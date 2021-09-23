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Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.1

23.09.2021 23:06

Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 2.1, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе GNUstep, но пользователи имеют возможность установить WindowMaker, GNOME, Xfce или Lumina. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 743 Мб (x86, amd64).

В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7 и впоследствии вобрал в себя многие возможности из веток FreeBSD 9, 10 и 11. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и мета-данных. Установка, удаление и поиск пакетов осуществляется при помощи единой команды mport.

Основные изменения:

  • Для сборки задействован LLVM 10.0.1.
  • Обновлены версии: mport 2.1.4, APR-util 1.6.1, APR 1.7.0, Subversion 1.14.0, file 5.39, sendmail 8.16.1, sqlite3 3.35.5, tzdata 2021a, libarchive 3.5.0, unbound 1.13.0, xz 5.2.5, openmp.
  • Добавлены драйверы для NetFPGA SUME 4x10Gb Ethernet, JMicron JMB582/JMB585 AHCI, BCM54618SE PHY и Bitron Video AV2010/10 ZigBee USB Stick.
  • Обновлены драйверы: e1000 (Intel gigabit Ethernet), mlx5, nxge, usb, vxge.
  • Объявлены устаревшими драйверы ctau (Cronyx Tau) и cx (Cronyx Sigma).
  • Внесены улучшения в пакетный менеджер mport. Налажен процесс обновления зависимостей во время установки или обновления пакетов. Обеспечено корректное выставление кодировки при извлечении файлов из архивов, содержащих не-ASCII символы в именах файлов. Для проверки целостности элементов plist задействованы хэши sha256.
  • Обеспечена генерация файла os-release в /var/run.
  • Из поставки удалён пакет burncd.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.midnightbsd.org/no...)
  2. OpenNews: Сервер проекта MidnightBSD подвергся взлому
  3. OpenNews: Выпуск GhostBSD 21.09.06
  4. OpenNews: Системный менеджер InitWare, форк systemd, портирован для OpenBSD
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива helloSystem 0.5, использующего FreeBSD и напоминающего macOS
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55857-bsd
Ключевые слова: bsd, midnightbsd
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:14, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годно! Нужно больше полноценных ОС!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:17, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Больше мусора это уже помойка.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 23:20, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как вариации блоатварь ядра под соусом системдЫ. Уже и разнообразия особого нет. Один гикс в крайнее время что-то новое привнес и то без нового ядра ему не продохнуть.

    А вот мне фурию жалко и труос. И да, конкуренция нужна, конкуренция важна.

     
     
  • 4.4, Аноним (2), 23:21, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жди Фуксию.
     
     
  • 5.7, Аноним (1), 23:26, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким боком фуксия к фурии отношение имеет?
     
  • 4.10, Аноним (10), 00:12, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DesktopBSD с KDE 3
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:22, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Собственно в мусорке ты и живешь.

    А нормальные люди в нормальных чистых системах. И это одна из них.

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:31, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чистые системы это генту, а в обычных будут все эти gnutlsы с libsoupами и ghostscriptы с cupsами, а то ещё и avahiми с pulseaudioями намазано будет, и тут всё примерно одинаково.
     
     
  • 5.9, Аноним (1), 23:39, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коллега, дженту долго не продержится. Разрабов команды не хватит на нормальное ядро, на поддержку все углубляющихся зондов в прикладное по, да и портажи на питонах. Не дай Патрег до этих питонов добраться смуззибоям!
     

  • 1.6, Аноним (5), 23:23, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Здорово. Хорошая штука. Всё просто, логично и интуитивно понятно.
     
  • 1.11, Qwerty (??), 00:15, 24/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >JMicron JMB582/JMB585 AHCI

    Не прошло и года.
    Хотя постойте, прошло полтора с момента, когда железка вышла в продажу, а драйвер допилили только сейчас.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:26, 24/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фор грейт джастис, эмуляция сата3 работала в ахци и без отдельных дров. Да, ту не мейнстрим. И слава Патрегу! Мы не хотим занять такую долю рынка, чтобы корпораты пришли и продавили https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Embrace,_Extend,_and_Extinguish

    Мы развиваемся поступательно. Эволюционно.

     
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