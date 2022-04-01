Выпуск дистрибутива Deepin 20.5, развивающего собственное графическое окружение

2.9 , Аноним ( 9 ), 12:05, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гавнище

2.16 , Аноним ( 4 ), 12:18, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – да что у вас за клавиатуры такие, то раскладка не работает, то хоткеи. То в убунте, то еще где. Никогда за 15+ лет пользования линуксом не было проблем с клавиатурой, потратьте наконец 10 минут на освоение setxkbmap и все. Этих знаний вам хватит до конца жизни (вашей или иксов).

3.17 , Аноним ( 2 ), 12:25, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я так запустил сессию вейланда и мне пришлось жать ресет на системнике потому что весь ввод отвалился и magic-key тоже игнорировалась. Уже несколько раз было, причём, я добился того, чтобы плазма запускалась с вейландом, и в ней клавиатура работала, а со всеми остальными так и остался единственный вариант выйти из вейланда (чёрного окна) это хард ресет с повреждением файловой системы. Такие дела.

4.21 , Аноним ( 21 ), 12:42, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чтобы повредить файловую систему хардресетом нужно вернуться в начало 2000-х

5.24 , Аноним ( 24 ), 12:59, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Собрался кдешника учить? Вангую еще и анимешник.

Оставь его...

6.27 , Аноним ( 2 ), 13:01, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Таблетки прими, ad hominem это дно аргумент. Лучше наматывай на ус чужой опыт.

6.28 , Аноним ( 18 ), 13:02, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вангую еще и анимешник. Ты так говоришь, будто это что-то плохое

5.25 , Аноним ( 2 ), 13:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На той же сверх надёжной и безопасной ext4 достаточно journal_data_writeback чтобы испытывать потери данных каждое такое выключение (барьеры отключать не обязательно), к тому же ext4dev очень очень легко рассыпалась вся и это конец 2000. Не знаете, не говорите.

6.29 , Аноним ( 2 ), 13:06, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бтв тихое обнуление файлов на XFS это регулярный баг который наблюдал опять же лет 10 назад, это явно не 2000 год. Каждый хардресет или паника это потенциально много проблем.

6.31 , Аноним ( 21 ), 13:08, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я на ext4 комп с вилки уже 2-й год выключаю. Полет нормальный. И файлы не теряются, потому что включено журналирование

7.32 , Аноним ( 2 ), 13:12, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Без journal_data_writeback просадка очень ощутимая (особенно на ssd), я бенчил производительность (в том числе отключал журнал и барьеры).

8.33 , Аноним ( 21 ), 13:12, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я на компе работаю, а не в бенчмарки играю... 9.34 , Аноним ( 2 ), 13:14, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Именно, мне нужна производительность для работы, а не возможность дёргать вилку ... 2.42 , Аноним ( 40 ), 14:03, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Последний раз 3 года назад пользовался и регулярно что-то отваливалось, особенно хоткеи. У РОЗА и сейчас с хоткеями всё по-разному😁

