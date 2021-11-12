Компания Huawei передала дистрибутив openEuler некоммерческой организации Open Atom

Компания Huawei перевела разработку Linux-дистрибутива openEuler в некоммерческую организацию Open Atom Open Source Foundation, сходную с международными организациями Linux Foundation и Apache Software Foundation, но учитывающую специфику Китая и сосредоточенную на организацию совместной работы над китайскими открытыми проектами.

Open Atom выступит нейтральной площадкой для дальнейшей разработки openEuler, не привязанной к определённой коммерческой копании, а также будет управлять связанной с проектом интеллектуальной собственностью. Компания China Telecom, входящая в число крупнейших китайских операторов связи, объявила об использовании OpenEuler в своей инфраструктуре и представила собственную редакцию данного дистрибутива, выпущенную под именем CTyunOS.

Дистрибутив openEuler базируется на наработках коммерческого продукта EulerOS, создан как ответвление от пакетной базы CentOS, оптимизирован для использования на серверах с процессорами ARM64 и является единственным дистрибутивом Linux, сертифицированным комитетом Opengroup на соответствие стандарту UNIX 03 (сертифицированы также macOS, Solaris, HP-UX и IBM AIX). Отличия openEuler от CentOS довольно существенны и не ограничиваются проведением ребрендинга. Например, в openEuler поставляется иное ядро Linux, более свежий рабочий стол на основе GNOME, включены специфичные для ARM64 и многоядерных систем оптимизации, применяется система легковесных контейнеров iSulad, сетевой конфигуратор clibcni и система автоматической оптимизации настроек A-Tune.

Huawei также передал под покровительство организации Atom Open проект OpenHarmony, развивающий операционную систему для IoT-устройств, таких как умные часы, на базе собственного микроядра LiteOS. Компания Alibaba перевела в организацию Open Atom разработку операционной системы AliOS Things для IoT-устройств с небольшим объёмом памяти, а компания Tencent - операционную систему TencentOS Tiny, работающую в режиме реального времени (RTOS). В число развиваемых организацией Open Atom проектов также входит распределённая СУБД ZNBase (поддерживает протокол PostgreSQL), система хранения больших объёмов данных Pika (совместима на уровне интерфейсов с Redis) и блокчейн-платформа XuperCore.



