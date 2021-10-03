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Выпуск рабочего стола Lumina 1.6.1

03.10.2021 12:08

После полуторагодового затишья в разработке опубликован выпуск окружения рабочего стола Lumina 1.6.1, развиваемого после прекращения разработки TrueOS в рамках проекта Trident (десктоп-дистрибутив Void Linux). Компоненты окружения написаны с использованием библиотеки Qt5 (без применения QML). Lumina придерживается классического подхода к организации пользовательского окружения. В состав входит рабочий стол, панель приложений, менеджер сеансов, меню приложений, система настройки параметров окружения, менеджер задач, системный лоток, система виртуальных рабочих столов. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

В качестве оконного менеджера применяется Fluxbox. В рамках проекта также развивается собственный файловый менеджер Insight, обладающий такими возможностями как поддержка вкладок для одновременной работы с несколькими директориями, накопление ссылок на избранные директории в разделе закладок, наличие встроенного мультимедиа-проигрывателя и просмотрщика фотографий с поддержкой слайдшоу, средствами для управления снапшотами ZFS, поддержкой подключения внешних плагинов-обработчиков.

Из изменений в новом выпуске отмечается исправление ошибок и включение наработок, связанных с поддержкой тем оформления. В том числе по умолчанию задействована новая тема оформления, разработанная проектом Trident. В число зависимостей включена тема пиктограмм La Capitaine.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lumina-desk...)
  2. OpenNews: Первый выпуск ОС Trident на базе Void Linux
  3. OpenNews: Выпуск ОС Trident 19.06 от проекта TrueOS
  4. OpenNews: Выпуск ОС Trident 19.04 от проекта TrueOS и рабочего стола Lumina 1.5.0
  5. OpenNews: Выпуск рабочего стола Lumina 1.4
  6. OpenNews: Прекращена разработка TrueOS (бывший PC-BSD)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55905-lumina
Ключевые слова: lumina, desktop
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Обсуждение (70) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ХрюХрю (?), 12:13, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И сколько памяти жрет? меньше, чем плазма? ставить не хочется.
     
     
  • 2.4, Alladin (?), 12:24, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Старая lxde точно будет жрать меньше чем плазма или чем современная lxde.
     
     
  • 3.5, Alladin (?), 12:24, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В разы разов.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:18, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот буквально на днях в виртуалке смотрел эту Люмину. Главное меню куцое и не информативное. Панель настроек как таковой нет, несколько настроек в каком то окошечке, остальное в терминале. В общем предыдущая версия ненужна от слова совсем. На этом скриншоте вижу что главное меню тупо скопировали у других сред рабочего стола, что в принципе неплохо. Надо будет посмотреть что там с ФМ. Хотя на мой взгляд до удобства той же Trinity TDE не дотягивает.
     
     
  • 2.7, QwertyReg (ok), 12:25, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это СПО. Хочешь лучше - сделай!
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 12:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Это СПО. Хочешь лучше - сделай!

    Если ты цитируешь правила СПО то хотя бы верно а не отсебятину гони. И к тому же это было совсем неуместно. Я мнение высказал.

     
     
  • 4.41, aname (?), 14:55, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это форк правил СПО
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там все меню конфигурируются легко и непринужденно. Под любой запрос. Не то что в твоем гоме, который пытается быть умнее тебя.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вы удивляетесь почему на Западе принимают COC? Да потому что люди переходят на личные оскорбления при любом удобном случае.
     
     
  • 4.27, Аноним (13), 13:40, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У гномосеков с кедерастами исторически очень жгучие отношения. Кто где и кого оскорбил?
     
  • 4.57, Жорш (?), 16:26, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cast On Crit?
     
  • 3.61, Zampolit (ok), 16:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылку на инструкцию тогда, а так голословное утверждение
     
     
  • 4.67, Аноним (13), 16:45, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На инструкцию чего? Как в гоме4000 впилили виндавс10 экран настроек рюшечками? Или ссылку на конф файл люмины?
     
  • 2.16, Аноним (13), 12:36, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >до удобства той же Trinity TDE не дотягивает.

    Ну оно и не может дотягивать ни до убобства кед, ни до заношенных 3кед.
    Оно другое. Оно без лишнего хлама, для тех кому не рюшечки а ехать. А для меня в ней важна ос индепендент. И я надеюсь, что ее сохранят при переходе на линукс.
    Таких продуктов, которые не заточены под все эти дбасы, полкиты и прочие системдЫ осталось немного. А эти делали так принципиально, за что им честь, хвала и почитание.

    В остальном да, няшных гламуров труъ кед в ней нет. Но опять же см выше.

     
     
  • 3.21, Аноним (20), 13:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну оно и не может дотягивать ни до убобства кед, ни до заношенных 3кед.
    >Оно другое. Оно без лишнего хлама, для тех кому не рюшечки а ехать.

    Так я не понял Trinity TDE тебе чем не нравятся? Там как раз таки нет bells and whistles, всё строго функционально.

     
     
  • 4.29, Аноним (13), 13:41, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что кут3 как бы не жив.
    Да и порта под ОС нет.
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 14:22, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так его вроде на Qt4 перетаскивали, не ?
     
     
  • 6.36, Аноним (20), 14:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Портретирование приостановили. Хотя уже пора на Qt6 портировать.
     
  • 5.40, Аноним (40), 14:55, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего, собственно, так кардинально не хватает в Qt3?
     
     
  • 6.47, Аноним (20), 15:26, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На этот вопрос они ответить не смогут, ведь им нужен процесс ради процесса. Больше цифра, значит лучше.
     
     
  • 7.65, Аноним (13), 16:42, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Могут. Нет закрытия старых дыр. А ресурсов у проекта на допил еще и кьюта конечно же не хватает.
     
     
  • 8.66, Аноним (13), 16:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы они портировали на актуальные версии, я бы лично пользовал Но там у них... текст свёрнут, показать
     
  • 8.70, Anonim (??), 17:24, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И какие же старые дыры остаются не закрыты, по Вашему экспертному анонимному мне... текст свёрнут, показать
     
  • 3.22, Аноним (20), 13:15, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А для меня в ней важна ос индепендент.

    Мне вот интересно, есть ли пакетный менеджер который можно использовать ина Linux и на FreeBSD? Пока что я нашел только фронтэтнд OctoPkg. Но не понял используют ли его как основной.

     
     
  • 4.33, Аноним (13), 13:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты намекаешь на ненужность для нас снапов и прочих флетпаков?
     
  • 3.25, Аноним (20), 13:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Оно другое. Оно без лишнего хлама, для тех кому не рюшечки а ехать.

    Ты эту Люмию видел хотя бы в виртуалке? Какое оно другое, что ты несешь. Это недоделанный кусок непоятно чего. НУ в новой версии они сделали клон любой другой среды, ну молодцы, чё.

     
     
  • 4.32, Аноним (13), 13:43, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В виртуалке не видел. Да и видение мое оно не на обоинах и старт меню проявляется, а в коде.
    Внутренней архитектуре.
     
     
  • 5.37, Аноним (20), 14:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты каждый день работая за Люмией будешь чем пользоваться, главным меню, панелью настройки, остальным или будешь оценивать красоту кода? Ох уж мне эти теоретики, которые даже в виртуалке не удосуживаются посмотреть на то о чем судят.
     
     
  • 6.64, Аноним (13), 16:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я каждый день работаю за мозаикой. А когда мне хочется немного гламуру за баночкой девятой балтийской, я открываю люминь.
    И для меня важно, что там не было до миграции на воид никаких механизмов, до которых гипотетически способны дотянуться поржавевшие ручОнки.

    >будешь чем пользоваться, главным меню, панелью настройки, остальным и

    А что не так с главным меню? Оно не работает?
    Что не так с шикарным конф файлом?

     

  • 1.3, Аноним (2), 12:22, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А ещё я не понимаю что за мода на черный темы? Ночной режим круглые сутки? Или дизайнеры думают что черный это стильно? А ещё везде суют темы с голубыми значками папок. Вы когда-нибудь видели папку голубого цвета? Голубого цвета не только папки но и другие значки.
     
     
  • 2.8, Alladin (?), 12:25, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Никогда не использую белые темы.

     
     
  • 3.14, Аноним (2), 12:32, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи в курсе.
     
     
  • 4.59, Жорш (?), 16:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Белая тема это Aladeen.
     
  • 2.10, Аноним (13), 12:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тех кто сутками проводит перед экраном происходит атрофия зрительного нерва. Что не есть гуд и восстановлению не подлежит. Описывать процесс не буду ибо много букаф и на попеннете это не нужно, скажу только что темная тема на современных матрицах эту побочку несколько сглаживает.
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 12:35, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть разница между переключением со светлой на темную тему. Это типа мода такая, мол смотрите какие мы профессиональные профессионалы. Бесит что в Фотошоп, что в Тридемакс и т.д.
     
     
  • 4.18, QwertyReg (ok), 12:38, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бесит что в Фотошоп,
    > что в Тридемакс и т.д.

    Ловите виндузятника!

     
     
  • 5.23, Аноним (20), 13:17, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, ну у Блендера как раз таки есть серая тем, в этом они преуспели. Но интерфейс Блендера на столько "самобытный" что использовать его это боль. Используют его индюшатники всякие нищие, потому что у индюшатников у которых есть хоть немного денежек, берут нормальные инструменты.
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:41, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я понимаю темную тему в IDE или редакторе. Но кучу времени за компом ты все равно проводишь в браузере, а сайтов которые имеют темные темы хрен да малелько. А тех которын имеют темные темы и не выглядят как говно еще меньше.
     
     
  • 4.30, Аноним (-), 13:42, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расширение Dark Reader. Не благодари.
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Объясняю: голубой у дизайнеров в крови, чёрный потому что любят месить грязь.
     
     
  • 3.63, Аноним (13), 16:33, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты по оттенкам серого предпочитаешь?
     

  • 1.6, Аноним (13), 12:25, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это стоящая новость! Это даже повод обмыть! Годится. А ведь пару дней назад меня убеждали, что проект мертв. И даже ссылки с оф сайта никто не хотел воспринимать сурьезно.
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:27, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Там приложения от Xfce или собственные разработки?
     
     
  • 2.11, Аноним (13), 12:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сектантский гту в наш няшный кьют? Толст ты батенька. На диеду сгочно!
     
  • 2.17, Аноним (2), 12:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему именно из Xcfe, почему не из любой другой СРС?
     
     
  • 3.19, Аноним (9), 12:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что во всяких тайлингах обычно используются приложения Xfce
     
     
  • 4.24, Аноним (20), 13:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А при чем тут тайлинги?
    Не устаю удивляться логике анонимов. Не зря говорят что среди программистов шизофреников полно.
     
  • 4.26, Аноним (-), 13:38, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Во-первых, это не тайлинг. Во-вторых, приложения из XFCE часто используют в других DE/WM просто потому что у них меньше зависимостей. Если ты поставишь что-то из KDE, оно тебе пол-кде притянет зависимостями.
     
  • 4.34, Аноним (13), 13:49, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты разжирел.
     

  • 1.31, Аноним (28), 13:43, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем это, когда есть LxQt.
     
     
  • 2.39, Аноним (20), 14:47, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем LxQt, когда есть TDE.
     
     
  • 3.43, Аноним (9), 15:15, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем есть TDE, если есть i3?
     
     
  • 4.44, Mr Fedor (?), 15:16, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем есть i3, если есть консоль?
     
     
  • 5.45, Mr Fedor (?), 15:16, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем есть консоль, если есть Винда?
     
     
  • 6.46, Черневский Д. А. (?), 15:17, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем есть Винда, если есть ZorinOS?
     
     
  • 7.49, Аноним (20), 15:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ZorinOS, когда есть Q4OS?
     
     
  • 8.50, Черневский Д. А. (?), 15:41, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она подходит для новичков ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.51, Аноним (20), 15:47, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ерунда это склепанная на коленке Поделку от товарища Зорина не посоветую никому... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.52, Спайдермен (?), 15:49, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой дистр хорош для новичков ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.55, Аноним (20), 15:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http exegnulinux net ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.53, Спайдермен (?), 15:51, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это единственная правильная реализация GNU Linux... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.54, Аноним (20), 15:57, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Атём Зорин перелогиньтесь ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.60, Аноним (13), 16:30, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зорина набор пакетов не о чем. Жду ШигоринОС - вот это будет Ъ.
     
     
  • 8.62, Аноним (13), 16:32, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно ее будет назвать ШИГос ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.69, Аноним (13), 16:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заяем богомерзкий и3, когда есть хмонадЪ?!
     
     
  • 6.73, Аноним (40), 19:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем Хмонадъ, когда есть голые Иксы?
     

  • 1.72, Аноним (-), 19:27, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как можно без QML, qt изо всех сил дропает все бросая все силы на поддержку QML, а тут его не используют
     

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