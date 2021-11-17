Опубликована 58 редакция рейтинга самых высокопроизводительных суперкомпьютеров

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|3.6, Админ Анонимов (?), 12:03, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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>Распределение по дистрибутивам Linux (в скобках - два года назад):
>51.6% (49.6%) не детализируют дистрибутив,
это конечно если винда окажется одним из дистрибутивов линукс
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|1.4, 73 (?), 11:55, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Кластер Fugaku размещён в Институте физико-химических исследований RIKEN и обеспечивает производительность 442 петафлопс
он просто создан для того, что бы каждый день комфортно пересобирать уютный гентушный мир с плазмой и хромым
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|2.47, Пыхтачок (?), 13:17, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что характерно, если сравнить параметры 1-го и 2-го места:
1. ARM: 7.6 млн. ядер по 2.2Ghz, 448PFlops
2. Power9: 2.4 млн.ядер по 3.07Ghz, 148PFlops
И посчитать мощь процов на 1ГГц, то получается:
ARM: 448/(7.6*2.2) = 26.79 единиц
POWER9: 148/(2.4*3.07) = 20.08 единиц
Т.е. мощные IBM'овые процы менее производительны чем ARM'ы?
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|4.65, Пыхтачок (?), 14:20, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Погодите, погодите. Ещё раз вернусь к этому моменту. Именно что у первого места не написано наличие ускорителей, т.е. судя по описанию чисто ARM процы. В вот у 2-го места написано 2.4 млн. именно процессорных ядер и ещё + ускорители Tesla V100.
Т.е. в таком случае часть производительности второго места обеспечивается ускорителями, стало быть на долю процессоров остаётся ещё меньше?
Итого ARM в данном случае не просто мощнее POWER9 а вообще рвут его как тузик грелку?
Или для первого места не указаны имеющиеся на самом деле ускорители? Или для второго места 2.4млн это в сумме процессорных и ускорительных ядер? Вообще непонятно.
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|5.76, Аноним (76), 14:52, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если за год фуджики ничего не воткнули - не было там GPU на борту.
SoC + Infiniband + 32g NVMe + стопка памяти.
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|5.77, Аноним (77), 14:57, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А у POWER9 SIMD разве не короче? Там вроде было чуть ли не 128 бит. Для Fugaku заявляется 512 бит. Если всё так, то само ядро у POWER будет подохлее для задач, годящихся под SIMD. По остальным вопросам не прокомментирую.
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|6.128, Аноним (128), 17:37, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Походит на рассказы моськи, что шагающий слон хамит и пытается задавить бравую моську.
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|4.73, funny.falcon (?), 14:40, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто в ARM занесли эффективные векторные инструкции. А в видяшку/из видяшки данные ещё гонять надо. В итоге получился паритет.
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|5.78, Аноним (76), 14:58, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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NVidia для того придумало GPU direct, так что гонять нефига не надо.
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|3.89, Аноним (128), 15:56, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Power менее производителен конкретно того arm. Power-cpu для тырпрайз железок c массивным паралельным io и c обеспечением полного rac.
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|2.75, funny.falcon (?), 14:43, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для суперкомпьютера эффективная реализация SVE инструкций важнее, чем количество ядер. В Fugaku SVE инструкции были сделаны довольно хорошо. В новости про проц Алибабы SVE не упоминяается (что, впрочем, ни чего не означает).
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|1.7, Админ Анонимов (?), 12:17, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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я не понимаю что они там все круглосуточно так усердно считают ?
раньше без всяких суперкомпов летали на луну, строили атомные реакторы, неходили лекарства, а сейчас что ? даже с болезнями толком немогут справится
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|3.23, Админ Анонимов (?), 12:31, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если погоду то очень херов0 если честно, раньше ради интереса часто смотрел погоду на неделю, потом через день два сверял, они все постоянно меняют и порой кардинально
да бабка с соседнего подъезда и то точнее предсказывает
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|4.31, Аноним (31), 12:44, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Она каждый час меняется, более-менее прогноз только на ближайший день (на самом деле часы). Ну, в гороскопы тоже кто-то верит. Современные прогнозы более точные и учитывают очень много параметров, эти параметры могут меняться. Кстати прогноз выбирается на основе среднего предсказанного несколькими машинами. Да и мощности не хватает.
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|5.50, Админ Анонимов (?), 13:25, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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и оно того стоит ? я понимаю, знать погоду, хотя бы примерно, на несколько часов или даже день это неплохо, но мало, раньше и без таких огромных мощностей довольно сносно предсказывали на такой короткий период
да и сама погода становится менее предсказуема из за глобального изменения климата
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|6.60, псевдонимус (?), 13:48, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты совсем не в теме, но уже даёшь ответ на почему. Оказывается, "из-за глобального изменения климатов, вах!" А сколько лет вообще систематическим метеонаблюдениям можешь сказать на вскидку? Аббревиатура ВМО тебе что-нибудь говорит?
Дитятко ты современных интернетов.
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|5.88, Зверь (??), 15:52, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В современности прогноз погоды невозможен, так как человеки не просто испоганили природу, разрушив все модели вычислений, но и активно продолжают свою поганую жизнедеятельность.
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|6.113, Michael Shigorin (ok), 17:22, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот и становитесь из зверя человеком уже, чтоб жизнедеятельность становилась благотворной, а не поганой, как у гретыттунберг какой.
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|4.58, псевдонимус (?), 13:40, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё один адеп "синоптики постоянно свистят?
Так вот, просвещаю: синоптики дают очень точные прогнозы. Правда на 5-6 суток. Это прискуднейшей сети метеостанций. Не решаются "нинужные" гидродинамические уравнения аналитически, а с нужной точностью за вменяемое время и численно. Ну, для отижнегов, это чтобы погоду на завтра не узнавать послезавтра.
А вот кодеры постоянно пи-ят. Чтобы в этом убедится, достаточно зайти в плеймаркет или прослушать очередную дебильную конференцию.
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|5.62, Админ Анонимов (?), 14:00, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Так вот, просвещаю: синоптики дают очень точные прогнозы. Правда на 5-6 суток.
ахахаха, спасибо рассмешил, 5-6 суток, аха, аж слезу пустил, точный он разве что для тех у кого память как у рыбки, на один день.
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|5.90, Админ Анонимов (?), 16:02, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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и как там ? уже почти два года прошло с той новости, есть подвижки ? или всё еще пилят бюджет ?
просто когда смотрю все эти новости с наводнениями, ураганами и прочими природными явлениями в той же Британии и каждый раз для них это неожиданности
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|6.93, Админ Анонимов (?), 16:20, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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* не сразу заметил приписку в конце статьи - "Предполагается, что суперкомпьютер заработает в конце 2022 года."
ок, посмотрим через годик на их прогнозы
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|5.114, Michael Shigorin (ok), 17:25, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> bbz
У этих без толку -- они от "у королевы всё хорошо, а теперь мировые новости" опустились до потоковой опровергаемой лжи; не говоря уж о том, что засранка ихняя оказалась напрямую вляпана в микрофинансовые конторы, обирающие её же подданных. Такие вот они, виндпозоры.
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|2.22, Аноним (22), 12:31, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Дешевле и быстрее . Не морочится с "железными" экспериментами , а просто смоделировать во множестве вариантов сразу .
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|3.27, Админ Анонимов (?), 12:36, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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дешевле и быстрее это понятно, но такое ощущение что они там заняты постоянно какой-то фигнёй, типа моделированием того как в соседней галактике через миллион лет бабахнет сверхновая
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|5.52, Админ Анонимов (?), 13:28, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а что мы там такого в магазинах покупаем что было рассчитанно с помощью вот этих вот суперкомпов ? может я чего-то упустил ?
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|6.109, Аноним (109), 17:18, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В общем-то, в магазинах выхлоп и побочка непосредственно от этой деятельности.
Сначала: как уметь сделать супер.комп. Потом: побочка от знаний, приобретённых в возне с с.комп-ом, уходит в народ.хозяйство в магазины в виде всяких клёвых вещей и съедобных продуктов.
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|2.112, Michael Shigorin (ok), 17:21, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> даже с болезнями толком немогут справится
Вот, а раньше могли!
Шутки шутками, а вбиваемые в биотех ресурсы (особенно на западах) вместе с характером размещения биолабов и сбора биоматериалов наводят на нехорошие мысли. Которые от сопоставления с ТТХ боевых образцов вроде ковида (причём в развёртке по штаммам) ни разу не отлегают.
С ребятами из ИМБГ общаюсь с прошлого века...
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|2.132, Ordu (ok), 17:46, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я не понимаю что они там все круглосуточно так усердно считают?
Всякие интересные процессы. Экономика, климат, погода, биология, химия, ... Симуляция любой динамической системы посложнее может оказаться недоступной для десктопного компа.
> раньше без всяких суперкомпов летали на луну
Ы. Ты не читал Ignition[1]? Почитай, просто чтоб заценить в какую эпопею вылилось создание первых ракет. Вместо суперкомпов тогда использовали сотни тысяч людей и десятки лет. Немцы начали, после чего США с СССР растащили специалистов и архивы, и ещё хрен знает сколько времени перебирали всякие разные вещества под роли топлива и окислителя. И, я отмечу, Ignition -- это ведь только про химию реактивного движка, а там помимо химии других интересностей достаточно, например, инженерам СССР никак не удавалось контролировать стабильность горения в большой камере сгорания, поэтому мощные движки они делали с двумя камерами сгорания и двумя соплами.
Сейчас же всё резко проще, поскольку массу предварительных "экспериментов" с отбором веществ-кандидатов на роль топлива/окислителя можно провести программно.
> строили атомные реакторы
Пропуская при этом некоторые решения дифур, из-за чего при определённом стечении обстоятельств реактор мог выйти из под контроля, что собственно и случилось в Чернобыле.
> неходили лекарства, а сейчас что?
Почитай блог Derek'а Lowe, например, это[1]. Со всеми этими суперкомпьютерами органическая химия лишь подходит к тому моменту, когда структуру и свойства белков можно будет стабильно предсказывать без проведения дорогущих исследований в пробирке.
[1] https://library.sciencemadness.org/library/books/ignition.pdf
[2] https://www.science.org/content/blog-post/protein-complex-structure-prediction
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|1.8, Урри (ok), 12:20, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мне вот интересно - а Шатлворт получает что-то за то, что его убунточка используется на всех этих мегакомпьютерах?
Если да - то почему качество убунты так себе. А если нет - то какого, извините, огурца нет??
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|2.15, Аноним (15), 12:24, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Критикуя - предлагай. Мне почему-то кажется что именно Кубунта - самая качественная и стабильная ось и я не удивлён почему люди на неё массово валят с *EL.
Интересно тогда какой дистрибутив качественнее.
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|3.46, Аноним (46), 13:09, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для десктопа - согласен, сам использую.
Но для суперкомпьютера критерии совсем другие.
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|4.96, Аноним (15), 16:30, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что за критерии?
- Поддержка у убунты - 10 лет, начиная с 14.04.
- В тестах похороникса - по сравнению со шляпными - почти паритет. Однозначного лидера нет. Иногда всё же лучше производительность у более старых дистрибутивов.
- Поддержка железа, в т.ч. - Infiniband и прочего специфического - обычно таки апстримится в ядро, а не в дистрибутив.
> Но для суперкомпьютера критерии совсем другие.
Звучит как - "Бубунта - фу, а шляпа - во!". Вот только никто толком не объяснит почему.
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|3.63, Аноним (-), 14:01, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и я не удивлён почему люди на неё массово валят с *EL.
давай ссылку на источник статистики, трепло
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|4.97, Аноним (15), 16:34, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, конечно. Вот сейчас выложу всю внутреннюю документацию сразу пяти контор, где миграцией со шляпы на убунту занимался лично я. И тогда какое-то паршивое нечто с опеннетика не будет считать меня треплом и признает за своего.
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|3.84, анонимуслинус (?), 15:33, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так для вашего развития. самыми стабильными сначала были рпм дистрры. в основном редхат производные. потом на это дело глянув, подтянулся дебиани на очень долгое время сохранялась такая ситуация. а вот после 2010 началась чихарда(о это как сменили инит на системд). и половина потомков редхата исчезла. включая мандриву. единственными относительно стабильными остались рехат собственно, его клон цент ось и дебиан. но качество как то всего этого упало. и то что сейчас зовется стабильным, раньше наверно в бету б кинули. а всем пофиг работает и ладно. да кубунта далеко от самого стабильного. впрочем сейчас остается искать только "относительно" стабильные.
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|4.95, Аноним (15), 16:25, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> так для вашего развития
> самыми стабильными сначала были рпм дистрры
> а вот после 2010
пришёл 2021 год. Не сразу конечно, но уже пришёл.
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|6.106, Аноним (15), 16:47, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня почему-то стабильные есть. Та самая убунта, которая зарулила центось полностью. Особенно по ядру. И я её работой очень доволен.
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|7.111, анонимуслинус (?), 17:21, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У меня почему-то стабильные есть. Та самая убунта, которая зарулила центось полностью.
> Особенно по ядру. И я её работой очень доволен.
ага это как подводная лодка соревнуется с яхтами?. качество самого кода упало. стабильность сейчас, не то же что было тогда. объективно то , что кода стало во много раз больше. тяжелее отлаживать. многие ошибки просто не находят, а на многие просто положили, потому что не коммерческие выпуски. а пользователь может просто комп перезагрузить. вот в этом и отличие.
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|2.18, Аноним (22), 12:26, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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win10 вообще мрак и мелкософт вполне от неё "получает" . Однако на десятке две трети планеты сидит . Вопрос не столько в качестве , сколько в выборе .
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|1.10, Аноним (15), 12:21, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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FreeBSD? Аууу!! Где ты?
Хотя нет, сейчас выступит опровергатель пингвиняш и поведает нам прохладную историю о том, что 146% всех суперкомпьютеров мира работают именно под бздешечкой, на UFS2, кстати.
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|2.13, Аноним (11), 12:23, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Распределение по дистрибутивам Linux
>FreeBSD? Аууу!! Где ты?
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|2.48, Аноним (-), 13:18, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>> Пингвинячья лицензия позволяет успешно зажимать все наработки для суперкомпьютеров
>> и паразитировать на сообществе, не отдавая ничего взамен
>> Это ли не повод для гордого задирания гузочки?
> FreeBSD? Аууу!! Где ты?
Эк вас, проприетарных подстилочек, корежит-то - не бойтесь, никто на ваших Платиновых Папик^W Партнеров не покушается.
> Хотя нет, сейчас выступит опровергатель пингвиняш и поведает нам прохладную историю о
> том, что 146% всех суперкомпьютеров мира работают именно под бздешечкой, на UFS2, кстати.
Классика опеннета - пингвиняша сама придумала "правдивейшую правду о БЗДах" и с гордо задранной гузочкой что-то оспорила.
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|3.49, Аноним (49), 13:24, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так *BSD как раз подстилка, компаниям даже свои изменения в ядре *BSD не нужно никому показывать.
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|4.57, Аноним (-), 13:38, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так *BSD как раз подстилка, компаниям даже свои изменения в ядре *BSD не нужно никому показывать.
Не томи - расскажи уже, какие именно изменения в ядре Пингвина "нужно" показывать суперкомпуктерщикам, а так же клаудфлярщикам, гугло-амазонщикам и прочим облачникам?
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|4.79, Аноним (76), 15:01, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да да. Расскажи как Cray показывает свои "улучшения" для SeaStar / BlackStar и где вообще драйвера на это железо взять ? :)
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|5.101, Аноним (15), 16:37, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Начни хотя бы с того, как бзда работает на этом железе от Cray. И где она сейчас в суперкомпьютерном мире.
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|6.107, Аноним (-), 17:05, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Начни хотя бы с того, как бзда работает на этом железе от Cray.
Т.е. пингвинчик с https://www.kernel.org/ работает там намного лучше?
Или к чему эти словесные виляния *опой?
> И где она сейчас в суперкомпьютерном мире.
А тебе-то что? Ты гордый доработчик ядра под суперкомпы и заслуженно гордишься своей работой?
Или простой опеннетный носитель маечки с пингвинчиком, которому факт запуска проприетарного пингвинчика проприерасом приятно греет душу?
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|7.117, анонимуслинус (?), 17:26, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Начни хотя бы с того, как бзда работает на этом железе от Cray.
> Т.е. пингвинчик с https://www.kernel.org/ работает там намного лучше?
> Или к чему эти словесные виляния *опой?
>> И где она сейчас в суперкомпьютерном мире.
> А тебе-то что? Ты гордый доработчик ядра под суперкомпы и заслуженно гордишься
> своей работой?
> Или простой опеннетный носитель маечки с пингвинчиком, которому факт запуска проприетарного
> пингвинчика проприерасом приятно греет душу?
ошибочка. пингвин остается свободным, просто в комплекте идут проприетарные вещички от тех контор. и да он работает и все. просто в этом удобство для тех контор. у бсд есть ограничивающие строчки)) не все идут на её использование. и скажем честно, многое появилось в лине чего нет в бсд. и ей просто не успеть все это добавлять. с другой стороны у бсд есть и плюсы.
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|8.130, Аноним (-), 17:39, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Еще раз спрашиваю - если тебе вдруг достанется железо от Cray, на котором ни ра... большой текст свёрнут, показать
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|7.124, Michael Shigorin (ok), 17:31, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты гордый доработчик ядра под суперкомпы
Здесь и такие водятся; а Вам бы к лицу было варежку захлопнуть и не позориться лишний раз.
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|2.21, Аноним (15), 12:27, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Теряют актуальность. Будущего из-за сракла у них точно нет. Это моё мнение.
Существует также и мнение о том, что именно благодаря сраклу и клиентам сантехников спарки всё ещё поддерживаются в полумёртвом недосостоянии.
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|2.29, Аноним (22), 12:39, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Когда количество процессоров не одын штук , а тысячи и миллионы - главным становится цена . Когда "добавить воды" обходится дешевле .
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|3.74, sdkhflskhgl (?), 14:41, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну это пока сетка за данными успевает, но как только нащупают предел - то опять станут растить гигафлопы на ядро
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|1.28, Anonymus (?), 12:37, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>полгода назад
>два года назад
>шесть месяцев
>год
>полгода
>два года
Они там с периодами для сравнения определиться не могут?
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|2.32, Аноним (51), 12:44, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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наверно по сусекам инфу собирали, в каждом сусеке своя линейка
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|1.38, Аноним (49), 12:54, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Не понял почему только Linux, у вас же прямо в новости указано что один из первых пяти работает под Cray OS. А это совсем не Linux.
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|2.44, Аноним (46), 13:07, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Та старая добрая Cray OS уже 30 лет как в анабиозе.
Теперь словом Cray OS называют кластерную переработку CentOS, насколько я знаю.
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|1.56, Аноним12345 (?), 13:37, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сколько энергии сожрала эта прорва ядер и как используется отвод тепла для нужд народного хозяйства ?
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|2.125, Michael Shigorin (ok), 17:33, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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...особенно у известных залежами урана и всего прочего необходимого японцев, ага.
Тоже интересный вопрос по этой спецолимпиаде.
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|1.64, Sw00p aka Jerom (?), 14:19, 17/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>российские кластеры Chervonenkis, Galushkin и Lyapunov
вменяемо назвали, ожидал что-то на подобии Vodka, Xorosho и т.д.
пс: я бы назвал бы Kolmogorov
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|2.70, Аноним (128), 14:33, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почти для каждого такого кластера ПО пишется своё. За исключением системных вещей из ядра. Из реп бубунты никто ничего не берёт, ибо там шлак и не то, что нужно.
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|3.85, анонимуслинус (?), 15:38, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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добавь, что пишется один раз и не обновляется ибо дорого и никому не нужно. часто такие системы не имеют выхода никуда кроме юсб для ввода данных))
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|3.105, Аноним (15), 16:44, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Из реп бубунты никто ничего не берёт, ибо там шлак и не то, что нужно.
А почему тогда бубунтой вообще пользуются?
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|4.121, ыы (?), 17:28, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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личные предпочтения конкретного архитектора... или то что было под рукой на момент установки...
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|4.133, Аноним (128), 17:47, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользуются те, кому влом свой дистр пилить. Заметь, чуть ли не половина к таковым не относится, и именно что или пилят свой дистр (те самые unknown linux), или берут уже существующий свой, как в случаях с rhel и suse на кластерах. Плюс, убунта как-то в РФ прижилась. Как и freebsd однажды. Короче, любят тут всякое максимально халявное.
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|4.134, Аноним (128), 17:49, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всяких православных ломоносовых понятно, что нет. Делать что ли больше нечего. Потому и торчат где-то в хвосте.
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|2.104, Аноним (15), 16:43, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Производительность немного выше; поддержка лучше, в т.ч. и за деньги; вменяемый план релизов и более свежий софт. И стабильность тоже неплохая.
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|3.118, ыы (?), 17:27, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> план релизов и более свежий софт.
Угу.. на 16-й то ветке...
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|2.135, Аноним (128), 17:51, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Debian чуть посложнее бубунты. Хотя бы тем, что под оборудование нужно будет ставить фирмвари и дрова, которых нет в стандартной поставке debian и которые идут в убунте изкаропки.
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|2.127, Michael Shigorin (ok), 17:35, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока вижу только то, как и его призрак стал инструментом в руках манипуляторов, увы.
И это особенно омерзительно.
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|2.139, Ordu (ok), 18:04, 17/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не раньше, чем мир справится с дефицитом литографических мощностей.
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