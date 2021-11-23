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Выпуск дистрибутива Deepin 20.3, развивающего собственное графическое окружение

23.11.2021 23:16

Состоялся релиз дистрибутива Deepin 20.3, основанного на пакетной базе Debian 10, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 3 ГБ (amd64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.15 с поддержкой 12-поколения процессоров Intel и новым драйвером NTFS.
  • В менеджере фотографий Album улучшено выделение изображений в пакетном режиме, добавлены новые кнопки для быстрой обработки изображений, реализован предпросмотр, импорт и поиск видео, в строке состояния обеспечен раздельный показ счётчиков изображений и видео.
  • В утилите для создания скриншотов появилась возможность записи длинных изображений, охватывающих область прокрутки в окне. Встроена возможность использования OCR для извлечения текста из изображения.
  • В рабочем столе DDE реализован ярлык для вызова функции глобального поиска, в которой также появилась поддержка поиска файлов с разметкой markdown.
  • В файловом менеджере в режиме просмотра в виде списка добавлена возможность перемещения столбцов для изменения порядка вывода. Предоставлена опция для определения цвета текущей вкладки. Реализовано постоянное отображения в боковой панели примонтированных разделов Samba. Обеспечен быстрый переход к сводной странице при нажатии клавиши Backspace.
  • В видеопроигрывателе Movie появился интерфейс с информацией о видео, добавлены настройки декодирования и реализована поддержка аппаратного ускорения в ffmpeg на системах с видеокартами NVIDIA.
  • Добавлены расширенные настройки метода ввода и возможность группировки методов ввода по языкам.
  • В просмотрщик документов добавлены функции вывода на печать.
  • В голосовых заметках появилась возможность настройки порядка вывода заметок и добавлены расширенные возможности редактирования текста.
  • В состав включены игры Lianliankan и Gomoku.
  • Добавлена поддержка аппаратного декодирования видео с разрешением 2K на системах с GPU AMD Oland.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/2021...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20.2, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 20.1, развивающего собственное графическое окружение
  4. OpenNews: Обновление дистрибутива Deepin, развивающего собственное графическое окружение
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 20.04 с рабочим столом Deepin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56219-deepin
Ключевые слова: deepin
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:26, 23/11/2021 [ответить]  
    		• +3 +/
    Китайский дистр... Ага щаз =)
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:29, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Китайский дистр... Ага щаз =)

    китайский ни причём, всё китайское
    там гном3, он китайский?

     
     
  • 3.6, Аноним (1), 23:38, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >всё китайское

    нет

     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 23:40, 23/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что страшнее китайского вируса-вымогателя?
    Китайский АНТИвирус-вымогатель. С непременной майкой-темами и возможностью заказать ГуньЛяньМяоБздяо и Карман Носки Мужчины Порвал Отверстие Исцеление всего за 200 юаней на другой конец планеты и даже зная китайский не могу представить, что это такое.

    Соглашусь с джентельменом выше. Ставить что-то настолько явно китайское в здравом уме и трезвой памяти... Немыслимо!

     

  • 1.2, Аноним (3), 23:28, 23/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Страшная штука, а-ля системде, но молодёжи нравится.
     
  • 1.4, zog (??), 23:31, 23/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Пробовал, не понравилось. У азиатов всегда туго с инновациями, хотя интеллектом их бог не обидел.
     
  • 1.5, helgi (??), 23:31, 23/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    В принципе, неплохо. Как-то все сильно скруглено, но может на любителя.
    Кто-то подскажет где тут возвращаемый err подевался:
    https://github.com/linuxdeepin/go-lib/blob/master/graphic/new.go#L39
     
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