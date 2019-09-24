Выпуск полностью свободного дистрибутива Hyperbola GNU/Linux-libre 0.3

2.40 , Аноним ( 27 ), 13:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это называется эталонная власть. Бывают спортсмены высоких достижений, а бывают дистрибутивы до конца свободные от не свободного. Такие дистры имеют такое же отношение к прикладному применение как профессионал тяжеловес к работе грузчика.

2.54 , Ordu ( ok ), 15:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – текст свёрнут, показать Я не знаю как над прочими, но над собой вполне можно таким образом возвыситься ... 3.56 , Аноним ( 29 ), 16:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Вопрос, конечно, провокационный в смысле loaded question Так-то они никому и ... 4.70 , Ordu ( ok ), 18:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – текст свёрнут, показать Тебе никто не запрещает так считать и покупать продукцию Apple Я не вижу что зд... 5.72 , IRASoldier_registered ( ok ), 18:40, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Религиозный -- не значит плохой или бесполезный. Разумеется, если ты не радикал-атеист. Но опять же - плохим и бесполезным может быть какая-то конкретная религия и какой-то конкретный тип религиозности. Многие верования плохи не тем, что они иррациональны, они плохи своим содержанием, своим ценностным ядром.

5.76 , Дон Ягон ( ok ), 19:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ребята пилят свой дистр, не гонясь за прибылью. Они ведут себя иррационально. Как будто их осуждают за очередной дистр. Или за иррациональность. > Но это не значит, что они выбрали не лучший способ достичь своей цели, или поспособствовать тому, чтобы эта цель была достигнута другими. Проблема в том, что их цель - самоцель. Никакая практическая проблема не решается.

Ну то есть да, чуваки старадают фигнёй и никому не мешают. Ради бога.

Плохо, что это выглядит так, будто они делают что-то полезное. Плохо, что им самим так кажется. > Столлман тоже религиозный фанат, и его фанатизм совершил вполне определённые изменения в этом мире. Да, не в том масштабе, на который надеялся Столлман, но и тем не менее его религиозность на что-то повлияла именно в том направлении, на которое он рассчитывал. Амплитуда оказалась слабовата. Вопрос в том, хорошее ли это направление. На мой взгляд - нет. Простая мысль о _практических_ преимуществах открытого кода и коллективной разработки переросла у него в религию, постулирующую, что закрытый код - это _неэтично_ и что лучше уж такие выкидыши, как "Hyperbola GNU/Linux-libre", чем что-то, способное решать реальные проблемы широкого круга лиц. Как по мне, подобная деятельность вредна не потому что не приносит сиюминутной пользы (это как раз нормально), а потому что не способна решать _практические_ проблемы и подаёт дурной пример.

Можно было бы, например, попытаться решать проблемы с закрытостью тех или иных драйверов или что-то в таком духе, но вместо этого из ядра просто вырезаются все блобы и это объявляется успехом. Эдакий онанизм ради онанизма да ещё и в общественном месте. > Религиозный -- не значит плохой или бесполезный. Безусловно. НО! И не значит, что хороший и полезный.

6.95 , Аноним ( - ), 00:22, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Плохо, что это выглядит так, будто они делают что-то полезное. Плохо, что им самим так кажется. Что за х*р с горы, который возомнил, что может за других решать? Маркетологи уже никаких краев, блин, не знают. Мало того, что на техническом ресурсе пасутся, так еще уже и определять пытаются, что хорошо, а что плохо.

7.96 , Дон Ягон ( ok ), 00:35, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >>Плохо, что это выглядит так, будто они делают что-то полезное. Плохо, что им самим так кажется.

> Что за х*р с горы, который возомнил, что может за других решать? Как будто я говорю что-то, что не очевидно любому, кто хоть немного умеет думать.

Чуваки сделали свой болгенос, с нескучными обоями и без тех возможностей, которые дают полноценные дистрибутивы. Пересобрали несколько пакетов, взяли обезблобленое (не ими) ядро, всё, что не собралось объявили некошерным и выпилили. Ничего принципиально нового не предложили, зато подписались на модные движняки за pure free software и против systemd. Чтобы было что обсуждать, ага. Я не против, но вещи надо называть своими именами. 3.71 , IRASoldier_registered ( ok ), 18:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > На деле, если ты посмотришь на практики средневековых монахов и сравнишь

> их с практиками буддистов, ты увидишь много общего, потому что и

> то, и другое -- это психологические практики нацеленные на перманентное изменение

> сознания. И это верно. Но проблема не в том, изменять или не изменять сознание, подчинять его некой дисциплине, становящейся в процессе практики частью структуры сознания и важным элементом самоидентификации, а в том - ради чего вступать на этот путь, какова интенция этого процесса. И у Сатаны есть свои святые. >потреблятское мышление? Человек социален. Автономный индивид, достигший должных ступеней совершенства в своем стремлении к автономии, если(!) он выбрал такое направление в своем вечном изменении, может обеспечить себя всем необходимым, постольку, поскольку в рамках принятых им ценностей нечто признано им необходимым. Однако социум функционирует иначе, нежели архипелаг universal island'ов: человек одновременно выступает в роли производителя материальных или нематериальных объектов для других и в роли потребителя таковых для себя. Некая группа, разумеется, может поставить себе задачу производить нечто, что будет иметь ценность только для членов этой группы - но она должна в своей манифестации отдавать себе отчёт в том, что пропаганда результата такого производства не может в перспективе быть успешной для всего социума: ведь на самом деле в такой пропаганде создаётся привлекательный имидж не конечного объекта, а членства в этой группе, которая никогда не станет тождественна всему социуму просто в силу естественного доминирования в социуме разделения труда. И высокомерие по отношению к тем, кто не желает становиться членами такой группы неконструктивно - община кенобитов либо имплементируется в социум, не ассимилируясь им, но становясь его функциональной частью, либо отделяется от социума и становится фактически враждебной ему, неважно - проявляя эту враждебность активно либо же пассивно. 4.91 , Ordu ( ok ), 21:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Мне не особо интересны интенции монахов, но у меня есть подозрение, что за этими... 5.98 , IRASoldier_registered ( ok ), 01:15, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Потребляти не вымрут от того, что я высокомерно к ним отношусь. А значит свою минимальную роль, сводящуюся к перемещению денег из одного места в другое, они будут выполнять -- никуда они не денутся от этого. И мне нет никакого резона уважительно о них отзываться. Ты не уловил главной мысли в моём комментарии: ты так говоришь "потребление", как будто в этом есть что-то плохое. Дополнение: "перемещение денег" было бы невозможно, если бы потребитель эти деньги не зарабатывал (исключим из рассмотрения вариант с добычей денег заведомо нечестным путём), производя нечто полезное для других. >получаю дозу эндорфинов от преодоления любой сложности (...) писать программу, выращивать деревья-бонсай, играть на гитаре, переделывать холодильник, делать ремонт в квартире И при этом ты используешь инструменты. Ремонт в квартире ты делаешь с помощью кистей, молотка, сверл и т.п. - а они не сотворены тобой в процессе превозмогания трудностей, они тобой куплены. Поздравляю - ты тоже потребитель. Можешь начинать относиться к себе высокомерно и не иметь резона к самоуважению. 2.94 , Аноним ( 92 ), 23:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какие задачи конечного пользователя они решают – мне с манифеста непонятно. Задача обеспечения независимости от чужих хотелок. Т.е. - свобода.

