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Представлен дистрибутив openKylin 1.0, развиваемый крупнейшими китайскими компаниями

06.07.2023 16:30

Представлен выпуск независимого Linux-дистрибутива openKylin 1.0. Проект развивается Китайской электронной корпорацией при участии более 270 различных китайских огранизаций, образовательных учреждений, исследовательских центров, производителей программного обеспечения и оборудования. Разработка ведётся под открытыми лицензиями (в основном GPLv3) в репозиториях, размещённых на gitee.com. Готовые установочные сборки openKylin 1.0 сформированы для архитектур X86_64 (4.2 ГБ), ARM и RISC-V в редакциях для ПК/ноутбуков, планшетных компьютеров и плат. В сборках для ARM поддерживаются такие платы, как Raspberry Pi, Cool Pi и Chillie Pi, а в сборке для RISC-V реализована поддержка плат VisonFive2, HiFive, SG2042 EVB, Lichepi4a и Lotus2.

В качестве пользовательского окружения в дистрибутиве задействована оболочка UKUI (Ultimate Kylin User Interface), придерживающаяся классической модели организации рабочего стола для ПК и предоставляющая опциональный режим для планшетов, управляемый с сенсорного экрана и поддерживающий экранную клавиатуру. Изначально пользовательская оболочка была основана как форк рабочего стола MATE, но впоследствии была практически полностью переделана и переведена на компоненты, написанные на языке С++ с использованием библиотеки Qt, но частично заимствованные из KDE или созданные с нуля.

В качестве основной панели применяется форк панели от проекта LXQt, но боковая панель и меню созданы собственными силами. Для управления окнами применяется оконный менеджер, ответвлённый от KWin и поддерживающий работу с использованием X11 и Wayland (можно выбрать на экране входа в систему). Из KDE также задействованы центр управления приложениями и конфигуратор. Для управления звуком задействован мультимедийный сервер PipeWire. В качестве файлового менеджера предлагается Peony, переписанный на Qt форк Caja/Nautilus из MATE.

Из специфичных возможностей openKylin выделяется механизм управления жизненным циклом процессов "Graded Freeze", позволяющий замораживать неиспользуемые приложения, не завершая их работу, но возвращая системе выделенные процессам ресурсы. Graded Freeze также даёт возможность расставлять разным классам приложений разные приоритеты выполнения и потребления ресурсов.

В дистрибутиве также имеются встроенные средства для интеграции с мобильными устройствами под управлением платформы Android, организации взаимодействия между системными устройствами и Android-устройствами, предоставления доступа к экрану, синхронизации файлов и поиска. Для запуска мобильных приложений, написанных для Android, предоставляется специальное окружение KMRE. Запуск Windows-приложений обеспечивается при помощи Wine.

openKylin 1.0 заявлен как дистрибутив, поддерживающий собственную, независимую от других дистрибутивов, пакетную базу. Пакеты размещаются в формате в репозиториях, напоминающих Debian и Ubuntu (ранее утверждалось, что openKylin продолжает развитие Ubuntu Kylin). Дистрибутив поставляется с собственным инсталлятором и включает в себя ядро Linux 6.1. В качестве браузера задействован Firefox, а офисного пакета - WPS Office. Для прослушивания музыки и просмотра видео предложен собственный мультимедийный проигрыватель. Дистрибутив отвечает требованиям к безопасности, предъявляемым на коммуникационных, транспортных и энергетических предприятиях, а также в государственных и финансовых учреждениях Китая.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.chinadaily.com.cn/...)
  2. OpenNews: Китай намерен перевести госучреждения и госпредприятия на Linux и ПК местных производителей
  3. OpenNews: Разработчики Ubuntu Kylin развивают новое пользовательское окружение UKUI
  4. OpenNews: Китай продемонстрировал COS, собственную операционную систему на базе Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20.9, развивающего собственное графическое окружение
  6. OpenNews: Китай закрыл проект Red Flag Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59388-openkylin
Ключевые слова: openkylin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:52, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    развиваемый крупнейшими китайскими компаниями = большие блобы
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:00, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    И что что блобы. Сейчас китайцы прикладного софта накидают, там всякие САПР, фоторедакторы и можно будет наконец пользоваться на десктопе, а не страдать.  
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 17:35, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А сейчас этих САПР и фото редакторов нет? А я и не знал...
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 17:55, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, фоторедакторы есть? Krita (который не фоторедактор) и Gimp (который на безрыбье и рак рыба)?
     
     
  • 5.32, Аноним (32), 19:07, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    darktable
     
     
  • 6.34, Аноним (18), 19:27, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это аналог lightroom, а не фотошопа.
     
  • 4.45, Аноним (45), 19:49, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечисляй.
     
  • 3.15, Ананий (?), 17:50, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее аля ксяоми накидают рекламы в свое добро
     
  • 3.27, Аноним (1), 18:52, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    САПР через китайские сервера?
     
  • 2.55, Владимир (??), 20:33, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >большие блобы

    Вы предпочитаете маленькие блобы?

    Владимир

     

  • 1.4, Kuromi (ok), 17:02, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Максимальное количество адвари, спайвари и рекламных баннеров?

    "Из специфичных возможностей openKylin выделяется механизм управления жизненным циклом процессов "Graded Freeze", позволяющий замораживать неиспользуемые приложения, не завершая их работу, но возвращая системе выделенные процессам ресурсы."

    kill -STOP ?

     
  • 1.5, Аноним (5), 17:04, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Оно частное.
    У китайцев нет гослинуксов нигде, кроме мировых новостей.
    Там системные ос или полностью свои, или модифицированная винда, линукс только как дополнительный вариант для желающих.
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 17:09, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эко тебя триггернуло. В новости ни слова нет про то что это гослинукс. Там есть только то что он соответствует требованиям и всё. А ты уже живя в своё телевизорном мирке уже себе выдумал гослинуксы, импортозамещение, догнать и перегнать. Не читайте советских газет.
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 19:47, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, подумаешь, разработывается всего лишь ГОСкорпорацией.
     

  • 1.9, inklesspen (ok), 17:14, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит вполне неплохо. Есть смысл какое-то время последить за проектом.
     
     
  • 2.22, Капитан Очевидность (?), 18:10, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да следи на debian.org или ubuntu.com, не мучайся ты хождением на сайт этой поделки
    Если ты посмотришь внимательно на структуру каталогов на зеркалах этой штуки, то обнаружишь, что это очередной клон дэбиана с нескучными обоями
     
  • 2.38, AnyNoMouse (?), 19:38, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь его себе и тогда онс последит за тобой.
     

  • 1.10, Аноним (10), 17:19, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На столе один трэш, а где же разделение мусора?
     
  • 1.14, Аноним (14), 17:39, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Graded Freeze

    А что на обычных линуксах мешает это реализовать?

     
     
  • 2.19, Аноним (18), 17:58, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот китайцы взяли обычный линукс и сделали.
     

  • 1.20, Капитан Очевидность (?), 18:02, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Представлен выпуск независимого Linux-дистрибутива

    https://mirror.accum.se/mirror/openkylin.top/archive/

    dists/, pool/

    А там
    yangtze-backports/
    yangtze-proposed/
    yangtze-security/
    yangtze-updates/
    yangtze/

    А в них
    InRelease
    Release
    Release.gpg

    Что-то это мне напоминает...

    https://mirror.accum.se/mirror/openkylin.top/archive/dists/yangtze/main/debian

    А! Ой!

     
  • 1.21, Аноним (21), 18:05, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проект развивается Китайской электронной корпорацией

    @
    >выпуск независимого Linux-дистрибутива openKylin 1.0.

    @
    китайской
    @
    независимого
    @
    😭

     
  • 1.23, Gemorroj (ok), 18:14, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    отлично, нам тоже бы так, не 100500 всяких дистров, а 1 пилящийся совместно.
     
     
  • 2.26, Аноним (21), 18:48, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так есть вроде как альт или ещё что-то подобное не помню название, вроде как сертифицированный по самое не хочу, этот китайский похоже из этой же серии
     
  • 2.29, Аноним (29), 19:03, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть взяли MATE, переделали под QT (5-й, который поддерживает KDE?), скопировали кучу кода из KDE вместо того чтобы развивать KDE (как планируют синхронизировать? планируют?).

    Я не вижу чёткого плана развития для этого дистрибутива. Не вижу ниши за пределами этих фирм. Получился просто 101-й новый дистр.

     
     
  • 3.44, Аноним (45), 19:48, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это твоя личная проблема чего ты там не видишь.
     
  • 2.30, Анонус (?), 19:05, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну вообщето в Китае та же беда. Кроме этого есть еще Deepin, UOK, openEuler. И да, они все негосударственные. Нет там никакого "национального" Линукса.
     
     
  • 3.31, Анонус (?), 19:07, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    UOK Þ UOS
     
  • 3.53, fuggy (ok), 20:12, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему какой ни попадя китайский дистрибутив, то обязательно мимикрирует под виндовс или макос.
     
     
  • 4.63, Аноним (63), 21:39, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому, что у макос человеческий десктоп, а у виндовс человеческий гетеросексуальный.
     
  • 3.59, Vladjmir (ok), 20:52, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас тоже нет. У нас есть линуксы от разных компаний. А государство создало им преференции через реестр российского ПО.
     
  • 2.36, Аноним (36), 19:30, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас их всего штук пяток и то потому,что начали намного раньше с этим мучиться.
     

  • 1.24, Аноним (24), 18:39, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы. Правильной дорогой идут. Консорциум, стандарты, рынок.
     
  • 1.35, Аноним (36), 19:28, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скачаю,поинтересуюсь работой на китайских товарищей.
     
  • 1.37, Аноним (37), 19:33, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Китайцы, конечно, неутомимые ребята
     
  • 1.43, Аноним (42), 19:48, 06/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 19:53, 06/07/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 3.56, Андрюха (??), 20:37, 06/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.47, Аноним (49), 19:49, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит как полноценная замена винды, которую в отличие от оной можно взять и пользоваться.
     
     
  • 2.58, какработать (?), 20:52, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бгг, в вашем молоке ложка стоит.
     

  • 1.48, Андрюха (??), 19:52, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В этот раз хоть не на засохшей пакетной базе проклятого дубиана?
     
     
  • 2.52, Аноним (52), 20:05, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет собственная засохшая база.
     
     
  • 3.54, Андрюха (??), 20:32, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шо, как у багз-альта? Тьфу, какая мерзость!
     

  • 1.57, Аноним (57), 20:51, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Через что graded freeze работает? Где еще такое есть? Это ведь мощнейшая киллерфича.
     
     
  • 2.64, Аноним (29), 21:48, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это не оно? https://www.reddit.com/r/chromeos/comments/23adac/suspendsleep_without_closing
     

  • 1.65, Zenitur (ok), 22:25, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Сколько памяти использует после загрузки рабочего стола? Есть ли русская локализация? Не обязательно прям вообще везде (чтоб теги mp3 корректно отображались, этого и в дебиане из коробки нет) - а хотя бы чтобы программы имели переводы на разные языки, а не только китайский
     
     
  • 2.66, Капитан Очевидность (?), 22:36, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтоб теги mp3 корректно отображались, этого и в дебиане из коробки нет

    Ты нам пишешь из конца 90ых?
    Проблемы были только у тэгов которые ты сам создавал некорректными и совал KOI8-R или Windows-1251 туда где может быть только ASCII
    Последние 20+ лет с тэгами проблем нет, UTF8 везде и хоть кириллица, хоть глаголица, хоть иероглифы Древнего Египта отобразятся, если у тебя шрифты на месте

     

  • 1.67, Аноним (67), 22:40, 06/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А меня работае радует, что нормально реализуют работу андроид приложений.
    Этого очень сейчас не хватает для моих задач. Современных рабочих решений пока на Линукс нет
     
     
  • 2.68, Капитан Очевидность (?), 22:42, 06/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего они сами не реализуют
    Максимум это поставят waydroid, вот насколько он рабочий, настолько и в этой сборке дебиана от китайцев все будет работать
     

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