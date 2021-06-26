Работников Huawei подозревают в публикации бесполезных Linux-патчей для повышения KPI

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|3.52, Аноним (52), 12:07, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Q: Коммитишь ли ты сейчас в основную ветку ядра?
A: Очень редко, и только если это требует мой работодатель.
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|2.8, Sw00p aka Jerom (?), 10:30, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Обычно подобные мелкие патчи присылают начинающие разработчики, которые только учатся взаимодействию в сообществе.
А почему в новости нет имен этих разрабов, чтобы оценить, может реально это "начинающие разработчики" сей компании.
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|3.65, пох. (?), 13:00, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А как вообще ты собираешься различать эти абсолютно одинаковые квадратики?!
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|1.7, Аноним (7), 10:30, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Работал как-то в конторе, помешанной на KPI. Все эти пляски вокруг KPI, заполнения форм и выдумывания целей и результатов, отнимали не меньше времени, чем сама работа. Хуже только компании, где всё на кумовстве и один работает, а десять "контролируют", при том, что ни образования, ни способностей у них нет. Особенно бесило, что с ними всё нужно было согласовывать и они, ничего не понимая в предмете, замечания пытались делать для создания видимости работы и подчёркивания своей важности. И в первом и во втором случае компании первой величины (на буквы "В" и "С").
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|3.14, Аноним (4), 10:47, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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О предыдущем работодателе - как о покойнике, либо хорошо, либо никак.
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|5.60, Аноним (60), 12:38, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно сказать правду, пропуская хорошее, это не противоречит второму. Молчание тоже не противоречит. Таким образом запрещается только нехорошая отсебятина, хорошая не запрещена, согласно первому. Причем нельзя смешивать хорошую отсебятину и правдивую нехорошесть.
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|6.82, Аноним (82), 14:34, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все прогрессивные люди должны быть ЗА все хорошее и ПРОТИВ всего плохого.
Мы же прогрессивные? Мы же не поддерживаем все плохое?
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|7.100, Аноним (100), 15:53, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а правда что все прогрессивные человеки попадают в ад, а не прогрессивные в рай ?
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|3.39, vitektm (?), 11:52, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А смысл ? Все все поняли!
И он не идиот чтобы вестись на развод умолишённых а "что ссышь".
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|4.76, Аноним (82), 14:22, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смею предположить, что в первом случае тоже банк (из трех букв).
Уж очень специфическая банковская специфика.
Даже в широко известном банке на букву "Т" среди разработчиков социальные активности гораздо важнее профессиональных.
Но все это, конечно, детские сказочки по сравнению с немецкими банками, у которых бизнес-процессы и KPI до сих пор завязаны на факсы.
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|5.92, СеменСеменыч777 (?), 15:27, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> бизнес-процессы и KPI до сих пор завязаны на факсы.
и до сих пор это никто не хакнул ?
всего-то нужен факс-модем, и возможно с голосовыми фанкциями.
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|2.59, Аноним (59), 12:33, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> первой величины (на буквы "В" и "С").
Я работал в cisco и genesys. Там все абсолютно так же.
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|2.62, пох. (?), 12:52, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все эти пляски вокруг KPI, заполнения форм и выдумывания целей и результатов, отнимали
> не меньше времени, чем сама работа.
дык, а работать-то при этом зачем еще? Формы заполнены, достижимые цели выдуманы, результат нарисован. Спим дальше.
> Хуже только компании, где всё на кумовстве и один работает, а десять "контролируют",
это да, сильно хуже, потому что и деньги они все себе забирают. (Ну и неденежные бонусы, разумеется, тоже.)
Но зачем ты такой дешевый раб?!
Мне нужен выгул для собаки, если что. 500 ржублей в час! (ну да, ну да - некоторая проблема в том, что этот час не абы какой)
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|2.87, Аноним (87), 15:03, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я работал в 1С специалистом по качеству, у меня было два руководителя, иногда три. Иногда они давали противоположные указания.
к тому времени как я уходил уже надо было тратить на ежедневный отчет о проделанной работе не мало времени, подумать под какие "тэги" каждый вид деятельности подходит и тд.
и это еще было самое "не мешающее" работать.
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|1.10, Аноним (10), 10:41, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Патчеписатели в хуавей, поди, уйгуры. Угнетают их там, да... Почему нет призывов ввести санкции?!
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|2.21, Dzen Python (ok), 11:15, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому, что уже пыталсь. Даже Встаниславу Ли Си Цыну ловили в штатах, давя на компанию. Не помогло. Уйгуры сейчас - хорошая мина при плохой игре, торговые войны с КНР показали, что при желании Винни может штаты на колени поставить, просто перекрыв доступ эпплу к заводику фоксконн. А тайвань/гонконг не вместит даже 10 проценто от текущего объема заказов, даже если остров застроят как интренет-историях о самосборе или как в манге Blame!
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|4.49, Аноним (82), 12:01, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, бибиси как раз говорит, что в реальности все не так, как на самом деле.
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|4.54, Dzen Python (ok), 12:10, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это если применить мозг. А потом дальше, в РБК смотреть, новости и заметки, что не печатают на первой странице. И сейчас видно, что штаты войну слили и теперь вернулись к своей политической шарманке про т.н. "права человека". В качестве показательного эпизода - бодания Хуавея, Гугла, экспортной комиссии штатов, ДональдДака вокруг оборудования на вышках и запрещения хуавею ведроида. Даже здесь и на чпда оно вылезало.
По итогу которого Хуавей получил ОС для IoT, которую он может параллельно гуглу пихнуть на всю носимую электронику, хайп вокруг "узницы совести" Ван Ю Шин, железобетонную причину хуавея на замену сервисов гугла своими перед кастомерами, кучу откровенной рекламы своего коммуникационного оборудования, когда штатам приходилось безрезультатно по факту давить на ЕС, чтобы его не закупали для 5G. Штаты получили кучу геморроя, обучли китайцев делать нормальное замещение их продукцией и некоторый отток инвестиций из отраслей, где политика "ХА-ХА-ХА, ДА МЫ НА ВАС ЭКСПОРТНУЮ КОМИССИЮ НАТРАВИМ!!11" может повлечь прямые среднесрочные убытки.
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|6.74, Аноним (82), 14:15, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Святую Америку обижают! Запрашиваю full nuclear assault в квадрате A818!
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|4.101, пох. (?), 15:56, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Помимо места надо там развести китайцев, непременнейше - нелегалов. Потому что native americans a) запрещено работать из-за ковидлы b) произведенная их руками продукция слишком дорого обходится из-за налогов и поборов на всякие обамакары с) им нельзя вжобывать по 16 часов в день без перерыва на обед и выходных. А в китае все это можно.
Так что увы, опять кончится пшиком.
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|5.106, Аноним (82), 16:19, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они сейчас активно релоцируют тайваньских инженеров. Это вам не russkies - купить только сборочную линию и успокоиться на этом.
А недостаток неквалицифированного персонала пополнят за счет мексиканских мигрантов, которых в Аризоне, мягко говоря, немало.
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|2.45, Аноним (47), 11:57, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты чего так за китайцев заступаешься? Любишь их, небось, да? Своей радужной любовью.
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|3.50, Аноним (82), 12:03, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, тем, у кого любовь радужная, как раз приказано китайцев ненавидеть.
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|4.98, Аноним (98), 15:42, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А то есть, включать задний привод перед китайцами это у вас такая скрепа. Ну чтож каждый раб должен знать своих узкоглазых господ.
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|1.16, Zenitur (ok), 10:50, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Тут аж целые системы инициализации переписывают ради имитации бурной деятельности
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|1.18, Фристайло (?), 11:00, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"заменяя реальную работу имитацией бурной деятельности"
Классика совково-китайского жанра
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|2.19, Dzen Python (ok), 11:11, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как будто во всем мире не так.
В союзе и у китайцев просто это виднее четче. Хотя вон, вполне коммунистический Вьетнам, а почему-то не занимается в таких размерах ИБД.
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|Часть нити удалена модератором
|2.22, Амоним (?), 11:17, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не, это не кпи, это компартия, требующая чтобы поднебесная была везде на первых позициях. За ядро не скажу, я физик, скажу по науке. Последние 10-15 лет китайцы упорно пишут статьи пачками. Цитируют в основном своих же китайцев. Забывают упомянуть свою западную аффиляцию, оставляя только китайскую (то есть работа сделанная в штатах кмтайцем работающим там уже лет 20 преподносится как от китайского уни, где он в лучшем случае наездами бывает). Одну и ту же работу подают с небольшими изменениями в разных журналах, с разным порядком авторов. Бывают что тупо перепечатывают старые статьи немного видоизменив, знаю случай когда статьи своего коллеги от своего имени подавали (причём не будучи в оригинале соавтором и не имея к той работе никакого отношения). Китайский рецензент не отклонит китайскую статью, просто попросит в неявном виде процитировать себя любимого. И тд. В итоге научный вклад Китая растёт как на дрожжах. Есть конечно и хорошие, стоящие работы, Китай таки ядерная и космическая держава не просто так. Но большинство - халтура и показуха, главное чтобы цифры публикаций/цитирований были на уровне западных стран. Кто не справляется, тому в Китае не работать. По научной халтуре хуже Китая только Индия, эти вообще ничем не брезгуют.
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|3.29, ыы (?), 11:35, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Последние 10-15 лет китайцы упорно пишут статьи пачками. Цитируют в основном своих же китайцев.
Не просто китайцев- а коллег :) И это совершенно нормально. и дело не в "Последние 10-15 лет" а всегда так было.
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|3.51, Аноним (82), 12:06, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не, это не кпи, это компартия, требующая чтобы поднебесная была везде на первых позициях.
Компартия - полный аналог топ-менеджмента _любой_ крупной корпорации.
Увы и ах, но либертарианско-корпократический мир будет куда более cовковым, чем нынешний.
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|3.88, llolik (ok), 15:09, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да тут ИМХО не только даже китайцы виноваты, а вся эта научная система, основанная "на цитировании и Хирше" так работает, и просто таки сама по себе располагает к начётничеству. Китайцы эту фишку раскусили и активно пользуются, у амеров, насколько я знаю, тоже не очень стесняются, но как-минимум это кулуарно не одобряется. Наши пока ещё в массе своей стесняются, хотя своей дури хватает (тотже "Антиплагиат" чего стоит).
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|2.25, ыы (?), 11:26, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Qu Wenruo из компании SUSE, вместо занятия своей прямой обязанностью - сопровождением файловой системы Btrfs,
демонстрирует бурную деятельность докапываясь до разработчиков вносящих мелкие правки в код. Он создал теорию заговора обличающую сотрудников крупных компаний и продвигает ее на форумах.
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|4.37, ыы (?), 11:48, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"цитируемость" - это указание ссылки на источник а не упоминание в тексте..
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|3.48, Аноним (82), 12:00, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Qu Wenruo из компании SUSE, вместо занятия своей прямой обязанностью - сопровождением файловой системы Btrfs, демонстрирует бурную деятельность докапываясь до разработчиков вносящих мелкие правки в код.
В западных компаниях можно поднять свои показатели не только через ИБД, но и "отменив" кого-нибудь.
Дополнительные очки - если этот кто-нибудь из лагеря "потенциального противника".
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|1.23, ыы (?), 11:22, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Потекло гавно по трубам.." (с) Освободите Джиммии, Гоблин
Qu Wenruo совсем нечего делать видать, все проблемы решил, раз он начал докапываться до того как люди исправляют то что можно и нужно исправить.
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|1.24, Аноним (24), 11:25, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проводят работу над ошибками и даже косметическими, но прогрессистам от этого больно. Суся сдулась в моих глазах.
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|1.27, ыы (?), 11:30, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Qu Wenruo наверное будет интересно узнать, что мелкие правки так и вносятся. Никто не собирает их в пачки и не ждет когда можно отправить все сразу. Сегодня заметил- внес правку. Через 5 минут дочитал код до следующей - отправил фикс. Да, два фикса... с разницей в 5 минут. И что
И ЧТО ?
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|2.36, Dzen Python (ok), 11:46, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В мелких хеллуворлдах - да.
В крупных же стараются связывать патчи хотя бы по правленным файлам
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|3.80, Аноним (82), 14:32, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В результате, если два человека поменяли логику поведения в двух разных частях файла, каждый в рамках своего патчсета на 100500 файлов, то откатить можно только оба патчсета вместе.
И это еще относительно простая ситуация, когда патчсетов только два, а также не надо делать исторические раскопки через blame.
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|1.28, Анто Нимно (?), 11:34, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Отсутсвие премии можно проговаривать сразу на собеседовании. Типа: а вот так - оклад без заигрывания - без премий, взаимоуважение с первого дня.
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|2.43, Аноним (47), 11:54, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты такое решишь проделать в РФ, то тебя сразу запишут в неадекватов.
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|2.34, ыы (?), 11:41, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А еще рассылают по всему миру посылки со своими поделиями... когда же это кончится???
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|2.42, Аноним (47), 11:53, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты на опеннет таким образом спамишь про свой никому ненужный раст.
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|5.93, Аноним (-), 15:34, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ощущение, что местные антирастовики, вылившись из совершенно мирного обсуждения Rust в новостях - сами себе придумали фрактала, дабы олицетворить всех тех, кому этот язык нормален, чтобы теперь с рвением воевать фактически с самими собой.
Вы либо им пользуетесь (Rust), либо нет. А вот причины этого "нет" - безразличны всем, кроме ваших "соратников"
Пора бы закрыть холивар про Rust.
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|6.99, Аноним (98), 15:43, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Война — это мир.
Свобода — это рабство.
Фрактал не существует.
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|1.41, Аноним (47), 11:53, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Можно подумать в других компаниях как-то сильно по другому. Там могут быть еще более идиотские KPI.
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|1.44, Аноним (82), 11:56, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Qu Wenruo из компании SUSE, занимающийся сопровождением файловой системы Btrfs
Судя по нынешнему уровню стабильности btrfs, сам он тоже занимается в основном
> отправкой в ядро Linux бесполезных косметических патчей, изменения в которых сводятся к исправлению опечаток в тексте или удалению отладочных сообщений из внутренних тестов
Как обычно, громче всех "держи вора!" кричит сам вор.
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|3.75, Аноним (82), 14:18, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что показательно, о мертвости и генетической ущербности btrfs (а равно ZFS, ext4 и прочих) громче всего кричит некий Шишкин :)
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|4.81, n00by (ok), 14:33, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В последнем интервью он вообще-то кричит про коррупцию. Остальное вторично.
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|1.56, Аноним (56), 12:22, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Непонятно чем он возмущается. Если его что-то отвлекает, может добавить в игнор конкретных контрибуторов.
А исправлять опечатки и удалять мусорные принты, выравнивать отступы и комментировать код - это полезные действия. Они не дают фич, но они улучшают понятность кода, а следовательно и его поддерживаемость (хотя именно такие действия, не связанные с упрощением кода, поддерживаемость улучшают не сильно, но например это важно для понимания новичками и сторонними разработчиками)
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|2.64, пох. (?), 12:56, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Непонятно чем он возмущается. Если его что-то отвлекает, может добавить в игнор конкретных
> контрибуторов.
они каждый раз новые. Это ж китайцы.
> А исправлять опечатки и удалять мусорные принты, выравнивать отступы и комментировать код - это
> полезные действия.
ему - бесполезные. Китайцу для кпи - полезные.
> но например это важно для понимания новичками
новички ничего не могут исправить в btrfs. А те кто могут - заняты вместо этого ревью мусорных патчей.
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|3.69, Аноним (56), 13:12, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я имею в виду не новичков в программировании, прошедших курсы и освоивших си за месяц после работы в пятерочке и торговли мефедроном. Я говорю о новичках в разработке линукса. Все с чего-то начинают. Если хочешь поспорить с тем, что документация это часть кодовой базы и она важна не меньше самого кода, то я с этим спорить не буду, потому что так думают только люди не имеющие опыт поддержки больших проектов.
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|4.85, Анончик (?), 14:58, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Новички в разработки Linux лезут в код btrfs? Вы наверное шутите.
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|5.89, Аноним (56), 15:18, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, лезут. В программировании линукса нет ничего сверх естественного. Это обычная программа, просто очень сложная. Любой опытный программист может начать изучать и редактировать код тех частей используемого софта, которые его интересуют в данный момент.
Я плохо разбираюсь в C++, но периодически мне приходится разбирать проблемы в софте написанном на нем и предлагать исправления. Софт разный, проблемы разные, но чем лучше документация, чем понятнее комментарии и примитивней выражен код, тем проще мне в нем разобраться, что бы исправить проблему которая меня не устраивает.
Например, я принципиально не использую ПО с не английскими и не русскими комментариями, потому что не могу такой код исправлять, потому что сложно разбираться.
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|6.103, пох. (?), 16:06, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В программировании линукса нет ничего сверх естественного.
и как, много ты напрограммировал?
Патчи покажешь, хотя бы мусорного качества?
> Это обычная программа, просто очень сложная.
Да. Поэтому что-то всерьез изменить в ней может только необычный человек, с неимоверной работоспособностью и нехилым количеством свободного времени.
API не документируются, как что работает - выяснять только методом тыка, взаимодействие разных кусков - сложнейшая система, поскольку мультипроцессорная и при этом избегающая локов.
Я вот в свое время попытался банально собрать драйвер ntfs не под наираспоследнее еще не дописанное ведро, а под хотя бы условно-стабильное последнее - ну так себе задачка была. А под нужное мне 3.0 - нереально совсем. Это при том что он клон коммерческого, якобы собираемого даже под 2.6.xx (якобы - там ошибки в скриптах сборки не позволят этого в принципе)
И никакие исправления colour на color в комментариях и двигания туда-сюда пробелов мне в этом нихрена не помогут.
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|7.105, Аноним (56), 16:18, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нам всем очень поможет комментирование хакерских случаев. Как раз такая работа, которой занимаются в хуавей
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|5.104, пох. (?), 16:09, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Влезут, чего ж не влезть - тут вон у вас Colour написано в комментарии, так нельзя! А вот там еще и пробел лишний!
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|1.70, Huy21sm (?), 13:20, 26/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так я об этом давно говорю. Наберут на работу этих жирных пингвинов с жирными зарплатами, а они занимаются бурной деятельностью по перемещению кнопочек в интерфейсе, тоннами говнокода ни о чем и прочей суетой ненужной лишь бы и дальше свои зарплаты получать.
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|2.77, ыы (?), 14:26, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И наезжают на людей, которые вносят полезные, но мелкие улучшения.
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|2.91, Аноним (91), 15:24, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно подумать жирным пингвинам заняться больше нечем как эмитировать бурную деятельностью, они бы с удовольствием не делали ничего. Но злобные менеджеры придумали метрику как пасти этих жирных программистов и вынуждают программистов ,что характерно жирных, заниматься ерундой.
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|2.90, Аноним (91), 15:21, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там в Хуавей это не проблема это культура. И проблему некитайского мужика, который не хочет принимать патчи, никто решать не собирается.
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|3.97, КО (?), 15:42, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну знаешь Линус может банально ограничить им прием патчей
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