Опубликована 58 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

Наверное столько потоков не распутается.

Что характерно, если сравнить параметры 1-го и 2-го места: 1. ARM: 7.6 млн. ядер по 2.2Ghz, 448PFlops

2. Power9: 2.4 млн.ядер по 3.07Ghz, 148PFlops И посчитать мощь процов на 1ГГц, то получается:

ARM: 448/(7.6*2.2) = 26.79 единиц

POWER9: 148/(2.4*3.07) = 20.08 единиц Т.е. мощные IBM'овые процы менее производительны чем ARM'ы?

2 место с учетом видео карт? тогда не верно

Точно, про видеоядра-то я и упустил. Согласен - ступил.

Погодите, погодите. Ещё раз вернусь к этому моменту. Именно что у первого места не написано наличие ускорителей, т.е. судя по описанию чисто ARM процы. В вот у 2-го места написано 2.4 млн. именно процессорных ядер и ещё + ускорители Tesla V100. Т.е. в таком случае часть производительности второго места обеспечивается ускорителями, стало быть на долю процессоров остаётся ещё меньше? Итого ARM в данном случае не просто мощнее POWER9 а вообще рвут его как тузик грелку? Или для первого места не указаны имеющиеся на самом деле ускорители? Или для второго места 2.4млн это в сумме процессорных и ускорительных ядер? Вообще непонятно.

если за год фуджики ничего не воткнули - не было там GPU на борту.

SoC + Infiniband + 32g NVMe + стопка памяти.

А у POWER9 SIMD разве не короче? Там вроде было чуть ли не 128 бит. Для Fugaku заявляется 512 бит. Если всё так, то само ядро у POWER будет подохлее для задач, годящихся под SIMD. По остальным вопросам не прокомментирую.

При этом IBM отчаянно хамит и пытается задавить разработку эльбрусов, ага.

Так эльбрусы китайцам стратегически мешают

Походит на рассказы моськи, что шагающий слон хамит и пытается задавить бравую моську.

Просто в ARM занесли эффективные векторные инструкции. А в видяшку/из видяшки данные ещё гонять надо. В итоге получился паритет.

NVidia для того придумало GPU direct, так что гонять нефига не надо.

Power менее производителен конкретно того arm. Power-cpu для тырпрайз железок c массивным паралельным io и c обеспечением полного rac.