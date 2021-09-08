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Выпуск GhostBSD 21.09.06

08.09.2021 17:21

Представлен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 21.09.06, построенного на базе FreeBSD и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.6 ГБ).

В новой версии:

  • Для запуска сервисов возвращено использование классических скриптов rc.d из FreeBSD вместо ранее применявшегося системного менеджера OpenRC.
  • Закрыт доступ к чужим домашним каталогам (теперь используется chmod 700).
  • Решены проблемы с проверкой наличия обновлений.
  • В networkmgr реализовано автоматическое переключение между проводной и беспроводной сетями.
  • Добавлен хранитель экрана xfce4-screensaver
  • Решены проблемы на системах с гибридной графикой (встроенный GPU Intel + дискретная карта NVIDIA).
  • В медиапроигрывателе VLC включен smb-клиент.


  1. Главная ссылка к новости (http://ghostbsd.org/ghostbsd_2...)
  2. OpenNews: Выпуск GhostBSD 21.04.27
  3. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.9
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 130R-20210508
  5. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 6.0
  6. OpenNews: Выпуск NetBSD 9.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55763-ghostbsd
Ключевые слова: ghostbsd
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  • 1.1, Анонимоусш (?), 17:27, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Что? Ни единого коммента?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:30, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нужно немного подождать :)
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 17:32, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в топике ничего про Rust нет, так что обсуждать нечего
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:40, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это же BSD оно не так популярно в 2021 как линукс
     
  • 2.21, Аноним (21), 19:24, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буквально на днях пробовал фряху на своём 10-летнем ноуте, посмотреть что там там за эти 10 лет поменялось.
    Оказывается - ничего. WiFi-карточка как и 10 лет назад заводится ТОЛЬКО через пердолинг в ndisgen, DRM и видео-драйвера на интеловскую встройку всё так же криво притащены из линукса и в итоге иксы люто штормит пропадающими/мигающими текстурами и 15 фпс в любых анимациях.
    Система за пределами виртуалок-серверов и десятка конфигов ещё живых разрабов чисто физически неюзабельна. Нечего тут комментировать.
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:33, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Закрыт доступ к чужим домашним каталогам (теперь используется chmod 700).

    wat-wat-waaaaat?! т.е. он был открыт?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:40, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В линухах как то и сейчас открыт
     
  • 2.10, Аноним (10), 17:45, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо umask 077 жы
     

  • 1.5, Аноним (6), 17:38, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Оно ещё живо? Вообще хороший дистр для десктопа из BSD но лучше NomadBSD
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 18:04, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие киллер фичи у Номада.
     

  • 1.8, Аноним (6), 17:41, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для тех кто помнит frenzy актуальная альтернатива это NomadBSD
     
     
  • 2.14, Кокос (?), 18:44, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помним, скорбим.
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:42, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > zfs, mate, ginstall/python, smb

    эталонное ненужно

     
  • 1.11, pin (??), 18:02, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это OpenRC плох или rc.d лучше?
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:10, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был другой freebsd дистрибутив в котором rc.d был заменен на openrc. На его основе базировплся ghostbsd. разработка того дистрибутива прекратилась, с этим связанно то что ghostbsd вернулся на ванильную rc.d. Сами не потянули.
     

  • 1.13, Gib_adm (ok), 18:14, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как по мне лучшая реализация десктопной BSD в данное время.
     
  • 1.15, Аноним (15), 18:44, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для запуска сервисов возвращено использование классических скриптов rc.d из FreeBSD вместо ранее применявшегося системного менеджера OpenRC.

    Есть где-нибудь пояснения к этому моменту?

     
     
  • 2.17, Аноним (15), 18:46, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, нашёл.
     

  • 1.16, denmatv94 (?), 18:45, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В networkmgr реализовано автоматическое переключение между проводной и беспроводной сетями
    -----------------------------------
    только сейчас?) 😂
     
  • 1.19, Аноним (18), 19:16, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я правильно понимаю, что в данный момент это ванильная фряха с матэ и какими то мелкими правками конфигов?
    Для фряхи есть какой то пакетный менеджер с графическим интерфейсом наподобиеэ синоптика? Я правильно понимаю, что нет ни одного дистрибутива фряхи? Нет ни одного нормального дистрибутива фряхи. Нет не так, нет ни одного дистрибутива фряхи, уровнят удобства дебиана с гномом хотябы? я уже не говорю про пропатчить до уровня кубунты
     
     
  • 2.20, Аноним (15), 19:21, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пакетный менеджер с графическим интерфейсом

    Зачем он нужен? Я про граф. интерфейс, разумеется.

     
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