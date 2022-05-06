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Китай намерен перевести госучреждения и госпредприятия на Linux и ПК местных производителей

06.05.2022 19:59

По данным издания Bloomberg Китай намерен в течение двух лет прекратить использование в госучреждениях и государственных предприятиях компьютеры и операционные системы иностранных компаний. Предполагается, что инициатива потребует замены как минимум 50 миллионов компьютеров иностранных брендов, которые предписано заменить на оборудование китайских производителей.

По предварительным данным предписание не будет распространяться на труднозаменяемые компоненты, такие как процессоры. Несмотря на развитие в Китае собственных чипов, большинство китайских производителей продолжает использовать в ПК процессоры Intel и AMD. Программное обеспечение Microsoft рекомендовано заменить на разработанные китайскими производителями решения на базе Linux.

После появления информации об инициативе китайского правительства акции компаний HP и Dell, занимающих значительную долю китайского рынка, упали примерно на 2.5%. В то время как акции китайских производителей, таких как Lenovo, Inspur, Kingsoft и Standard Software наоборот выросли в цене.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.bloomberg.com/news...)
  2. OpenNews: Компания Huawei передала дистрибутив openEuler некоммерческой организации Open Atom
  3. OpenNews: Опубликован JingOS 1.2, дистрибутив для планшетных ПК
  4. OpenNews: Опубликована 58 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  5. OpenNews: Компания Alibaba открыла наработки, связанные с RISC-V процессорами XuanTie
  6. OpenNews: В Китае разработан открытый RISC-V процессор XiangShan, конкурирующий с ARM Cortex-A76
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57146-cpu
Ключевые слова: cpu, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:21, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Неместный ПК в Китае... Смешно, да.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:58, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Куда смешнее про местный читать. У китая от полного цикла производства CPU есть максимум процентов 15, да и те «по оптимистичным прикидкам». Все остальное — от материалов, до чертежей и компонентов — приходится покупать по всему миру. Попил-распил уровня эльбрсов чуется в этом. И это очень хорошо. Чем больше коммунист украдёт, тем меньше ресурсов останется пакостить.
     
     
  • 3.19, Fracta1L (ok), 21:03, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Сегодня приходится, а послезавтра не придётся. Пекин не сразу строился.


     
  • 3.23, Аноним (23), 21:20, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > процентов 15

    сам придумал или подсказал кто?

     
  • 3.41, Аноним (41), 22:12, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вата скажет что Loongson разрабатывают Академией наук Китая и производят в Китае. Но это всё вранье, разумные люди это понимают.
     

  • 1.2, А где же каменты (?), 20:26, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    США всегда показывал себя надежным партнёром , не понимаю , что случилось :/
     
     
  • 2.7, Michael Shigorin (ok), 20:41, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    показывать != быть
     
  • 2.12, Fracta1L (ok), 20:52, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Теперь даже показывать не получается)
     
  • 2.16, Аноним (15), 21:00, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    США — был, есть и остаётся основным торговым партнёром китая. Торговля в полном порядке. А что там китайские функционеры пилят к торговле отношения не имеет.
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 21:22, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > США — был, есть и остаётся основным торговым партнёром китая

    Покупать китайские товары за напечатанные зелёные фантики - много ума не надо.

     
     
  • 4.37, Songo (ok), 22:02, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Делать "Китайские" товары по технологиям "загнивающего" запада, много ума не надо.
     
     
  • 5.48, Placeholder (ok), 22:32, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто проценты за спижженный порох, бумагу, фарфор и пр
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:33, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Подготовка к окончательному решению тайваньского, гонконгского, тибетского и уйгурского вопросов?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:42, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пора возвращаться в родную гавань.
     
  • 2.10, Admino (ok), 20:47, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И американского.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:34, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О как раз на Ютубе смотрю лекцию Б.Виногродского.
    Не смотря на любовь китайских копировать чужое без стеснения, заморочились и чуть ли не единственные в мире, лицензировали Линукс дистрибутив как Юникс.
    Также практично подходят к разработке среди рабочего стола. Не вспомню названия, но две штуки сделали точно. И обе могут выглядеть акт Win, or аки Mac.
     
     
  • 2.13, Fracta1L (ok), 20:53, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > заморочились и чуть ли не единственные в мире, лицензировали Линукс дистрибутив как Юникс

    А в чём смысл этого заморачивания?

     

  • 1.5, Аноним (5), 20:36, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По данным издания Bloomberg Китай намерен в течение двух лет прекратить использование в госучреждениях и государственных предприятиях компьютеры и операционные системы иностранных компаний.

    Я это читаю с 2005 года минимум практически каждый год. Уже с десяток собственных архитектур сменилось. Они быстрее коммунизм построят, чем полный Linux.

     
     
  • 2.6, Аноним (8), 20:41, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них всё ещё мипс, как и в 2001. Последнее время для его нынешней версии поддержку добавили в примерно во весь опенсорс стек, прогресс действительно большой и теперь это реальная альтернатива.
     
     
  • 3.9, Michael Shigorin (ok), 20:43, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них полтора мипса (mips64el в виде loongson и форк в виде loongarch), сколько-то армов (64/32), x86 и что-то своё уровня IoT.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 21:06, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них вроде какой-то собственный x86 был, интересно чем там дело закончилось.
     
     
  • 5.32, lucentcode (ok), 21:48, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы про Zhaoxin? Они лицензировали архитектуру у VIA Technologies, а дальше стали её развивать самостоятельно. И вроде даже что-то у них стало получаться, Zhaoxin далеко не AMD/Intel, но куда лучше того, что предлагал VIA. Вполне себе живая компашка: процики штампует, в том числе для промышленных/встраиваемых компьютеров.
     
  • 4.22, rm_ (ok), 21:18, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, Loongson уже всё.
     
  • 3.14, Fracta1L (ok), 20:54, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо брать пример с индийцев и пилить RISC-V, за ним будущее
     
     
  • 4.25, Аноним (23), 21:25, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > пример с индийцев

    Те вечно что-то пилят... А результат - кастовая система как была, так и осталась. И преклонение перед британскими колонизаторами.

     
     
  • 5.29, BrainFucker (ok), 21:35, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А результат - кастовая система как была, так и осталась.

    Она везде есть.

     
  • 5.31, VladSh (?), 21:47, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линейка продуктов Lotus стагнировала у IBM очень долго (активная фаза стагнации - последние 8 лет). Так вот её выкупила индийская контора HCL. Мажорные версии теперь выпускают раз в год-полтора, и в каждой новой версии толковых разработок больше, чем на 8 лет у IBM. Так что всё по разному.
     
  • 4.33, lucentcode (ok), 21:51, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RISC-V пилят компании из разных стран, в том числе как минимум две из США. Есть компашка из ЕС, что тоже пилит что-то на этой архитектуре. Ну и компания Yadro из РФ вполне себе пилит что-то на этой архитектуре. Так что не одни индусы оценили эту архитектуру. За ней будущее. Но, не близкое, а скорей в средней и дальней перспективе. А пока и из x86 с ARM ещё не всё выжали, вполне себе рабочие лошадки.
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:51, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, а почему же многие стали отказываться от Windows?
    Не представляю, как сейчас пляшут с бубном чтобы отключить всё что лишнее (не относящиеся к самой сути ОС).
     
     
  • 2.17, Аноним (5), 21:00, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Странно, а почему же многие стали отказываться от Windows?

    Это тоже не впервой. Помнится, в конце 90-х начале 2000-х такие же настроения были. Тот же Corel выпустил Corel Linux и Corel Draw для Linux. А потом у Corel внезапно начались финансовые проблемы, а потом откуда-то вылез Microsoft и заключил с Corel сделку, и проблемы у них поутихли. Под разными предлогами и остальные разбежались, до следующего "года Linux на десктопах".

     
     
  • 3.18, Fracta1L (ok), 21:02, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А потом у Corel внезапно начались финансовые проблемы, а потом откуда-то вылез Microsoft и заключил с Corel сделку, и проблемы у них поутихли

    Удивительное стечение обстоятельств! Бывает же

     
  • 3.26, Аноним (23), 21:27, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а потом откуда-то вылез Microsoft

    И так десятки компаний, которые потеряли свой бизнес, как только начинали сотрудничать с MS.

     
     
  • 4.34, Аноним (-), 21:54, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Nero Linux тоже Гейтс с Баллмером закопали? Качество тогдашних Brasero и K3B я прекрасно помню
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:05, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мировой гарант в некотором лице начал здороваться с невидимыми персонами
    Не до шуток
     

  • 1.27, BrainFucker (ok), 21:33, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередное последнее китайское предупреждение. Они уже который год грозятся...
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 22:02, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже вряд ли.

    Сегодня в 16 часов китайская авиация совершила облет к юго-западу и к югу от острова. В составе группы самолетов было по шесть истребителей J-11 и J-16, два бомбардировщика H-6, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и пара противолодочных самолетов Y-8.

    Они были в рабочей зоне ПВО Тайваня.

     

  • 1.28, Аноним (28), 21:34, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто знает, в Китае один гослинукс или зоопарк, как у нас?
     
     
  • 2.39, Аноним (38), 22:04, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    你为什么要知道，混蛋
     
  • 2.49, Аноним (49), 22:32, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UOS, Deepin - на базе Debian. Ещё EulerOS от Huawei есть, на базе CentOS.
     

  • 1.30, Alexey Tor 34 (?), 21:36, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Предполагается, что инициатива потребует замены как минимум 50 миллионов компьютеров иностранных брендов, которые предписано заменить на оборудование китайских производителей.

    Ну вот азиаты понимают что спец-службы СЛЕДЯТ за китаем. в том числе через бекдоры. понимают. И хотят заблочить дыру.

    А вот в Великой РФ (великая энергетическая сверх-держава) этого не понимают.

    То есть "не понимают". Так и живем.

     
     
  • 2.40, Аноним (41), 22:05, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой разумный человек понимает что демократическая страна не будет ставить никакие бэкдоры чтобы следить за своими и чужими гражданами. Такими вещами занимаются только тоталитарные страны вроде Мордора, Китая, Ирана и КНДР.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 22:27, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, и даже по спутнику в час Х ничего в чипах не отключат (как в Южной Осетии в 2008-м)?!..
     
  • 2.46, Аноним (46), 22:30, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Милов аккурат намедни выдал видео о стратегическом видении отношений с Китаем.
     

  • 1.35, Аноним (41), 21:57, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вместо того чтобы использовать высококачественные американские операционные системы и компьютеры эти распильщики будут устанавливать китайские подделки. Позор. Соболезную китайцам.

    Хорошо что у нас в школах и МФЦ устанавливают компьютеры Apple с операционной системой Windows. Не устанавливать же коррупционный и никому не нужный эльбрус.

     
     
  • 2.36, Аноним (41), 22:00, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >компьютеры Apple с операционной системой Windows

    А то что за стоимость такого набора можно 1-2 компьютера на эльбрус купить это жалкие отговорки. Качество превыше всего.

     
     
  • 3.51, Аноним (-), 22:43, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот.
     

  • 1.42, village_coder (ok), 22:17, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять?
     
  • 1.43, Аноним (43), 22:24, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Без замены процессоров, какая-то бессмыссленная замена ПК получается. Т.е. по сути ничего не меняется, но совершенно понапрасну выбрасываются совершенно нормальные ПК.
     
  • 1.45, Смузихлёб (ok), 22:29, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не ради троллинга, а ради практического интереса. Где и почём можно купить Эльбрусы обычному физлицу? Может кто подкинет контакт?
     
  • 1.47, Аноним (44), 22:30, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Читал, радовался... и тут:

    > предписание не будет распространяться на труднозаменяемые компоненты, такие как процессоры

    Это звучит как: "Мы будем ездить только на отечественных авто! Правда.. с иностранной электроникой, двигателем и колёсами".

     
  • 1.50, Устин (ok), 22:42, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кажется я знаю, где наше государство сможет купить себе большое количество б/у ПК, не боясь санкций)
     
     
  • 2.52, Аноним (43), 22:48, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно как метод обхода ограничений на экспорт в Россию это и было задумано.
     
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