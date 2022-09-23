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Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 22.04 с рабочим столом Deepin

23.09.2022 11:36

Опубликован выпуск дистрибутива UbuntuDDE 22.04 (Remix), основанный на кодовой базе Ubuntu 22.04 и поставляемый с графическим окружением DDE (Deepin Desktop Environment). Проект является неофициальной редакцией Ubuntu, но разработчики предпринимают попытки добиться включения UbuntuDDE в число официальных редакций Ubuntu. Размер iso-образа 3 ГБ.

В UbuntuDDE предложен актуальный выпуск рабочего стола Deepin и набор специализированных приложений, развиваемых проектом Deepin Linux, среди которых файловый менеджер Deepin File Manager, музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie и система обмена сообщениями DTalk. Из отличий от Deepin Linux отмечается переработка оформления и поставка вместо каталога-магазина приложений Deepin приложения Ubuntu Software Center с поддержкой пакетов в формате Snap и DEB. В качестве оконного менеджера используется Kwin, развиваемый проектом KDE.

Из изменений в новой версии отмечается переход на пакетную базу Ubuntu 22.04 с ядром Linux 5.15, обновление рабочего стола Deepin Desktop Environment и связанных с ним пакетов, обновление LibreOffice 7.3.6.2, включение в состав приложений DDE Store и DDE Grand Search (активируется по "Shift + пробел"), новое стилевое оформление инсталлятора Calamares.

Напомним, что компоненты рабочего стола Deepin разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntudde.com/blog/ubu...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20.6, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 21.10 с рабочим столом Deepin
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
  5. OpenNews: Ubuntu Unity получит статус официальной редакции Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57817-deepin
Ключевые слова: deepin, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:41, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а где обои?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:29, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По ссылке можно посмотреть.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:43, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > файловый менеджер Deepin File Manager, музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie и система обмена сообщениями DTalk

    а также офис, офис Попова.

     
  • 1.3, Аноним (3), 11:43, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гноме HIG поверх Qt, извращуги
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:07, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот-вот, увидеть бы KDE HIG поверх GTK. А нет, это невозможно, потому что гтк это только гном с некоторых пор.
     
     
  • 3.18, Я это (?), 15:06, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гном без кутей, всю жизнь развивается и радует прогрессивностью, а вот кутя без гтк ну никак не могёт ни жить, ни развиваться.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:13, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    говорят в оперативке занимает считанные мегабайты
     
     
  • 2.8, th3m3 (ok), 12:38, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько примерно?
     
     
  • 3.12, Аноним (6), 13:06, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    150-200 мб
    ну сколько обычный браузер открывший любой популярный сайт
     

  • 1.7, Аноним (-), 12:36, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что говорит Марк Шаттлворт?
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:00, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нафига им на сайте столько js-мусора?
     
     
  • 2.10, Без аргументов (?), 13:04, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вордпресс
     
  • 2.11, Без аргументов (?), 13:05, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немного, ВК грузит 25МБ жабаскриптов, упакованных вебпаком. Их просто nginx в gzip ужимает ещё до 5 МБ.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:33, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему UbuntuDDE а не Dubuntu?
     
     
  • 2.15, Чистоплотный (?), 13:55, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dubuntu уже есть, как и Fubuntu, Hubuntu, Cubuntu, Gubuntu, Pubuntu, Rubuntu и остальные Wubuntu с Subuntu, Zubuntu.
     
     
  • 3.16, Аноним (13), 14:18, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда можно  Duduntu для дундуков.
     

  • 1.14, Аноним (13), 13:34, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поставил себе Deepin на Arch
     

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