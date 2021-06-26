Работников Huawei подозревают в публикации бесполезных Linux-патчей для повышения KPI

2.64 , пох. ( ? ), 12:56, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Непонятно чем он возмущается. Если его что-то отвлекает, может добавить в игнор конкретных

> контрибуторов. они каждый раз новые. Это ж китайцы. > А исправлять опечатки и удалять мусорные принты, выравнивать отступы и комментировать код - это

> полезные действия. ему - бесполезные. Китайцу для кпи - полезные. > но например это важно для понимания новичками новички ничего не могут исправить в btrfs. А те кто могут - заняты вместо этого ревью мусорных патчей. 3.69 , Аноним ( 56 ), 13:12, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я имею в виду не новичков в программировании, прошедших курсы и освоивших си за месяц после работы в пятерочке и торговли мефедроном. Я говорю о новичках в разработке линукса. Все с чего-то начинают. Если хочешь поспорить с тем, что документация это часть кодовой базы и она важна не меньше самого кода, то я с этим спорить не буду, потому что так думают только люди не имеющие опыт поддержки больших проектов.

4.85 , Анончик ( ? ), 14:58, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Новички в разработки Linux лезут в код btrfs? Вы наверное шутите.

5.89 , Аноним ( 56 ), 15:18, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, лезут. В программировании линукса нет ничего сверх естественного. Это обычная программа, просто очень сложная. Любой опытный программист может начать изучать и редактировать код тех частей используемого софта, которые его интересуют в данный момент. Я плохо разбираюсь в C++, но периодически мне приходится разбирать проблемы в софте написанном на нем и предлагать исправления. Софт разный, проблемы разные, но чем лучше документация, чем понятнее комментарии и примитивней выражен код, тем проще мне в нем разобраться, что бы исправить проблему которая меня не устраивает. Например, я принципиально не использую ПО с не английскими и не русскими комментариями, потому что не могу такой код исправлять, потому что сложно разбираться.

6.103 , пох. ( ? ), 16:06, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В программировании линукса нет ничего сверх естественного. и как, много ты напрограммировал?

Патчи покажешь, хотя бы мусорного качества? > Это обычная программа, просто очень сложная. Да. Поэтому что-то всерьез изменить в ней может только необычный человек, с неимоверной работоспособностью и нехилым количеством свободного времени. API не документируются, как что работает - выяснять только методом тыка, взаимодействие разных кусков - сложнейшая система, поскольку мультипроцессорная и при этом избегающая локов. Я вот в свое время попытался банально собрать драйвер ntfs не под наираспоследнее еще не дописанное ведро, а под хотя бы условно-стабильное последнее - ну так себе задачка была. А под нужное мне 3.0 - нереально совсем. Это при том что он клон коммерческого, якобы собираемого даже под 2.6.xx (якобы - там ошибки в скриптах сборки не позволят этого в принципе) И никакие исправления colour на color в комментариях и двигания туда-сюда пробелов мне в этом нихрена не помогут. 7.105 , Аноним ( 56 ), 16:18, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нам всем очень поможет комментирование хакерских случаев. Как раз такая работа, которой занимаются в хуавей

5.104 , пох. ( ? ), 16:09, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Влезут, чего ж не влезть - тут вон у вас Colour написано в комментарии, так нельзя! А вот там еще и пробел лишний!