SD, это лепить тот же диван (или сабжа). А зачем плодить сущности? Проще тогда действительно aptiX взять и поставить какой LXDE (или XFCE) "до сисдешных времён"

