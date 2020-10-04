The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Желание получить футболку от Hacktoberfest привело к спам-атаке на GitHub-репозитории

04.10.2020 10:10

Ежегодно проводимое компанией Digital Ocean мероприятие Hacktoberfest невольно привело к значительной спам-атаке, из-за которой различные проекты, ведущие разработку на GitHub, столкнулись с волной мелких или бесполезных pull-запросов. Изменения в подобных запросах сводились, как правило, к замене отдельных символов в файлах Readme или добавлению фиктивных примечаний.

Причиной спам-атаки стала публикация в YouTube-блоге CodeWithHarry, имеющем около 700 тысяч подписчиков, демонстрации как можно с минимальными усилиями получить футболку от Digital Ocean, отправив любому открытому проекту на GitHub pull-запрос с мелкой правкой. В ответ на обвинения в организации атаки на сообщество автор YouTube-канала пояснил, что опубликовал видео для обучения пользователей отправке pull-запросов и хотел привлечь внимание пользователей к мероприятию.

При этом приведённый в видео пример демонстрировал бесполезные изменения, которые быстро были растиражированы. Поиск в GitHub типового заголовка "improve docs", повторяющего пример в видео, показал 320 тысяч заявок, а поиск фразы "amazing project" - 21 тысячу. В результате инцидента мэйнтейнеры были вынуждены вместо разработки заниматься чисткой спама и разбором мелочей. Например, разработчики Grails получили более 50 подобных запросов.

Мероприятие Hacktoberfest проводится в начале октября и призвано стимулировать участие пользователей в разработке открытого ПО. Для получения футболки предлагается разработать улучшение или исправление для любого открытого проекта и отправить pull-запрос c хэштегом "#hacktoberfest". Так как требования к изменениям не были явно определены, формально футболку можно было получить даже незначительные правки, такие как исправления грамматических ошибок.

В ответ на жалобы о спаме компания Digital Ocean внесла изменения в регламент мероприятия - заинтересованные проекты теперь должны явно заявить своё согласие на участие в Hacktoberfest. Отправка изменений в репозитории, не добавившие метку "hacktoberfest", учитываться не будет.

Для защиты от флуда pull-запросами компания GitHub добавила в интерфейс модерирования опции, позволяющие временно ограничить отправку контента только для пользователей, которые ранее принимали участие в разработке или обращались к репозиторию. Для устранения последствий флуда упомянута утилита для автоматизации обслуживания репозиториев derek, в свежей версии которой добавлена поддержка автоматического закрытия pull-запросов, отправленных новыми пользователями с тегом "hacktoberfest".

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Взлом сборочного сервера и компрометация репозиториев сообщества Libretro, развивающего RetroArch
  3. OpenNews: Массовый дефейс дискуссионных групп в Reddit
  4. OpenNews: Удаление Gem-пакета в знак протеста привело к проблемам в ряде систем на базе Chef
  5. OpenNews: Зафиксирована атака вредоносных шифровальщиков на Git-репозитории (дополнено)
  6. OpenNews: Взлом инфраструктуры Docker Hub с возможной компрометацией связанных репозиториев
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53828-spam
Ключевые слова: spam, github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:50, 04/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Лал
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру