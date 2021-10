В России планируют создать свой Фонд открытого ПО

3.21 , QwertyReg ( ok ), 17:09, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лол, срочно распускаем Mozilla Foundation, АТО не свободно! Аноним подхватит разработку и управление!

4.43 , Atterratio ( ok ), 17:36, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Linux Foundation главное не забыть распустить. Free Software Foundation тоже распустить, хотя у него есть высокие шансы самораспуститься.

5.50 , QwertyReg ( ok ), 17:40, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Linux Foundation главное не забыть распустить. Free Software Foundation тоже распустить,

> хотя у него есть высокие шансы самораспуститься. SJW-comminuty активно этим занимается, не волнуйтесь, всё пройдёт без нашего участия.