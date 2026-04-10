Выпуск дистрибутива Deepin 25.1, развивающего собственное графическое окружение

10.04.2026 23:03 (MSK)

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 25.1, развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE), а также около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель Deepin Music, видеоплеер Deepin Movie, инсталлятор и центр установки программ Deepin Store. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект и поддерживает русский язык. Репозиторий дистрибутива включает более 8000 пакетов. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочных iso-образов 6.8 ГБ (amd64, arm64, riscv64 и loongarch64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Среди изменений:

  • Переделан AI-ассистент для написания текста, в который добавлена возможность загрузки эталонного справочного материала. На основе загруженных образцов AI формирует структурный план, который пользователь может вручную отредактировать перед финальной генерацией текста. После генерации содержимое можно отредактировать в AI-интерфейсе и экспортировать в формате PDF, MS Word или Markdown. Генерация может производиться с использованием локально работающих AI-моделей
  • Добавлен AI-режим "Claw Mode" на базе проекта OpenClaw, позволяющий управлять работой компьютера и автоматически выполнять системные работы при помощи команд на естественном языке, такие как запуск приложений, редактирование настроек и обработка наборов файлов. Реализована интеграция AI с программами для обмена сообщениями, позволяющая выполнять сложные работы через мессенджер, такие как сбор информации из разных источников и резюмирование документов.
  • Добавлена возможность вызова панели AI-инструментов для перевода, резюмирования и пояснения текста, выделенного в любых приложениях.
  • Обеспечен адаптивный выбор AI-модели в зависимости от трудности задачи, балансируя между скоростью и глубиной знаний. По умолчанию интегрирована работа с AI-моделями DeepSeek 3.2 и GLM 4.7.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 6.18 (было 6.12). Интегрирована поддержка планировщика задач BORE, применяемого в CachyOS для снижения задержек на рабочем столе и повышения приоритета интерактивных процессов. В аллокаторе памяти ядра (SLUB) задействован слой кэширования "sheaves", использующий несколько кэшей, каждый из которых привязан к отдельному ядру CPU. Подобный кэш повышает производительность и снижает накладные расходы при выделении и освобождении памяти в ядре. Для повышения производительности подкачки задействован механизм "Swap Table". Повышена производительность ФС Ext4 и XFS. Добавлена поддержка расширения архитектуры набора команд Intel APX (Advanced Performance Extension), предоставляющего 16 дополнительных регистров общего назначения.
  • В среде рабочего стола DDE (Deepin Desktop Environment) в панели задач реализована поддержка разделения пиктограмм приложений, у которых одновременно открыто несколько окон. В конфигуратор добавлена настройка размера курсора мыши.
  • В файловом менеджере реализована возможность использования правой кнопки мыши для закрепления вкладок в верхней части, сохранения путей важных каталогов и перемещения элементов между окнами в режиме drag&drop. При предпросмотре изображений добавлена поддержка изменения масштаба мышью. Оптимизирован визуальный эффект группировки файлов.
  • В почтовый клиент добавлена поддержка вывода писем на печать.


Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:26, 10/04/2026 [ответить]  
    >Добавлена возможность вызова панели AI-инструментов для перевода

    Новый StarDict ?
    https://opennet.ru/63677-stardict

     
  • 2, Alladin (?), 23:35, 10/04/2026 [ответить]  
    скриншоты конечно удачные, это что за "Call for ...nslation", "Eye co..", "Airplane M.."
     
  • 3, Аноним (1), 23:43, 10/04/2026 [ответить]  
    >Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект

    Ну это же не так, он как был китайским, так и остаётся. Deepin Technology находится в Ухане.
    Со всеми вытекающими:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63205

     
  • 4, Аноним (4), 00:16, 11/04/2026 [ответить]  
    >Повышена производительность ФС Ext4...

    Это - как понять? Что значит "повышена производительность", чем и как "повышена?...

    Кто-нить разъясните, пожалуйста...

     
