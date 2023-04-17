Выпуск дистрибутива Deepin 20.9, развивающего собственное графическое окружение

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|1.1, Аноним (1), 22:09, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Все вот эти Буги, Дипины со своим ДЕ, ЛКут - вот зачем всё это? - этим же никто не пользуется, авторы что, деньги на этом поднимают? - мне кажется что если даже поднимают, то донаты это отмыв бабла наркокартелей.
Абсолютно бесполезная трата времени. Скажи как ты проводишь своё свободное время и я скажу что ты.
Крайне недоволен их поведением.
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|2.2, my_name_is_Mud (ok), 22:25, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конкретно вот эти ребята из Deepin поднимают деньги от правительства КНР. У них есть ещё чисто корпоративная версия для внутреннего рынка, которую ставят в Китайские гос. учереждения. А бесплатная комьюнити сборка, по сути, мертва. Раньше было наоборот, но как только у разрабов появились денежки, то они практически забили на обычный дипин. Поэтому там уже много лет баги с раскладкой, тормоза и просто нереально протухшие пакеты с не всегда устранёнными уязвимостями.
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|3.8, Аноним (8), 23:24, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тебя разочарую, но в Китае линсупксы эти все ещё бОльшая дичь чем у нас. Сидят все поголовно на винде, причем даже ХР не редкость. По крайней мере так было в 2021 году когда я бывал в тех краях по делам.
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|3.9, Аноним (8), 23:26, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> пакеты с не всегда устранёнными уязвимостями
Много уязвимостей находят среднестатистические эксперды опеннет?
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|2.3, Аноним (3), 22:25, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> этим же никто не пользуется
Deepin по числу пользователей на порядок обгоняет всякие Ubuntu и Fedora, он очень распространён в Китае и активно там предустанавливается на ноутбуки и ПК.
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|3.5, An (??), 22:41, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так он и выглядит нормально с точки зрения пользователя.
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|3.17, Аноним (8), 00:48, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Deepin по числу пользователей на порядок обгоняет всякие Ubuntu и Fedora
Фигасе манямирок. Вообще-то в пределах Китая линспуксы вообще не используются, там почти 100% рынка винда XP.
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|1.6, Аноним (8), 23:21, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Объективно это единственное что хоть како-то отдалённо похоже на систему для людей среди всех этих линпусков. Остальные сборки даже намёков таковых не имеют.
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|2.10, kawaii_girl (ok), 23:35, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Deepin действительно выглядит красиво. Над дизайном хорошо поработали. Но к сожалению из-за большого количества багов и устаревшего ПО в репозиториях пользоваться этим дистрибутивом очень сложно.
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|3.16, Аноним (8), 00:47, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> устаревшего ПО
О жесть! И как только раньше, каких-то пару месяцев назад, люди жили с этим. Лично я преднамеренно использую старые версии программ, т.к. они в 100% случаев быстрее и легче.
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|3.15, Аноним (8), 00:45, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пользуюсь никсами на виртуалках и по ssh, для всего остального есть божественная макось и 11 винда. Никсы непригодны для чего-то бОльшего чем консоль.
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