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Выпуск дистрибутива Deepin 20.4, развивающего собственное графическое окружение

18.01.2022 17:56

Состоялся релиз дистрибутива Deepin 20.4, основанного на пакетной базе Debian 10, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3 ГБ (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • В инсталляторе изменено соглашение о конфиденциальности ("Privacy Policy") и оптимизирована логика создания дисковых разделов (при наличии раздела EFI, новый раздел для EFI не создаётся).
  • Браузер переведён с движка Chromium 83 на Chromium 93. Добавлена поддержка группировки вкладок, коллекций, быстрого поиска во вкладках и обмена ссылками.
  • В System Monitor добавлен новый плагин для мониторинга за параметрами системы, позволяющий более точно отслеживать нагрузку на память и CPU, и выводящий уведомления при превышении заданного порога нагрузки или выявления процессов, потребляющих излишне много ресурсов.
  • Интерфейс поиска Grand Search теперь может быть включён или выключен в настройках панели. В результатах поиска появилась возможность показа путей для файлов и каталогов при клике с нажатой клавишей Ctrl.
  • Для ярлыков на рабочем столе увеличено количество показываемых символов в имени файла. В файловом менеджере на странице Computer добавлен показ сторонних приложений.
  • Добавлена возможность быстрого восстановления перемещённого к корзину файла через нажатие Ctrl+Z.
  • В формах ввода пароля добавлена индикация надёжности пароля.
  • В конфигуратор добавлена опция "Resize Desktop" для раскрытия рабочего стола на весь экран в окружениях с низким разрешением. Добавлены расширенные настройки метода ввода. Реализован режим автоматической установки обновлений после завершения их загрузки. Добавлена поддержка биометрической аутентификации.
  • В приложении для работы с камерой добавлена возможность изменения экспозиции и фильтров, обеспечено пропорциональное растягивание фотографий при предпросмотре.
  • В интерфейс для работы с дисками добавлены режимы быстрой, безопасности и настраиваемой очистки диска. Обеспечено автоматическое монтирование разделов.
  • Пакеты с ядром Linux обновлены до выпусков 5.10.83 (LTS) и 5.15.6.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2022...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20.3, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 21.10 с рабочим столом Deepin
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20, развивающего собственное графическое окружение
  5. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.6.2
  6. OpenNews: Джошуа Стробл ушёл из проекта Solus и будет отдельно развивать рабочий стол Budgie
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56533-deepin
Ключевые слова: deepin
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Chromium (ok), 18:05, 18/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:19, 18/01/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.2, Rev (?), 18:07, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Состоялся релиз дистрибутива Deepin 20.4, основанного на пакетной базе Debian 10

    Кому придёт в голову юзать такое старьё, если уже полгода вышел Debian 11, и актуальная версия уже 11.2?
    И это не считая того, что в самом Дебиане всё старое.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:37, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мутный дистр с китайскими корнями:
    1.: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51479
    2.: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55394
    3.: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54515
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:45, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Берёшь убунту dde или бомжару dde, ну или ещё какой дистр с прикрученным dee, и не ноешь
     

  • 1.3, VZ (??), 18:17, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего нового в управлении, классический стол.  
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 19:21, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не свинцовый стул или табуретка и на том спасибо. в моде давно минимализм с жором в гигобайтах
     

  • 1.5, Аноним (5), 18:20, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новые редакции DDE просто ужасны. Как они вообще к этому только пришли... был нормальный вижуал - что их не устраивало в 15.8, что они так кардинально все поменяли?
     
  • 1.6, VZ (??), 18:23, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А иконки в SVG?
     
  • 1.7, user90 (?), 18:27, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Desktop Environment

    Б-же, да кому это нужно? У кого руки из жеппы? Просто берешь WM и ..
    Текущему конфигу фиг знает сколько времени - как устраивал раньше, так и сейчас устраивает, и ложу я болт на то, чего там эти смузихлебы изобретают :)
    Единственный косячок возник после обновления firefox-esr, фиксится в пару строк кода!

     
     
  • 2.9, виндотролль (ok), 18:32, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Просто берешь WM и ..

    ой как интересно!

    > Текущему конфигу фиг знает сколько времени

    восхитительно!

    > как устраивал раньше, так и сейчас устраивает, и ложу я болт на то, чего там эти смузихлебы изобретают :)

    поддерживаю!

    > Единственный косячок возник после обновления firefox-esr

    о, нет! неужели?

    > фиксится в пару строк кода!

    как всегда, на высоте, так держать!

    Спасибо, что своевременно информуруешь нас о своем локалхосте! Очень актуально и интересно!

     
     
  • 3.11, user90 (?), 18:38, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Валерьяночки выпей. Сабж чо, не сервера что ли ставиццо?)))
     

  • 1.15, Смузихлёб (?), 19:35, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем? если есть божественный KDE?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:49, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишешь с Окон?
     

  • 1.17, Аноним (17), 19:48, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну может хоть сейчас пердолинг с переключением языка пофиксили? Или по-прежнему нафиг всех кто не англосакс и не китаец?
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 19:51, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что имеете в виду? В смысле русского нет? Так его и в WPS для Linux официально нет. Такие приоритеты.
     

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