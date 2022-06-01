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Выпуск дистрибутива Deepin 20.6, развивающего собственное графическое окружение

01.06.2022 17:19

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 20.6, основанного на пакетной базе Debian 10, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3 ГБ (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • В менеджер приложений добавлена поддержка фильтрации и классификации результатов поиска с разделением найденных приложений для платформ Linux, Windows и Android.
  • В web-браузере добавлены настройки и инструменты для автоматической очистки данных сеансов. Включено по умолчанию хранение Cookie в зашифрованном виде.
  • В утилиту для работы с дисками добавлена поддержка управления логическими томами.
  • Во время установки на диск предоставлена возможность выбора размера корневого раздела.
  • В интерфейсе для поиска информации (Grand Search) появилась поддержка разделения показа найденных файлов в зависимости от времени модификации и каталога с файлом, что может быть полезным при поиске файлов с одинаковым именем.
  • Повышена точность и скорость работы приложения для оптического распознавания текста (OCR).
  • В файловом менеджере оптимизирован интерфейс перемещения файлов в режиме drag&drop.
  • В календарь-планировщик добавлены настройки для напоминания через 15 минут, час, 4 часа и на следующий день. Предоставлена поддержка определения собственных типов событий.
  • В программе для работы с камерой добавлена поддержка кодирования при помощи Gstreamer.
  • В почтовом клиенте реализована поддержка добавления учётных записей и управления письмами с использованием протокола Exchange. Добавлен календарь. Обеспечено масштабирование предпросмотра изображений в теле письма.
  • В программу для рисования Draw добавлена поддержка форматов JPEG, PBM, PGM, PPM, XBM и XPM.
  • В программе для ведения голосовых заметок добавлена возможность выбора шрифта для текста.
  • В текстовом редакторе повышена точность определения кодировок.
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.15.34, по умолчанию включён модуль ядра с поддержкой файловой системы NTFS3.
  • Добавлены новые сетевые драйверы для адаптеров rtw89 и bcm, перенесённые из ядра 5.17.
  • До ветки 510.x обновлены графические драйверы NVIDIA. В репозиторий добавлен пакет с открытыми драйверами NVIDIA.
  • Библиотека Qt обновлена до выпуска 5.15.3. Обновлены прошивки для графических карт.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20.5, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 21.10 с рабочим столом Deepin
  4. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.6, ознаменовавший реорганизацию проекта
  5. OpenNews: План развития пользовательского окружения Budgie после превращения в независимый проект
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 21.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57286-deepin
Ключевые слова: deepin
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:33, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так-так, а что они используют для OCR иероглифов? Достигли хотя бы уровня 30+ летней давности, когда поделки abbyу прекрасно распознавали все известные шрифты и даже таблицы восстанавливали, или это утраченные технологии предков? На tesseract больно смотреть -- распознавание только для определённого шрифта, только с выкрученной контрастностью и только 2-цветное изображение. И ещё не всегда верно угадает. Да и модели я так понимаю бракованные, нормальные модели гугл не предоставляет.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:47, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    paddleocr
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:39, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читаю сообщения о мытарствах с переключением раскладки и никак не попробую этот дистрибутив. До сих пор в нем нормально нативными средствами языки не переключаются?
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 17:52, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахах лол китайцы как всегда
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:46, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давайте признаем: DeepIn — самый красивый десктоп в мире Linux. Красивее GNOME со всеми его экстеншенами. Но... что-то в нём не то.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 17:50, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > самый красивый десктоп в мире Linux

    лол тебя ничего не смущает? конкретно вот эта нижняя панелька на всех снимках, под которой тёмные обои, а на ней буквы шрифтом чёрного цвета? просто идеально для любителя читать с лупой, и это от самих разрабов снимки

     
     
  • 3.7, Аноним (3), 17:52, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что ты, чёрт побери, такое несёшь?..
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:57, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >самый красивый десктоп в мире Linux.

    Китайская поддерка и под Мак и под Вин одновременно, самая красивая. Вот это у тебя вкус. Точнее его полное отсутствие.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 18:10, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    скорее наоборот, вынь 11 стырила всё с дипина...
    когда презентовали вынь 11, то подумал что китайцы взломали презентацию и накидали скрины своего дипина...
     
  • 2.9, Juha (ok), 17:59, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой подозрительность очень грустит, нас и нашего товарища из органов.
    Пожалуйста, не делай так, мы не хотеть опять писать объяснительную большую бумагу.
     

  • 1.10, Аноним (10), 18:04, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Deepin. Глубоко в...
     
  • 1.11, Аноним (-), 18:09, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дорогие русские это дистрибутив сделан с любовью и преподносится всему сообществу. И его одобрила партия.
     
     
  • 2.15, Chromium_OS_onli_5.6.0 (?), 18:13, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очереждной djung os уж лучше тогда использовать chrome flex
     

  • 1.13, Аноним (13), 18:11, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    блестит но пользоваться этим невозможно.
     
     
  • 2.16, Juha (ok), 18:19, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     
     
  • 3.20, Robin Hood (?), 18:31, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Софта нормального пол линекс нет.
     

  • 1.14, Аноним (14), 18:12, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ненужен никому.
     
  • 1.17, Аноним (17), 18:20, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я простой рабочий Иван из Тверь провинция. Любить процветающий дистрибьюция "Глубоко в" и товарищ Xi. Жалеть-смотреть свысока на "Альт" и русский процессор 厄爾布魯士山 Elbrus.
     
  • 1.18, Robin Hood (?), 18:29, 01/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Красиво но бестолково без профессионального софта типа photoshop, illustrator и т.д. Вырвиглазные васяноподелия типа gimp и inkscape всёравно не заменят их.
     
     
  • 2.19, Зачем (?), 18:30, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем вам Фотошоп?
     
     
  • 3.21, Robin Hood (?), 18:32, 01/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не мне, а моему работодателю и клиентам.
     
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