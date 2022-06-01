Выпуск дистрибутива Deepin 20.6, развивающего собственное графическое окружение

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|1.1, Аноним (1), 17:33, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так-так, а что они используют для OCR иероглифов? Достигли хотя бы уровня 30+ летней давности, когда поделки abbyу прекрасно распознавали все известные шрифты и даже таблицы восстанавливали, или это утраченные технологии предков? На tesseract больно смотреть -- распознавание только для определённого шрифта, только с выкрученной контрастностью и только 2-цветное изображение. И ещё не всегда верно угадает. Да и модели я так понимаю бракованные, нормальные модели гугл не предоставляет.
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|1.2, Аноним (2), 17:39, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Читаю сообщения о мытарствах с переключением раскладки и никак не попробую этот дистрибутив. До сих пор в нем нормально нативными средствами языки не переключаются?
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|1.3, Аноним (3), 17:46, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Давайте признаем: DeepIn — самый красивый десктоп в мире Linux. Красивее GNOME со всеми его экстеншенами. Но... что-то в нём не то.
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|2.5, Аноним (4), 17:50, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> самый красивый десктоп в мире Linux
лол тебя ничего не смущает? конкретно вот эта нижняя панелька на всех снимках, под которой тёмные обои, а на ней буквы шрифтом чёрного цвета? просто идеально для любителя читать с лупой, и это от самих разрабов снимки
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|2.8, Аноним (8), 17:57, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>самый красивый десктоп в мире Linux.
Китайская поддерка и под Мак и под Вин одновременно, самая красивая. Вот это у тебя вкус. Точнее его полное отсутствие.
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|3.12, Аноним (12), 18:10, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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скорее наоборот, вынь 11 стырила всё с дипина...
когда презентовали вынь 11, то подумал что китайцы взломали презентацию и накидали скрины своего дипина...
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|2.9, Juha (ok), 17:59, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Твой подозрительность очень грустит, нас и нашего товарища из органов.
Пожалуйста, не делай так, мы не хотеть опять писать объяснительную большую бумагу.
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|1.11, Аноним (-), 18:09, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дорогие русские это дистрибутив сделан с любовью и преподносится всему сообществу. И его одобрила партия.
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|1.17, Аноним (17), 18:20, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я простой рабочий Иван из Тверь провинция. Любить процветающий дистрибьюция "Глубоко в" и товарищ Xi. Жалеть-смотреть свысока на "Альт" и русский процессор 厄爾布魯士山 Elbrus.
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|1.18, Robin Hood (?), 18:29, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Красиво но бестолково без профессионального софта типа photoshop, illustrator и т.д. Вырвиглазные васяноподелия типа gimp и inkscape всёравно не заменят их.
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