Китай намерен перевести госучреждения и госпредприятия на Linux и ПК местных производителей

2.6 , Аноним ( 8 ), 20:41, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У них всё ещё мипс, как и в 2001. Последнее время для его нынешней версии поддержку добавили в примерно во весь опенсорс стек, прогресс действительно большой и теперь это реальная альтернатива.

3.9 , Michael Shigorin ( ok ), 20:43, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У них полтора мипса (mips64el в виде loongson и форк в виде loongarch), сколько-то армов (64/32), x86 и что-то своё уровня IoT.

4.21 , Аноним ( 21 ), 21:06, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У них вроде какой-то собственный x86 был, интересно чем там дело закончилось.

5.32 , lucentcode ( ok ), 21:48, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы про Zhaoxin? Они лицензировали архитектуру у VIA Technologies, а дальше стали её развивать самостоятельно. И вроде даже что-то у них стало получаться, Zhaoxin далеко не AMD/Intel, но куда лучше того, что предлагал VIA. Вполне себе живая компашка: процики штампует, в том числе для промышленных/встраиваемых компьютеров.

4.22 , rm_ ( ok ), 21:18, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, Loongson уже всё.

3.14 , Fracta1L ( ok ), 20:54, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надо брать пример с индийцев и пилить RISC-V, за ним будущее

4.25 , Аноним ( 23 ), 21:25, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > пример с индийцев Те вечно что-то пилят... А результат - кастовая система как была, так и осталась. И преклонение перед британскими колонизаторами.

5.29 , BrainFucker ( ok ), 21:35, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > А результат - кастовая система как была, так и осталась. Она везде есть.

5.31 , VladSh ( ? ), 21:47, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линейка продуктов Lotus стагнировала у IBM очень долго (активная фаза стагнации - последние 8 лет). Так вот её выкупила индийская контора HCL. Мажорные версии теперь выпускают раз в год-полтора, и в каждой новой версии толковых разработок больше, чем на 8 лет у IBM. Так что всё по разному.

4.33 , lucentcode ( ok ), 21:51, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – RISC-V пилят компании из разных стран, в том числе как минимум две из США. Есть компашка из ЕС, что тоже пилит что-то на этой архитектуре. Ну и компания Yadro из РФ вполне себе пилит что-то на этой архитектуре. Так что не одни индусы оценили эту архитектуру. За ней будущее. Но, не близкое, а скорей в средней и дальней перспективе. А пока и из x86 с ARM ещё не всё выжали, вполне себе рабочие лошадки.