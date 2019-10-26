Выпуск дистрибутива MX Linux 19

|
|1.1, A.Stahl (ok), 08:47, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Это часы справа сверху на скриншоте? Если бы я был диктатором, то приговорил бы дизайнера этих часов к 10 годам художественного оформления уличных туалетов с запретом ведения художественной деятельности вне работы по наказанию.
|
|
|
|2.5, супернуб (?), 09:20, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
это коньки такие они ставят по умолчанию (кому-то из разрабов-буржуев, видать, нравиться такое). Всё отключается за 3 щелчка - через встроенный менеджер коньков (есть там и такой. Даже с превьюшками). Ну или можно выбрать другие из двух лесятком идущих в комплекте (там разные - от такого вот примитива, до "комбайнов" на LUA).А пожно и самому переписать/исправить (в менеджер редактор встроен).
В целом - вполне годный дистр. Особенно для домохозяек и домохозяйнов - "искаропки" стравиться практически всё, что может понадобиться на десктопе. Главное, даже по сравнению с Xubuntu почти ничего допиливать не нцжно. Разве что хоткеи поменять (а то, к примеру, выпадающий терминал у них на F4 повешен)
А так там просто всё работает - что ещё нужно простому нубу, вроде меня?
ЗЫ. Разве что стартует на пару секунд медленнее той же ксубунты, ну дык он sysV использует по умолчанию (вместо богомерзкого sysD)
|
|
|
|3.9, Аноним (9), 10:29, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
В отличие от одного из предков antiX, где systemd честно наглухо выпилен, под чи... текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.12, Аноним (12), 11:05, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>если не хочешь потом ловить рандомные глюки
Я запомнил убунту именно такой. И федору тоже. Перешёл на роллинг и больше не экспериминтирую.
|
|
|
|5.23, Аноним (23), 12:04, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Я запомнил убунту именно такой.
Да, вы правы, убунта тоже грешит подобным, но там ситуация несколько лучше, чем в linuxmint, если не использовать ppa, или же мучиться с откатываниями изменений от них, перед обновлением, то обновиться вполне можно, нужно не забывать, что canonical какбэ имеет в официальной поддержке только main репозиторий, который достаточно куцый, они заботятся только о качестве минимально типового десктопа, который скорее как рабочее офисное место, ежели как домашняя система, за все остальные репозитории canonical ответсивенности не несёт, поэтому качество там очень рандомное, и что уже говорить, про ppa, которые совершенно не заботятся о поддержке своих пакетов до конца жизни цикла релиза, на который они расчитаны. И к тому же, даже этот официальный десктоп от canonical проигрывает по качеству подобному из Debian, в плане живучести при обновлениях мажорных версий релизов.
>И федору тоже.
Федору я вообще не рассматриваю как десктопную систему для обычного пользователя, никаким образом не связанного с разработкой и тестированием продуктом IBM/Red Hat, и не использующего их по работе.
Лично мне не подходит очень маленький цикл жизни релиза, необходимость что-то допиливать и ознакамливаться с постоянными изменениями, чтобы опять же что-то допиливать, для того, чтобы система оставалсь предсказыемо рабочей, это всё при том, что на рынке есть другие решения из бинарных дистрибутивов, имеющие более долгий срок поддержки, и требующие меьше беспокойств, плюс чисто субъективные и не очень, недовольства системами установки и обновления/установки пакетов, в сравнении с другими.
>Перешёл на роллинг и больше не экспериминтирую.
Единственный ролинг из известных мне, который лично я считаю достойным в нём разобраться, это генту, ещё некоторый интерес представляет пакетный менеджер nix из NIxOS.
Но генту, я, к сожалению, не осилил установить, а NixOS в целом спорная и довольо сырая ещё, чтобы её использовать как основную.
|
|4.30, супернуб (?), 12:28, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
дык вроде как в 19 они именно это и обещают - "обновы будут накатываться без проблем".
А то, что шимка внутри, то мЕньшее Зло, чем "Его Темнейшество sysD" в чистом виде.
Да они и сами пишут: если кому нужно вообще без sysD - берите aptiX (хотя и туда можно притащить с каким DE)
По крайней мере, тут боль-мень всё ровно работает (в отличии от того же "дивана")
ЗЫ. Выпиливать из дебиана SD, это лепить тот же диван (или сабжа). А зачем плодить сущности? Проще тогда действительно aptiX взять и поставить какой LXDE (или XFCE) "до сисдешных времён"
|
|
|
|2.6, супернуб (?), 09:27, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
скорее добавлены новые - родные там довольно скучные и или откровенно стращные (фон в пастельных тонах с логотипом) или подобраны явно каким-то любителем водоплавающих птиц (гуси-лебеди). То, что на скрине - чуть ли не самые приличные.
ЗЫ. Лично я "комплектрые" сношу сразу и все и подтыкаю свой комплект
|
|1.3, Аноним (3), 09:17, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
УРА!Моя любимая сборка
Я слышал их недавно начал уралсофт спонсировать?
|
|1.7, Аноним (8), 10:07, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> новый виджет часов
> Обновлены обои рабочего стола
Обожаю новости на Опеннете!))
|
|1.11, Аноним (11), 10:59, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
На дристоваче уже больше года занимает первое место. Правда, х\з за какие заслуги..
|
|
|
|2.14, Аноним (12), 11:07, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Накрутили? Проверили ли бы на бэкдоры (не в компетенции 99.999% пользователей), абсолютные нонеймы в топе это всегда подозрительно.
|
|
|
|3.33, супернуб (?), 12:33, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гы! На том же дристоваче
antiX - c 2010 пилят
MEPIS - ах 2003 года рождения
MX - c 2017 как гибрид MX и antiX'а
И всё это достаточно популярно у "нерусскоговорящих"
|
|2.15, Анонимбус (?), 11:10, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как я понял, у большинства компы всё ещё слабенькие, и данный дистрибутив самый оптимальный для их компов (работает без тормозов на их вёдрах и при этом не такой ущербный как другие легковесные дистрибутивы), отсюда такая популярность.
|
|
|
|3.17, Аноним (12), 11:15, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так там крыса, а крыса жрёт больше плазмы и тормозит, при этом у неё никакущее аппаратное ускорение и куцый функционал (а именно ускорение видеокарты позволяет без проблем работать на любом ведре). Что-то сомнительно. Да и статтеринг опять же, я пока на крысе сидел мучался неимоверно.
|
|
|
|4.28, Аноним (28), 12:23, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Так там крыса, а крыса жрёт больше плазмы и тормозит
Надеюсь, вы потрудитесь предоставить пруфы, потому что, над вами занесён штемпель с ярлыком "вруна-пустомели"!
|
|2.18, user90 (?), 11:15, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
= "средняя температура по больнице", совершенно бессмысленный рейтинг.
Это не значит, что дистрибутив плох, доки у них вроде были ничего так..
|
|
|
|3.31, Аноним (31), 12:29, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Прежде всего на этот рейтинг влияет количество скачиваний, ожидаемо подскакивающий после новости о релизах, это очевидно, если понаблюдать за рейтингами в момент выхода новостей.
Тем не менее, самые популярные дистрибутивы по рейтингу с дистровоча, действительно популярны по факту, просто эта популярность среди широких масс, а запросы у этих масс, могут либо совпадать с вашими, либо в корне противиречить, это не хорошо и не плохо, это просто фактическое положение вещей.
|
|2.27, Аноним (27), 12:20, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>На дристоваче уже больше года занимает первое место. Правда, х\з за какие заслуги..
Всё просто, это конкурент linuxmint, ниша та же, проблемы в обоих, примерно сопоставимые, однако, в плане реализации для многих оказалось, что MX - "более лучший" выбор!
|
|
|
|2.22, A.Stahl (ok), 11:47, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И запили свой пакетный менеджер где пакеты с программами будут называться "мухи", а с конфигами или ещё какой мелочёвкой "комары".
|
|1.16, sergio8888 (?), 11:13, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
любая легковестность любого линуксдистрибутива моментально заканчивается, стоит браузер запустить или либру.
|
|
|
|
|
|3.25, Аноним (23), 12:15, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Это самый обычный Debian + пара своих ништяков =)
Нет, там этих "ништяков" далеко не пара, причём сомнительного качества, зато свои, да.
Это не обычный Debian, а сборная солянка, с базовой основой, в форме дистрибутивов основанных на репозиториях Debian, LMDE от проекта linuxmint больше Debian, чем этот дистрибутив.
Тем не менее, дистрибутив очень занятный, если бы не спорные решения, и технические, местами, довольно раздражающие, огрехи, был был самым лучшим кандидатом на рекомендацию в качестве десктопа для пользователя из широких масс.
|