Массовый дефейс дискуссионных групп в Reddit

2.5, A.Stahl (ok), 10:15, 08/08/2020: Во-первых с вероятностью 90% это вообще не имеет никакого отношения к политике и сделано хохмы ради. А если вдруг имеет, то тут ещё хрен проссышь кто кого подставляет. Это вполне могли быть поддерживающие Трампа в попытке показать какими грязными методами пользуются их противники для очернения поддерживающих режим. А могли быть противники Трампа, рассчитывающие что зритель подумает так, как описано в предыдущем варианте.

3.15, n00by (ok), 10:24, 08/08/2020: Исхожу из того, что сами демы не все подряд идиоты. Значит это им "помогли" их друзья, активно голосовавшие за них в Интернете и в прошлые выборы. :) Если так, дальше по сценарию резко найдут "русский след".

4.35, Борода (??), 12:35, 08/08/2020: Да бросьте вы пугать нас Русским следом. Самое главное что бы ни кто не раскачивал шлюпку, на всех места не хватит, и в будущее возьмут не всех. Или может быть Вы готовы уступить свое место какому нибудь отстою?

5.38, IRASoldier_registered (ok), 12:54, 08/08/2020: >и в будущее возьмут не всех ...а только китайцев. Так что узбагойся.

6.45, Борода (??), 13:10, 08/08/2020: Китайцы нехристи, белые должны объединиться в борьбе с надвигающейся угрозой

2.8, Аноним (8), 10:16, 08/08/2020: На свой электорат? Вообще, не всё так просто и это могли быть и те и другие, а может и вообще по фану пуканов подорвать решили.