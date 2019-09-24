Выпуск полностью свободного дистрибутива Hyperbola GNU/Linux-libre 0.3

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|4.105, Аноним (105), 13:44, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"не рекомендуется мигрировать из любого дистрибутива на основе Arch, но пользователи, которые хотят попробовать, должны сделать резервные копии"
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|5.106, annual slayer (?), 19:24, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "не рекомендуется мигрировать из любого дистрибутива на основе Arch, но пользователи, которые
> хотят попробовать, должны сделать резервные копии"
я про то, что множество "окружения на базе Arch Linux" включает в себя как установки самого рачка, так и всякие манжары
а "а дистрибутивы на базе Arch Linux" не включает в себя ванильный арчик
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|2.5, Аноним (5), 10:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что там у вас за микроконтроллер в микроволновке, который поддерживается в Hyperbola?
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|3.15, НяшМяш (ok), 12:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это две противоречащих свободы, или вы только что оскорбили СПО ?
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|4.75, Канифоль Патрика (?), 19:36, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ваша жена свободна, милый доктор.
Совершенно свободна.
Свободна от земной жизни.
Свободна от бренной оболочки.
Я освободил ее.
Я обещал, что вы будете вместе и сдержал слово.
Как видите.
В. Харконнен
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|2.58, Аноним (58), 16:51, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее всего лень ментейнить (да и бессмысленно, т.к. есть nvm).
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|3.65, IRASoldier_registered (ok), 18:07, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Минусуют олдфаги-ретродро***ры, которые застряли во времена, когда JS юзался Васянами для спецэффектов на вырвиглазных хоумпейджах и (пересекающиеся, но не совпадающие множества) поборники "свободы" в понимании одного бородатого хиппи, которого недавно даже его приближенные хомячки выкинули на мороз.
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|5.99, IRASoldier_registered (ok), 01:28, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Иди в песочнице поиграй, пока взрослые дяди разговаривают
Дедуля, вы не ослепли и это не чёртовы гуки стреляют по пустым бочкам из под горючего, это вы заляпали очки своим пудингом из тапиоки и опрокинули ночной горшок.
|
|4.79, Канифоль Патрика (?), 19:44, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> поборники "свободы" в понимании одного бородатого хиппи, которого недавно даже его приближенные хомячки выкинули на мороз.
Может ли Свободы быть слишком много? Теперь мы знаем ответ на этот вопрос.
Тёмная сторона Свободы. Месть ситхов :)
|
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|5.100, IRASoldier_registered (ok), 01:30, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Может ли Свободы быть слишком много?
В принципе - её количество бесконечно, потому и невозможно иметь в каждый момент времени всю свободу сразу.
|
|4.97, А что с node.js не так (?), 01:06, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне вот тоже нравятся идеи FSF. Но я всё равно не понимаю, что не так с Node.js.
Если серьёзно, то я вижу какую-то склонность в русскоязычных интернетах ненавидеть всё, что не C, используя доводы, что если си для тебя не подошёл - значит ты не умеешь его использовать. Не буду высказывать предположений о причинах явления, но мне действительно было бы интересно услышать, что не так с Node.js. Что с ним не так в области его применения, что не так в области развития технологий в целом? Или мне кажется и на самом деле 1,5 человека не любят Node.js и активно пишут об этом в интернетах, создавая впечатление, что русскоязычное сообщество ненавидит всё, что не C.
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|5.101, IRASoldier_registered (ok), 01:32, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если серьёзно, то я вижу какую-то склонность в русскоязычных интернетах ненавидеть всё
В принципе, вот так и можно было бы закончить эту фразу :-)
> что русскоязычное сообщество ненавидит всё, что не
...то, к чему-то когда-то успело привыкнуть это конкретное русскоязычное сообщество. Вот есть, например, русскоязычное сообщество любителей Паскаля, которое ненавидит всё, что не Паскаль и в первую очередь С.
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|5.103, Tifereth (ok), 05:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Комментарии (наипаче - анонимные) на Opennet вообще не показательны - тут с энтузиазмом бросаются вторичным продуктом по любому поводу.
Тенденция по любому поводу проезжаться по "свободному софту" тоже достаточно заметна. Ничего удивительного, те же тролли с теми же лозунгами.
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|5.104, Аноним (104), 05:54, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я всё равно не понимаю, что не так с Node.js
Всё с ним так. Просто дистрибутив для домашних нужд не обязан тянуть за собой весь зоопарк серверного софта. Особенно, если разработчики этого софта живут в какой-то своей альтернативной энтерпрайз-вселенной, где за малварью в репозитории не следует ни репутационных ни финансовых потерь.
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|3.52, Аноним (52), 15:36, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вы дерматологу давно-то показывались, молодой человек? Уж не слишком здоровым ваше лицо выглядит
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|1.7, Anonymoustus (ok), 10:58, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пробовал Гиперболу в прошлом, кажется, году. Понравилась, но тогда в ней были странные глюки с генерацией энтропии, где-то в старых темах на форуме я писал о них. В целом же идеология дистрибутива близка к тому, с чего когда-то всё начиналось в этом вашем пингвинарии. И это очень хорошо. Слабенький лучик света в сплошной тьме маразма.
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|2.16, Аноним (48), 12:19, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в сплошной тьме маразма
Отличный "лучик света", в котором я не сомгу запустить нужный мне свободный софт, потому что разработчикам дистра он не нравится.
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|3.17, Anonymoustus (ok), 12:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> в сплошной тьме маразма
> Отличный "лучик света", в котором я не сомгу запустить нужный мне свободный
> софт, потому что разработчикам дистра он не нравится.
Тёмные времена пришли, анон. В Майкрософте не тестируют софт. Из FSF выгнали Столлмана. То ли ещё будет…
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|4.18, Аноним (48), 12:25, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В Майкрософте не тестируют софт.
А что, когда-то тестировали?
</петросянство>
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|6.22, Аноним (48), 12:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Впрочем, Microsoft не отказалась от тестов на людях.
Журналисты такие журналисты.
Справедливости ради, при "базарном" методе разработки применяется аналогичное тестирование на людях (см. Арч, Федору, Дебиан-тестинг), но в противовес этому есть LTS и прочие стабильные Дебианы, где всё отшлифовано.
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|7.25, Anonymoustus (ok), 12:44, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Впрочем, Microsoft не отказалась от тестов на людях.
> Журналисты такие журналисты.
Хобот стал жуткой помойкой, увы. :(
> Справедливости ради, при "базарном" методе разработки применяется аналогичное тестирование
> на людях (см. Арч, Федору, Дебиан-тестинг), но в противовес этому есть
> LTS и прочие стабильные Дебианы, где всё отшлифовано.
Раньше, насколько мне известно, мелкие всё тщательно тестировали, поскольку продукт (обобщаю) поставлялся не только на открытый рынок в розницу для простого народа, но и по государственным, частным и корпоративным заказам, в том числе делались кастомизированные сборки для клиента. Видео к статье по ссылку, собственно, повествует о том, как было и как стало.
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|8.32, Аноним (32), 13:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А оно и сейчас так, просто для всяких корпорастов и гос сектроров поставляются l... текст свёрнут, показать
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|7.62, пох. (?), 17:56, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> противовес этому есть LTS и прочие стабильные Дебианы
которые точно так же никто не тестирует - см прекрасную историю с поломанным (две недели!) dkms в прекрасной бубунточке LTS
просто в роллинг шансов пособирать новых-свежих-только-что-с-под-компилятора грабель, разумеется, чуть выше (чуть, потому что опять же см детали истории с dkms)
У MS совершенно то же самое, нормального тестирования нет ни в "штабильных" энтер-прайсных, ни в общедоступных ветках - собирается - в паблик!
Единственное, от чего более-менее защищены штабильные - это от внезапных изменений апи и аби, ну и от внезапных подарков юзверю вида "вчера у тебя был локальный поиск, а теперь на тебе картавую, даром что через корппрокси она нормально не работает"
У прекрасного де6иллиана и этого нет - каждый апдейт, к примеру, mysql - ломает тебе 3d-party storage plugins. Они гвоздем прибиты к цифирке в minor. Возможности откатиться на старый - ни разу не предусмотрено. Возможности хотя бы штатного апгрейда - тоже нет.
У rhel, насколько я помню, такого не было (ручной бэкпорт с сохранением и minor - ну и не говоря уже о вменяемой конструкции репозитория, имеющего не одну-самую-распоследнюю-версию). Ну так на то и rhel.
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|7.80, Канифоль Патрика (?), 19:49, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> есть LTS и прочие стабильные Дебианы, где всё отшлифовано
Для кого это сказано. Тут же наверняка не понаслышке знают как там в "стабильных" всё "отшлифовано". 18.04 едрить как отшлифована. Глюкавей даже чем две последующие.
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|1.12, Нанобот (ok), 12:00, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Для блокирования установки несвободных пакетов применяется чёрный список
смотрю я на этот чёрный список...busybox,bzip2,ca-certificates,chromium,clamav,curl,dmraid,e2fsprogs,emacs,exim,fail2ban,fakeroot,freeradius,freerdp,gcc,git,grep,gtk2,gtk3,gzip,logrotate,lvm2,make,man-pages,mc,mdadm,openssh,openssl,php,postgresql,powerdns,ppp,python2,qt4,qt5-base,ruby...и у меня закрадываются сомнения в адекватности разработчиков. как оно вообще загружается???
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|2.14, Аноним (48), 12:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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https://git.hyperbola.info:50100/software/blacklist.git/commit/?id=88b09c9b0916aec3692e96cbbaa86691fd597793
gnuradio... Иронично видеть паекты GNU в черном списке.
А вот если серьёзно, то причина на самом указана такая:
> +gnuradio:gnuradio:::[technical] Arch version does not download sources over https and does not use SHA-512 hash
Т.е. это выпил конкретного рачевского пакета... И замена на свой кустарный, видимо, не?
А вот, вроде как я понял, настоящий список пакетов, которые запрещено использовать на данном куске дистра находится тут: https://www.hyperbola.info/packages/core/any/your-freedom/
Пакет "ваша-наша-свобода" конфликтует с KDE, pypy, telegram, unetbootin... и здравым смыслом. Такая себе "их-свобода".
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|3.20, Нанобот (ok), 12:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Arch version does not download sources over https and does not use SHA-512 hash
какая-то придирка уровня "не по фен-шую". от этого ж пакет не становится менее свободным
>А вот, вроде как я понял, настоящий список пакетов, которые запрещено использовать на данном куске дистра находится тут: https://www.hyperbola.info/packages/core/any/your-freedom/
если так, то ещё не всё так плохо
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|4.35, Аноним (32), 13:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>какая-то придирка уровня "не по фен-шую". от этого ж пакет не становится менее свободным
вангую так они дрессируют, чтобы подход к секурности был чутка более ответственным, но да, это не про свободу, тут больше про выкидывание за безответственность, по их мнению
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|3.108, Аноним (107), 22:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> https://git.hyperbola.info:50100/software/blacklist.git
> mc:mc:::[uses-nonfree] recommends nonfree unace, unrar and unarj optional installation
т.е. вместо того чтобы поправить (дебиановские?) рекомендации, они просто запретили пакет?
глупо же.
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|3.83, Канифоль Патрика (?), 19:59, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Простая же вещь? Но почему-то коньюктивитные хипсторы с кожными заболеваниями, считающие, что булки растут у мамки за пазухой, не понимают такой доходчивой простоты.
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|2.23, Аноним (27), 12:43, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пакет vrms тебе в помощь. Он и дрова на интел считает несвободными.
Но ты забываешь что это свобода в СПО не как бесплатное пиво, а как свобода слова. Собсна у тебя свобода взять свои пакеты и сказать своё слово. А ты пытаешь сказать что они не могут говорить что хотят, а должны тебе выдать бесплатное пиво. Не надо так.
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|3.26, Аноним (48), 12:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> они не могут говорить что хотят
А я не могу ставить нужный мне СВОБОДНЫЙ софт, который хочу. Зачем такая "свобода"?
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|5.33, Аноним (48), 13:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я генту ставлю или что вообще? Повторяю вопрос: оно вообще надо?
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|6.92, Аноним (92), 23:31, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Установка "что вообще", т.к. Генту - др. дистр.
Да, надо. Хотя правильный ответ возможен только после ответа на: с какими целями, какие исходные требования.
Вам дистр никто не навязывает. Докажите, выбрав другой дистр.
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|4.38, Аноним (27), 13:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можешь. Собсна если ты не можешь это не потому что тебе не дали такой возможности, а потому что тебе нечего сказать. Надень обратно свои канадалы и на оффтопик за бесплатным пивом.
А так учи матчасть https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51223 Столлман подробно пишет что к чему. Если что все началось с того что Столлману не дали исходники дров на новый принтер и он не смог реализовать функцию которой нет в проприетарных дровах, но которую можно было сделать в других открытых дровах от другого принтера.
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|2.37, Аноним (32), 13:21, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Поясню про бестолковость. Они запрещают пользоваться даже
>разными _свободными_ программами
>по своим религизозным соображениям.
Всё верно, КЕДы как и другой жирнософт типа systemd, противоречат принципу KISS, который среди прочих является религией данного дистра, хоть я и не сторонник таких радикальных позиций, но существования такого занятного образца в зоопарке дистров одобряю, пусть будет больше дистрибутивов хороших и разных, и не только которые меняют обои на менее скучные, и к тому же хоть какой-то движ в стане радикальных GNUтых, что тоже приятно, это же новый век, разнообразие и мультикультурализм приветствуется, что вы, против разнообразия?!)
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|3.42, iPony129412 (?), 14:23, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> КЕДы как и другой жирнософт типа systemd, противоречат принципу KISS
Иксы там выкинули?
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|4.45, Аноним (48), 14:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поддержка штатного сервера X.Org прекращена;
В новости же написано
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|3.93, Аноним (92), 23:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кеды, между остальным, один из самых юзер френдли и продвинутых комплексов. Почему-то.
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|2.63, пох. (?), 18:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они запрещают пользоваться
они тебе ничего не запрещают. Пользуйся.
> Нам не нравится KDE - значит ты не будешь использовать KDE
потому что ты умеешь только ждать ебилдов. А никакой опенсорс тебе на самом деле не нужен и не был нужен никогда. Тебе только халяву, побольше, побольше!
А им да - не нравится, и тратить на него ограниченные ресурсы маргинального проекта они не хотят. Молодцы, все правильно делают, для себя.
Жаль что вряд ли это взлетит, поскольку изначальная цель - феерически бессмысленная.
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|2.68, IRASoldier_registered (ok), 18:16, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Поясню про бестолковость. Они запрещают пользоваться даже разными _свободными_ программами
Ну так это типично для секты. Хорошо то, про что гуру сказал, что это хорошо, свобода - это поступать так, как говорит гуру и т.д.
>накатить на Debian Linux-Libre и наслаждаться настоящей свободой
И этого тоже не нужно: как часто ты вносишь самостоятельные правки в драйвера? Зачем тебе свободные драйвера с исходниками, если есть готовые от производителя оборудования? Зачем тебе одна из множества свобод, если ты всё равно не будешь иметь от неё никакого практического выхлопа, а вот проблемы с глюками железа наверняка иметь будешь?
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|3.86, Канифоль Патрика (?), 20:10, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пенгвенитраторская идея свободы - это вообще смешной японский порномультик. Главному мультгерою уже досталось тентаклями его же креатива по мордасам. Ждём следующих поворотов сюжета этой манги :)
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|1.24, Аноним (48), 12:44, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Предлагаю разработать новую Полнстью Свободную ОС. FullyFreeLibreNullOS:
ОС, состоящая только из загрузчика, который выводит надпись:
"THIS PC RUNNING ONLY* FREE/LIBRE SOFTWARE! CONGRATS!"
Преимущества:
- полная свобода от несвободных программ!
- полная защита от вирусов и сетевых атак!
- полнейшее обеспечение приватности и конфиндециальности!
- высший уровень безопасности при работе с конфиденциальными документами! (нет документов - нет утечек)
- отсутствие проприетарного ПО на серверах проекта
____
* - за исключением прошивок других компонентов ПК.
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|2.28, _kp (ok), 13:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На экран вывести не удалось, драйвер не свободный.
В ком порт вывести? Так нет его.
Давайте выведем сообщение в своп.
Ок. Осталось загрузиться, а там uefi..
Короче. Пишем на бумажном стикере - "THIS PC RUNNING ONLY* FREE/LIBRE SOFTWARE! CONGRATS!", и клеим его на диспей.
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|5.53, Аноним (48), 15:41, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наша Свободная ОС будет поддерживать лишь свободный CoreBoot / LibreBootю При обнаружении проприетарного биоса будет форматировать хард и затираться CMOS. При возможности - перетирать Flash-память биоса (см. вирус CIH), чтобы освободить компьютер от несвободного кода.
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|5.61, Аноним84701 (ok), 17:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> драйвер не свободный.
>> А он вообще нужен? Будем писать буковки через прерывания BIOS:
>> https://ru.wikipedia.org/wiki/INT_10H
> вызов прерывания биос - обращение к несвободному коду. запретить!
Даже там сказано, что способ все равно излишне медленный. Впрочем, это норма для несвободного кода.
А можно вот так:
[code]
;ES:DI=video_mem : screen pos
;DS:SI=source
;AH=BG_COLOR
;AL=HIGHLIGHT_COLOR
macro print_str_func
{
mov dh,al
.print:
lodsb
test al,al ;terminating 0 ?
jnz @f
retn
@@:
cmp al,09h ;TAB
jnz @f
mov cx,TAB_SPACE
mov al,' '
rep
@@:
stosw
cmp al,HIGHLIGHT_CHAR ;HIGHLIGHT next char ?
jne @f
sub di,3
mov al,dh
stosb
@@:
jmp .print
}
[/code]
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|3.88, Канифоль Патрика (?), 20:14, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> клеим его на диспей
Проприетарным клеем на проприетарный же дисплей? И где здесь Свобода?
Прутиком написать на земле - вот!
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|2.69, IRASoldier_registered (ok), 18:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Предлагаю разработать новую Полнстью Свободную ОС
А ещё чтобы все команды в консоли на русском языке!! И написать её на русском языке программирования!!! (#troll_mode_on)
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|1.29, Аноним (29), 13:04, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Фанатики на марше. Лично мое мнение таково, что от их работы вреда нет, а польза... ну, _мягко говоря_, сомнительная для пользователя, и вот почему.
> The Hyperbola Project is a community driven effort to provide a fully free (as in freedom) operating system that is stable, secure, simple, lightweight [...]
Какие задачи конечного пользователя они решают – мне с манифеста непонятно. Но уж точно не представление комфортной среды для работы и отдыха.
Их подход мне напоминает средневековых монахов, истово верующих, что самоограничения и истязания греховного тела возвысит их над прочими.
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|2.40, Аноним (27), 13:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это называется эталонная власть. Бывают спортсмены высоких достижений, а бывают дистрибутивы до конца свободные от не свободного.
Такие дистры имеют такое же отношение к прикладному применение как профессионал тяжеловес к работе грузчика.
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|2.54, Ordu (ok), 15:48, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
Я не знаю как над прочими, но над собой вполне можно таким образом возвыситься ... текст свёрнут, показать
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|3.56, Аноним (29), 16:11, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Вопрос, конечно, провокационный в смысле loaded question Так-то они никому и ... текст свёрнут, показать
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|4.70, Ordu (ok), 18:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
Тебе никто не запрещает так считать и покупать продукцию Apple Я не вижу что зд... текст свёрнут, показать
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|5.72, IRASoldier_registered (ok), 18:40, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Религиозный -- не значит плохой или бесполезный.
Разумеется, если ты не радикал-атеист. Но опять же - плохим и бесполезным может быть какая-то конкретная религия и какой-то конкретный тип религиозности. Многие верования плохи не тем, что они иррациональны, они плохи своим содержанием, своим ценностным ядром.
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|5.76, Дон Ягон (ok), 19:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ребята пилят свой дистр, не гонясь за прибылью. Они ведут себя иррационально.
Как будто их осуждают за очередной дистр. Или за иррациональность.
> Но это не значит, что они выбрали не лучший способ достичь своей цели, или поспособствовать тому, чтобы эта цель была достигнута другими.
Проблема в том, что их цель - самоцель. Никакая практическая проблема не решается.
Ну то есть да, чуваки старадают фигнёй и никому не мешают. Ради бога.
Плохо, что это выглядит так, будто они делают что-то полезное. Плохо, что им самим так кажется.
> Столлман тоже религиозный фанат, и его фанатизм совершил вполне определённые изменения в этом мире. Да, не в том масштабе, на который надеялся Столлман, но и тем не менее его религиозность на что-то повлияла именно в том направлении, на которое он рассчитывал. Амплитуда оказалась слабовата.
Вопрос в том, хорошее ли это направление. На мой взгляд - нет. Простая мысль о _практических_ преимуществах открытого кода и коллективной разработки переросла у него в религию, постулирующую, что закрытый код - это _неэтично_ и что лучше уж такие выкидыши, как "Hyperbola GNU/Linux-libre", чем что-то, способное решать реальные проблемы широкого круга лиц.
Как по мне, подобная деятельность вредна не потому что не приносит сиюминутной пользы (это как раз нормально), а потому что не способна решать _практические_ проблемы и подаёт дурной пример.
Можно было бы, например, попытаться решать проблемы с закрытостью тех или иных драйверов или что-то в таком духе, но вместо этого из ядра просто вырезаются все блобы и это объявляется успехом.
Эдакий онанизм ради онанизма да ещё и в общественном месте.
> Религиозный -- не значит плохой или бесполезный.
Безусловно. НО! И не значит, что хороший и полезный.
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|6.95, Аноним (-), 00:22, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Плохо, что это выглядит так, будто они делают что-то полезное. Плохо, что им самим так кажется.
Что за х*р с горы, который возомнил, что может за других решать?
Маркетологи уже никаких краев, блин, не знают. Мало того, что на техническом ресурсе пасутся, так еще уже и определять пытаются, что хорошо, а что плохо.
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|7.96, Дон Ягон (ok), 00:35, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>Плохо, что это выглядит так, будто они делают что-то полезное. Плохо, что им самим так кажется.
> Что за х*р с горы, который возомнил, что может за других решать?
Как будто я говорю что-то, что не очевидно любому, кто хоть немного умеет думать.
Чуваки сделали свой болгенос, с нескучными обоями и без тех возможностей, которые дают полноценные дистрибутивы. Пересобрали несколько пакетов, взяли обезблобленое (не ими) ядро, всё, что не собралось объявили некошерным и выпилили. Ничего принципиально нового не предложили, зато подписались на модные движняки за pure free software и против systemd. Чтобы было что обсуждать, ага.
Я не против, но вещи надо называть своими именами.
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|3.71, IRASoldier_registered (ok), 18:38, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> На деле, если ты посмотришь на практики средневековых монахов и сравнишь
> их с практиками буддистов, ты увидишь много общего, потому что и
> то, и другое -- это психологические практики нацеленные на перманентное изменение
> сознания.
И это верно. Но проблема не в том, изменять или не изменять сознание, подчинять его некой дисциплине, становящейся в процессе практики частью структуры сознания и важным элементом самоидентификации, а в том - ради чего вступать на этот путь, какова интенция этого процесса. И у Сатаны есть свои святые.
>потреблятское мышление?
Человек социален. Автономный индивид, достигший должных ступеней совершенства в своем стремлении к автономии, если(!) он выбрал такое направление в своем вечном изменении, может обеспечить себя всем необходимым, постольку, поскольку в рамках принятых им ценностей нечто признано им необходимым. Однако социум функционирует иначе, нежели архипелаг universal island'ов: человек одновременно выступает в роли производителя материальных или нематериальных объектов для других и в роли потребителя таковых для себя. Некая группа, разумеется, может поставить себе задачу производить нечто, что будет иметь ценность только для членов этой группы - но она должна в своей манифестации отдавать себе отчёт в том, что пропаганда результата такого производства не может в перспективе быть успешной для всего социума: ведь на самом деле в такой пропаганде создаётся привлекательный имидж не конечного объекта, а членства в этой группе, которая никогда не станет тождественна всему социуму просто в силу естественного доминирования в социуме разделения труда. И высокомерие по отношению к тем, кто не желает становиться членами такой группы неконструктивно - община кенобитов либо имплементируется в социум, не ассимилируясь им, но становясь его функциональной частью, либо отделяется от социума и становится фактически враждебной ему, неважно - проявляя эту враждебность активно либо же пассивно.
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|4.91, Ordu (ok), 21:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Мне не особо интересны интенции монахов, но у меня есть подозрение, что за этими... текст свёрнут, показать
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|5.98, IRASoldier_registered (ok), 01:15, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Потребляти не вымрут от того, что я высокомерно к ним отношусь. А значит свою минимальную роль, сводящуюся к перемещению денег из одного места в другое, они будут выполнять -- никуда они не денутся от этого. И мне нет никакого резона уважительно о них отзываться.
Ты не уловил главной мысли в моём комментарии: ты так говоришь "потребление", как будто в этом есть что-то плохое. Дополнение: "перемещение денег" было бы невозможно, если бы потребитель эти деньги не зарабатывал (исключим из рассмотрения вариант с добычей денег заведомо нечестным путём), производя нечто полезное для других.
>получаю дозу эндорфинов от преодоления любой сложности (...) писать программу, выращивать деревья-бонсай, играть на гитаре, переделывать холодильник, делать ремонт в квартире
И при этом ты используешь инструменты. Ремонт в квартире ты делаешь с помощью кистей, молотка, сверл и т.п. - а они не сотворены тобой в процессе превозмогания трудностей, они тобой куплены. Поздравляю - ты тоже потребитель. Можешь начинать относиться к себе высокомерно и не иметь резона к самоуважению.
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|2.94, Аноним (92), 23:37, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какие задачи конечного пользователя они решают – мне с манифеста непонятно.
Задача обеспечения независимости от чужих хотелок. Т.е. - свобода.
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|1.36, Аноним (36), 13:19, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> в качестве графического стека по умолчанию задействован Xenocara, развиваемый проектом OpenBSD на основе X.Org 7.7. Поддержка штатного сервера X.Org прекращена;
> Вместо OpenSSL теперь поставляется библиотека LibreSSL;
> Прекращена поддержка Node.js;
Гы, да это просто буллшыт-бинго! Дрова на видяхи, например, нвидия, там имеются хоть?
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|2.47, Аноним (47), 14:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет конечно, и обновлять его тоже придется таская пакеты на USB2.0 флешках потому что прошивок для большинства сетевух оттуда тоже вырезали во имя Свободы.
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|1.39, Аноним (32), 13:33, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В целом интересный подход, но выбор арчепакетника - такое себе, да пакеты много легче делать, чем православный deb, однако в функциональности самого менеджера, арчеменеджер уступает, подобный подход лучше бы на дебианоменеджере реализовали, или со всеми подходами и философией на nix-пакетнике.
Но даже так выглядит довольно занятно, однако на мой взгляд малость переборщили с запретами, гораздо адекватнее выглядит antiX и Artix, последний хоть AUR поддерживает, но правда почти такой же ролинг как и арч, те с манжары почему-то ушли, может по религиозным соображениям раскол был или по техническим, однако же без поддержки AUR, какого бы качества пакеты там не поставлялись, голая арчерепа пусть и с добавками и фиксами от дебиана выглядит как-то очень голо и печально.
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|1.41, user90 (?), 13:54, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> в соответствии с принципом KISS (Keep It Simple Stupid)
> Для блокирования установки несвободных пакетов применяется чёрный список
Кажется, кто-то там упоролся ;)
Спасибо, я уж лучше на GuixSD посижу - пакетов в репо тоже не так много, но добавить свои не составляет проблем.
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|1.44, Дон Ягон (ok), 14:26, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Наглядный пример того, что бывает, когда что-то делают ради буквального соответствия каким-то принципам, а не ради решения прикладных задач.
Тот факт, что они выступают против systemd - внезапно плюс, так как это хотя бы последовательно.
С другой стороны, зачем оно, если есть devuan, в котром нет systemd, но при этом он будет работать на обычном железе?
(Это при том, что из linux'ов мой выбор - arch, а debian я переношу с трудом)
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|2.49, user90 (?), 14:33, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зачем оно, если есть devuan
Патамушта многие не переваривают debian-based и не видят в них ничего хорошего? ;)
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|3.50, Дон Ягон (ok), 14:54, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> зачем оно, если есть devuan
> Патамушта многие не переваривают debian-based и не видят в них ничего хорошего? ;)
Я в их числе. Debian ужасен. Но возможность использовать полноценное ядро, а не деблобнутое - важнее.
Я, в целом, с пониманием отношусь к тем, кто не хочет запускать драйвера-блобы, вроде тех, что нужны для nvidia. Но совсем не понимаю тех, кто против блобов, которые не исполняются на cpu, т.е. бинарных прошивок для устройств. За редчайшим исключением типа некоторых atheros альтернатива таким прошивкам - "зашитая" в само устройство логика, т.е. вся та же "несвобода", только если в устройстве найдётся баг, придётся менять устройство, а не прошивку.
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|4.67, пох. (?), 18:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я, в целом, с пониманием отношусь к тем, кто не хочет запускать драйвера-блобы, вроде тех, что
> нужны для nvidia.
товарищ, ты рано сдаешься - можно ж продолжать бороться за шва6одку в чорной коносле!
> Но совсем не понимаю тех, кто против блобов, которые не исполняются на cpu, т.е. бинарных
> прошивок для устройств.
а чем они лучше? Даже удобнее для чорных-пречорных дел, перехватывать твой траффик куда проще драйверу сетевухи, в уже готовом виде (которая нынче сама себе компьютер, даже с отдельной сетью) чем распроклятому intel me, напрочь отрезанному от внешнего мира.
И бороться просто - выкидываешь свой проприетарный атерос, ставишь китайский рылотык, на 2.5G, нет офлоада - нет проблем!
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|5.73, Дон Ягон (ok), 18:46, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Я, в целом, с пониманием отношусь к тем, кто не хочет запускать драйвера-блобы, вроде тех, что нужны для nvidia.
> товарищ, ты рано сдаешься - можно ж продолжать бороться за шва6одку в чорной коносле!
А можно взять видеокарту конкурентов, у которых более опенсорсные драйвера.
>> Но совсем не понимаю тех, кто против блобов, которые не исполняются на cpu, т.е. бинарных прошивок для устройств.
> а чем они лучше? Даже удобнее для чорных-пречорных дел, перехватывать твой траффик куда проще драйверу сетевухи, в уже готовом виде (которая нынче сама себе компьютер, даже с отдельной сетью)
Лучше чем что? Чем блобы, исполняющиеся на CPU?
Кривой драйвер может повлиять на стабильность, производительность и безопасность системы. Кривая прошивка - только на работу отдельного устройства.
> чем распроклятому intel me, напрочь отрезанному от внешнего мира.
Это от устройства зависит. Если на матери есть встроенная сетевуха, то ЕМНИП, оно может взаимодействовать с ней напрямую.
У меня дома, правда, amd, ещё доPSP'шный, так сложилось исторически, так что мне пофигу :).
PS: А если кто-то хочет перехватывать мой трафик - он может и с моими провайдерами договориться. Боюсь, правда, они сдохнут от уныния от моего трафика.
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|4.89, Аноним (89), 20:47, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Убогая система сборки пакетов, неадекватные дефолта, идиотизм типа alternatives или suggested packages, своё художественное видение того, где что должно лежать.
Например.
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