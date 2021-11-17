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Опубликована 58 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

17.11.2021 11:30

Опубликован 58-й выпуск рейтинга 500 самых высокопроизводительных компьютеров мира. В новом выпуске десятка лидеров не изменилась, но в рейтинг включено 4 новых российских кластера.

19, 36 и 40 места в рейтинге заняли российские кластеры Chervonenkis, Galushkin и Lyapunov, созданные компанией Яндекс для решения задач машинного обучения и обеспечивающие производительность 21.5, 16 и 12.8 петафлопс соответственно. Кластеры работают под управлением Ubuntu 16.04 и оснащены процесорами AMD EPYC 7xxx и GPU NVIDIA A100: кластер Chervonenkis насчитывает 199 узлов (193 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1592 GPU NVIDIA A100 80G), Galushkin - 136 узлов (134 тысячи ядер AMD EPYC 7702 64C 2GH и 1088 GPU NVIDIA A100 80G), Lyapunov - 137 узлов (130 тысяч ядер AMD EPYC 7662 64C 2GHz и 1096 GPU NVIDIA A100 40G).

На 43 месте оказался новый кластер Сбербанка - Christofari Neo, работающий под управлением NVIDIA DGX OS 5 (редакция Ubuntu) и демонстрирующий производительность 11.9 петафлопс. Кластер насчитывает более 98 тысяч вычислительных ядер на базе CPU AMD EPYC 7742 64C 2.25GHz и поставляется с GPU NVIDIA A100 80GB. Ранее внедрённый кластер Сбербанка Christofari за пол года сместился с 61 на 72 место в рейтинге.

В рейтинге также остаются ещё два отечественных кластера: Lomonosov 2 - сместился с 199 на 241 место (в 2015 году кластер Lomonosov 2 занимал 31 место, а его предшественник Lomonosov в 2011 году - 13 место) и MTS GROM - сместился с 240 на 294 место. Таким образом число отечественных кластеров в рейтинге за шесть месяцев увеличилось с 3 до 7 (для сравнения в 2020 году в рейтинге было 2 отечественные системы, в 2017 году - 5, а в 2012 году - 12).

Что касается общего рейтинга, то на первом месте остаётся японский кластер Fugaku, построенный с использованием процессоров ARM. Кластер Fugaku размещён в Институте физико-химических исследований RIKEN и обеспечивает производительность 442 петафлопс. Кластер включает 158976 узлов на базе SoC Fujitsu A64FX, оснащённых 48-ядерным CPU Armv8.2-A SVE (512 bit SIMD) с тактовой частотой 2.2GHz. В сумме кластер насчитывает более 7.6 млн процессорных ядер (в три раза больше, чем у прошлого лидера), 5 ПБ ОЗУ и 150 ПБ общего хранилища на базе ФС Lustre. В качестве операционной системы используется Red Hat Enterprise Linux. Суммарная длина оптических кабелей, задействованных для соединения узлов, составляет около 850 километров.

На втором месте кластер Summit, который развёрнут компанией IBM в Национальной лаборатории Оук-Ридж (США). Кластер работает под управлением Red Hat Enterprise Linux, включает 2.4 млн процессорных ядер (используются 22-ядерные CPU IBM Power9 22C 3.07GHz и ускорители NVIDIA Tesla V100), которые обеспечивают производительность 148 петафлопс, что почти в три раза меньше показателей лидера рейтинга.

Третье место занимает американский кластер Sierra, установленный в Ливерморской национальной лаборатории компанией IBM на базе аналогичной с Summit платформы и демонстрирующий производительность на уровне 94 петафлопс (около 1.5 млн ядер). В качестве операционной системы используется Red Hat Enterprise Linux.

На четвёртом месте китайский кластер Sunway TaihuLight, работающий в национальном суперкомпьютерном центре Китая, включающий более 10 млн вычислительных ядер и показывающий производительность 93 петафлопс. Несмотря на близкие показатели производительности кластер Sierra потребляет в два раза меньше энергии, чем Sunway TaihuLight. В качестве операционной системы используется собственный Linux-дистрибутив RaiseOS.

На пятом месте кластер Perlmutter, произведённый компанией HPE и размещённый в Национальном научно-исследовательском центре энергетики в США. Кластер включает 761 тысячу ядер на базе CPU AMD EPYC 7763 64C 2.45GHz и обеспечивает производительность 71 петафлопс. В качестве операционной системы используется Cray OS.

Наиболее интересные тенденции:

  • Распределение по количеству суперкомпьютеров в разных странах:
    • Китай: 173 ( 188 - полгода назад). В сумме китайские кластеры генерируют 17.5% от всей производительности (полгода назад - 19.4%);
    • США: 149 (122). Суммарная производительность оценивается в 32.5% (полгода назад - 30.7%);
    • Япония: 32 (34);
    • Германия: 26 (23);
    • Франция: 19 (16);
    • Нидерланды: 11 (16);
    • Великобритания: 11 (11);
    • Канада 11 (11);
    • Россия 7 (3);
    • Южная Корея 7 (5)
    • Италия: 6 (6);
    • Саудовская Аравия 6 (6);
    • Бразилия 5 (6);
    • Швеция 4 (3);
    • Польша 4 (4);
    • Австралия, Индия, Швейцария, Финляндия: 3.
  • В рейтинге операционных систем, используемых в суперкомпьютерах, уже четыре с половиной года остаётся только Linux;
  • Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - два года назад):
    • 51.6% (49.6%) не детализируют дистрибутив,
    • 18% (26.4%) используют CentOS,
    • 7.6% (4.8%) - RHEL,
    • 7% (6.8%) - Cray Linux,
    • 5.4% (2%) - Ubuntu;
    • 4% (3%) - SUSE,
    • 0.2% (0.4%) - Scientific Linux

  • Минимальный порог производительности для вхождения в Top500 за 6 месяцев вырос с 1511 до 1649 терафлопсов (три года назад лишь 272 кластера показывали производительность более петафлопса, четыре года назад - 138, пять лет назад - 94). Для Top100 порог вхождения вырос с 4124 до 4788 терафлопсов;
  • Суммарная производительность всех систем в рейтинге за год возросла с 2.8 до 3 экзафлопсов (два года назад было 1.650 экзафлопсов, а пять лет назад - 566 петафлопсов). Система, замыкающая нынешний рейтинг, в прошлом выпуске находилась на 433 месте, а в позапрошлом на 401;
  • Общее распределение по количеству суперкомпьютеров в разных частях света выглядит следующим образом: 226 суперкомпьютер находится в Азии (245 - полгода назад), 160 в Северной Америке (133) и 105 в Европе (113), 5 в Южной Америке (6), 3 в Океании (2) и 1 в Африке (1);
  • В качестве процессорной основы лидируют CPU Intel - 81.6% (два года назад было 94%), на втором месте AMD 14.6% (0.6% !!), на третьем IBM Power - 1.4% (было 2.8%). Отмечается активный прирост кластеров на базе процессоров AMD, например, все новые системы, вошедшие в Top15, оснащены CPU AMD.
  • 26.6% (два года назад 35.6%) всех используемых процессоров имеют 20 ядер, 17.6% - 24 ядра, 11.2% - 64 ядра, 8.6% (13.8%) - 16 ядер, 8.2% (11%) - 18 ядер, 5.8% (11.2%) - 12 ядер.
  • 149 из 500 систем (два года назад - 144) дополнительно используют ускорители или сопроцессоры, при этом в 143 системах задействованы чипы NVIDIA, в 2 - Intel Xeon Phi (было 5), 1 - PEZY (1), а в 1 GPU AMD Vega;
  • Среди производителей кластеров на первом месте закрепилась компания Lenovo - 36.8% (два года назад 34.8%), на втором месте компания Inspur - 11.6% (13.2%), третье место занимает Hewlett-Packard Enterprise - 9% (7%), далее следуют Sugon 7.8% (14.2%), Atos - 7.2% (4.6%), Cray 6.4% (7%), Dell EMC 3.2% (2.2%), Fujitsu 3% (2.6%), NVIDIA 2.4 (1.2%), NEC 2%, Huawei 1.4% (2%), IBM 1.4% (2.6%), Penguin Computing - 1.4% (2.2%). Семь лет назад распределение среди производителей выглядело следующим образом: Hewlett-Packard 36%, IBM 35%, Cray 10.2% и SGI 3.8%;
  • Для связи узлов в 49.4% (два года назад 52%) кластеров используется Ethernet, InfiniBand применяется на 33.6% (28%) кластеров, Omnipath - 8.4% (10%). Если рассматривать суммарную производительность, то системы на базе InfiniBand охватывают 43.3% всей производительности Top500, а Ethernet - 21.3%.

В ближайшее время ожидается публикация нового выпуска альтернативного рейтинга кластерных систем Graph 500, ориентированного на оценку производительности суперкомпьютерных платформ, связанных с симулированием физических процессов и задач по обработке больших массивов данных, свойственных для таких систем. Рейтинги Green500, HPCG (High-Performance Conjugate Gradient) и HPL-AI объединены с Top500 и отражаются в основном рейтинге Top500.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.top500.org/news/st...)
  2. OpenNews: Ядру Linux исполнилось 30 лет
  3. OpenNews: Рейтинг самых высокопроизводительных суперкомпьютеров возглавил кластер на базе CPU ARM
  4. OpenNews: Волна взломов суперкомпьютеров для майнинга криптовалюты
  5. OpenNews: Опубликована 54 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
  6. OpenNews: Представлена 37 редакция списка самых высокопроизводительных суперкомпьютеров
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56164-top500
Ключевые слова: top500, cluster
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Обсуждение (119) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:42, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >51.6% (49.6%) не детализируют дистрибутив

    BolgenOS

     
     
  • 2.2, kusb (?), 11:49, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Why not?
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:54, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    На винде небось сидят, стесняются
     
     
  • 3.6, Админ Анонимов (?), 12:03, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    >Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - два года назад):
    >51.6% (49.6%) не детализируют дистрибутив,

    это конечно если винда окажется одним из дистрибутивов линукс

     
     
  • 4.24, kusb (?), 12:32, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Windows 14
     
  • 4.68, Аноним (68), 14:30, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Lindows
     
     
  • 5.81, 73 (?), 15:20, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Windux
     
  • 3.108, Michael Shigorin (ok), 17:16, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто видел попытки запихать винду в HPC, тот над таким yumor'ом даже не смеётся.
     

  • 1.4, 73 (?), 11:55, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Кластер Fugaku размещён в Институте физико-химических исследований RIKEN и обеспечивает производительность 442 петафлопс

    он просто создан для того, что бы каждый день комфортно пересобирать уютный гентушный мир с плазмой и хромым

     
     
  • 2.20, Анонн (?), 12:27, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    И даже так сборка хрома тормозит ( ╯°□°)╯ ┻━━┻
     
     
  • 3.25, kusb (?), 12:33, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Наверное столько потоков не распутается.
     
  • 2.47, Пыхтачок (?), 13:17, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что характерно, если сравнить параметры 1-го и 2-го места:

    1. ARM: 7.6 млн. ядер по 2.2Ghz, 448PFlops
    2. Power9: 2.4 млн.ядер по 3.07Ghz, 148PFlops

    И посчитать мощь процов на 1ГГц, то получается:
    ARM: 448/(7.6*2.2) = 26.79 единиц
    POWER9: 148/(2.4*3.07) = 20.08 единиц

    Т.е. мощные IBM'овые процы менее производительны чем ARM'ы?

     
     
  • 3.51, Аноним (51), 13:27, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    2 место с учетом видео карт? тогда не верно
     
     
  • 4.54, Пыхтачок (?), 13:36, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Точно, про видеоядра-то я и упустил. Согласен - ступил.
     
  • 4.65, Пыхтачок (?), 14:20, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Погодите, погодите. Ещё раз вернусь к этому моменту. Именно что у первого места не написано наличие ускорителей, т.е. судя по описанию чисто ARM процы. В вот у 2-го места написано 2.4 млн. именно процессорных ядер и ещё + ускорители Tesla V100.

    Т.е. в таком случае часть производительности второго места обеспечивается ускорителями, стало быть на долю процессоров остаётся ещё меньше?

    Итого ARM в данном случае не просто мощнее POWER9 а вообще рвут его как тузик грелку?

    Или для первого места не указаны имеющиеся на самом деле ускорители? Или для второго места 2.4млн это в сумме процессорных и ускорительных ядер? Вообще непонятно.

     
     
  • 5.76, Аноним (76), 14:52, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если за год фуджики ничего не воткнули - не было там GPU на борту.
    SoC + Infiniband + 32g NVMe + стопка памяти.
     
  • 5.77, Аноним (77), 14:57, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А у POWER9 SIMD разве не короче? Там вроде было чуть ли не 128 бит. Для Fugaku заявляется 512 бит. Если всё так, то само ядро у POWER будет подохлее для задач, годящихся под SIMD. По остальным вопросам не прокомментирую.
     
  • 5.110, Michael Shigorin (ok), 17:18, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При этом IBM отчаянно хамит и пытается задавить разработку эльбрусов, ага.
     
     
  • 6.116, Аноним (116), 17:26, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так эльбрусы китайцам стратегически мешают
     
  • 6.128, Аноним (128), 17:37, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Походит на рассказы моськи, что шагающий слон хамит и пытается задавить бравую моську.
     
  • 4.73, funny.falcon (?), 14:40, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто в ARM занесли эффективные векторные инструкции. А в видяшку/из видяшки данные ещё гонять надо. В итоге получился паритет.
     
     
  • 5.78, Аноним (76), 14:58, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NVidia для того придумало GPU direct, так что гонять нефига не надо.
     
  • 3.89, Аноним (128), 15:56, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Power менее производителен конкретно того arm. Power-cpu для тырпрайз железок c массивным паралельным io и c обеспечением полного rac.
     

  • 1.5, Перастерос (ok), 12:01, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    В октябре 2021 года Alibaba group презентовала arm-процессор со 128 ядрами на борту. Будущий беззаговорочный лидер гонки суперкомпьютеров очевиден )

    пруф:
    https://cntechpost.com/2021/10/19/alibaba-unveils-arm-server-chip-yitian-710-b

     
     
  • 2.75, funny.falcon (?), 14:43, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для суперкомпьютера эффективная реализация SVE инструкций важнее, чем количество ядер. В Fugaku SVE инструкции были сделаны довольно хорошо. В новости про проц Алибабы SVE не упоминяается (что, впрочем, ни чего не означает).
     

  • 1.7, Админ Анонимов (?), 12:17, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    я не понимаю что они там все круглосуточно так усердно считают ?
    раньше без всяких суперкомпов летали на луну, строили атомные реакторы, неходили лекарства, а сейчас что ? даже с болезнями толком немогут справится
     
     
  • 2.9, Урри (ok), 12:20, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Погоду.
     
     
  • 3.23, Админ Анонимов (?), 12:31, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если погоду то очень херов0 если честно, раньше ради интереса часто смотрел погоду на неделю, потом через день два сверял, они все постоянно меняют и порой кардинально
    да бабка с соседнего подъезда и то точнее предсказывает
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 12:44, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она каждый час меняется, более-менее прогноз только на ближайший день (на самом деле часы). Ну, в гороскопы тоже кто-то верит. Современные прогнозы более точные и учитывают очень много параметров, эти параметры могут меняться. Кстати прогноз выбирается на основе среднего предсказанного несколькими машинами. Да и мощности не хватает.
     
     
  • 5.50, Админ Анонимов (?), 13:25, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и оно того стоит ? я понимаю, знать погоду, хотя бы примерно, на несколько часов или даже день это неплохо, но мало, раньше и без таких огромных мощностей довольно сносно предсказывали на такой короткий период
    да и сама погода становится менее предсказуема из за глобального изменения климата
     
     
  • 6.53, Аноним (31), 13:30, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для авиаперевозок довольно актуально.
     
  • 6.60, псевдонимус (?), 13:48, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты совсем не в теме, но уже даёшь ответ на почему. Оказывается, "из-за глобального изменения климатов, вах!" А сколько лет вообще систематическим метеонаблюдениям можешь сказать на вскидку? Аббревиатура ВМО тебе что-нибудь говорит?

    Дитятко ты современных интернетов.

     
  • 5.88, Зверь (??), 15:52, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В современности прогноз погоды невозможен, так как человеки не просто испоганили природу, разрушив все модели вычислений, но и активно продолжают свою поганую жизнедеятельность.
     
     
  • 6.113, Michael Shigorin (ok), 17:22, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и становитесь из зверя человеком уже, чтоб жизнедеятельность становилась благотворной, а не поганой, как у гретыттунберг какой.
     
  • 4.58, псевдонимус (?), 13:40, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё один адеп "синоптики постоянно свистят?

    Так вот, просвещаю: синоптики дают очень точные прогнозы. Правда на 5-6 суток. Это прискуднейшей сети метеостанций. Не решаются "нинужные" гидродинамические уравнения аналитически, а с нужной точностью за вменяемое время и численно. Ну, для отижнегов, это чтобы погоду на завтра не узнавать послезавтра.

    А вот кодеры постоянно пи-ят. Чтобы в этом убедится, достаточно зайти в плеймаркет или прослушать очередную дебильную конференцию.

     
     
  • 5.62, Админ Анонимов (?), 14:00, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Так вот, просвещаю: синоптики дают очень точные прогнозы. Правда на 5-6 суток.

    ахахаха, спасибо рассмешил, 5-6 суток, аха, аж слезу пустил, точный он разве что для тех у кого память как у рыбки, на один день.

     
  • 4.59, псевдонимус (?), 13:43, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Очень херовый у тебя кругозор.
     
  • 4.82, Урри (ok), 15:30, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не там смотришь.
    Смотреть надо у этих, - https://www.bbc.com/russian/features-51530121 - "Прогноз погоды за $1,6 млрд.".
     
     
  • 5.90, Админ Анонимов (?), 16:02, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и как там ? уже почти два года прошло с той новости, есть подвижки ? или всё еще пилят бюджет ?
    просто когда смотрю все эти новости с наводнениями, ураганами и прочими природными явлениями в той же Британии и каждый раз для них это неожиданности
     
     
  • 6.93, Админ Анонимов (?), 16:20, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    * не сразу заметил приписку в конце статьи - "Предполагается, что суперкомпьютер заработает в конце 2022 года."
    ок, посмотрим через годик на их прогнозы
     
  • 5.114, Michael Shigorin (ok), 17:25, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > bbz

    У этих без толку -- они от "у королевы всё хорошо, а теперь мировые новости" опустились до потоковой опровергаемой лжи; не говоря уж о том, что засранка ихняя оказалась напрямую вляпана в микрофинансовые конторы, обирающие её же подданных.  Такие вот они, виндпозоры.

     
  • 2.16, 73 (?), 12:24, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    криптовалюту
     
     
  • 3.115, Michael Shigorin (ok), 17:25, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы на Ломо-1 мараться не стали.
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:31, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дешевле и быстрее . Не морочится с "железными" экспериментами , а просто смоделировать во множестве вариантов сразу .
     
     
  • 3.27, Админ Анонимов (?), 12:36, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    дешевле и быстрее это понятно, но такое ощущение что они там заняты постоянно какой-то фигнёй, типа моделированием того как в соседней галактике через миллион лет бабахнет сверхновая
     
     
  • 4.33, Аноним (22), 12:44, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Результаты "ощущений" мы в магазинах покупаем . :)
     
     
  • 5.52, Админ Анонимов (?), 13:28, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что мы там такого в магазинах покупаем что было рассчитанно с помощью вот этих вот суперкомпов ? может я чего-то упустил ?
     
     
  • 6.109, Аноним (109), 17:18, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем-то, в магазинах выхлоп и побочка непосредственно от этой деятельности.

    Сначала: как уметь сделать супер.комп. Потом: побочка от знаний, приобретённых в возне с с.комп-ом, уходит в народ.хозяйство в магазины в виде всяких клёвых вещей и съедобных продуктов.

     
     
  • 7.123, Админ Анонимов (?), 17:30, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так в каком продукте эта побочка ? имя, сестра, имя
     
  • 6.129, psv (??), 17:38, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лекарства которые в аптеке например
     
     
  • 7.137, Админ Анонимов (?), 18:00, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это какое ?
     
     
  • 8.138, Админ Анонимов (?), 18:02, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тока давайте без суперкомпьютер нашел потенциальные лекарства , интересны реаль... текст свёрнут, показать
     
  • 4.36, QwertyReg (ok), 12:50, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Я в этом ничего не понимаю, так что это не нужно и фигня".
     
  • 2.98, Аноним (98), 16:33, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Oak Ridge, LLNL, LANL

    Не говорят ничего названия?

     
  • 2.112, Michael Shigorin (ok), 17:21, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > даже с болезнями толком немогут справится

    Вот, а раньше могли!

    Шутки шутками, а вбиваемые в биотех ресурсы (особенно на западах) вместе с характером размещения биолабов и сбора биоматериалов наводят на нехорошие мысли.  Которые от сопоставления с ТТХ боевых образцов вроде ковида (причём в развёртке по штаммам) ни разу не отлегают.

    С ребятами из ИМБГ общаюсь с прошлого века...

     
  • 2.132, Ordu (ok), 17:46, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я не понимаю что они там все круглосуточно так усердно считают?

    Всякие интересные процессы. Экономика, климат, погода, биология, химия, ... Симуляция любой динамической системы посложнее может оказаться недоступной для десктопного компа.

    > раньше без всяких суперкомпов летали на луну

    Ы. Ты не читал Ignition[1]? Почитай, просто чтоб заценить в какую эпопею вылилось создание первых ракет. Вместо суперкомпов тогда использовали сотни тысяч людей и десятки лет. Немцы начали, после чего США с СССР растащили специалистов и архивы, и ещё хрен знает сколько времени перебирали всякие разные вещества под роли топлива и окислителя. И, я отмечу, Ignition -- это ведь только про химию реактивного движка, а там помимо химии других интересностей достаточно, например, инженерам СССР никак не удавалось контролировать стабильность горения в большой камере сгорания, поэтому мощные движки они делали с двумя камерами сгорания и двумя соплами.

    Сейчас же всё резко проще, поскольку массу предварительных "экспериментов" с отбором веществ-кандидатов на роль топлива/окислителя можно провести программно.

    > строили атомные реакторы

    Пропуская при этом некоторые решения дифур, из-за чего при определённом стечении обстоятельств реактор мог выйти из под контроля, что собственно и случилось в Чернобыле.

    > неходили лекарства, а сейчас что?

    Почитай блог Derek'а Lowe, например, это[1]. Со всеми этими суперкомпьютерами органическая химия лишь подходит к тому моменту, когда структуру и свойства белков можно будет стабильно предсказывать без проведения дорогущих исследований в пробирке.

    [1] https://library.sciencemadness.org/library/books/ignition.pdf
    [2] https://www.science.org/content/blog-post/protein-complex-structure-prediction

     

  • 1.8, Урри (ok), 12:20, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне вот интересно - а Шатлворт получает что-то за то, что его убунточка используется на всех этих мегакомпьютерах?

    Если да - то почему качество убунты так себе. А если нет - то какого, извините, огурца нет??

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:22, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так бесплатное распространение
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:24, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Критикуя - предлагай. Мне почему-то кажется что именно Кубунта - самая качественная и стабильная ось и я не удивлён почему люди на неё массово валят с *EL.
    Интересно тогда какой дистрибутив качественнее.
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 13:09, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для десктопа - согласен, сам использую.

    Но для суперкомпьютера критерии совсем другие.

     
     
  • 4.96, Аноним (15), 16:30, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что за критерии?

    - Поддержка у убунты - 10 лет, начиная с 14.04.
    - В тестах похороникса - по сравнению со шляпными - почти паритет. Однозначного лидера нет. Иногда всё же лучше производительность у более старых дистрибутивов.
    - Поддержка железа, в т.ч. - Infiniband и прочего специфического - обычно таки апстримится в ядро, а не в дистрибутив.

    > Но для суперкомпьютера критерии совсем другие.

    Звучит как - "Бубунта - фу, а шляпа - во!". Вот только никто толком не объяснит почему.

     
     
  • 5.120, Michael Shigorin (ok), 17:27, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы вообще не о том.
     
  • 3.63, Аноним (-), 14:01, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и я не удивлён почему люди на неё массово валят с *EL.

    давай ссылку на источник статистики, трепло

     
     
  • 4.97, Аноним (15), 16:34, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, конечно. Вот сейчас выложу всю внутреннюю документацию сразу пяти контор, где миграцией со шляпы на убунту занимался лично я. И тогда какое-то паршивое нечто с опеннетика не будет считать меня треплом и признает за своего.
     
  • 3.84, анонимуслинус (?), 15:33, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    так для вашего развития. самыми стабильными сначала были рпм дистрры. в основном редхат производные. потом на это дело глянув, подтянулся дебиани на очень долгое время сохранялась такая ситуация. а вот после 2010 началась чихарда(о это как сменили инит на системд). и половина потомков редхата исчезла. включая мандриву. единственными относительно стабильными остались рехат собственно, его клон цент ось и дебиан. но качество как то всего этого упало. и то что сейчас зовется стабильным, раньше наверно в бету б кинули. а всем пофиг работает и ладно. да кубунта далеко от самого стабильного. впрочем сейчас остается искать только "относительно" стабильные.
     
     
  • 4.95, Аноним (15), 16:25, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > так для вашего развития
    > самыми стабильными сначала были рпм дистрры
    > а вот после 2010

    пришёл 2021 год. Не сразу конечно, но уже пришёл.

     
     
  • 5.100, анонимуслинус (?), 16:35, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я и написал. нет стабильных, только относительно стабильные.
     
     
  • 6.106, Аноним (15), 16:47, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня почему-то стабильные есть. Та самая убунта, которая зарулила центось полностью. Особенно по ядру. И я её работой очень доволен.
     
     
  • 7.111, анонимуслинус (?), 17:21, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У меня почему-то стабильные есть. Та самая убунта, которая зарулила центось полностью.
    > Особенно по ядру. И я её работой очень доволен.

    ага это как подводная лодка соревнуется с яхтами?. качество самого кода упало. стабильность сейчас, не то же что было тогда. объективно то , что кода стало во много раз больше. тяжелее отлаживать. многие ошибки просто не находят, а на многие просто положили, потому что не коммерческие выпуски. а пользователь может просто комп перезагрузить. вот в этом и отличие.

     
  • 2.18, Аноним (22), 12:26, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    win10 вообще мрак и мелкософт вполне от неё "получает" . Однако на десятке две трети планеты сидит . Вопрос не столько в качестве , сколько в выборе .
     
     
  • 3.30, Админ Анонимов (?), 12:39, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Вопрос не столько в качестве , сколько в выборе .

    с вазелином или без

     
     
  • 4.66, Аноним (66), 14:24, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без
     

  • 1.10, Аноним (15), 12:21, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    FreeBSD? Аууу!! Где ты?

    Хотя нет, сейчас выступит опровергатель пингвиняш и поведает нам прохладную историю о том, что 146% всех суперкомпьютеров мира работают именно под бздешечкой, на UFS2, кстати.

     
     
  • 2.13, Аноним (11), 12:23, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Распределение по дистрибутивам Linux
    >FreeBSD? Аууу!! Где ты?
     
  • 2.48, Аноним (-), 13:18, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >> Пингвинячья лицензия позволяет успешно зажимать все наработки для суперкомпьютеров
    >> и паразитировать на сообществе, не отдавая ничего взамен
    >> Это ли не повод для гордого задирания гузочки?
    > FreeBSD? Аууу!! Где ты?

    Эк вас, проприетарных подстилочек, корежит-то - не бойтесь, никто на ваших Платиновых Папик^W Партнеров не покушается.

    > Хотя нет, сейчас выступит опровергатель пингвиняш и поведает нам прохладную историю о
    > том, что 146% всех суперкомпьютеров мира работают именно под бздешечкой, на UFS2, кстати.

    Классика опеннета - пингвиняша сама придумала "правдивейшую правду о БЗДах" и с гордо задранной гузочкой что-то оспорила.


     
     
  • 3.49, Аноним (49), 13:24, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так *BSD как раз подстилка, компаниям даже свои изменения в ядре *BSD не нужно никому показывать.
     
     
  • 4.57, Аноним (-), 13:38, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так *BSD как раз подстилка, компаниям даже свои изменения в ядре *BSD не нужно никому показывать.

    Не томи - расскажи уже, какие именно изменения в ядре Пингвина "нужно" показывать суперкомпуктерщикам, а так же клаудфлярщикам, гугло-амазонщикам и прочим облачникам?

     
  • 4.79, Аноним (76), 15:01, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да да. Расскажи как Cray показывает свои "улучшения" для SeaStar / BlackStar и где вообще драйвера на это железо взять ? :)
     
     
  • 5.101, Аноним (15), 16:37, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Начни хотя бы с того, как бзда работает на этом железе от Cray. И где она сейчас в суперкомпьютерном мире.
     
     
  • 6.107, Аноним (-), 17:05, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Начни хотя бы с того, как бзда работает на этом железе от Cray.

    Т.е. пингвинчик с https://www.kernel.org/ работает там намного лучше?
    Или к чему эти словесные виляния *опой?

    > И где она сейчас в суперкомпьютерном мире.

    А тебе-то что? Ты гордый доработчик ядра под суперкомпы и заслуженно гордишься своей работой?
    Или простой опеннетный носитель маечки с пингвинчиком, которому факт запуска проприетарного пингвинчика проприерасом приятно греет душу?

     
     
  • 7.117, анонимуслинус (?), 17:26, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Начни хотя бы с того, как бзда работает на этом железе от Cray.
    > Т.е. пингвинчик с https://www.kernel.org/ работает там намного лучше?
    > Или к чему эти словесные виляния *опой?
    >> И где она сейчас в суперкомпьютерном мире.
    > А тебе-то что? Ты гордый доработчик ядра под суперкомпы и заслуженно гордишься
    > своей работой?
    > Или простой опеннетный носитель маечки с пингвинчиком, которому факт запуска проприетарного
    > пингвинчика проприерасом приятно греет душу?

    ошибочка. пингвин остается свободным, просто в комплекте идут проприетарные вещички от тех контор. и да он работает и все. просто в этом удобство для тех контор. у бсд есть ограничивающие строчки)) не все идут на её использование. и скажем честно, многое появилось в лине чего нет в бсд. и ей просто не успеть все это добавлять. с другой стороны у бсд есть и плюсы.

     
     
  • 8.130, Аноним (-), 17:39, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще раз спрашиваю - если тебе вдруг достанется железо от Cray, на котором ни ра... большой текст свёрнут, показать
     
  • 7.124, Michael Shigorin (ok), 17:31, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты гордый доработчик ядра под суперкомпы

    Здесь и такие водятся; а Вам бы к лицу было варежку захлопнуть и не позориться лишний раз.

     
     
  • 8.131, Аноним (-), 17:44, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чья бы корова про позор мычала Тебе тоже по делу сказать нечего, остается тол... текст свёрнут, показать
     
  • 2.122, Michael Shigorin (ok), 17:29, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем?  Причём что в одну сторону, что в другую.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:23, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть сейчас суперкомпьютеры на спарках?
     
     
  • 2.21, Аноним (15), 12:27, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Теряют актуальность. Будущего из-за сракла у них точно нет. Это моё мнение.
    Существует также и мнение о том, что именно благодаря сраклу и клиентам сантехников спарки всё ещё поддерживаются в полумёртвом недосостоянии.
     

  • 1.19, commiethebeastie (ok), 12:26, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Прикольно что интел стремительно теряет свои позиции.
     
     
  • 2.29, Аноним (22), 12:39, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Когда количество процессоров не одын штук , а тысячи и миллионы - главным становится цена . Когда "добавить воды" обходится дешевле .
     
     
  • 3.74, sdkhflskhgl (?), 14:41, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну это пока сетка за данными успевает, но как только нащупают предел - то опять станут растить гигафлопы на ядро
     
  • 2.136, Ordu (ok), 17:55, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что почивал на лаврах. Но сейчас, ввиду того, что AMD вновь стал конкурентом, они проснулись, и снова стараются двигаться вперёд: https://arstechnica.com/gadgets/2021/11/intels-alder-lake-big-little-cpu-desig

    Экономические стимулы творят чудеса.

     

  • 1.28, Anonymus (?), 12:37, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >полгода назад
    >два года назад
    >шесть месяцев
    >год
    >полгода
    >два года

    Они там с периодами для сравнения определиться не могут?

     
     
  • 2.32, Аноним (51), 12:44, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    наверно по сусекам инфу собирали, в каждом сусеке своя линейка
     

  • 1.34, Аноним (34), 12:44, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где всеми любимая операционная система Windows?
     
     
  • 2.35, Аноним (22), 12:48, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любовью занимается .
     
  • 2.102, Аноним (15), 16:39, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почти у каждого опеннетовца. И чаще всего с висликом2.
     
  • 2.103, Аноним (15), 16:40, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.freebsd.org/
     

  • 1.37, Аноним (37), 12:51, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Битки небось майнят вместо того, чтобы тайны вселенной открывать.
     
  • 1.38, Аноним (49), 12:54, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Не понял почему только Linux, у вас же прямо в новости указано что один из первых пяти работает под Cray OS. А это совсем не Linux.
     
     
  • 2.44, Аноним (46), 13:07, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Та старая добрая Cray OS уже 30 лет как в анабиозе.

    Теперь словом Cray OS называют кластерную переработку CentOS, насколько я знаю.

     
     
  • 3.80, Аноним (76), 15:02, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SuSe.
     

  • 1.56, Аноним12345 (?), 13:37, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сколько энергии сожрала эта прорва ядер и как используется отвод тепла для нужд народного хозяйства ?
     
     
  • 2.125, Michael Shigorin (ok), 17:33, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...особенно у известных залежами урана и всего прочего необходимого японцев, ага.

    Тоже интересный вопрос по этой спецолимпиаде.

     

  • 1.64, Sw00p aka Jerom (?), 14:19, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >российские кластеры Chervonenkis, Galushkin и Lyapunov

    вменяемо назвали, ожидал что-то на подобии Vodka, Xorosho и т.д.

    пс: я бы назвал бы Kolmogorov

     
  • 1.67, greysoft (?), 14:24, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кластерное ПО какое? почему нет статистики?
     
     
  • 2.70, Аноним (128), 14:33, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почти для каждого такого кластера ПО пишется своё. За исключением системных вещей из ядра.  Из реп бубунты никто ничего не берёт, ибо там шлак и не то, что нужно.
     
     
  • 3.85, анонимуслинус (?), 15:38, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    добавь, что пишется один раз и не обновляется ибо дорого и никому не нужно. часто такие системы не имеют выхода никуда кроме юсб для ввода данных))
     
  • 3.105, Аноним (15), 16:44, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Из реп бубунты никто ничего не берёт, ибо там шлак и не то, что нужно.

    А почему тогда бубунтой вообще пользуются?

     
     
  • 4.121, ыы (?), 17:28, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    личные предпочтения конкретного архитектора... или то что было под рукой на момент установки...
     
  • 4.133, Аноним (128), 17:47, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуются те, кому влом свой дистр пилить. Заметь, чуть ли не половина к таковым не относится, и именно что или пилят свой дистр (те самые unknown linux), или берут уже существующий свой, как в случаях с rhel и suse на кластерах. Плюс, убунта как-то в РФ прижилась. Как и freebsd однажды. Короче, любят тут всякое максимально халявное.
     
  • 3.126, Michael Shigorin (ok), 17:34, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почти для каждого такого кластера ПО пишется своё.

    Нет.

     
     
  • 4.134, Аноним (128), 17:49, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всяких православных ломоносовых понятно, что нет. Делать что ли больше нечего. Потому и торчат где-то в хвосте.
     

  • 1.92, bugmenot (??), 16:10, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно, почему Ubuntu, а не Debian? Кто-то знает?
     
     
  • 2.104, Аноним (15), 16:43, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Производительность немного выше; поддержка лучше, в т.ч. и за деньги; вменяемый план релизов и более свежий софт. И стабильность тоже неплохая.
     
     
  • 3.118, ыы (?), 17:27, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > план релизов и более свежий софт.

    Угу.. на 16-й то ветке...

     
  • 2.135, Аноним (128), 17:51, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Debian чуть посложнее бубунты. Хотя бы тем, что под оборудование нужно будет ставить фирмвари и дрова, которых нет в стандартной поставке debian и которые идут в убунте изкаропки.
     

  • 1.94, BratishkaErik (ok), 16:22, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда–нибудь здесь будет свободное железо...
     
     
  • 2.127, Michael Shigorin (ok), 17:35, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока вижу только то, как и его призрак стал инструментом в руках манипуляторов, увы.
    И это особенно омерзительно.
     
  • 2.139, Ordu (ok), 18:04, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не раньше, чем мир справится с дефицитом литографических мощностей.
     

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