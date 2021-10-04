The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В России планируют создать свой Фонд открытого ПО

04.10.2021 16:50

На состоявшейся в Москве конференции Russian Open Source Summit, посвящённой использованию открытого программного обеспечения в России в условиях государственной политики на снижение зависимости от иностранных поставщиков, объявлены планы по созданию некоммерческой организации "Russian Open Source Foundation".

Ключевые задачи, которыми будет заниматься организация Russian Open Source Foundation:

  • Координировать деятельность сообществ разработчиков, образовательных и научных организаций.
  • Участвовать в разработке плана мероприятий по реализации стратегии развития ПО с открытым кодом и определять показатели эффективности.
  • Выполнять роль оператора отечественного репозитория или зеркал крупнейших зарубежных репозиториев.
  • Обеспечивать грантовую поддержку разработки открытого ПО.
  • Представлять российские сообщества открытого ПО в переговорах с международными общественными организациями в той же области.

Инициатором создания организации стал центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Интерес к проекту также выразило министерство цифрового развития и Российский фонд развития информационных технологий. Представителем министерства озвучена идея распространения в форме открытого ПО продуктов, разработанных для государственных и муниципальных закупок.

В состав новой организации предложено войти компаниям Яндекс, Сбербанк, ВТБ, Mail.ru, Postgres Pro и Arenadata, которые отмечены как крупнейшие участники разработки открытого ПО в России. О намерении войти в состав Russian Open Source Foundation пока заявили лишь представители ВТБ и Arenadata. Представители Яндекс и Mail.ru отказались от комментариев, Сбербанк сообщил, что лишь участвовал в обсуждении, а директор Postgres Professional упомянул то том, что инициатива находится в начальной стадии.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.rbc.ru/technology_...)
  2. OpenNews: В РФ начнётся производство отечественных процессоров на основе архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: 1 октября в Москве состоится конференция Russian Open Source Summit
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55918-opensource
Ключевые слова: opensource
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (137) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:01, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Без СЖВ но с поцреотизмом. Два стула.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:05, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +22 +/
    С СЖВ и поцреотизмом же. Возьмут всё худшее, добавят ещё своего сверху, распилят втрое больше
     
  • 2.27, Жироватт (ok), 17:12, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    С 1С и бухгалтершами. А рядом жирнючий Нуралиев скачет.
     
     
  • 3.141, DeadLoco (ok), 20:46, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С тетрисом и шпалоукладчицами
     

  • 1.2, Ilya Indigo (ok), 17:01, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Вроде 1 апреля ещё не скоро.
     
     
  • 2.39, Урри (ok), 17:33, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Так воровать деньги, это и не шутки.
     
  • 2.142, Онаним (?), 20:55, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С каких-то пор в этой географической локации каждый день стал 1 апреля, похоже.
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:03, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Что опять? А в прошлый раз почему не получилось?
     
     
  • 2.62, Урри (ok), 17:50, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Почему не получилось? Все получилось.
    Правда это "все" - не то, что вы, очевидно, подумали.
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:03, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Не сбербанк а Сбер
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:08, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Какой ещё Сбер, маркетологи могут его под каким угодно именем пиарить, но  в документах он пока остаётся "ПАО Сбербанк".
     
  • 2.69, Аноним (69), 18:07, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сберкасса
     

  • 1.6, QwertyReg (ok), 17:03, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    С учётом того, сколько в России создано свободного ПО, такой совет давно необходим и мнение белочек-истеричек, к счастью, ничего не изменит.
     
     
  • 2.9, Аноним (4), 17:04, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так уж и быть давай перечисляй. Ты же этого  вопроса ждал да?
     
     
  • 3.14, QwertyReg (ok), 17:07, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кликхаус, Тарантул, Постгрес, Open CASCADE, OpenCV — российские проекты или проекты с массивным участием российских компаний. Calculate Linux, Astra Linux, есть ещё какой-то активный дистрибутив, который тут часть пиарят. Можно ещё Kotlin, IDEA (и форки) и Nginx.

    Ну а самое главное - ReactOS.

     
     
  • 4.23, Nikki Next (?), 17:09, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сколько "наши" обещали финансово помогать ReactOS? Ну и где их помощь за все эти годы?
     
     
  • 5.25, QwertyReg (ok), 17:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Сколько "наши" обещали финансово помогать ReactOS? Ну и где их помощь за
    > все эти годы?

    А зачем? По-вашему, СПО без финансовых вливаний нежизнеспособно? Вот ReactOS - хороший пример, существует и развивается без единой вложенной копейки, на чистом энтузиазме. К 2k40-му допилят бинарную совместимость Калькулятора Win2k со своей системой.

     
     
  • 6.85, Аноним (85), 18:38, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Слу, троллировать тупостью - это не смищно.
     
  • 6.122, ptr128 (?), 20:09, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К 2k40-му

    К 2400 году он точно никому не будет нужен )

     
  • 5.51, Твоя совесть (?), 17:41, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Спешу тебя расстроить постгресс "наш" только в бумажках в определенных папках.
    там нашего есть, но наше не всё. нашего там конкретная коммерческая сборка
     
     
  • 6.128, ptr128 (?), 20:23, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Наше" или вообще "чье-то" в свобоном ПО - нонсенс по той простой причине, что в разработке любого свободного ПО могут принимать участие разработчики со всего мира. "Чье-то" оно может быть только в момент публикации с открытием исходных кодов под свободной лицензией.
    А вот дистрибутив на основании свободного ПО может выпускать и распостранять любой (с соблюдением лицензионных требований, само собой). И тогда уже можно говорить о том, чей это дистрибутив.
     
  • 5.160, Атон (?), 21:41, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем ваши обещали помогать мертворожденному бесперспективному проекту?
     
  • 4.29, Аноним (85), 17:15, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ты веществами тяжелыми балушься Открываем педивикию хотя бы по постгре Postgre... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.30, QwertyReg (ok), 17:16, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    > Ты веществами тяжелыми балушься?

    Вы так ворвались, а ни одного ПО из списка не смогли убрать.

    > Открываем педивикию хотя бы по постгре.

    Дальше не читал.

     
     
  • 6.78, Аноним (78), 18:27, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дальше не читал.

    Жаль.

     
  • 6.80, Аноним (85), 18:30, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скажи мне, с кокого боку постгря российской стала? Когда перевели доки по ней? Ну по твоей логике мож и мс шиндавс тоже наш? Там артиклы вроде тож переведены.

    >Дальше не читал.

    Вот в этом вся бида. А тебе стоило бы начать читать, хотя бы с педивикии. Уже потом, набравшись навыка слогать буквы в слога, сможешь отправиться сюда:

    https://www.postgresql.org/docs/current/history.html

    Ну и это только о постгре. Я остальное намеренно не затрагиваю, чтобы тебе не было слишком сложно сразу.

     
  • 4.45, Урри (ok), 17:38, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Calculate Linux, Astra Linux, есть ещё какой-то активный дистрибутив

    Три дистирибутива из нескольких сотен?
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Linux_Distribution_Timelin

    Болгенос забыл. Четыре.

     
  • 4.55, Твоя совесть (?), 17:45, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все с наличием linux в названии по определениию "российским" назвать не получится. Ну там посмотрите кто сколько в гит накоммитил, там полная глобальшина, и российского "шельфа" там прям не найдется
     
  • 4.96, имямяи (?), 19:01, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Котлин забыл
     
  • 4.121, Аноним (121), 20:08, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Месье глубоко заблуждается насчет французского проекта Open CASCADE, исходники которого (на тот момент в сумме 800 мб) были открыты в 1998 году.
     
  • 4.135, Аноним (135), 20:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Calculate Linux - это который Gentoo, не на твоем проце сконпиленная? А Astra Linux - это который Debian перекомпиленнный с бэкдорами?
     
  • 2.12, Аноним (11), 17:06, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Свободное ПО, внезапно, потому и свободное, что им не рулят всякие "советы"
     
     
  • 3.21, QwertyReg (ok), 17:09, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол, срочно распускаем Mozilla Foundation, АТО не свободно! Аноним подхватит разработку и управление!
     
     
  • 4.43, Atterratio (ok), 17:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Linux Foundation главное не забыть распустить. Free Software Foundation тоже распустить, хотя у него есть высокие шансы самораспуститься.
     
     
  • 5.50, QwertyReg (ok), 17:40, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Linux Foundation главное не забыть распустить. Free Software Foundation тоже распустить,
    > хотя у него есть высокие шансы самораспуститься.

    SJW-comminuty активно этим занимается, не волнуйтесь, всё пройдёт без нашего участия.

     

  • 1.7, Аноним (7), 17:03, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну да, сдесь один решил свой бизнес вывести за рубеж и получил уголовное дело за измену родине. Так что такие пирожки...
     
     
  • 2.10, Аноним (4), 17:05, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    9,5 правил ведения IT-бизнеса в России касаются всех.
     
     
  • 3.139, Аноньимъ (ok), 20:42, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кроме тех кого надо не касаться.
     

  • 1.15, Аноним (15), 17:07, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гядет раскол и смутное время
     
  • 1.16, Аноним (16), 17:07, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Инициатором создания организации стал центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий

    Это контора с товарищами майорами. Ну а управлять Российским Фондом открытого ПО будут командно-административным методом, которая удачно в себе сочетает спец-намёки и спец-сигналы сверху.

     
     
  • 2.125, Аноним (-), 20:14, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там товарищей нет, одни господа. Можно было бы за тридцать лет уже научится немного разбираться в существующих классах.
     
     
  • 3.155, Michael Shigorin (ok), 21:32, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тридцать лет считать с того дня, когда "коммунисты" проснулись "демократами" (при этом столь же искренне продолжая желать распоряжаться тем, что присвоили, и далее -- с правом передать деточкам по наследию)?
     

  • 1.17, Аноним (17), 17:08, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    фонд открытого ПО будет открыто воровать зарубежные наработки и называть их русскими открытыми проектами ?
     
     
  • 2.26, Аноним (16), 17:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Безымянные и засекреченные пленные немецкие инженеры, которые сделали для СССР космические ракеты, тебя одобряют.
     
     
  • 3.32, vladimir (??), 17:24, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Учите историю не только по форумам а интернете..
     
     
  • 4.42, Аноним (4), 17:35, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да конечно Соловьева включим он то истину в первой инстанции галголит.
     
  • 3.56, Аноним (56), 17:45, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Безымянные и засекреченные пленные немецкие инженеры, которые сделали для СССР космические ракеты, тебя одобряют.

    Такие безымянные и засекреченные, что даже 30 лет после СССР о них никто не знает? Или всех кровавый Хрущ пострелял, когда ракеты сделали?  А вообще, были пленные немцы в атомном и космическом проекте? Были. Сыграли они решающую роль, такую чтоб сказать, что это они сделали? Нет, конечно - это очевидно любому, кто хоть немного интересовался историей.

     
     
  • 4.66, Аноним (-), 18:01, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Сыграли они решающую роль, такую чтоб сказать, что это они сделали? Нет,

    И тут, Королёв смущённо отвёл глаза в сторону.

     
     
  • 5.166, Аноним (56), 21:52, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Сыграли они решающую роль, такую чтоб сказать, что это они сделали? Нет,
    > И тут, Королёв смущённо отвёл глаза в сторону.

    Ты бы смущенно отвел лучше. Королев еще до войны успешно занимался ракетами, пока его не посадили, но то другая история. Просто тот факт, что СССР опередил США, первым выйдя в космос невозможно никак оспорить и невозможно сказать, что у кого-то украл, так как первым был. Но ведь свербит, как это русские и первые? Значит надо сказки про неведомых немецких инженеров пустить.

     
  • 3.58, имя_ (?), 17:46, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему сразу безымянные? Есть мемуары одного из ученых в Городомле, например. Наверняка есть еще чьи-то воспоминания.
     
     
  • 4.68, Аноним (-), 18:04, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >Наверняка есть еще чьи-то воспоминания.

    Мда трудно взять интервью от тех кого систематически избивали, тех кто хронически недоедал, тех кто 50 лет отсидел в аду.

     
     
  • 5.71, Аноним (69), 18:15, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зато им нетрудно было рассказать, как они ракеты делали
     
  • 5.72, Аноним (15), 18:17, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Германии были изданы воспоминания жены Гельмута Греттрупа. Жили они намного достойнее многих советских семей того времени.
     
     
  • 6.99, Аноним (99), 19:03, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да Гельмуту повезло, ему не сломали челюсть, как это сделали с Королёвым.
     
     
  • 7.112, anonymous (??), 19:44, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пруфы про челюсть будут?
     
  • 7.114, Котофалк (?), 19:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    три челюсти, на секундочку.
     
  • 5.167, Аноним (56), 21:54, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Наверняка есть еще чьи-то воспоминания.
    > Мда трудно взять интервью от тех кого систематически избивали, тех кто хронически
    > недоедал, тех кто 50 лет отсидел в аду.

    Трудно, потому что таких не было. Те которые таки были сейчас известны и отнюдь их не 50 лет в аду держали. Но и такой роли, что без них не было бы космических ракет тоже нет.

     
  • 3.77, Дегенератор (ok), 18:27, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну хоть радует, что американцы все своими руками - талантища!
     
     
  • 4.115, Котофалк (?), 19:49, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не понимаете, это другое...
     
     
  • 5.154, Michael Shigorin (ok), 21:30, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...и это мы ещё не обсуждали наработки уже Геббельса и компании, а также упрятанных "союзничками" от Нюрнберга по латинским америкам эсэсовцев, удивительным образом прорисовывающихся в нынешней западной пропаганде и психвойне...
     
  • 2.156, Alladin (?), 21:32, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так и будет.
     

  • 1.20, Sluggard (ok), 17:09, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Организация, в которую войдут крупнейшие коммерческие компании, будет координировать деятельность сообществ разработчиков, и представлять их в международных организациях?
    Интересно, насколько «сообщества разработчиков» хотят, чтоб их «координировали» Яндекс, Сбер и Мыло?..
     
     
  • 2.53, InuYasha (??), 17:43, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не хотят. Мой камент про суть этих корпораций потёрли.
     
     
  • 3.54, Sluggard (ok), 17:44, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Мой камент про суть этих корпораций потёрли.

    Так ты матерился, небось. Без этого про их суть высказаться сложно.

     
  • 2.91, Аноним (91), 18:51, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ребят, ну сколько раз уже разжевывали, что "открытое ПО" и "свободное ПО" - это разные вещи.
     
     
  • 3.98, Аноним (85), 19:03, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они штулльмана теперь в пень не ставят. Им пофиг.
     

  • 1.28, Аноним (28), 17:15, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Linux – > Linux Foundation – > USA. Крутяк))
     
  • 1.31, Аноним (85), 17:17, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сперва бы свое ядро запилили. А под окружение уже не грех и фонд.
     
     
  • 2.36, Аноним (17), 17:27, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ходили к самому главному просили денег на развитие своей национальной "windows", не дал

    сперли и перевели исошку сделав ее гостом, аж целый национальный проект формат для офисных приложений, исошка уже обновилась, но видать денег больше не дают на перевод

    а воз и ныне там, о каком фонде идет речь вообще ?

     
  • 2.37, Аноним (16), 17:27, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >не грех и фонд.

    Фонд воровства?

     
  • 2.93, YetAnotherOnanym (ok), 18:52, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Своё ядро", вобщем-то, есть - тот же Багет, например. Правда, оно не опенсорс. А под общее ядро почему нельзя писать что-то своё?
     
  • 2.152, Michael Shigorin (ok), 21:24, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так пилят-то другие без всяких фондов, что характерно: http://emboxing.ru
     

  • 1.34, Anonnnym (?), 17:24, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ключевые задачи, которыми будет заниматься организация Russian Open Source Foundation:
    - пилить бабки
    - пилить бабки
    - пилить бабки
    - пилить бабки
    - пилить бабки
     
     
  • 2.79, YetAnotherOnanym (ok), 18:29, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А тебя не подпускают, злыдни эдакие. Остаётся с улицы через окошко заглядывать и гадать, сколько там кто чего попилил.
     
  • 2.90, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:50, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Думаете как в столмофонде всё будет?
     

  • 1.35, Аноним (35), 17:27, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Извините, что не в тему, но где можно купить Astra Linux Special Edition в г. Луганск? Нужен в контору.
     
     
  • 2.52, Аноним (35), 17:43, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Где купить российский дистрибутив в России? На сайте Астры Луганска нет
     
     
  • 3.88, Аноним (35), 18:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Кто поставил минус?
    Что я такого написал?
     
     
  • 4.97, Аноним (97), 19:02, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да какая разница, кто. Купи лучше Red Hat Enterprise Linux и накати.
     
  • 2.59, Аноним (17), 17:46, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на оф сайте сверху кнопочка "где купить", покупаешь в любом указанном инет магазине
     
     
  • 3.60, Аноним (35), 17:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там нет Луганска
     
     
  • 4.64, Аноним (17), 17:55, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да хоть мухосранск, мы что в каменном веке ?
    платишь денежку получаешь лицу, качаешь с оф сайта дистр
    если нужна бумажка с договором и перчивкой то присылается по е-почте или каким нить пони экспресс

    а если нет то конечно садись на лошадь, скачи до первопрестольной, но запомни там как в 90е одна лица в руки, если 2 сервера - бери напарника

     
  • 2.138, Аноним (135), 20:40, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пожалуйста, https://www.debian.org/CD/vendors/index.ru.html#ru
     
     
  • 3.140, Аноним (140), 20:43, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он не российский
     
  • 2.151, Michael Shigorin (ok), 21:22, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вкратце: не нужен, не покупайте.  Это примерно такие же люди в руководстве, что и ахметовская братва.  А с грамотными людьми в г. Донецк могу состыковать, пишите почтой, если что.
     

  • 1.38, lockywolf (ok), 17:28, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Так уже была же РАСПО. Не полетело?
     
     
  • 2.44, Аноним (15), 17:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так то была ассоциация, а тут целый фонд. Дальше будут общественные организации РусСПО, союз потребителей РСПО, движение молодежи за РСПО
     
  • 2.48, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 17:38, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    РАСПО давно не актуально! Наш идейный вдохновитель Володий Потапов основал Российское Общество Свободного Программного Обеспечения! РОСПО ждёт пулл-реквестов!
     
  • 2.150, Michael Shigorin (ok), 21:21, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Насколько помню, было рейдерски перехвачено и по сути уничтожено.  Могу поинтересоваться у тех, кто это всё видел лично и вблизи.
     
  • 2.158, freecoder (ok), 21:40, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    РАСПИИ - следующий шаг.
     

  • 1.46, Аноним (46), 17:38, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Координировать деятельность сообществ разработчиков, образовательных и научных организаций.

    Нет, спасибо, мы как-нибудь сами разберёмся.
    >Выполнять роль оператора отечественного репозитория или зеркал крупнейших зарубежных репозиториев.

    Вижу потенциальную угрозу. Могут начать блокировать и удалять из реп ПО для обхода блокировок.
    >Обеспечивать грантовую поддержку разработки открытого ПО.

    Пилить бюджетные средства на говноподелия на электроне, скорее всего.
    >Представлять российские сообщества открытого ПО в переговорах с международными общественными организациями в той же области.

    А будет ли так на самом деле, либо это выйлется в очередной инструмент политики и бизнеса, а не сообщества?

     
     
  • 2.110, псевдонимус (?), 19:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >будет ли так на самом деле, либо это выйлется в очередной инструмент политики и бизнеса, а не сообщества?

    Сам-то как думаешь? ;-)

     
  • 2.159, freecoder (ok), 21:41, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так и будет.
     

  • 1.47, Аноним (97), 17:38, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    > ВТБ

    Больше всего надежды на вот этих ребят из списка. Очень приятно удивлён их участием.

     
     
  • 2.57, InuYasha (??), 17:45, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лишь сорта инвесторов. Суть примерно одна и та же.
     
  • 2.149, Michael Shigorin (ok), 21:19, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у меня как раз такое ощущение, что ВТБ пытаются втянуть в очередную афёру люди того же сорта, что Леонид Дододжонович Рейман (напомню, на его счету не только угробленный проект по линуксу в школах в 2009 году, но и непостроенная к 2017 году фабрика на 28 нм).
     

  • 1.61, Аноним (61), 17:50, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это ПО для запуска на Национальной Программной Платформе? Да?
     
  • 1.63, Твоя совесть (?), 17:51, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Программное обеспечение свободное* на территории Российской Федерации.

    *- (далее неразборчиво мелким текстом)

     
     
  • 2.101, Аноним (99), 19:07, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ха-ха-ха! :)))) Смищно, ты сделал мой день.
     

  • 1.70, sergeyb (ok), 18:12, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В нашем Фонде открытого ПО будет наш собственный Столлман?
     
     
  • 2.89, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:49, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Зачем нам копировать худшие практики?
     
  • 2.94, Аноним (97), 18:53, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сысоев.
     
     
  • 3.102, Аноним (-), 19:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Сысоев пермиссивщик, убеждённый БЗДун разрешиловщик. Столман - копилефтчик.
     
  • 2.137, Аноньимъ (ok), 20:38, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Столлман может быть только в фонде свободного ПО.
     
  • 2.148, Michael Shigorin (ok), 21:18, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Серёж, ну уж Вы-то явно в курсе, где RMS, а где OSS :-)
    Тогда уж "собственный Перенс" или там "ESR".

    У меня два предположения, откуда тут может дуть ветер (но я пока что не в теме):
    1) тема привлекла такое же безграмотное и бездарное торгашеское бабло, как в случае с Фроловым (вимбильдан-байкал-астра, причём в случае байкала началось с рейдерского захвата, а в случае астры -- с таких же беспредельщиков, зачем-то переживших девяностые);
    2) это краешек работы IBM через АНО ВТ и им подобных по выстраиванию "своих сукиных сынов" для забалтывания и извращения перспективной для России тематики свободного ПО (их интерес -- притушить/затормозить/уничтожить всё, что может отрасти здесь, и впаривать и дальше POWER с RHEL, объявив их соответственно "высокопроизводительной временной заменой пока что не достигшему целевых показателей исконно российскому RISC-V" и "таки свободным программным обеспечением, а значится, отечественным").

     
     
  • 3.162, Аноньимъ (ok), 21:44, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >2) это краешек работы IBM через АНО ВТ и им подобных по выстраиванию "своих сукиных сынов" для забалтывания и извращения перспективной для России тематики свободного ПО (их интерес -- притушить/затормозить/уничтожить всё, что может отрасти здесь

    Это вполне может быть.

    Но в целом первое не отменяет второго. А обычно одно без другого не реализуемо, то есть нужны предатели и воры чтобы реализовывать пункт 2.

     

  • 1.81, Аноним (81), 18:34, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ДЭГ туда залейте. У меня есть пару пулл реквестов что им сказать.
     
  • 1.82, Аноним (81), 18:35, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как они будут обезопашивать наше родное свободное ПО от иностранных вражеских коммитов?
     
     
  • 2.83, Аноним (81), 18:35, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, авторизация через госуслуги же. Вопрос снят.
     

  • 1.84, Ананас (?), 18:36, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это всё хорошо, только вот:
    А)Государству как бы пофиг на СПО, более того оно становится категорически против оного, как только выясняется, что мало брать — нужно ещё и отдавать;
    Б)ЦКИТ — мутная контора, и вряд ли она имеет отношение к государству. Тут как с условными альтом и прочими — на словах патриотизм, триколор и обои под хохлому, а на деле свой дебиан отвратительного качества, полтора боевых [s]пъедера[/s] шигорина да лютые амбиции по части приседания на госбюджет — т.е. на наши с вами налоги.

    Такое, короче.

    Грамотное СПО растёт в первую очередь в академической среде, где самое острие различных исследований и открытие кода — условие для повторяемости и проверяемости результатов. Тут, конечно, возникают неудобные вопросы типа "эээ, ты хошь сказать, что ваш MIT открытее и честнее нашего GPL, хнык-хнык", но это уж додумайте как нибудь сами.

     
     
  • 2.87, Аноним (85), 18:42, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ананас то не растением, а правильным фруктом оказался! Поспел:)
     
  • 2.106, Аноним (106), 19:23, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Б) Раз контора мутная, значит точно государственная.
     
  • 2.136, Аноньимъ (ok), 20:37, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про открытое, не свобное, открытое ПО.
     
  • 2.146, Michael Shigorin (ok), 21:10, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Деточка, Вы не в курсе, о чём блеете.  Будете хамить -- придётся наказывать.
     
     
  • 3.164, Аноним (85), 21:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блеете Вы в стойле, а человек мнение высказывает. Будете извергать слова из своей утробы в таком тоне и/или что-то о зенофобии...Ваше настоящее личное дело ляжет на стол компетентных лиц. Я надеюсь Вы меня поняли. Всех благ и хорошего вечера.
     

  • 1.86, pavlinux (ok), 18:41, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Яндекс, Сбербанк, ВТБ, Mail.ru

    Какое отношение они имеют к IT ?  Это барыги услуг и финансов, им нужен халявный код.
    Свой, интересный они не открывают.

     
     
  • 2.109, псевдонимус (?), 19:31, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся гниль собралась. Фейлбука, омнугля и яблока не хватает.
     
  • 2.127, YetAnotherOnanym (ok), 20:21, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс - кликхаус, майлру - тарантул. Это так, навскидку, без гугленеия. Что спонсируют втб и сбер - хз, не слежу.
     
  • 2.145, Michael Shigorin (ok), 21:09, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мнээ... Павел, а Вы уже уволились из той бывшей части русбитеха, которая лепит astralinux? (заглянув в профиль и немножко удивившись)
     

  • 1.100, ан (?), 19:03, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    RusOpeSoSum - новый зверь.
     
  • 1.104, Аноним (104), 19:15, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С духовностью и товарищами майорами?
     
  • 1.107, Черневский Д. А. (?), 19:27, 04/10/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.108, псевдонимус (?), 19:29, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по участвующим, цель -- давить любую конкуренцию на местной поляне. Странно, что кошмарской заразы нет.
     
  • 1.123, Аноним (123), 20:09, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А вна Украине есть свой фонд свободного по?
     
     
  • 2.134, Аноньимъ (ok), 20:35, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Речь идёт про фонд открытого ПО, а не свободного.

    И так как Украина всеми лапками в запад пытается интегрироваться то может и с западными фондами работать.

     

  • 1.132, Аноньимъ (ok), 20:33, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и что мешало открыть филиал фонда Столлмана? Причём 15 лет назад ещё?

    Ах, стоп.
    >В России планируют создать свой Фонд открытого ПО
    >открытого ПО

    Понятно, не свободного.

    Ну ладно, а почему "свой"? Какие есть ещё другие "фонды открытого ПО" ?

     
     
  • 2.163, freecoder (ok), 21:46, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
     

  • 1.133, Аноним (133), 20:33, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потом глядишь будут футболисты бегать в майках OpenSource, баннеры будут везде... лучшее ПО мира
     
  • 1.144, Michael Shigorin (ok), 21:06, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажем так: я не знаю, кто эти люди, и не горю желанием узнать.
     
  • 1.147, Аноним (147), 21:18, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В России планируют создать свой Фонд открытого ПО

    С блекджеком и ... кроватями?

     
  • 1.165, biomassa (?), 21:51, 04/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Представлять российские сообщества открытого ПО в переговорах с международными общественными организациями в той же области.

    Ну и на кой "международным общественным организациям" иметь дело с местечковыми, закуклившимися конторками работающими только на мелкий внутренний рынок и напичканными "товарищами майорами" под завязку?

    > В состав новой организации предложено войти компаниям...

    Интересно под дулом какого оружия было сделано предложение. :)

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру