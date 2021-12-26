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Выпуск рабочего стола Lumina 1.6.2

26.12.2021 23:30

Опубликован выпуск окружения рабочего стола Lumina 1.6.2, развиваемого после прекращения разработки TrueOS в рамках проекта Trident (десктоп-дистрибутив Void Linux). Компоненты окружения написаны с использованием библиотеки Qt5 (без применения QML). Lumina придерживается классического подхода к организации пользовательского окружения. В состав входит рабочий стол, панель приложений, менеджер сеансов, меню приложений, система настройки параметров окружения, менеджер задач, системный лоток, система виртуальных рабочих столов. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

В качестве оконного менеджера применяется Fluxbox. В рамках проекта также развивается собственный файловый менеджер Insight, обладающий такими возможностями как поддержка вкладок для одновременной работы с несколькими директориями, накопление ссылок на избранные директории в разделе закладок, наличие встроенного мультимедиа-проигрывателя и просмотрщика фотографий с поддержкой слайдшоу, средствами для управления снапшотами ZFS, поддержкой подключения внешних плагинов-обработчиков.

Среди изменений в новом выпуске:

  • Отключена утилита Lumina-checkpass, предназначенная для проверки корректности ввода паролей в таких приложениях, как хранитель экрана. Данная утилита развивается для Lumina 2.0, ещё не готова и в версии 1.6.1 была включена по ошибке.
  • В файловом менеджере Lumina-FM возвращена опция для открытия выбранного файла с правами root.
  • Из PC-BSD/TrueOS/Project-Trident перенесён код qsudo, компонента для предоставления графическим приложениям доступа к функциональности sudo для запуска задач с повышенными привилегиями.
  • Предоставлена возможность настройки пиктограммы панели приложений, по аналогии с пиктограммой стартового меню.
  • Устранена ошибка, не позволявшая активировать тему оформления окон Fluxbox в Lumina-Config.
  • Увеличен начальный размер окна Lumina-Config.
  • Добавлены сборочные скрипты для Fedora, Slackware и Gentoo Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://lumina-desktop.org/pos...)
  2. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.6.1
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.1
  4. OpenNews: Первый выпуск ОС Trident на базе Void Linux
  5. OpenNews: Выпуск ОС Trident 19.04 от проекта TrueOS и рабочего стола Lumina 1.5.0
  6. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56415-lumina
Ключевые слова: lumina
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Дмитрий (??), 23:40, 26/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит как LXDE... Зачем столько почти одинаковых DE? Почему бы не сосредоточить средства на едином проекте, а не распыляться переизобретая колесо?

    P.S я знаю поговорку, чтор open source, хочешь - сделай сам, но логика действий всё равно же должна какая-то быть

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:42, 26/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это под БСД. Такая философия.
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:56, 26/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в басне Крылова "Лебедь, щука и рак" 😄
    Каждый тянет в свою сторону, а прогресс, по большому счёту, на месте стоит.
     
  • 2.10, Аноним (10), 01:13, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задаюсь тем же вопросом. Видимо придется самому делать.
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:01, 27/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Trident же щеневмер, кто развивает эту люмину?
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 01:13, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люминаты вероятно?
     

  • 1.5, Михрютка (ok), 00:02, 27/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у каждого настоящего ДЕ есть непременно цели:

    - написать свой файл менеджер
    - написать свой архив менеджер
    - написать свой медиа проигрыватель
    - а то и не один!
    - написать свой текстовый редактор
    - написать свою смотрелку для картинок
    - написать свою обертку для libpoppler^W^W^W"смотрелку для документов"

    то есть все программы, про которые потом любой нормальный пользователь быстренько забудет и установит те, к которым привык.

    ЗОЧЕМ?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:20, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    worker
    xarchiver
    mplayer
    xedit
    feh
    zathura
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:56, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Epiphany aka Gnome Web забыл
     
  • 2.12, Аноним (10), 01:15, 27/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >- написать свою смотрелку для картинок

    Во только клон ACDSee 3.1 под Линукс никто не смог написать.

     

  • 1.6, Bod (??), 00:04, 27/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хм.. Выглядит достаточно годно. lxde, к сожалению, уже почти rip, а lxqt стремительно превращается в жирное ненужно. Дойдут руки - нужно будет попробовать..
     
  • 1.7, Аноним (8), 00:10, 27/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    so bold

    сколько озу жрет?

     
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