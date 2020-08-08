Массовый дефейс дискуссионных групп в Reddit

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|2.46, Аноним (-), 13:31, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ДЕФЕЙС, о боже. Зачем это убожество с прямыми англицизмами.
Что за гнилая агитация с двухфакторной аутентификацией. Тьфу, .дь!
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|1.3, n00by (ok), 10:11, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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На кого рассчитана столь наивная попытка подставить конкурента? Ведь предполагается, что наблюдатель не поймёт что к чему.
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|2.5, A.Stahl (ok), 10:15, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Во-первых с вероятностью 90% это вообще не имеет никакого отношения к политике и сделано хохмы ради. А если вдруг имеет, то тут ещё хрен проссышь кто кого подставляет. Это вполне могли быть поддерживающие Трампа в попытке показать какими грязными методами пользуются их противники для очернения поддерживающих режим. А могли быть противники Трампа, рассчитывающие что зритель подумает так, как описано в предыдущем варианте.
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|3.15, n00by (ok), 10:24, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Исхожу из того, что сами демы не все подряд идиоты. Значит это им "помогли" их друзья, активно голосовавшие за них в Интернете и в прошлые выборы. :) Если так, дальше по сценарию резко найдут "русский след".
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|4.35, Борода (??), 12:35, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Да бросьте вы пугать нас Русским следом. Самое главное что бы ни кто не раскачивал шлюпку, на всех места не хватит, и в будущее возьмут не всех. Или может быть Вы готовы уступить свое место какому нибудь отстою?
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|6.45, Борода (??), 13:10, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Китайцы нехристи, белые должны объединиться в борьбе с надвигающейся угрозой
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|2.8, Аноним (8), 10:16, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На свой электорат? Вообще, не всё так просто и это могли быть и те и другие, а может и вообще по фану пуканов подорвать решили.
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|1.20, Аноним (20), 10:30, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Кто-то хочет узнать номера телефонов. И чтобы их ввели изменили оформление только групп без телефонов.
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|3.37, Борода (??), 12:41, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У вас логика представителя нижнего пассивного большенства. Тот кто хочет защититься от шулера, уже жертва. Тот кто хочет не стать лузером, уже встал на путь лузерства.
Различие тут просто, либо Ты, либо тебя.
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|1.47, Аноним (47), 13:39, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Молодежка респов хорошо сработала. Отомстили за бан группы r/The_Donald.
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|1.49, Аноним (49), 13:51, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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100% сломали демократы, а после выборов Трампа, эти же демократы будут опять кричать что русские хакеры агитировали за Трампа.
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|2.51, Анонас (?), 14:23, 08/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Контрразведка США: Россия не хочет избрания президентом Байдена, а Китай — Трампа
Не путайте, пожалуйста. Это были РУССКИЕ ХАКЕРЫ.
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|1.53, Аноним (53), 14:32, 08/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ой, куды бежать?!
Реддит - сборище выродков и извращенцев, посему пусть сгинет поскорее, и тогда мир чище станет.
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