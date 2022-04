Выпуск дистрибутива Deepin 20.5, развивающего собственное графическое окружение

4.13 , Аноним ( 2 ), 12:10, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Внезапно, но прекрасная платформа для игр. Примерно все эмуляторы через opengl/vulkan работают лучше и точнее, нет постоянных проблем с конфигурацией и самодеятельностью ОС, большинство игр работает не хуже -- лично у меня почти все проблемы с играми связаны с плохой поддержкой проприетарных медиаформатов (wmv/wma/h264/aac/mp3), есть некоторые претензии к качеству распознавания геймпадов играми -- они почему-то будут считать, что геймпад не подключен (даже если ввод учитывается), но это баг игр тоже.

5.40 , Аноним ( 40 ), 13:57, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А когда с двумя мониторами справятся? )

6.41 , denz0x13 ( ? ), 14:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Отлично справляется с 3-мя (UWQHD + QHD + FHD)

6.45 , ryoken ( ok ), 14:14, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть игры под 2 монитора именно? Никогда не слышал, огласите парочку.

4.14 , Аноним ( 2 ), 12:11, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, ну античиты/дрм в основном не работают, да. Но это такое, не серьёзно. Та же денува поддерживается вполне в силу особенностей того что это такое.

4.15 , Аноним ( 1 ), 12:11, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ВНЕЗАПНО сам вездесущий, великий и ужасный Габен

4.18 , Аноним ( 18 ), 12:26, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Insurgency в Steam нативная под линукс. Можно бегать, стрелять из калашникова в американский.

4.37 , th3m3 ( ok ), 13:33, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да. Сейчас же не 2000'ый год. Тут с играми уже давно всё норм.

4.44 , ryoken ( ok ), 14:12, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слава AMDGPU - вполне на ура работают WorldOfTanks, ..Warships, DooM2016, Quake (Remastered) + куча чисто вальвовскихх штук (HL1-2, CS:GO и прочее). Да и прочее многое заводится с хорошим быстродействием.