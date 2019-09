Выпуск полностью свободного дистрибутива Hyperbola GNU/Linux-libre 0.3

2.14 , Аноним ( 48 ), 12:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://git.hyperbola.info:50100/software/blacklist.git/commit/?id=88b09c9b0916aec3692e96cbbaa86691fd597793 gnuradio... Иронично видеть паекты GNU в черном списке. А вот если серьёзно, то причина на самом указана такая: > +gnuradio:gnuradio:::[technical] Arch version does not download sources over https and does not use SHA-512 hash Т.е. это выпил конкретного рачевского пакета... И замена на свой кустарный, видимо, не? А вот, вроде как я понял, настоящий список пакетов, которые запрещено использовать на данном куске дистра находится тут: https://www.hyperbola.info/packages/core/any/your-freedom/ Пакет "ваша-наша-свобода" конфликтует с KDE, pypy, telegram, unetbootin... и здравым смыслом. Такая себе "их-свобода".

3.20 , Нанобот ( ok ), 12:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Arch version does not download sources over https and does not use SHA-512 hash какая-то придирка уровня "не по фен-шую". от этого ж пакет не становится менее свободным >А вот, вроде как я понял, настоящий список пакетов, которые запрещено использовать на данном куске дистра находится тут: https://www.hyperbola.info/packages/core/any/your-freedom/ если так, то ещё не всё так плохо

4.35 , Аноним ( 32 ), 13:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >какая-то придирка уровня "не по фен-шую". от этого ж пакет не становится менее свободным вангую так они дрессируют, чтобы подход к секурности был чутка более ответственным, но да, это не про свободу, тут больше про выкидывание за безответственность, по их мнению

4.82 , Канифоль Патрика ( ? ), 19:55, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Та Свобода ушла вместе со Столлманом. Теперь у каждого своя Свобода. Я форкал на вашу Свободу.

3.108 , Аноним ( 107 ), 22:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > https://git.hyperbola.info:50100/software/blacklist.git

> mc:mc:::[uses-nonfree] recommends nonfree unace, unrar and unarj optional installation т.е. вместо того чтобы поправить (дебиановские?) рекомендации, они просто запретили пакет?

глупо же.