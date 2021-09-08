Выпуск GhostBSD 21.09.06

2.2 , Аноним ( 2 ), 17:30, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Нужно немного подождать :)

3.3 , Аноним ( 3 ), 17:32, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в топике ничего про Rust нет, так что обсуждать нечего

2.6 , Аноним ( 6 ), 17:40, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это же BSD оно не так популярно в 2021 как линукс

2.21 , Аноним ( 21 ), 19:24, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Буквально на днях пробовал фряху на своём 10-летнем ноуте, посмотреть что там там за эти 10 лет поменялось.

Оказывается - ничего. WiFi-карточка как и 10 лет назад заводится ТОЛЬКО через пердолинг в ndisgen, DRM и видео-драйвера на интеловскую встройку всё так же криво притащены из линукса и в итоге иксы люто штормит пропадающими/мигающими текстурами и 15 фпс в любых анимациях.

Система за пределами виртуалок-серверов и десятка конфигов ещё живых разрабов чисто физически неюзабельна. Нечего тут комментировать.

