Выпуск дистрибутива Deepin 20.4, развивающего собственное графическое окружение

Состоялся релиз дистрибутива Deepin 20.4, основанного на пакетной базе Debian 10, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3 ГБ (amd64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: В инсталляторе изменено соглашение о конфиденциальности ("Privacy Policy") и оптимизирована логика создания дисковых разделов (при наличии раздела EFI, новый раздел для EFI не создаётся).

Браузер переведён с движка Chromium 83 на Chromium 93. Добавлена поддержка группировки вкладок, коллекций, быстрого поиска во вкладках и обмена ссылками.

В System Monitor добавлен новый плагин для мониторинга за параметрами системы, позволяющий более точно отслеживать нагрузку на память и CPU, и выводящий уведомления при превышении заданного порога нагрузки или выявления процессов, потребляющих излишне много ресурсов.

Интерфейс поиска Grand Search теперь может быть включён или выключен в настройках панели. В результатах поиска появилась возможность показа путей для файлов и каталогов при клике с нажатой клавишей Ctrl.

Для ярлыков на рабочем столе увеличено количество показываемых символов в имени файла. В файловом менеджере на странице Computer добавлен показ сторонних приложений.

Добавлена возможность быстрого восстановления перемещённого к корзину файла через нажатие Ctrl+Z.

В формах ввода пароля добавлена индикация надёжности пароля.

В конфигуратор добавлена опция "Resize Desktop" для раскрытия рабочего стола на весь экран в окружениях с низким разрешением. Добавлены расширенные настройки метода ввода. Реализован режим автоматической установки обновлений после завершения их загрузки. Добавлена поддержка биометрической аутентификации.

В приложении для работы с камерой добавлена возможность изменения экспозиции и фильтров, обеспечено пропорциональное растягивание фотографий при предпросмотре.

В интерфейс для работы с дисками добавлены режимы быстрой, безопасности и настраиваемой очистки диска. Обеспечено автоматическое монтирование разделов.

Пакеты с ядром Linux обновлены до выпусков 5.10.83 (LTS) и 5.15.6.



