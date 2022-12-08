Выпуск дистрибутива Deepin 20.8, развивающего собственное графическое окружение

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 20.8, основанного на пакетной базе Debian 10, но развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE) и около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект. Дистрибутив поддерживает русский язык. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочного iso-образа 4 ГБ (amd64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: Добавлено новое приложение "Deepin Home", в котором собраны ссылки на полезные информационные ресурсы о дистрибутиве, такие как дискуссионные площадки, wiki, GitHub, новости, социальные сети и документация. В будущем планируется предоставить возможность отправки пожеланий, отзывов и отчётов о проблемах.

В менеджере установки приложений ускорено открытие Wine-приложений после установки за счёт распаковки во время загрузки. Оптимизированы визуальные эффекты на страницах "Updates" и "Manage". Предоставлена возможность копирования и вставки комментариев на странице с информацией о программе. Оптимизировано отображение при уменьшении окна до минимального размера.

В файловом менеджере предоставлена возможность сохранения файлов на диск как изображений, в контекстное меню добавлены кнопки для переименования и форматирования внешних накопителей, реализован интерфейс для выбора изображений для хранителя экрана.

Библиотека Qt обновлена до версии 5.15.6, а ядро Linux до версии 5.15.77.

Добавлены новые пакеты с драйверами nvidia-driver-510, nvidia-graphics-drivers-470, nvidia-graphics-drivers-390.



