Выпуск рабочего стола Lumina 1.6.1

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|2.4, Alladin (?), 12:24, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Старая lxde точно будет жрать меньше чем плазма или чем современная lxde.
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|1.2, Аноним (2), 12:18, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот буквально на днях в виртуалке смотрел эту Люмину. Главное меню куцое и не информативное. Панель настроек как таковой нет, несколько настроек в каком то окошечке, остальное в терминале. В общем предыдущая версия ненужна от слова совсем. На этом скриншоте вижу что главное меню тупо скопировали у других сред рабочего стола, что в принципе неплохо. Надо будет посмотреть что там с ФМ. Хотя на мой взгляд до удобства той же Trinity TDE не дотягивает.
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|3.12, Аноним (2), 12:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Это СПО. Хочешь лучше - сделай!
Если ты цитируешь правила СПО то хотя бы верно а не отсебятину гони. И к тому же это было совсем неуместно. Я мнение высказал.
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|2.13, Аноним (13), 12:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там все меню конфигурируются легко и непринужденно. Под любой запрос. Не то что в твоем гоме, который пытается быть умнее тебя.
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|3.20, Аноним (20), 13:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И вы удивляетесь почему на Западе принимают COC? Да потому что люди переходят на личные оскорбления при любом удобном случае.
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|4.27, Аноним (13), 13:40, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У гномосеков с кедерастами исторически очень жгучие отношения. Кто где и кого оскорбил?
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|4.67, Аноним (13), 16:45, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На инструкцию чего? Как в гоме4000 впилили виндавс10 экран настроек рюшечками? Или ссылку на конф файл люмины?
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|2.16, Аноним (13), 12:36, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>до удобства той же Trinity TDE не дотягивает.
Ну оно и не может дотягивать ни до убобства кед, ни до заношенных 3кед.
Оно другое. Оно без лишнего хлама, для тех кому не рюшечки а ехать. А для меня в ней важна ос индепендент. И я надеюсь, что ее сохранят при переходе на линукс.
Таких продуктов, которые не заточены под все эти дбасы, полкиты и прочие системдЫ осталось немного. А эти делали так принципиально, за что им честь, хвала и почитание.
В остальном да, няшных гламуров труъ кед в ней нет. Но опять же см выше.
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|3.21, Аноним (20), 13:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну оно и не может дотягивать ни до убобства кед, ни до заношенных 3кед.
>Оно другое. Оно без лишнего хлама, для тех кому не рюшечки а ехать.
Так я не понял Trinity TDE тебе чем не нравятся? Там как раз таки нет bells and whistles, всё строго функционально.
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|6.36, Аноним (20), 14:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Портретирование приостановили. Хотя уже пора на Qt6 портировать.
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|6.47, Аноним (20), 15:26, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На этот вопрос они ответить не смогут, ведь им нужен процесс ради процесса. Больше цифра, значит лучше.
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|7.65, Аноним (13), 16:42, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Могут. Нет закрытия старых дыр. А ресурсов у проекта на допил еще и кьюта конечно же не хватает.
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|8.66, Аноним (13), 16:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Если бы они портировали на актуальные версии, я бы лично пользовал Но там у них... текст свёрнут, показать
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|8.70, Anonim (??), 17:24, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И какие же старые дыры остаются не закрыты, по Вашему экспертному анонимному мне... текст свёрнут, показать
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|3.22, Аноним (20), 13:15, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А для меня в ней важна ос индепендент.
Мне вот интересно, есть ли пакетный менеджер который можно использовать ина Linux и на FreeBSD? Пока что я нашел только фронтэтнд OctoPkg. Но не понял используют ли его как основной.
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|3.25, Аноним (20), 13:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Оно другое. Оно без лишнего хлама, для тех кому не рюшечки а ехать.
Ты эту Люмию видел хотя бы в виртуалке? Какое оно другое, что ты несешь. Это недоделанный кусок непоятно чего. НУ в новой версии они сделали клон любой другой среды, ну молодцы, чё.
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|4.32, Аноним (13), 13:43, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В виртуалке не видел. Да и видение мое оно не на обоинах и старт меню проявляется, а в коде.
Внутренней архитектуре.
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|5.37, Аноним (20), 14:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты каждый день работая за Люмией будешь чем пользоваться, главным меню, панелью настройки, остальным или будешь оценивать красоту кода? Ох уж мне эти теоретики, которые даже в виртуалке не удосуживаются посмотреть на то о чем судят.
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|6.64, Аноним (13), 16:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я каждый день работаю за мозаикой. А когда мне хочется немного гламуру за баночкой девятой балтийской, я открываю люминь.
И для меня важно, что там не было до миграции на воид никаких механизмов, до которых гипотетически способны дотянуться поржавевшие ручОнки.
>будешь чем пользоваться, главным меню, панелью настройки, остальным и
А что не так с главным меню? Оно не работает?
Что не так с шикарным конф файлом?
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|1.3, Аноним (2), 12:22, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А ещё я не понимаю что за мода на черный темы? Ночной режим круглые сутки? Или дизайнеры думают что черный это стильно? А ещё везде суют темы с голубыми значками папок. Вы когда-нибудь видели папку голубого цвета? Голубого цвета не только папки но и другие значки.
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|2.10, Аноним (13), 12:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тех кто сутками проводит перед экраном происходит атрофия зрительного нерва. Что не есть гуд и восстановлению не подлежит. Описывать процесс не буду ибо много букаф и на попеннете это не нужно, скажу только что темная тема на современных матрицах эту побочку несколько сглаживает.
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|3.15, Аноним (2), 12:35, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть разница между переключением со светлой на темную тему. Это типа мода такая, мол смотрите какие мы профессиональные профессионалы. Бесит что в Фотошоп, что в Тридемакс и т.д.
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|5.23, Аноним (20), 13:17, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, ну у Блендера как раз таки есть серая тем, в этом они преуспели. Но интерфейс Блендера на столько "самобытный" что использовать его это боль. Используют его индюшатники всякие нищие, потому что у индюшатников у которых есть хоть немного денежек, берут нормальные инструменты.
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|3.28, Аноним (28), 13:41, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я понимаю темную тему в IDE или редакторе. Но кучу времени за компом ты все равно проводишь в браузере, а сайтов которые имеют темные темы хрен да малелько. А тех которын имеют темные темы и не выглядят как говно еще меньше.
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|2.38, Аноним (38), 14:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Объясняю: голубой у дизайнеров в крови, чёрный потому что любят месить грязь.
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|1.6, Аноним (13), 12:25, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот это стоящая новость! Это даже повод обмыть! Годится. А ведь пару дней назад меня убеждали, что проект мертв. И даже ссылки с оф сайта никто не хотел воспринимать сурьезно.
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|2.11, Аноним (13), 12:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сектантский гту в наш няшный кьют? Толст ты батенька. На диеду сгочно!
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|3.19, Аноним (9), 12:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что во всяких тайлингах обычно используются приложения Xfce
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|4.24, Аноним (20), 13:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А при чем тут тайлинги?
Не устаю удивляться логике анонимов. Не зря говорят что среди программистов шизофреников полно.
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|4.26, Аноним (-), 13:38, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Во-первых, это не тайлинг. Во-вторых, приложения из XFCE часто используют в других DE/WM просто потому что у них меньше зависимостей. Если ты поставишь что-то из KDE, оно тебе пол-кде притянет зависимостями.
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|9.51, Аноним (20), 15:47, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ерунда это склепанная на коленке Поделку от товарища Зорина не посоветую никому... текст свёрнут, показать
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|7.60, Аноним (13), 16:30, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зорина набор пакетов не о чем. Жду ШигоринОС - вот это будет Ъ.
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|1.72, Аноним (-), 19:27, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как можно без QML, qt изо всех сил дропает все бросая все силы на поддержку QML, а тут его не используют
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