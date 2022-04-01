Выпуск дистрибутива Deepin 20.5, развивающего собственное графическое окружение

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|1.1, Аноним (1), 11:42, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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сегодня как раз утром скачал, хочу проверить через GRUB4DOS старом железе
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|2.2, Аноним (2), 11:48, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же электрон вместо DE. Да и я так смотрю композитинг довольно сильно грузит видеокарту м процессор, в играх FPS тоже очень ощутимо проседает (в kwin_x11 том же потери 5-10%).
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|3.8, Xenia Joness (ok), 12:04, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>в играх FPS тоже очень ощутимо проседает
Неужели кто-то использует Linux для игр?
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|4.13, Аноним (2), 12:10, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Внезапно, но прекрасная платформа для игр. Примерно все эмуляторы через opengl/vulkan работают лучше и точнее, нет постоянных проблем с конфигурацией и самодеятельностью ОС, большинство игр работает не хуже -- лично у меня почти все проблемы с играми связаны с плохой поддержкой проприетарных медиаформатов (wmv/wma/h264/aac/mp3), есть некоторые претензии к качеству распознавания геймпадов играми -- они почему-то будут считать, что геймпад не подключен (даже если ввод учитывается), но это баг игр тоже.
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|6.45, ryoken (ok), 14:14, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть игры под 2 монитора именно? Никогда не слышал, огласите парочку.
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|4.14, Аноним (2), 12:11, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну античиты/дрм в основном не работают, да. Но это такое, не серьёзно. Та же денува поддерживается вполне в силу особенностей того что это такое.
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|4.18, Аноним (18), 12:26, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Insurgency в Steam нативная под линукс. Можно бегать, стрелять из калашникова в американский.
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|4.37, th3m3 (ok), 13:33, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. Сейчас же не 2000'ый год. Тут с играми уже давно всё норм.
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|4.44, ryoken (ok), 14:12, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слава AMDGPU - вполне на ура работают WorldOfTanks, ..Warships, DooM2016, Quake (Remastered) + куча чисто вальвовскихх штук (HL1-2, CS:GO и прочее). Да и прочее многое заводится с хорошим быстродействием.
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|1.3, ИмяХ (?), 11:53, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличный образец того, как из KDE слепить Gnome, вобрав в себя самое худшее из обоих окружений.
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|1.4, Аноним (4), 11:55, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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чет заметил, что про интерфейс особенно сильно думают в первую очередь китаёзы. Вон, дипин, а еще почти все сторонние темы для GTK+ пилятся китаёзами, на скринах обычно китаёзские символы.
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|2.6, Аноним (1), 11:58, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну у них видимо с виндой проблемы вот и причесывают линукс для народа
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|2.11, Аноним (-), 12:08, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Партия заботится о народе, программисты не подведут наказы старших товарищей.
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|3.46, ryoken (ok), 14:15, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вы про RedFlag наверное :). Кстати, давно про него новстей не было.
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|2.20, Аноним (18), 12:30, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У китайских товарищей прокачан навык копирования чужих продуктов и это навероне хорошо. К тому же они люди практичные, сделают из линукса красивую обёртку и ставят на ноутбуки. Нет вот этого теоретизирования, что лучше иксы или вейланд гном или кде. Хочешь Mac будет тебе Mac, хочешь Win, будет Win. Они деньги зарабатывают на СПО аа не теоретизируют.
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|1.7, Gedweb (ok), 11:59, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто пользуется, поделитесь, как у него со стабильностью?
Последний раз 3 года назад пользовался и регулярно что-то отваливалось, особенно хоткеи.
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|2.16, Аноним (4), 12:18, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да что у вас за клавиатуры такие, то раскладка не работает, то хоткеи. То в убунте, то еще где. Никогда за 15+ лет пользования линуксом не было проблем с клавиатурой, потратьте наконец 10 минут на освоение setxkbmap и все. Этих знаний вам хватит до конца жизни (вашей или иксов).
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|3.17, Аноним (2), 12:25, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так запустил сессию вейланда и мне пришлось жать ресет на системнике потому что весь ввод отвалился и magic-key тоже игнорировалась. Уже несколько раз было, причём, я добился того, чтобы плазма запускалась с вейландом, и в ней клавиатура работала, а со всеми остальными так и остался единственный вариант выйти из вейланда (чёрного окна) это хард ресет с повреждением файловой системы. Такие дела.
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|4.21, Аноним (21), 12:42, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы повредить файловую систему хардресетом нужно вернуться в начало 2000-х
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|6.27, Аноним (2), 13:01, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таблетки прими, ad hominem это дно аргумент. Лучше наматывай на ус чужой опыт.
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|6.28, Аноним (18), 13:02, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вангую еще и анимешник.
Ты так говоришь, будто это что-то плохое
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|5.25, Аноним (2), 13:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На той же сверх надёжной и безопасной ext4 достаточно journal_data_writeback чтобы испытывать потери данных каждое такое выключение (барьеры отключать не обязательно), к тому же ext4dev очень очень легко рассыпалась вся и это конец 2000. Не знаете, не говорите.
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|6.29, Аноним (2), 13:06, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бтв тихое обнуление файлов на XFS это регулярный баг который наблюдал опять же лет 10 назад, это явно не 2000 год. Каждый хардресет или паника это потенциально много проблем.
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|6.31, Аноним (21), 13:08, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я на ext4 комп с вилки уже 2-й год выключаю. Полет нормальный. И файлы не теряются, потому что включено журналирование
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|7.32, Аноним (2), 13:12, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без journal_data_writeback просадка очень ощутимая (особенно на ssd), я бенчил производительность (в том числе отключал журнал и барьеры).
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|9.34, Аноним (2), 13:14, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно, мне нужна производительность для работы, а не возможность дёргать вилку ... текст свёрнут, показать
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|2.42, Аноним (40), 14:03, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Последний раз 3 года назад пользовался и регулярно что-то отваливалось, особенно хоткеи.
У РОЗА и сейчас с хоткеями всё по-разному😁
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|1.22, Аноним (18), 12:47, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Скорость в час по чайной ложке.
477 КБ/с – 947 МБ из 3,2 ГБ, Остался 1 час
Кто-нибудь подскажите им про бит-торрент.
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|2.26, Sacra (?), 13:00, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так там есть ссылка на торрент. Прямо на оф. странице загрузок.
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|3.30, Аноним (18), 13:07, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По первой ссылке из топика нет, если лезть в раздел даунлоадс, то да есть, но с нее переедрисация на mediafire и уже от туда качать. Короче не логично и не удобно.
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|1.23, Аноним (18), 12:56, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В каталог приложений (App Store) добавлены функции для отправки отзывов и запроса обновлений.
Интересно Эпл не запатентовало словосочетание Эп стор?
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|1.35, Аноним (35), 13:18, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена поддержка разблокировки экрана и входа в систему с использованием биометрической аутентификации на основе распознавания лица
Кто про что, а КНР - про биометрию.
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|2.38, Аноним (18), 13:40, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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QR-коды кругом и всюду. Тоже зло как по мне. Сканеры отпечатков на кассах барменов реальность.
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|2.39, Аноним (18), 13:41, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю как у них там с распознаванием лиц в КНР а вот распознавание походки есть.А я милого узнаю по походке.
Он носит, носит бpюки галифе.
А шляпу он носит на панаму,
Ботиночки он носит наpиман.
А шляпу он носит на панаму,
Ботиночки он носит наpиман.
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