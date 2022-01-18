Выпуск дистрибутива Deepin 20.4, развивающего собственное графическое окружение

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|1.2, Rev (?), 18:07, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Состоялся релиз дистрибутива Deepin 20.4, основанного на пакетной базе Debian 10
Кому придёт в голову юзать такое старьё, если уже полгода вышел Debian 11, и актуальная версия уже 11.2?
И это не считая того, что в самом Дебиане всё старое.
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|2.16, Аноним (16), 19:45, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Берёшь убунту dde или бомжару dde, ну или ещё какой дистр с прикрученным dee, и не ноешь
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|2.14, Аноним (14), 19:21, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не свинцовый стул или табуретка и на том спасибо. в моде давно минимализм с жором в гигобайтах
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|1.5, Аноним (5), 18:20, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новые редакции DDE просто ужасны. Как они вообще к этому только пришли... был нормальный вижуал - что их не устраивало в 15.8, что они так кардинально все поменяли?
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|1.7, user90 (?), 18:27, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Desktop Environment
Б-же, да кому это нужно? У кого руки из жеппы? Просто берешь WM и ..
Текущему конфигу фиг знает сколько времени - как устраивал раньше, так и сейчас устраивает, и ложу я болт на то, чего там эти смузихлебы изобретают :)
Единственный косячок возник после обновления firefox-esr, фиксится в пару строк кода!
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|2.9, виндотролль (ok), 18:32, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Просто берешь WM и ..
ой как интересно!
> Текущему конфигу фиг знает сколько времени
восхитительно!
> как устраивал раньше, так и сейчас устраивает, и ложу я болт на то, чего там эти смузихлебы изобретают :)
поддерживаю!
> Единственный косячок возник после обновления firefox-esr
о, нет! неужели?
> фиксится в пару строк кода!
как всегда, на высоте, так держать!
Спасибо, что своевременно информуруешь нас о своем локалхосте! Очень актуально и интересно!
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|1.17, Аноним (17), 19:48, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну может хоть сейчас пердолинг с переключением языка пофиксили? Или по-прежнему нафиг всех кто не англосакс и не китаец?
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|2.19, Аноним (18), 19:51, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что имеете в виду? В смысле русского нет? Так его и в WPS для Linux официально нет. Такие приоритеты.
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