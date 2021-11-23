Выпуск дистрибутива Deepin 20.3, развивающего собственное графическое окружение

Состоялся релиз дистрибутива Deepin 20.3, основанного на пакетной базе Debian 10, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3 ГБ (amd64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: Ядро Linux обновлено до выпуска 5.15 с поддержкой 12-поколения процессоров Intel и новым драйвером NTFS.

В менеджере фотографий Album улучшено выделение изображений в пакетном режиме, добавлены новые кнопки для быстрой обработки изображений, реализован предпросмотр, импорт и поиск видео, в строке состояния обеспечен раздельный показ счётчиков изображений и видео.

В утилите для создания скриншотов появилась возможность записи длинных изображений, охватывающих область прокрутки в окне. Встроена возможность использования OCR для извлечения текста из изображения.

В рабочем столе DDE реализован ярлык для вызова функции глобального поиска, в которой также появилась поддержка поиска файлов с разметкой markdown.

В файловом менеджере в режиме просмотра в виде списка добавлена возможность перемещения столбцов для изменения порядка вывода. Предоставлена опция для определения цвета текущей вкладки. Реализовано постоянное отображения в боковой панели примонтированных разделов Samba. Обеспечен быстрый переход к сводной странице при нажатии клавиши Backspace.

В видеопроигрывателе Movie появился интерфейс с информацией о видео, добавлены настройки декодирования и реализована поддержка аппаратного ускорения в ffmpeg на системах с видеокартами NVIDIA.

Добавлены расширенные настройки метода ввода и возможность группировки методов ввода по языкам.

В просмотрщик документов добавлены функции вывода на печать.

В голосовых заметках появилась возможность настройки порядка вывода заметок и добавлены расширенные возможности редактирования текста.

В состав включены игры Lianliankan и Gomoku.

Добавлена поддержка аппаратного декодирования видео с разрешением 2K на системах с GPU AMD Oland.



