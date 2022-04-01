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Выпуск дистрибутива Deepin 20.5, развивающего собственное графическое окружение

01.04.2022 10:47

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 20.5, основанного на пакетной базе Debian 10, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3 ГБ (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка разблокировки экрана и входа в систему с использованием биометрической аутентификации на основе распознавания лица. В центр управления добавлена секция настройки аутентификации по лицу.
  • Добавлена кнопка "Pin Screenshots", позволяющая закрепить созданный скриншот в верхней части экрана, так что картинка отображается поверх других окон и остаётся видимой при работе с различными приложениями.
  • В почтовом клиенте реализована поддержка автоматического забора почти после переподключения к сети и возможность добавления/удаления папок. Переработан интерфейс пользователя, который переведён на использование Vue и Tinymce. Добавлена поддержка перехода к новым письмам через клик на системном уведомлении. Обеспечено закрепление типовых и агрегированных писем в верхней части. Добавлен интерфейс для предпросмотра вложений. Упрощено подключение к Gmail и Yahoo Mail. Добавлена поддержка импорта адресной книги в формате vCard.
  • В каталог приложений (App Store) добавлены функции для отправки отзывов и запроса обновлений. При проблемах с установкой или обновлением предоставлена возможность отправки разработчикам уведомления о проблеме. Реализована поддержка управления жестами на системах с сенсорными экранами.
  • В приложении Grand Search значительно улучшена точность и качество поиска. Для уточнения результатов предоставлена возможность указания типов файлов и расширений в качестве ключевых слов.
  • Ядро Linux обновлено до выпусков 5.15.24. Systemd обновлён до версии 250.
  • В сетевом конфигураторе для одного беспроводного адаптера разрешена установка нескольких IP-адресов.
  • Улучшен интерфейс для интерактивного запроса пароля при подключении к беспроводной сети.
  • В менеджере устройств (Device Manager) добавлена кнопка для отключения и включения устройств. Предоставлена возможность установки и обновления драйверов, поставляемых в пакетах deb.
  • В просмотрщике документов повышена производительность при отображении файлов в формате DOCX.
  • В просмотрщике видео расширено число поддерживаемых форматов.
  • В музыкальном проигрывателе появилась поддержка свободной перегруппировки элементов в списке воспроизведения через перетаскивание мышью.
  • В файловый менеджер добавлена настройка для скрытия расширений файлов. Для сторонних приложений предоставлены средства для добавления элементов в контекстное меню и привязки угловых меток к файлам.
  • Добавлены пакеты с драйверами для видеокарт NVIDIA.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20.4, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 21.10 с рабочим столом Deepin
  4. OpenNews: Рабочий стол Budgie переходит с GTK на библиотеки EFL от проекта Enlightenment
  5. OpenNews: Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie
  6. OpenNews: Выпуск рабочего стола Budgie 10.6, ознаменовавший реорганизацию проекта
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56951-deepin
Ключевые слова: deepin, linux
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Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:42, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сегодня как раз утром скачал, хочу проверить через GRUB4DOS старом железе
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:48, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же электрон вместо DE. Да и я так смотрю композитинг довольно сильно грузит видеокарту м процессор, в играх FPS тоже очень ощутимо проседает (в kwin_x11 том же потери 5-10%).
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 11:57, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде же кути, нет? и нельзя поотключать лишнее?
     
  • 3.8, Xenia Joness (ok), 12:04, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >в играх FPS тоже очень ощутимо проседает

    Неужели кто-то использует Linux для игр?

     
     
  • 4.13, Аноним (2), 12:10, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Внезапно, но прекрасная платформа для игр. Примерно все эмуляторы через opengl/vulkan работают лучше и точнее, нет постоянных проблем с конфигурацией и самодеятельностью ОС, большинство игр работает не хуже -- лично у меня почти все проблемы с играми связаны с плохой поддержкой проприетарных медиаформатов (wmv/wma/h264/aac/mp3), есть некоторые претензии к качеству распознавания геймпадов играми -- они почему-то будут считать, что геймпад не подключен (даже если ввод учитывается), но это баг игр тоже.
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 13:57, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда с двумя мониторами справятся? )
     
     
  • 6.41, denz0x13 (?), 14:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично справляется с 3-мя (UWQHD + QHD + FHD)
     
  • 6.45, ryoken (ok), 14:14, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть игры под 2 монитора именно? Никогда не слышал, огласите парочку.
     
  • 4.14, Аноним (2), 12:11, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну античиты/дрм в основном не работают, да. Но это такое, не серьёзно. Та же денува поддерживается вполне в силу особенностей того что это такое.
     
  • 4.15, Аноним (1), 12:11, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ВНЕЗАПНО сам вездесущий, великий и ужасный Габен
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:26, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Insurgency в Steam нативная под линукс. Можно бегать, стрелять из калашникова в американский.
     
  • 4.37, th3m3 (ok), 13:33, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Сейчас же не 2000'ый год. Тут с играми уже давно всё норм.
     
  • 4.44, ryoken (ok), 14:12, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слава AMDGPU - вполне на ура работают WorldOfTanks, ..Warships, DooM2016, Quake (Remastered) + куча чисто вальвовскихх штук (HL1-2, CS:GO и прочее). Да и прочее многое заводится с хорошим быстродействием.
     

  • 1.3, ИмяХ (?), 11:53, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный образец того, как из KDE слепить Gnome, вобрав в себя самое худшее из обоих окружений.
     
     
  • 2.12, WhiteRot (?), 12:09, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо, посмеялся))
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:55, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чет заметил, что про интерфейс особенно сильно думают в первую очередь китаёзы. Вон, дипин, а еще почти все сторонние темы для GTK+ пилятся китаёзами, на скринах обычно китаёзские символы.
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 11:58, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну у них видимо с виндой проблемы вот и причесывают линукс для народа
     
  • 2.11, Аноним (-), 12:08, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Партия заботится о народе, программисты не подведут наказы старших товарищей.
     
     
  • 3.46, ryoken (ok), 14:15, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы про RedFlag наверное :). Кстати, давно про него новстей не было.
     
  • 2.20, Аноним (18), 12:30, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У китайских товарищей прокачан навык копирования чужих продуктов и это навероне хорошо. К тому же они люди практичные, сделают из линукса красивую обёртку и ставят на ноутбуки. Нет вот этого теоретизирования, что лучше иксы или вейланд гном или кде. Хочешь Mac будет тебе Mac, хочешь Win, будет Win. Они деньги зарабатывают на СПО аа не теоретизируют.
     

  • 1.7, Gedweb (ok), 11:59, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто пользуется, поделитесь, как у него со стабильностью?
    Последний раз 3 года назад пользовался и регулярно что-то отваливалось, особенно хоткеи.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:05, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гавнище
     
  • 2.16, Аноним (4), 12:18, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да что у вас за клавиатуры такие, то раскладка не работает, то хоткеи. То в убунте, то еще где. Никогда за 15+ лет пользования линуксом не было проблем с клавиатурой, потратьте наконец 10 минут на освоение setxkbmap и все. Этих знаний вам хватит до конца жизни (вашей или иксов).
     
     
  • 3.17, Аноним (2), 12:25, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так запустил сессию вейланда и мне пришлось жать ресет на системнике потому что весь ввод отвалился и magic-key тоже игнорировалась. Уже несколько раз было, причём, я добился того, чтобы плазма запускалась с вейландом, и в ней клавиатура работала, а со всеми остальными так и остался единственный вариант выйти из вейланда (чёрного окна) это хард ресет с повреждением файловой системы. Такие дела.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:42, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы повредить файловую систему хардресетом нужно вернуться в начало 2000-х
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 12:59, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собрался кдешника учить? Вангую еще и анимешник.
    Оставь его...
     
     
  • 6.27, Аноним (2), 13:01, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таблетки прими, ad hominem это дно аргумент. Лучше наматывай на ус чужой опыт.
     
  • 6.28, Аноним (18), 13:02, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вангую еще и анимешник.

    Ты так говоришь, будто это что-то плохое

     
  • 5.25, Аноним (2), 13:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На той же сверх надёжной и безопасной ext4 достаточно journal_data_writeback чтобы испытывать потери данных каждое такое выключение (барьеры отключать не обязательно), к тому же ext4dev очень очень легко рассыпалась вся и это конец 2000. Не знаете, не говорите.
     
     
  • 6.29, Аноним (2), 13:06, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бтв тихое обнуление файлов на XFS это регулярный баг который наблюдал опять же лет 10 назад, это явно не 2000 год. Каждый хардресет или паника это потенциально много проблем.
     
  • 6.31, Аноним (21), 13:08, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я на ext4 комп с вилки уже 2-й год выключаю. Полет нормальный. И файлы не теряются, потому что включено журналирование
     
     
  • 7.32, Аноним (2), 13:12, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без journal_data_writeback просадка очень ощутимая (особенно на ssd), я бенчил производительность (в том числе отключал журнал и барьеры).
     
     
  • 8.33, Аноним (21), 13:12, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я на компе работаю, а не в бенчмарки играю... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.34, Аноним (2), 13:14, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно, мне нужна производительность для работы, а не возможность дёргать вилку ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.42, Аноним (40), 14:03, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Последний раз 3 года назад пользовался и регулярно что-то отваливалось, особенно хоткеи.

    У РОЗА и сейчас с хоткеями всё по-разному😁

     

  • 1.19, Вася (??), 12:27, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так "Deep in" это не шутка?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:29, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Combo:
    - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51479
    - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55394
    - https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54515
     
     
  • 3.43, Аноним (40), 14:07, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чья бы щука билась хвостом об лёд😊
     

  • 1.22, Аноним (18), 12:47, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скорость в час по чайной ложке.
    477 КБ/с – 947 МБ из 3,2 ГБ, Остался 1 час
    Кто-нибудь подскажите им про бит-торрент.
     
     
  • 2.26, Sacra (?), 13:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так там есть ссылка на торрент. Прямо на оф. странице загрузок.
     
     
  • 3.30, Аноним (18), 13:07, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По первой ссылке из топика нет, если лезть в раздел даунлоадс, то да есть, но с нее переедрисация на mediafire и уже от туда качать. Короче не логично и не удобно.
     

  • 1.23, Аноним (18), 12:56, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В каталог приложений (App Store) добавлены функции для отправки отзывов и запроса обновлений.

    Интересно Эпл не запатентовало словосочетание Эп стор?

     
  • 1.35, Аноним (35), 13:18, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка разблокировки экрана и входа в систему с использованием биометрической аутентификации на основе распознавания лица

    Кто про что, а КНР - про биометрию.

     
     
  • 2.38, Аноним (18), 13:40, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QR-коды кругом и всюду. Тоже зло как по мне. Сканеры отпечатков на кассах барменов реальность.
     
  • 2.39, Аноним (18), 13:41, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как у них там с распознаванием лиц в КНР а вот распознавание походки есть.А я милого узнаю по походке.
    Он носит, носит бpюки галифе.
    А шляпу он носит на панаму,
    Ботиночки он носит наpиман.
    А шляпу он носит на панаму,
    Ботиночки он носит наpиман.
     

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