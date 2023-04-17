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Выпуск дистрибутива Deepin 20.9, развивающего собственное графическое окружение

17.04.2023 21:45

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 20.9, основанного на пакетной базе Debian 10, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 4 ГБ (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Библиотека Qt обновлена до версии 5.15.8.
  • Обновлено приложение для просмотра логов.
  • Обновлено приложение для управления коллекцией фотографий.
  • Обновлено приложения для рисования и создания иллюстраций.
  • Обновлено приложение для управления установкой пакетов.
  • Обеспечено автоматическое восстановление корневого раздела в случае повреждения в процессе загрузки.
  • Обновлена утилита для сбора логов.
  • Обновлён установщик пакетов.
  • Обновлён эмулятор терминала.
  • Проведена оптимизация стратегии режимов высокой производительности и сбалансированного режима.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/deep...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20.8, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 22.04 с рабочим столом Deepin
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20, развивающего собственное графическое окружение
  5. OpenNews: Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 2.6 с рабочим столом NX Desktop
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58988-deepin
Ключевые слова: deepin
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:09, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Все вот эти Буги, Дипины со своим ДЕ, ЛКут - вот зачем всё это? - этим же никто не пользуется, авторы что, деньги на этом поднимают? - мне кажется что если даже поднимают, то донаты это отмыв бабла наркокартелей.

    Абсолютно бесполезная трата времени. Скажи как ты проводишь своё свободное время и я скажу что ты.

    Крайне недоволен их поведением.

     
     
  • 2.2, my_name_is_Mud (ok), 22:25, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конкретно вот эти ребята из Deepin поднимают деньги от правительства КНР. У них есть ещё чисто корпоративная версия для внутреннего рынка, которую ставят в Китайские гос. учереждения. А бесплатная комьюнити сборка, по сути, мертва. Раньше было наоборот, но как только у разрабов появились денежки, то они практически забили на обычный дипин. Поэтому там уже много лет баги с раскладкой, тормоза и просто нереально протухшие пакеты с не всегда устранёнными уязвимостями.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:24, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебя разочарую, но в Китае линсупксы эти все ещё бОльшая дичь чем у нас. Сидят все поголовно на винде, причем даже ХР не редкость. По крайней мере так было в 2021 году когда я бывал в тех краях по делам.
     
  • 3.9, Аноним (8), 23:26, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > пакеты с не всегда устранёнными уязвимостями

    Много уязвимостей находят среднестатистические эксперды опеннет?

     
  • 3.20, Банхамер (?), 00:52, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дeбил.
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:25, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > этим же никто не пользуется

    Deepin по числу пользователей на порядок обгоняет всякие Ubuntu и Fedora, он очень распространён в Китае и активно там предустанавливается  на ноутбуки и ПК.

     
     
  • 3.5, An (??), 22:41, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так он и выглядит нормально с точки зрения пользователя.  
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 00:04, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которого?
     
     
  • 5.14, Admino (ok), 00:15, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайского.
     
     
  • 6.19, Банхамер (?), 00:51, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Петросян, держу пари ты всю школу проходил с захарканым портфелем
     
  • 3.17, Аноним (8), 00:48, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Deepin по числу пользователей на порядок обгоняет всякие Ubuntu и Fedora

    Фигасе манямирок. Вообще-то в пределах Китая линспуксы вообще не используются, там почти 100% рынка винда XP.

     
     
  • 4.18, Банхамер (?), 00:50, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Клоун.
     
  • 2.4, Аноним (-), 22:35, 17/04/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.7, Том Круз (?), 23:21, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дичь не неси, тебе склько лет?
     

  • 1.6, Аноним (8), 23:21, 17/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Объективно это единственное что хоть како-то отдалённо похоже на систему для людей среди всех этих линпусков. Остальные сборки даже намёков таковых не имеют.
     
     
  • 2.10, kawaii_girl (ok), 23:35, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Deepin действительно выглядит красиво. Над дизайном хорошо поработали. Но к сожалению из-за большого количества багов и устаревшего ПО в репозиториях пользоваться этим дистрибутивом очень сложно.
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 00:06, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего стесняться и прямо не выложить это слово из 4-х букв? )
     
  • 3.16, Аноним (8), 00:47, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > устаревшего ПО

    О жесть! И как только раньше, каких-то пару месяцев назад, люди жили с этим. Лично я преднамеренно использую старые версии программ, т.к. они в 100% случаев быстрее и легче.

     
  • 2.11, ПоджигательЛГБТ (?), 23:39, 17/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чел попользуйся сабжем хотябы неделю...

    А потом: Добро пожаловать в хейтеры DeepPing

     
     
  • 3.15, Аноним (8), 00:45, 18/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь никсами на виртуалках и по ssh, для всего остального есть божественная макось и 11 винда. Никсы непригодны для чего-то бОльшего чем консоль.
     

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