Представлен дистрибутив openKylin 1.0, развиваемый крупнейшими китайскими компаниями

Представлен выпуск независимого Linux-дистрибутива openKylin 1.0. Проект развивается Китайской электронной корпорацией при участии более 270 различных китайских огранизаций, образовательных учреждений, исследовательских центров, производителей программного обеспечения и оборудования. Разработка ведётся под открытыми лицензиями (в основном GPLv3) в репозиториях, размещённых на gitee.com. Готовые установочные сборки openKylin 1.0 сформированы для архитектур X86_64 (4.2 ГБ), ARM и RISC-V в редакциях для ПК/ноутбуков, планшетных компьютеров и плат. В сборках для ARM поддерживаются такие платы, как Raspberry Pi, Cool Pi и Chillie Pi, а в сборке для RISC-V реализована поддержка плат VisonFive2, HiFive, SG2042 EVB, Lichepi4a и Lotus2.

В качестве пользовательского окружения в дистрибутиве задействована оболочка UKUI (Ultimate Kylin User Interface), придерживающаяся классической модели организации рабочего стола для ПК и предоставляющая опциональный режим для планшетов, управляемый с сенсорного экрана и поддерживающий экранную клавиатуру. Изначально пользовательская оболочка была основана как форк рабочего стола MATE, но впоследствии была практически полностью переделана и переведена на компоненты, написанные на языке С++ с использованием библиотеки Qt, но частично заимствованные из KDE или созданные с нуля.

В качестве основной панели применяется форк панели от проекта LXQt, но боковая панель и меню созданы собственными силами. Для управления окнами применяется оконный менеджер, ответвлённый от KWin и поддерживающий работу с использованием X11 и Wayland (можно выбрать на экране входа в систему). Из KDE также задействованы центр управления приложениями и конфигуратор. Для управления звуком задействован мультимедийный сервер PipeWire. В качестве файлового менеджера предлагается Peony, переписанный на Qt форк Caja/Nautilus из MATE.





Из специфичных возможностей openKylin выделяется механизм управления жизненным циклом процессов "Graded Freeze", позволяющий замораживать неиспользуемые приложения, не завершая их работу, но возвращая системе выделенные процессам ресурсы. Graded Freeze также даёт возможность расставлять разным классам приложений разные приоритеты выполнения и потребления ресурсов.

В дистрибутиве также имеются встроенные средства для интеграции с мобильными устройствами под управлением платформы Android, организации взаимодействия между системными устройствами и Android-устройствами, предоставления доступа к экрану, синхронизации файлов и поиска. Для запуска мобильных приложений, написанных для Android, предоставляется специальное окружение KMRE. Запуск Windows-приложений обеспечивается при помощи Wine.

openKylin 1.0 заявлен как дистрибутив, поддерживающий собственную, независимую от других дистрибутивов, пакетную базу. Пакеты размещаются в формате в репозиториях, напоминающих Debian и Ubuntu (ранее утверждалось, что openKylin продолжает развитие Ubuntu Kylin). Дистрибутив поставляется с собственным инсталлятором и включает в себя ядро Linux 6.1. В качестве браузера задействован Firefox, а офисного пакета - WPS Office. Для прослушивания музыки и просмотра видео предложен собственный мультимедийный проигрыватель. Дистрибутив отвечает требованиям к безопасности, предъявляемым на коммуникационных, транспортных и энергетических предприятиях, а также в государственных и финансовых учреждениях Китая.



