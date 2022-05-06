Китай намерен перевести госучреждения и госпредприятия на Linux и ПК местных производителей

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|2.15, Аноним (15), 20:58, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Куда смешнее про местный читать. У китая от полного цикла производства CPU есть максимум процентов 15, да и те «по оптимистичным прикидкам». Все остальное — от материалов, до чертежей и компонентов — приходится покупать по всему миру. Попил-распил уровня эльбрсов чуется в этом. И это очень хорошо. Чем больше коммунист украдёт, тем меньше ресурсов останется пакостить.
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|3.19, Fracta1L (ok), 21:03, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Сегодня приходится, а послезавтра не придётся. Пекин не сразу строился.
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|3.41, Аноним (41), 22:12, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вата скажет что Loongson разрабатывают Академией наук Китая и производят в Китае. Но это всё вранье, разумные люди это понимают.
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|2.16, Аноним (15), 21:00, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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США — был, есть и остаётся основным торговым партнёром китая. Торговля в полном порядке. А что там китайские функционеры пилят к торговле отношения не имеет.
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|3.24, Аноним (23), 21:22, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> США — был, есть и остаётся основным торговым партнёром китая
Покупать китайские товары за напечатанные зелёные фантики - много ума не надо.
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|4.37, Songo (ok), 22:02, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Делать "Китайские" товары по технологиям "загнивающего" запада, много ума не надо.
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|1.3, Аноним (3), 20:33, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Подготовка к окончательному решению тайваньского, гонконгского, тибетского и уйгурского вопросов?
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|1.4, Аноним (4), 20:34, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О как раз на Ютубе смотрю лекцию Б.Виногродского.
Не смотря на любовь китайских копировать чужое без стеснения, заморочились и чуть ли не единственные в мире, лицензировали Линукс дистрибутив как Юникс.
Также практично подходят к разработке среди рабочего стола. Не вспомню названия, но две штуки сделали точно. И обе могут выглядеть акт Win, or аки Mac.
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|2.13, Fracta1L (ok), 20:53, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> заморочились и чуть ли не единственные в мире, лицензировали Линукс дистрибутив как Юникс
А в чём смысл этого заморачивания?
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|1.5, Аноним (5), 20:36, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> По данным издания Bloomberg Китай намерен в течение двух лет прекратить использование в госучреждениях и государственных предприятиях компьютеры и операционные системы иностранных компаний.
Я это читаю с 2005 года минимум практически каждый год. Уже с десяток собственных архитектур сменилось. Они быстрее коммунизм построят, чем полный Linux.
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|2.6, Аноним (8), 20:41, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них всё ещё мипс, как и в 2001. Последнее время для его нынешней версии поддержку добавили в примерно во весь опенсорс стек, прогресс действительно большой и теперь это реальная альтернатива.
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|3.9, Michael Shigorin (ok), 20:43, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них полтора мипса (mips64el в виде loongson и форк в виде loongarch), сколько-то армов (64/32), x86 и что-то своё уровня IoT.
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|4.21, Аноним (21), 21:06, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них вроде какой-то собственный x86 был, интересно чем там дело закончилось.
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|5.32, lucentcode (ok), 21:48, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы про Zhaoxin? Они лицензировали архитектуру у VIA Technologies, а дальше стали её развивать самостоятельно. И вроде даже что-то у них стало получаться, Zhaoxin далеко не AMD/Intel, но куда лучше того, что предлагал VIA. Вполне себе живая компашка: процики штампует, в том числе для промышленных/встраиваемых компьютеров.
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|4.25, Аноним (23), 21:25, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> пример с индийцев
Те вечно что-то пилят... А результат - кастовая система как была, так и осталась. И преклонение перед британскими колонизаторами.
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|5.31, VladSh (?), 21:47, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линейка продуктов Lotus стагнировала у IBM очень долго (активная фаза стагнации - последние 8 лет). Так вот её выкупила индийская контора HCL. Мажорные версии теперь выпускают раз в год-полтора, и в каждой новой версии толковых разработок больше, чем на 8 лет у IBM. Так что всё по разному.
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|4.33, lucentcode (ok), 21:51, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RISC-V пилят компании из разных стран, в том числе как минимум две из США. Есть компашка из ЕС, что тоже пилит что-то на этой архитектуре. Ну и компания Yadro из РФ вполне себе пилит что-то на этой архитектуре. Так что не одни индусы оценили эту архитектуру. За ней будущее. Но, не близкое, а скорей в средней и дальней перспективе. А пока и из x86 с ARM ещё не всё выжали, вполне себе рабочие лошадки.
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|1.11, Аноним (11), 20:51, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Странно, а почему же многие стали отказываться от Windows?
Не представляю, как сейчас пляшут с бубном чтобы отключить всё что лишнее (не относящиеся к самой сути ОС).
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|2.17, Аноним (5), 21:00, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Странно, а почему же многие стали отказываться от Windows?
Это тоже не впервой. Помнится, в конце 90-х начале 2000-х такие же настроения были. Тот же Corel выпустил Corel Linux и Corel Draw для Linux. А потом у Corel внезапно начались финансовые проблемы, а потом откуда-то вылез Microsoft и заключил с Corel сделку, и проблемы у них поутихли. Под разными предлогами и остальные разбежались, до следующего "года Linux на десктопах".
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|3.18, Fracta1L (ok), 21:02, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А потом у Corel внезапно начались финансовые проблемы, а потом откуда-то вылез Microsoft и заключил с Corel сделку, и проблемы у них поутихли
Удивительное стечение обстоятельств! Бывает же
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|3.26, Аноним (23), 21:27, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а потом откуда-то вылез Microsoft
И так десятки компаний, которые потеряли свой бизнес, как только начинали сотрудничать с MS.
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|4.34, Аноним (-), 21:54, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Nero Linux тоже Гейтс с Баллмером закопали? Качество тогдашних Brasero и K3B я прекрасно помню
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|2.20, Аноним (20), 21:05, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мировой гарант в некотором лице начал здороваться с невидимыми персонами
Не до шуток
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|2.38, Аноним (38), 22:02, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже вряд ли.
Сегодня в 16 часов китайская авиация совершила облет к юго-западу и к югу от острова. В составе группы самолетов было по шесть истребителей J-11 и J-16, два бомбардировщика H-6, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и пара противолодочных самолетов Y-8.
Они были в рабочей зоне ПВО Тайваня.
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|2.49, Аноним (49), 22:32, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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UOS, Deepin - на базе Debian. Ещё EulerOS от Huawei есть, на базе CentOS.
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|1.30, Alexey Tor 34 (?), 21:36, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Предполагается, что инициатива потребует замены как минимум 50 миллионов компьютеров иностранных брендов, которые предписано заменить на оборудование китайских производителей.
Ну вот азиаты понимают что спец-службы СЛЕДЯТ за китаем. в том числе через бекдоры. понимают. И хотят заблочить дыру.
А вот в Великой РФ (великая энергетическая сверх-держава) этого не понимают.
То есть "не понимают". Так и живем.
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|2.40, Аноним (41), 22:05, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любой разумный человек понимает что демократическая страна не будет ставить никакие бэкдоры чтобы следить за своими и чужими гражданами. Такими вещами занимаются только тоталитарные страны вроде Мордора, Китая, Ирана и КНДР.
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|3.44, Аноним (44), 22:27, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что, и даже по спутнику в час Х ничего в чипах не отключат (как в Южной Осетии в 2008-м)?!..
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|2.46, Аноним (46), 22:30, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Милов аккурат намедни выдал видео о стратегическом видении отношений с Китаем.
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|1.35, Аноним (41), 21:57, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вместо того чтобы использовать высококачественные американские операционные системы и компьютеры эти распильщики будут устанавливать китайские подделки. Позор. Соболезную китайцам.
Хорошо что у нас в школах и МФЦ устанавливают компьютеры Apple с операционной системой Windows. Не устанавливать же коррупционный и никому не нужный эльбрус.
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|2.36, Аноним (41), 22:00, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>компьютеры Apple с операционной системой Windows
А то что за стоимость такого набора можно 1-2 компьютера на эльбрус купить это жалкие отговорки. Качество превыше всего.
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|1.43, Аноним (43), 22:24, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Без замены процессоров, какая-то бессмыссленная замена ПК получается. Т.е. по сути ничего не меняется, но совершенно понапрасну выбрасываются совершенно нормальные ПК.
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|1.45, Смузихлёб (ok), 22:29, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не ради троллинга, а ради практического интереса. Где и почём можно купить Эльбрусы обычному физлицу? Может кто подкинет контакт?
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|1.47, Аноним (44), 22:30, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Читал, радовался... и тут:
> предписание не будет распространяться на труднозаменяемые компоненты, такие как процессоры
Это звучит как: "Мы будем ездить только на отечественных авто! Правда.. с иностранной электроникой, двигателем и колёсами".
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|1.50, Устин (ok), 22:42, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кажется я знаю, где наше государство сможет купить себе большое количество б/у ПК, не боясь санкций)
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|2.52, Аноним (43), 22:48, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно как метод обхода ограничений на экспорт в Россию это и было задумано.
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