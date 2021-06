Работников Huawei подозревают в публикации бесполезных Linux-патчей для повышения KPI

2.36 , Dzen Python ( ok ), 11:46, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В мелких хеллуворлдах - да.

В крупных же стараются связывать патчи хотя бы по правленным файлам

3.79 , n00by ( ok ), 14:29, 26/06/2021
Separate your changes Separate each logical change into a separate patch.

... https://www.kernel.org/doc/html/latest/process/submitting-patches.html#separat

3.80 , Аноним ( 82 ), 14:32, 26/06/2021
В результате, если два человека поменяли логику поведения в двух разных частях файла, каждый в рамках своего патчсета на 100500 файлов, то откатить можно только оба патчсета вместе. И это еще относительно простая ситуация, когда патчсетов только два, а также не надо делать исторические раскопки через blame.