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Выпуск дистрибутива MX Linux 19

26.10.2019 08:41

Состоялся релиз легковесного дистрибутива MX Linux 19, созданного в результате совместной работы сообществ, образовавшихся вокруг проектов antiX и MEPIS. Выпуск основан на пакетной базе Debian с улучшениями от проекта antiX и многочисленными собственными приложениями, облегчающими настройку и установку ПО. По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные сборки, размером 1.4 GB (x86_64, i386).

В новом выпуске пакетная база обновлена до Debian 10 (buster) c заимствованием некоторых пакетов из свежих репозиториев antiX и MX. Рабочий стол обновлён до Xfce 4.14. Обновлены версии приложений, включая GIMP 2.10.12, Mesa 18.3.6, ядро Linux 4.19, VLC 3.0.8, Clementine 1.3.1, Thunderbird 60.9.0, LibreOffice 6.1.5 (через mx-packageinstaller также доступен LibreOffice 6.3 из бэкпортов).

В инсталляторе mx-installer (основан на gazelle-installer) решены проблемы с автоматическим монтированием и разбивкой диска на разделы. Добавлены новый виджет часов, приложение formatusb для форматирования USB-накопителей и утилита bash-config для настройки оформления командной строки. Реализован пакет mx-alerts для отправки срочных уведомлений пользователям.

Обновлены обои рабочего стола (mx19-artwork). В mx-boot-repair добавлена поддержка восстановления загрузчика при использовании шифрованных разделов. В Live-сборку добавлена текстовая заставка и реализован запасной режим загрузки X-сервера в случае невозможности активировать графический сеанс.

  1. Главная ссылка к новости (https://mxlinux.org/blog/mx-19...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива MX Linux 18.3
  3. OpenNews: Выпуск полностью свободного дистрибутива Hyperbola GNU/Linux-libre 0.3
  4. OpenNews: Дистрибутив Nitrux уходит от использования systemd
  5. OpenNews: Выпуск легковесного дистрибутива antiX 19
  6. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива Pop!_OS 19.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mxlinux
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 08:47, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Это часы справа сверху на скриншоте? Если бы я был диктатором, то приговорил бы дизайнера этих часов к 10 годам художественного оформления уличных туалетов с запретом ведения художественной деятельности вне работы по наказанию.
     
     
  • 2.5, супернуб (?), 09:20, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    это коньки такие они ставят по умолчанию (кому-то из разрабов-буржуев, видать, нравиться такое). Всё отключается за 3 щелчка - через встроенный менеджер коньков (есть там и такой. Даже с превьюшками). Ну или можно выбрать другие из двух лесятком идущих в комплекте (там разные - от такого вот примитива, до "комбайнов" на LUA).А пожно и самому переписать/исправить (в менеджер редактор встроен).

    В целом - вполне годный дистр. Особенно для домохозяек и домохозяйнов - "искаропки" стравиться практически всё, что может понадобиться на десктопе. Главное, даже по сравнению с Xubuntu почти ничего допиливать не нцжно. Разве что хоткеи поменять (а то, к примеру, выпадающий терминал у них на F4 повешен)
    А так там просто всё работает - что ещё нужно простому нубу, вроде меня?

    ЗЫ. Разве что стартует на пару секунд медленнее той же ксубунты, ну дык он sysV использует по умолчанию (вместо богомерзкого sysD)

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:29, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В отличие от одного из предков antiX, где systemd честно наглухо выпилен, под чи... текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:05, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если не хочешь потом ловить рандомные глюки

    Я запомнил убунту именно такой. И федору тоже. Перешёл на роллинг и больше не экспериминтирую.

     
     
  • 5.23, Аноним (23), 12:04, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я запомнил убунту именно такой.

    Да, вы правы, убунта тоже грешит подобным, но там ситуация несколько лучше, чем в linuxmint, если не использовать ppa, или же мучиться с откатываниями изменений от них, перед обновлением, то обновиться вполне можно, нужно не забывать, что canonical какбэ имеет в официальной поддержке только main репозиторий, который достаточно куцый, они заботятся только о качестве минимально типового десктопа, который скорее как рабочее офисное место, ежели как домашняя система, за все остальные репозитории canonical ответсивенности не несёт, поэтому качество там очень рандомное, и что уже говорить, про ppa, которые совершенно не заботятся о поддержке своих пакетов до конца жизни цикла релиза, на который они расчитаны. И к тому же, даже этот официальный десктоп от canonical проигрывает по качеству подобному из Debian, в плане живучести при обновлениях  мажорных версий релизов.
    >И федору тоже.

    Федору я вообще не рассматриваю как десктопную систему для обычного пользователя, никаким образом не связанного с разработкой и тестированием продуктом IBM/Red Hat, и не использующего их по работе.
    Лично мне не подходит очень маленький цикл жизни релиза, необходимость что-то допиливать и ознакамливаться с постоянными изменениями, чтобы опять же что-то допиливать, для того, чтобы система оставалсь предсказыемо рабочей, это всё при том, что на рынке есть другие решения из бинарных дистрибутивов, имеющие более долгий срок поддержки, и требующие меьше беспокойств, плюс чисто субъективные и не очень, недовольства системами установки и обновления/установки пакетов, в сравнении с другими.
    >Перешёл на роллинг и больше не экспериминтирую.

    Единственный ролинг из известных мне, который лично я считаю достойным в нём разобраться, это генту, ещё некоторый интерес представляет пакетный менеджер nix из NIxOS.
    Но генту, я, к сожалению, не осилил установить, а NixOS в целом спорная и довольо сырая ещё, чтобы её использовать как основную.

     
     
  • 6.24, Аноним (23), 12:06, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    */нежели как домашняя система
     
  • 4.30, супернуб (?), 12:28, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык вроде как в 19 они именно это и обещают - "обновы будут накатываться без проблем".
    А то, что шимка внутри,  то мЕньшее Зло, чем "Его Темнейшество sysD" в чистом виде.
    Да они и сами пишут: если кому нужно вообще без sysD - берите aptiX (хотя и туда можно притащить с каким DE)
    По крайней мере, тут боль-мень всё ровно работает (в отличии от того же "дивана")

    ЗЫ. Выпиливать из дебиана  SD, это лепить тот же диван (или сабжа). А зачем плодить сущности? Проще тогда действительно aptiX  взять и  поставить какой LXDE (или XFCE) "до сисдешных времён"

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:53, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обновлены обои

    денис_лохтин.jpg

     
     
  • 2.6, супернуб (?), 09:27, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    скорее добавлены новые - родные там довольно скучные и или откровенно стращные (фон в пастельных тонах с логотипом) или подобраны явно каким-то любителем водоплавающих птиц (гуси-лебеди). То, что на скрине - чуть ли не самые приличные.
    ЗЫ. Лично я "комплектрые" сношу сразу и все и подтыкаю свой комплект
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:17, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    УРА!Моя любимая сборка
    Я слышал их недавно начал уралсофт спонсировать?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:09, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот если бы уралвагонзавод..
     

  • 1.4, Суп из потрошков (?), 09:17, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец-то победа.
     
     
  • 2.29, Ruberoud (?), 12:24, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос, чего над чем.
     

  • 1.7, Аноним (8), 10:07, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > новый виджет часов
    > Обновлены обои рабочего стола

    Обожаю новости на Опеннете!))

     
     
  • 2.10, пум (?), 10:55, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не читай
     

  • 1.11, Аноним (11), 10:59, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На дристоваче уже больше года занимает первое место. Правда, х\з за какие заслуги..
     
     
  • 2.14, Аноним (12), 11:07, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Накрутили? Проверили ли бы на бэкдоры (не в компетенции 99.999% пользователей), абсолютные нонеймы в топе это всегда подозрительно.
     
     
  • 3.33, супернуб (?), 12:33, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гы! На том же дристоваче
    antiX - c 2010 пилят
    MEPIS - ах 2003 года рождения
    MX - c 2017 как гибрид  MX и antiX'а
    И всё это достаточно популярно у "нерусскоговорящих"
     
  • 2.15, Анонимбус (?), 11:10, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как я понял, у большинства компы всё ещё слабенькие, и данный дистрибутив самый оптимальный для их компов (работает без тормозов на их вёдрах и при этом не такой ущербный как другие легковесные дистрибутивы), отсюда такая популярность.
     
     
  • 3.17, Аноним (12), 11:15, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там крыса, а крыса жрёт больше плазмы и тормозит, при этом у неё никакущее аппаратное ускорение и куцый функционал (а именно ускорение видеокарты позволяет без проблем работать на любом ведре). Что-то сомнительно. Да и статтеринг опять же, я пока на крысе сидел мучался неимоверно.
     
     
  • 4.19, user90 (?), 11:26, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, откуда вы такие идиоты беретесь..
     
     
  • 5.21, Аноним (12), 11:31, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты-то сразу видно не идиот. (ржу чёт, извини)
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:23, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так там крыса, а крыса жрёт больше плазмы и тормозит

    Надеюсь, вы потрудитесь предоставить пруфы, потому что, над вами занесён штемпель с ярлыком "вруна-пустомели"!

     
  • 2.18, user90 (?), 11:15, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    = "средняя температура по больнице", совершенно бессмысленный рейтинг.
    Это не значит, что дистрибутив плох, доки у них вроде были ничего так..
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:29, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прежде всего на этот рейтинг влияет количество скачиваний, ожидаемо подскакивающий после новости о релизах, это очевидно, если понаблюдать за рейтингами в момент выхода новостей.

    Тем не менее, самые популярные дистрибутивы по рейтингу с дистровоча, действительно популярны по факту, просто эта популярность среди широких масс, а запросы у этих масс, могут либо совпадать с вашими, либо  в корне противиречить, это не хорошо и не плохо, это просто фактическое положение вещей.

     
  • 2.27, Аноним (27), 12:20, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На дристоваче уже больше года занимает первое место. Правда, х\з за какие заслуги..

    Всё просто, это конкурент linuxmint, ниша та же, проблемы в обоих, примерно сопоставимые, однако, в плане реализации для многих оказалось, что MX - "более лучший" выбор!

     

  • 1.13, Дихлофос (?), 11:06, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пора мне тоже свой выпускать дистрибутив Linux - Дихлофос Linux
     
     
  • 2.22, A.Stahl (ok), 11:47, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И запили свой пакетный менеджер где пакеты с программами будут называться "мухи", а с конфигами или ещё какой мелочёвкой "комары".

     
     
  • 3.26, Аноним (2), 12:17, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [[Категория: Юмор А.Стахла]]
     

  • 1.16, sergio8888 (?), 11:13, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    любая легковестность любого линуксдистрибутива моментально заканчивается, стоит браузер запустить или либру.
     
     
  • 2.20, user90 (?), 11:29, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это самый обычный Debian + пара своих ништяков =)
     
     
  • 3.25, Аноним (23), 12:15, 26/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это самый обычный Debian + пара своих ништяков =)

    Нет, там этих "ништяков" далеко не пара, причём сомнительного качества, зато свои, да.
    Это не обычный Debian, а сборная солянка, с базовой основой, в форме дистрибутивов основанных на репозиториях Debian, LMDE от проекта linuxmint больше Debian, чем этот дистрибутив.
    Тем не менее, дистрибутив очень занятный, если бы не спорные решения, и технические, местами, довольно раздражающие, огрехи, был был самым лучшим кандидатом на рекомендацию в качестве десктопа для пользователя из широких масс.

     

  • 1.32, Ruberoud (?), 12:30, 26/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поставил как-то, поплевался, и удалил. Крыса есть крыса и пахнет соответствуеще.
     
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