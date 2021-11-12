The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Компания Huawei передала дистрибутив openEuler некоммерческой организации Open Atom

12.11.2021 10:55

Компания Huawei перевела разработку Linux-дистрибутива openEuler в некоммерческую организацию Open Atom Open Source Foundation, сходную с международными организациями Linux Foundation и Apache Software Foundation, но учитывающую специфику Китая и сосредоточенную на организацию совместной работы над китайскими открытыми проектами.

Open Atom выступит нейтральной площадкой для дальнейшей разработки openEuler, не привязанной к определённой коммерческой копании, а также будет управлять связанной с проектом интеллектуальной собственностью. Компания China Telecom, входящая в число крупнейших китайских операторов связи, объявила об использовании OpenEuler в своей инфраструктуре и представила собственную редакцию данного дистрибутива, выпущенную под именем CTyunOS.

Дистрибутив openEuler базируется на наработках коммерческого продукта EulerOS, создан как ответвление от пакетной базы CentOS, оптимизирован для использования на серверах с процессорами ARM64 и является единственным дистрибутивом Linux, сертифицированным комитетом Opengroup на соответствие стандарту UNIX 03 (сертифицированы также macOS, Solaris, HP-UX и IBM AIX). Отличия openEuler от CentOS довольно существенны и не ограничиваются проведением ребрендинга. Например, в openEuler поставляется иное ядро Linux, более свежий рабочий стол на основе GNOME, включены специфичные для ARM64 и многоядерных систем оптимизации, применяется система легковесных контейнеров iSulad, сетевой конфигуратор clibcni и система автоматической оптимизации настроек A-Tune.

Huawei также передал под покровительство организации Atom Open проект OpenHarmony, развивающий операционную систему для IoT-устройств, таких как умные часы, на базе собственного микроядра LiteOS. Компания Alibaba перевела в организацию Open Atom разработку операционной системы AliOS Things для IoT-устройств с небольшим объёмом памяти, а компания Tencent - операционную систему TencentOS Tiny, работающую в режиме реального времени (RTOS). В число развиваемых организацией Open Atom проектов также входит распределённая СУБД ZNBase (поддерживает протокол PostgreSQL), система хранения больших объёмов данных Pika (совместима на уровне интерфейсов с Redis) и блокчейн-платформа XuperCore.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива openEuler 20.03, развиваемого компанией Huawei
  3. OpenNews: Huawei опубликовал новый Linux-дистрибутив openEuler
  4. OpenNews: Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux
  5. OpenNews: Компания Huawei объявила о замене Android на HarmonyOS на своих смартфонах
  6. OpenNews: В России планируют создать свой Фонд открытого ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56141-openeuler
Ключевые слова: openeuler, euler, huawei
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:51, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    хуавей не передала этот дистрибутив. а похоронила. спихивать ненужное какому ни будь так называемому сообществу или фонду, что бы оно именно там протухло и сдохло, это уже традиция среди технологических компаний. это только Великий Гуголь все свое хоронит исключительно сам.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:55, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юникс у них разве не остаётся? Какой смысл им заниматься бесплатной версией, когда для этого есть другие?
     
  • 2.5, Анонус (?), 13:01, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не похоронила, а почти добровольно внесла свой вклад в развитие китайских науки и технологий!

    >Фонд OpenAtom – это некоммерческая социальная организация, созданная крупнейшими технологическими компаниями, включая Huawei, Alibaba Group Holding Ltd и Baidu Inc. Фонд контролируется Министерством промышленности и информационных технологий

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 14:27, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Владельца Алибабы так и не нашли?
     
  • 2.17, Растоманя (??), 15:13, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наоборот, Раст Фондейшен тому подтвержденние
     

  • 1.6, Аноним (-), 13:02, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хотели бесплатный юникс - получите, распишитесь. спасибо, хуавэй. спасибо, китай.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:07, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пожалуйста:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54515
     
  • 2.12, Аноним (14), 14:26, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это скорее чтобы другие китайские производители могли использовать единственный правильный дистрибутив без отчислений.
     
  • 2.19, Растоманя (??), 15:32, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, Раст Фандейшен за современный, безопастный язык системного программирования Rust
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:07, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рабы никогда ничего не смогут доработать на т.з энтузиазме. А если они как-то проявятся - цель рабовладельца сразу скупить.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 14:09, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну они то прям "работают":
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55394
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:11, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Бойтесь китайцев, дары приносящих
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 14:29, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За дарами можно смотреть их патчи в ядро https://gitee.com/openeuler/kernel
     

  • 1.11, Аноним (14), 14:25, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Боятся что в открытом коде будут упоминать события на улице Тяньаньмэнь 1989 года?
     
     
  • 2.20, Нанобот (ok), 15:45, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🤦На _площади_ Тяньаньмэнь
     
     
  • 3.21, Растоманя (??), 16:00, 12/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В сквере Тяньаньмень
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:27, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >OpenHarmony

    Спасибо, не надо нас "гармонизировать" (эвфемизм в КНР для цензуры).

     
  • 1.16, Аноним (16), 14:41, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меньше, но лучше - не к Китаю
     
  • 1.18, Растоманя (??), 15:15, 12/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это никак не связано с современным, безопастным языком системного программирования Rust - не интересно.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру