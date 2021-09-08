Выпуск GhostBSD 21.09.06

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|2.21, Аноним (21), 19:24, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Буквально на днях пробовал фряху на своём 10-летнем ноуте, посмотреть что там там за эти 10 лет поменялось.
Оказывается - ничего. WiFi-карточка как и 10 лет назад заводится ТОЛЬКО через пердолинг в ndisgen, DRM и видео-драйвера на интеловскую встройку всё так же криво притащены из линукса и в итоге иксы люто штормит пропадающими/мигающими текстурами и 15 фпс в любых анимациях.
Система за пределами виртуалок-серверов и десятка конфигов ещё живых разрабов чисто физически неюзабельна. Нечего тут комментировать.
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|1.4, Аноним (4), 17:33, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Закрыт доступ к чужим домашним каталогам (теперь используется chmod 700).
wat-wat-waaaaat?! т.е. он был открыт?
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|1.5, Аноним (6), 17:38, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Оно ещё живо? Вообще хороший дистр для десктопа из BSD но лучше NomadBSD
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|2.18, Аноним (18), 19:10, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Был другой freebsd дистрибутив в котором rc.d был заменен на openrc. На его основе базировплся ghostbsd. разработка того дистрибутива прекратилась, с этим связанно то что ghostbsd вернулся на ванильную rc.d. Сами не потянули.
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|1.15, Аноним (15), 18:44, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Для запуска сервисов возвращено использование классических скриптов rc.d из FreeBSD вместо ранее применявшегося системного менеджера OpenRC.
Есть где-нибудь пояснения к этому моменту?
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|1.16, denmatv94 (?), 18:45, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В networkmgr реализовано автоматическое переключение между проводной и беспроводной сетями
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только сейчас?) 😂
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|1.19, Аноним (18), 19:16, 08/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я правильно понимаю, что в данный момент это ванильная фряха с матэ и какими то мелкими правками конфигов?
Для фряхи есть какой то пакетный менеджер с графическим интерфейсом наподобиеэ синоптика? Я правильно понимаю, что нет ни одного дистрибутива фряхи? Нет ни одного нормального дистрибутива фряхи. Нет не так, нет ни одного дистрибутива фряхи, уровнят удобства дебиана с гномом хотябы? я уже не говорю про пропатчить до уровня кубунты
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|2.20, Аноним (15), 19:21, 08/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>пакетный менеджер с графическим интерфейсом
Зачем он нужен? Я про граф. интерфейс, разумеется.
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