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Массовый дефейс дискуссионных групп в Reddit

08.08.2020 09:55

Неизвестные злоумышленники устроили массовый вандализм в Reddit, в результате которого было изменено оформление около 150 групп, общая аудитория которых оценивается в несколько миллионов участников. Фон и элементы оформления атакованных групп были заменены на картинки с агитацией за Дональда Трампа.

Reddit инициировал разбирательство инцидента. По предварительным данным страницы были подменены в результате захвата учётных записей модераторов сообществ. У всех модераторов захваченных групп не была включена двухфакторная аутентификация. Предполагается, что данные модераторы использовали один и тот же пароль на разных сайтах и атакующие воспользовались имеющимися базами скомпрометированных паролей для получения доступа.



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Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53515-deface
Ключевые слова: deface, reddit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Панас (?), 10:06, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Лол.
     
     
  • 2.46, Аноним (-), 13:31, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ДЕФЕЙС, о боже. Зачем это убожество с прямыми англицизмами.

    Что за гнилая агитация с двухфакторной аутентификацией. Тьфу, .дь!

     
  • 2.54, волшебство (?), 14:33, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это прикол!
     

  • 1.3, n00by (ok), 10:11, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    На кого рассчитана столь наивная попытка подставить конкурента? Ведь предполагается, что наблюдатель не поймёт что к чему.
     
     
  • 2.5, A.Stahl (ok), 10:15, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Во-первых с вероятностью 90% это вообще не имеет никакого отношения к политике и сделано хохмы ради. А если вдруг имеет, то тут ещё хрен проссышь кто кого подставляет. Это вполне могли быть поддерживающие Трампа в попытке показать какими грязными методами пользуются их противники для очернения поддерживающих режим. А могли быть противники Трампа, рассчитывающие что зритель подумает так, как описано в предыдущем варианте.
     
     
  • 3.15, n00by (ok), 10:24, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Исхожу из того, что сами демы не все подряд идиоты. Значит это им "помогли" их друзья, активно голосовавшие за них в Интернете и в прошлые выборы. :) Если так, дальше по сценарию резко найдут "русский след".
     
     
  • 4.35, Борода (??), 12:35, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Да бросьте вы пугать нас Русским следом. Самое главное что бы ни кто не раскачивал шлюпку, на всех места не хватит, и в будущее возьмут не всех. Или может быть Вы готовы уступить свое место какому нибудь отстою?
     
     
  • 5.38, IRASoldier_registered (ok), 12:54, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >и в будущее возьмут не всех

    ...а только китайцев. Так что узбагойся.

     
     
  • 6.45, Борода (??), 13:10, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Китайцы нехристи, белые должны объединиться в борьбе с надвигающейся угрозой
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:16, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На свой электорат? Вообще, не всё так просто и это могли быть и те и другие, а может и вообще по фану пуканов подорвать решили.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:15, 08/08/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 10:17, 08/08/2020 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:21, 08/08/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.19, Аноним (8), 10:30, 08/08/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.20, Аноним (20), 10:30, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Кто-то хочет узнать номера телефонов. И чтобы их ввели изменили оформление только групп без телефонов.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 12:28, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все верно. Следите за руками и не играйте с шулерами.
     
     
  • 3.37, Борода (??), 12:41, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У вас логика представителя  нижнего пассивного большенства. Тот кто хочет защититься от шулера, уже жертва. Тот кто  хочет не стать лузером, уже встал на путь лузерства.
    Различие тут просто, либо Ты, либо тебя.
     

  • 1.26, Аноним (26), 10:42, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сейчас продавят обезательную двухфакторку и поимеют с этого профит.
     
  • 1.30, InuYasha (??), 11:13, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Reddit Lives Matter...
     
  • 1.32, пажилой (?), 11:56, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    и причем тут опенсорс?
     
  • 1.34, Борода (??), 12:30, 08/08/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.39, IRASoldier_registered (ok), 12:58, 08/08/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.44, Борода (??), 13:08, 08/08/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.47, Аноним (47), 13:39, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодежка респов хорошо сработала. Отомстили за бан группы r/The_Donald.
     
  • 1.49, Аноним (49), 13:51, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    100% сломали демократы, а после выборов Трампа, эти же демократы будут опять кричать что русские хакеры агитировали за Трампа.
     
  • 1.50, Аноним (50), 13:59, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Китайских хакеров уже обвинили?
     
     
  • 2.51, Анонас (?), 14:23, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Контрразведка США: Россия не хочет избрания президентом Байдена, а Китай — Трампа

    Не путайте, пожалуйста. Это были РУССКИЕ ХАКЕРЫ.

     

  • 1.53, Аноним (53), 14:32, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой, куды бежать?!

    Реддит - сборище выродков и извращенцев, посему пусть сгинет поскорее, и тогда мир чище станет.

     

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