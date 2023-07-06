Представлен дистрибутив openKylin 1.0, развиваемый крупнейшими китайскими компаниями

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|2.3, Аноним (3), 17:00, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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И что что блобы. Сейчас китайцы прикладного софта накидают, там всякие САПР, фоторедакторы и можно будет наконец пользоваться на десктопе, а не страдать.
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|4.18, Аноним (18), 17:55, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что, фоторедакторы есть? Krita (который не фоторедактор) и Gimp (который на безрыбье и рак рыба)?
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|1.4, Kuromi (ok), 17:02, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Максимальное количество адвари, спайвари и рекламных баннеров?
"Из специфичных возможностей openKylin выделяется механизм управления жизненным циклом процессов "Graded Freeze", позволяющий замораживать неиспользуемые приложения, не завершая их работу, но возвращая системе выделенные процессам ресурсы."
kill -STOP ?
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|1.5, Аноним (5), 17:04, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Оно частное.
У китайцев нет гослинуксов нигде, кроме мировых новостей.
Там системные ос или полностью свои, или модифицированная винда, линукс только как дополнительный вариант для желающих.
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|2.7, Аноним (3), 17:09, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Эко тебя триггернуло. В новости ни слова нет про то что это гослинукс. Там есть только то что он соответствует требованиям и всё. А ты уже живя в своё телевизорном мирке уже себе выдумал гослинуксы, импортозамещение, догнать и перегнать. Не читайте советских газет.
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|3.42, Аноним (42), 19:47, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, подумаешь, разработывается всего лишь ГОСкорпорацией.
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|2.22, Капитан Очевидность (?), 18:10, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да следи на debian.org или ubuntu.com, не мучайся ты хождением на сайт этой поделки
Если ты посмотришь внимательно на структуру каталогов на зеркалах этой штуки, то обнаружишь, что это очередной клон дэбиана с нескучными обоями
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|1.21, Аноним (21), 18:05, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Проект развивается Китайской электронной корпорацией
@
>выпуск независимого Linux-дистрибутива openKylin 1.0.
@
китайской
@
независимого
@
😭
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|2.26, Аноним (21), 18:48, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так есть вроде как альт или ещё что-то подобное не помню название, вроде как сертифицированный по самое не хочу, этот китайский похоже из этой же серии
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|2.29, Аноним (29), 19:03, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть взяли MATE, переделали под QT (5-й, который поддерживает KDE?), скопировали кучу кода из KDE вместо того чтобы развивать KDE (как планируют синхронизировать? планируют?).
Я не вижу чёткого плана развития для этого дистрибутива. Не вижу ниши за пределами этих фирм. Получился просто 101-й новый дистр.
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|2.30, Анонус (?), 19:05, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну вообщето в Китае та же беда. Кроме этого есть еще Deepin, UOK, openEuler. И да, они все негосударственные. Нет там никакого "национального" Линукса.
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|3.53, fuggy (ok), 20:12, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему какой ни попадя китайский дистрибутив, то обязательно мимикрирует под виндовс или макос.
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|4.63, Аноним (63), 21:39, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому, что у макос человеческий десктоп, а у виндовс человеческий гетеросексуальный.
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|3.59, Vladjmir (ok), 20:52, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нас тоже нет. У нас есть линуксы от разных компаний. А государство создало им преференции через реестр российского ПО.
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|2.36, Аноним (36), 19:30, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нас их всего штук пяток и то потому,что начали намного раньше с этим мучиться.
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|1.47, Аноним (49), 19:49, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Выглядит как полноценная замена винды, которую в отличие от оной можно взять и пользоваться.
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|1.57, Аноним (57), 20:51, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Через что graded freeze работает? Где еще такое есть? Это ведь мощнейшая киллерфича.
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|1.65, Zenitur (ok), 22:25, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Сколько памяти использует после загрузки рабочего стола? Есть ли русская локализация? Не обязательно прям вообще везде (чтоб теги mp3 корректно отображались, этого и в дебиане из коробки нет) - а хотя бы чтобы программы имели переводы на разные языки, а не только китайский
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|2.66, Капитан Очевидность (?), 22:36, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чтоб теги mp3 корректно отображались, этого и в дебиане из коробки нет
Ты нам пишешь из конца 90ых?
Проблемы были только у тэгов которые ты сам создавал некорректными и совал KOI8-R или Windows-1251 туда где может быть только ASCII
Последние 20+ лет с тэгами проблем нет, UTF8 везде и хоть кириллица, хоть глаголица, хоть иероглифы Древнего Египта отобразятся, если у тебя шрифты на месте
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|1.67, Аноним (67), 22:40, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А меня работае радует, что нормально реализуют работу андроид приложений.
Этого очень сейчас не хватает для моих задач. Современных рабочих решений пока на Линукс нет
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|2.68, Капитан Очевидность (?), 22:42, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего они сами не реализуют
Максимум это поставят waydroid, вот насколько он рабочий, настолько и в этой сборке дебиана от китайцев все будет работать
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