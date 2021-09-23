Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.1

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 2.1, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе GNUstep, но пользователи имеют возможность установить WindowMaker, GNOME, Xfce или Lumina. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 743 Мб (x86, amd64). В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7 и впоследствии вобрал в себя многие возможности из веток FreeBSD 9, 10 и 11. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и мета-данных. Установка, удаление и поиск пакетов осуществляется при помощи единой команды mport. Основные изменения: Для сборки задействован LLVM 10.0.1.

Обновлены версии: mport 2.1.4, APR-util 1.6.1, APR 1.7.0, Subversion 1.14.0, file 5.39, sendmail 8.16.1, sqlite3 3.35.5, tzdata 2021a, libarchive 3.5.0, unbound 1.13.0, xz 5.2.5, openmp.

Добавлены драйверы для NetFPGA SUME 4x10Gb Ethernet, JMicron JMB582/JMB585 AHCI, BCM54618SE PHY и Bitron Video AV2010/10 ZigBee USB Stick.

Обновлены драйверы: e1000 (Intel gigabit Ethernet), mlx5, nxge, usb, vxge.

Объявлены устаревшими драйверы ctau (Cronyx Tau) и cx (Cronyx Sigma).

Внесены улучшения в пакетный менеджер mport. Налажен процесс обновления зависимостей во время установки или обновления пакетов. Обеспечено корректное выставление кодировки при извлечении файлов из архивов, содержащих не-ASCII символы в именах файлов. Для проверки целостности элементов plist задействованы хэши sha256.

Обеспечена генерация файла os-release в /var/run.

Из поставки удалён пакет burncd.



