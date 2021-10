Выпуск рабочего стола Lumina 1.6.1

2.7 , QwertyReg ( ok ), 12:25, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Это СПО. Хочешь лучше - сделай!

3.12 , Аноним ( 2 ), 12:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Это СПО. Хочешь лучше - сделай! Если ты цитируешь правила СПО то хотя бы верно а не отсебятину гони. И к тому же это было совсем неуместно. Я мнение высказал.

4.41 , aname ( ? ), 14:55, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это форк правил СПО

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там все меню конфигурируются легко и непринужденно. Под любой запрос. Не то что в твоем гоме, который пытается быть умнее тебя.

3.20 , Аноним ( 20 ), 13:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И вы удивляетесь почему на Западе принимают COC? Да потому что люди переходят на личные оскорбления при любом удобном случае.

4.27 , Аноним ( 13 ), 13:40, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У гномосеков с кедерастами исторически очень жгучие отношения. Кто где и кого оскорбил?

4.57 , Жорш ( ? ), 16:26, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Cast On Crit?

3.61 , Zampolit ( ok ), 16:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ссылку на инструкцию тогда, а так голословное утверждение

4.67 , Аноним ( 13 ), 16:45, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На инструкцию чего? Как в гоме4000 впилили виндавс10 экран настроек рюшечками? Или ссылку на конф файл люмины?

2.16 , Аноним ( 13 ), 12:36, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >до удобства той же Trinity TDE не дотягивает. Ну оно и не может дотягивать ни до убобства кед, ни до заношенных 3кед.

Оно другое. Оно без лишнего хлама, для тех кому не рюшечки а ехать. А для меня в ней важна ос индепендент. И я надеюсь, что ее сохранят при переходе на линукс.

Таких продуктов, которые не заточены под все эти дбасы, полкиты и прочие системдЫ осталось немного. А эти делали так принципиально, за что им честь, хвала и почитание. В остальном да, няшных гламуров труъ кед в ней нет. Но опять же см выше.

3.21 , Аноним ( 20 ), 13:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ну оно и не может дотягивать ни до убобства кед, ни до заношенных 3кед.

>Оно другое. Оно без лишнего хлама, для тех кому не рюшечки а ехать. Так я не понял Trinity TDE тебе чем не нравятся? Там как раз таки нет bells and whistles, всё строго функционально.

4.29 , Аноним ( 13 ), 13:41, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем что кут3 как бы не жив.

Да и порта под ОС нет.

5.35 , Аноним ( 35 ), 14:22, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так его вроде на Qt4 перетаскивали, не ?

6.36 , Аноним ( 20 ), 14:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Портретирование приостановили. Хотя уже пора на Qt6 портировать.

5.40 , Аноним ( 40 ), 14:55, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чего, собственно, так кардинально не хватает в Qt3?

6.47 , Аноним ( 20 ), 15:26, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На этот вопрос они ответить не смогут, ведь им нужен процесс ради процесса. Больше цифра, значит лучше.

7.65 , Аноним ( 13 ), 16:42, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Могут. Нет закрытия старых дыр. А ресурсов у проекта на допил еще и кьюта конечно же не хватает.

3.22 , Аноним ( 20 ), 13:15, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А для меня в ней важна ос индепендент. Мне вот интересно, есть ли пакетный менеджер который можно использовать ина Linux и на FreeBSD? Пока что я нашел только фронтэтнд OctoPkg. Но не понял используют ли его как основной.

4.33 , Аноним ( 13 ), 13:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты намекаешь на ненужность для нас снапов и прочих флетпаков?

3.25 , Аноним ( 20 ), 13:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Оно другое. Оно без лишнего хлама, для тех кому не рюшечки а ехать. Ты эту Люмию видел хотя бы в виртуалке? Какое оно другое, что ты несешь. Это недоделанный кусок непоятно чего. НУ в новой версии они сделали клон любой другой среды, ну молодцы, чё.

4.33 , Аноним ( 13 ), 13:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты намекаешь на ненужность для нас снапов и прочих флетпаков?

3.25 , Аноним ( 20 ), 13:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Оно другое. Оно без лишнего хлама, для тех кому не рюшечки а ехать. Ты эту Люмию видел хотя бы в виртуалке? Какое оно другое, что ты несешь. Это недоделанный кусок непоятно чего. НУ в новой версии они сделали клон любой другой среды, ну молодцы, чё.

4.32 , Аноним ( 13 ), 13:43, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В виртуалке не видел. Да и видение мое оно не на обоинах и старт меню проявляется, а в коде.

Внутренней архитектуре.

5.37 , Аноним ( 20 ), 14:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты каждый день работая за Люмией будешь чем пользоваться, главным меню, панелью настройки, остальным или будешь оценивать красоту кода? Ох уж мне эти теоретики, которые даже в виртуалке не удосуживаются посмотреть на то о чем судят.

6.64 , Аноним ( 13 ), 16:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я каждый день работаю за мозаикой. А когда мне хочется немного гламуру за баночкой девятой балтийской, я открываю люминь.

И для меня важно, что там не было до миграции на воид никаких механизмов, до которых гипотетически способны дотянуться поржавевшие ручОнки. >будешь чем пользоваться, главным меню, панелью настройки, остальным и А что не так с главным меню? Оно не работает?

Что не так с шикарным конф файлом?