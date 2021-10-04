В России планируют создать свой Фонд открытого ПО

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|2.11, Аноним (11), 17:05, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+22 +/–
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С СЖВ и поцреотизмом же. Возьмут всё худшее, добавят ещё своего сверху, распилят втрое больше
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|2.142, Онаним (?), 20:55, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С каких-то пор в этой географической локации каждый день стал 1 апреля, похоже.
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|2.62, Урри (ok), 17:50, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Почему не получилось? Все получилось.
Правда это "все" - не то, что вы, очевидно, подумали.
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|2.18, Аноним (18), 17:08, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Какой ещё Сбер, маркетологи могут его под каким угодно именем пиарить, но в документах он пока остаётся "ПАО Сбербанк".
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|1.6, QwertyReg (ok), 17:03, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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С учётом того, сколько в России создано свободного ПО, такой совет давно необходим и мнение белочек-истеричек, к счастью, ничего не изменит.
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|2.9, Аноним (4), 17:04, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Так уж и быть давай перечисляй. Ты же этого вопроса ждал да?
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|3.14, QwertyReg (ok), 17:07, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кликхаус, Тарантул, Постгрес, Open CASCADE, OpenCV — российские проекты или проекты с массивным участием российских компаний. Calculate Linux, Astra Linux, есть ещё какой-то активный дистрибутив, который тут часть пиарят. Можно ещё Kotlin, IDEA (и форки) и Nginx.
Ну а самое главное - ReactOS.
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|4.23, Nikki Next (?), 17:09, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сколько "наши" обещали финансово помогать ReactOS? Ну и где их помощь за все эти годы?
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|5.25, QwertyReg (ok), 17:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Сколько "наши" обещали финансово помогать ReactOS? Ну и где их помощь за
> все эти годы?
А зачем? По-вашему, СПО без финансовых вливаний нежизнеспособно? Вот ReactOS - хороший пример, существует и развивается без единой вложенной копейки, на чистом энтузиазме. К 2k40-му допилят бинарную совместимость Калькулятора Win2k со своей системой.
|
|5.51, Твоя совесть (?), 17:41, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Спешу тебя расстроить постгресс "наш" только в бумажках в определенных папках.
там нашего есть, но наше не всё. нашего там конкретная коммерческая сборка
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|6.128, ptr128 (?), 20:23, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Наше" или вообще "чье-то" в свобоном ПО - нонсенс по той простой причине, что в разработке любого свободного ПО могут принимать участие разработчики со всего мира. "Чье-то" оно может быть только в момент публикации с открытием исходных кодов под свободной лицензией.
А вот дистрибутив на основании свободного ПО может выпускать и распостранять любой (с соблюдением лицензионных требований, само собой). И тогда уже можно говорить о том, чей это дистрибутив.
|
|5.160, Атон (?), 21:41, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем ваши обещали помогать мертворожденному бесперспективному проекту?
|
|4.29, Аноним (85), 17:15, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
Ты веществами тяжелыми балушься Открываем педивикию хотя бы по постгре Postgre... большой текст свёрнут, показать
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|5.30, QwertyReg (ok), 17:16, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
|
> Ты веществами тяжелыми балушься?
Вы так ворвались, а ни одного ПО из списка не смогли убрать.
> Открываем педивикию хотя бы по постгре.
Дальше не читал.
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|
|6.80, Аноним (85), 18:30, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Скажи мне, с кокого боку постгря российской стала? Когда перевели доки по ней? Ну по твоей логике мож и мс шиндавс тоже наш? Там артиклы вроде тож переведены.
>Дальше не читал.
Вот в этом вся бида. А тебе стоило бы начать читать, хотя бы с педивикии. Уже потом, набравшись навыка слогать буквы в слога, сможешь отправиться сюда:
https://www.postgresql.org/docs/current/history.html
Ну и это только о постгре. Я остальное намеренно не затрагиваю, чтобы тебе не было слишком сложно сразу.
|
|4.55, Твоя совесть (?), 17:45, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все с наличием linux в названии по определениию "российским" назвать не получится. Ну там посмотрите кто сколько в гит накоммитил, там полная глобальшина, и российского "шельфа" там прям не найдется
|
|4.121, Аноним (121), 20:08, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Месье глубоко заблуждается насчет французского проекта Open CASCADE, исходники которого (на тот момент в сумме 800 мб) были открыты в 1998 году.
|
|4.135, Аноним (135), 20:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Calculate Linux - это который Gentoo, не на твоем проце сконпиленная? А Astra Linux - это который Debian перекомпиленнный с бэкдорами?
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|2.12, Аноним (11), 17:06, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Свободное ПО, внезапно, потому и свободное, что им не рулят всякие "советы"
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|3.21, QwertyReg (ok), 17:09, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лол, срочно распускаем Mozilla Foundation, АТО не свободно! Аноним подхватит разработку и управление!
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|4.43, Atterratio (ok), 17:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Linux Foundation главное не забыть распустить. Free Software Foundation тоже распустить, хотя у него есть высокие шансы самораспуститься.
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|5.50, QwertyReg (ok), 17:40, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Linux Foundation главное не забыть распустить. Free Software Foundation тоже распустить,
> хотя у него есть высокие шансы самораспуститься.
SJW-comminuty активно этим занимается, не волнуйтесь, всё пройдёт без нашего участия.
|
|1.7, Аноним (7), 17:03, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ну да, сдесь один решил свой бизнес вывести за рубеж и получил уголовное дело за измену родине. Так что такие пирожки...
|
|1.16, Аноним (16), 17:07, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Инициатором создания организации стал центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий
Это контора с товарищами майорами. Ну а управлять Российским Фондом открытого ПО будут командно-административным методом, которая удачно в себе сочетает спец-намёки и спец-сигналы сверху.
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|2.125, Аноним (-), 20:14, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Там товарищей нет, одни господа. Можно было бы за тридцать лет уже научится немного разбираться в существующих классах.
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|3.155, Michael Shigorin (ok), 21:32, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А тридцать лет считать с того дня, когда "коммунисты" проснулись "демократами" (при этом столь же искренне продолжая желать распоряжаться тем, что присвоили, и далее -- с правом передать деточкам по наследию)?
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|1.17, Аноним (17), 17:08, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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фонд открытого ПО будет открыто воровать зарубежные наработки и называть их русскими открытыми проектами ?
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|2.26, Аноним (16), 17:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Безымянные и засекреченные пленные немецкие инженеры, которые сделали для СССР космические ракеты, тебя одобряют.
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|4.42, Аноним (4), 17:35, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Да конечно Соловьева включим он то истину в первой инстанции галголит.
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|3.56, Аноним (56), 17:45, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Безымянные и засекреченные пленные немецкие инженеры, которые сделали для СССР космические ракеты, тебя одобряют.
Такие безымянные и засекреченные, что даже 30 лет после СССР о них никто не знает? Или всех кровавый Хрущ пострелял, когда ракеты сделали? А вообще, были пленные немцы в атомном и космическом проекте? Были. Сыграли они решающую роль, такую чтоб сказать, что это они сделали? Нет, конечно - это очевидно любому, кто хоть немного интересовался историей.
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|4.66, Аноним (-), 18:01, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Сыграли они решающую роль, такую чтоб сказать, что это они сделали? Нет,
И тут, Королёв смущённо отвёл глаза в сторону.
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|5.166, Аноним (56), 21:52, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Сыграли они решающую роль, такую чтоб сказать, что это они сделали? Нет,
> И тут, Королёв смущённо отвёл глаза в сторону.
Ты бы смущенно отвел лучше. Королев еще до войны успешно занимался ракетами, пока его не посадили, но то другая история. Просто тот факт, что СССР опередил США, первым выйдя в космос невозможно никак оспорить и невозможно сказать, что у кого-то украл, так как первым был. Но ведь свербит, как это русские и первые? Значит надо сказки про неведомых немецких инженеров пустить.
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|3.58, имя_ (?), 17:46, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему сразу безымянные? Есть мемуары одного из ученых в Городомле, например. Наверняка есть еще чьи-то воспоминания.
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|4.68, Аноним (-), 18:04, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>Наверняка есть еще чьи-то воспоминания.
Мда трудно взять интервью от тех кого систематически избивали, тех кто хронически недоедал, тех кто 50 лет отсидел в аду.
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|5.72, Аноним (15), 18:17, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Германии были изданы воспоминания жены Гельмута Греттрупа. Жили они намного достойнее многих советских семей того времени.
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|6.99, Аноним (99), 19:03, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да Гельмуту повезло, ему не сломали челюсть, как это сделали с Королёвым.
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|5.167, Аноним (56), 21:54, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Наверняка есть еще чьи-то воспоминания.
> Мда трудно взять интервью от тех кого систематически избивали, тех кто хронически
> недоедал, тех кто 50 лет отсидел в аду.
Трудно, потому что таких не было. Те которые таки были сейчас известны и отнюдь их не 50 лет в аду держали. Но и такой роли, что без них не было бы космических ракет тоже нет.
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|5.154, Michael Shigorin (ok), 21:30, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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...и это мы ещё не обсуждали наработки уже Геббельса и компании, а также упрятанных "союзничками" от Нюрнберга по латинским америкам эсэсовцев, удивительным образом прорисовывающихся в нынешней западной пропаганде и психвойне...
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|1.20, Sluggard (ok), 17:09, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
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Организация, в которую войдут крупнейшие коммерческие компании, будет координировать деятельность сообществ разработчиков, и представлять их в международных организациях?
Интересно, насколько «сообщества разработчиков» хотят, чтоб их «координировали» Яндекс, Сбер и Мыло?..
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|3.54, Sluggard (ok), 17:44, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Мой камент про суть этих корпораций потёрли.
Так ты матерился, небось. Без этого про их суть высказаться сложно.
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|2.91, Аноним (91), 18:51, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ребят, ну сколько раз уже разжевывали, что "открытое ПО" и "свободное ПО" - это разные вещи.
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|2.36, Аноним (17), 17:27, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ходили к самому главному просили денег на развитие своей национальной "windows", не дал
сперли и перевели исошку сделав ее гостом, аж целый национальный проект формат для офисных приложений, исошка уже обновилась, но видать денег больше не дают на перевод
а воз и ныне там, о каком фонде идет речь вообще ?
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|2.93, YetAnotherOnanym (ok), 18:52, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Своё ядро", вобщем-то, есть - тот же Багет, например. Правда, оно не опенсорс. А под общее ядро почему нельзя писать что-то своё?
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|1.34, Anonnnym (?), 17:24, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ключевые задачи, которыми будет заниматься организация Russian Open Source Foundation:
- пилить бабки
- пилить бабки
- пилить бабки
- пилить бабки
- пилить бабки
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|2.79, YetAnotherOnanym (ok), 18:29, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А тебя не подпускают, злыдни эдакие. Остаётся с улицы через окошко заглядывать и гадать, сколько там кто чего попилил.
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|1.35, Аноним (35), 17:27, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Извините, что не в тему, но где можно купить Astra Linux Special Edition в г. Луганск? Нужен в контору.
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|2.52, Аноним (35), 17:43, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Где купить российский дистрибутив в России? На сайте Астры Луганска нет
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|4.97, Аноним (97), 19:02, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да какая разница, кто. Купи лучше Red Hat Enterprise Linux и накати.
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|2.59, Аноним (17), 17:46, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на оф сайте сверху кнопочка "где купить", покупаешь в любом указанном инет магазине
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|4.64, Аноним (17), 17:55, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да хоть мухосранск, мы что в каменном веке ?
платишь денежку получаешь лицу, качаешь с оф сайта дистр
если нужна бумажка с договором и перчивкой то присылается по е-почте или каким нить пони экспресс
а если нет то конечно садись на лошадь, скачи до первопрестольной, но запомни там как в 90е одна лица в руки, если 2 сервера - бери напарника
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|2.151, Michael Shigorin (ok), 21:22, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вкратце: не нужен, не покупайте. Это примерно такие же люди в руководстве, что и ахметовская братва. А с грамотными людьми в г. Донецк могу состыковать, пишите почтой, если что.
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|2.44, Аноним (15), 17:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так то была ассоциация, а тут целый фонд. Дальше будут общественные организации РусСПО, союз потребителей РСПО, движение молодежи за РСПО
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|2.150, Michael Shigorin (ok), 21:21, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Насколько помню, было рейдерски перехвачено и по сути уничтожено. Могу поинтересоваться у тех, кто это всё видел лично и вблизи.
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|1.46, Аноним (46), 17:38, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Координировать деятельность сообществ разработчиков, образовательных и научных организаций.
Нет, спасибо, мы как-нибудь сами разберёмся.
>Выполнять роль оператора отечественного репозитория или зеркал крупнейших зарубежных репозиториев.
Вижу потенциальную угрозу. Могут начать блокировать и удалять из реп ПО для обхода блокировок.
>Обеспечивать грантовую поддержку разработки открытого ПО.
Пилить бюджетные средства на говноподелия на электроне, скорее всего.
>Представлять российские сообщества открытого ПО в переговорах с международными общественными организациями в той же области.
А будет ли так на самом деле, либо это выйлется в очередной инструмент политики и бизнеса, а не сообщества?
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|2.110, псевдонимус (?), 19:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>будет ли так на самом деле, либо это выйлется в очередной инструмент политики и бизнеса, а не сообщества?
Сам-то как думаешь? ;-)
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|1.47, Аноним (97), 17:38, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> ВТБ
Больше всего надежды на вот этих ребят из списка. Очень приятно удивлён их участием.
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|2.149, Michael Shigorin (ok), 21:19, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А у меня как раз такое ощущение, что ВТБ пытаются втянуть в очередную афёру люди того же сорта, что Леонид Дододжонович Рейман (напомню, на его счету не только угробленный проект по линуксу в школах в 2009 году, но и непостроенная к 2017 году фабрика на 28 нм).
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|1.63, Твоя совесть (?), 17:51, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Программное обеспечение свободное* на территории Российской Федерации.
*- (далее неразборчиво мелким текстом)
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|3.102, Аноним (-), 19:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Сысоев пермиссивщик, убеждённый БЗДун разрешиловщик. Столман - копилефтчик.
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|2.148, Michael Shigorin (ok), 21:18, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Серёж, ну уж Вы-то явно в курсе, где RMS, а где OSS :-)
Тогда уж "собственный Перенс" или там "ESR".
У меня два предположения, откуда тут может дуть ветер (но я пока что не в теме):
1) тема привлекла такое же безграмотное и бездарное торгашеское бабло, как в случае с Фроловым (вимбильдан-байкал-астра, причём в случае байкала началось с рейдерского захвата, а в случае астры -- с таких же беспредельщиков, зачем-то переживших девяностые);
2) это краешек работы IBM через АНО ВТ и им подобных по выстраиванию "своих сукиных сынов" для забалтывания и извращения перспективной для России тематики свободного ПО (их интерес -- притушить/затормозить/уничтожить всё, что может отрасти здесь, и впаривать и дальше POWER с RHEL, объявив их соответственно "высокопроизводительной временной заменой пока что не достигшему целевых показателей исконно российскому RISC-V" и "таки свободным программным обеспечением, а значится, отечественным").
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|3.162, Аноньимъ (ok), 21:44, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>2) это краешек работы IBM через АНО ВТ и им подобных по выстраиванию "своих сукиных сынов" для забалтывания и извращения перспективной для России тематики свободного ПО (их интерес -- притушить/затормозить/уничтожить всё, что может отрасти здесь
Это вполне может быть.
Но в целом первое не отменяет второго. А обычно одно без другого не реализуемо, то есть нужны предатели и воры чтобы реализовывать пункт 2.
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|1.82, Аноним (81), 18:35, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А как они будут обезопашивать наше родное свободное ПО от иностранных вражеских коммитов?
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|1.84, Ананас (?), 18:36, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это всё хорошо, только вот:
А)Государству как бы пофиг на СПО, более того оно становится категорически против оного, как только выясняется, что мало брать — нужно ещё и отдавать;
Б)ЦКИТ — мутная контора, и вряд ли она имеет отношение к государству. Тут как с условными альтом и прочими — на словах патриотизм, триколор и обои под хохлому, а на деле свой дебиан отвратительного качества, полтора боевых [s]пъедера[/s] шигорина да лютые амбиции по части приседания на госбюджет — т.е. на наши с вами налоги.
Такое, короче.
Грамотное СПО растёт в первую очередь в академической среде, где самое острие различных исследований и открытие кода — условие для повторяемости и проверяемости результатов. Тут, конечно, возникают неудобные вопросы типа "эээ, ты хошь сказать, что ваш MIT открытее и честнее нашего GPL, хнык-хнык", но это уж додумайте как нибудь сами.
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|2.87, Аноним (85), 18:42, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ананас то не растением, а правильным фруктом оказался! Поспел:)
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|3.164, Аноним (85), 21:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блеете Вы в стойле, а человек мнение высказывает. Будете извергать слова из своей утробы в таком тоне и/или что-то о зенофобии...Ваше настоящее личное дело ляжет на стол компетентных лиц. Я надеюсь Вы меня поняли. Всех благ и хорошего вечера.
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|1.86, pavlinux (ok), 18:41, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Яндекс, Сбербанк, ВТБ, Mail.ru
Какое отношение они имеют к IT ? Это барыги услуг и финансов, им нужен халявный код.
Свой, интересный они не открывают.
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|2.127, YetAnotherOnanym (ok), 20:21, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Яндекс - кликхаус, майлру - тарантул. Это так, навскидку, без гугленеия. Что спонсируют втб и сбер - хз, не слежу.
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|2.145, Michael Shigorin (ok), 21:09, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мнээ... Павел, а Вы уже уволились из той бывшей части русбитеха, которая лепит astralinux? (заглянув в профиль и немножко удивившись)
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|1.108, псевдонимус (?), 19:29, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по участвующим, цель -- давить любую конкуренцию на местной поляне. Странно, что кошмарской заразы нет.
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|2.134, Аноньимъ (ok), 20:35, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь идёт про фонд открытого ПО, а не свободного.
И так как Украина всеми лапками в запад пытается интегрироваться то может и с западными фондами работать.
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|1.132, Аноньимъ (ok), 20:33, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и что мешало открыть филиал фонда Столлмана? Причём 15 лет назад ещё?
Ах, стоп.
>В России планируют создать свой Фонд открытого ПО
>открытого ПО
Понятно, не свободного.
Ну ладно, а почему "свой"? Какие есть ещё другие "фонды открытого ПО" ?
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|1.133, Аноним (133), 20:33, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Потом глядишь будут футболисты бегать в майках OpenSource, баннеры будут везде... лучшее ПО мира
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|1.147, Аноним (147), 21:18, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В России планируют создать свой Фонд открытого ПО
С блекджеком и ... кроватями?
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|1.165, biomassa (?), 21:51, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Представлять российские сообщества открытого ПО в переговорах с международными общественными организациями в той же области.
Ну и на кой "международным общественным организациям" иметь дело с местечковыми, закуклившимися конторками работающими только на мелкий внутренний рынок и напичканными "товарищами майорами" под завязку?
> В состав новой организации предложено войти компаниям...
Интересно под дулом какого оружия было сделано предложение. :)
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