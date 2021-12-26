Выпуск рабочего стола Lumina 1.6.2

Опубликован выпуск окружения рабочего стола Lumina 1.6.2, развиваемого после прекращения разработки TrueOS в рамках проекта Trident (десктоп-дистрибутив Void Linux). Компоненты окружения написаны с использованием библиотеки Qt5 (без применения QML). Lumina придерживается классического подхода к организации пользовательского окружения. В состав входит рабочий стол, панель приложений, менеджер сеансов, меню приложений, система настройки параметров окружения, менеджер задач, системный лоток, система виртуальных рабочих столов. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD. В качестве оконного менеджера применяется Fluxbox. В рамках проекта также развивается собственный файловый менеджер Insight, обладающий такими возможностями как поддержка вкладок для одновременной работы с несколькими директориями, накопление ссылок на избранные директории в разделе закладок, наличие встроенного мультимедиа-проигрывателя и просмотрщика фотографий с поддержкой слайдшоу, средствами для управления снапшотами ZFS, поддержкой подключения внешних плагинов-обработчиков. Среди изменений в новом выпуске: Отключена утилита Lumina-checkpass, предназначенная для проверки корректности ввода паролей в таких приложениях, как хранитель экрана. Данная утилита развивается для Lumina 2.0, ещё не готова и в версии 1.6.1 была включена по ошибке.

В файловом менеджере Lumina-FM возвращена опция для открытия выбранного файла с правами root.

Из PC-BSD/TrueOS/Project-Trident перенесён код qsudo, компонента для предоставления графическим приложениям доступа к функциональности sudo для запуска задач с повышенными привилегиями.

Предоставлена возможность настройки пиктограммы панели приложений, по аналогии с пиктограммой стартового меню.

Устранена ошибка, не позволявшая активировать тему оформления окон Fluxbox в Lumina-Config.

Увеличен начальный размер окна Lumina-Config.

Добавлены сборочные скрипты для Fedora, Slackware и Gentoo Linux.



