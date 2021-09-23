Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.1

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Состоялся релиз десктоп-ориентированной операционной системы MidnightBSD 2.1, основанной на FreeBSD с элементами, портированными из DragonFly BSD, OpenBSD и NetBSD. Базовое десктоп-окружение построено на основе GNUstep, но пользователи имеют возможность установить WindowMaker, GNOME, Xfce или Lumina. Для загрузки подготовлен установочный образ размером 743 Мб (x86, amd64).
В отличие от других десктоп-сборок FreeBSD, ОС MidnightBSD изначально развивалась как форк FreeBSD 6.1-beta, который в 2011 году был синхронизирован с кодовой базой FreeBSD 7 и впоследствии вобрал в себя многие возможности из веток FreeBSD 9, 10 и 11. Для управления пакетами в MidnightBSD задействована система mport, которая использует БД SQLite для хранения индексов и мета-данных. Установка, удаление и поиск пакетов осуществляется при помощи единой команды mport.
Основные изменения:
- Для сборки задействован LLVM 10.0.1.
- Обновлены версии: mport 2.1.4,
APR-util 1.6.1,
APR 1.7.0,
Subversion 1.14.0,
file 5.39,
sendmail 8.16.1,
sqlite3 3.35.5,
tzdata 2021a,
libarchive 3.5.0,
unbound 1.13.0,
xz 5.2.5,
openmp.
- Добавлены драйверы для NetFPGA SUME 4x10Gb Ethernet,
JMicron JMB582/JMB585 AHCI, BCM54618SE PHY и Bitron Video AV2010/10 ZigBee USB Stick.
- Обновлены драйверы: e1000 (Intel gigabit Ethernet), mlx5, nxge, usb, vxge.
- Объявлены устаревшими драйверы ctau (Cronyx Tau) и cx (Cronyx Sigma).
- Внесены улучшения в пакетный менеджер mport. Налажен процесс обновления зависимостей во время установки или обновления пакетов. Обеспечено корректное выставление кодировки при извлечении файлов из архивов, содержащих не-ASCII символы в именах файлов.
Для проверки целостности элементов plist задействованы хэши sha256.
- Обеспечена генерация файла os-release в /var/run.
- Из поставки удалён пакет burncd.