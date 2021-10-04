В России планируют создать свой Фонд открытого ПО

2.26 , Аноним ( 16 ), 17:11, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Безымянные и засекреченные пленные немецкие инженеры, которые сделали для СССР космические ракеты, тебя одобряют.

3.32 , vladimir ( ?? ), 17:24, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Учите историю не только по форумам а интернете..

4.42 , Аноним ( 4 ), 17:35, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Да конечно Соловьева включим он то истину в первой инстанции галголит.

3.56 , Аноним ( 56 ), 17:45, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Безымянные и засекреченные пленные немецкие инженеры, которые сделали для СССР космические ракеты, тебя одобряют. Такие безымянные и засекреченные, что даже 30 лет после СССР о них никто не знает? Или всех кровавый Хрущ пострелял, когда ракеты сделали? А вообще, были пленные немцы в атомном и космическом проекте? Были. Сыграли они решающую роль, такую чтоб сказать, что это они сделали? Нет, конечно - это очевидно любому, кто хоть немного интересовался историей.

4.66 , Аноним ( - ), 18:01, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Сыграли они решающую роль, такую чтоб сказать, что это они сделали? Нет, И тут, Королёв смущённо отвёл глаза в сторону.

5.166 , Аноним ( 56 ), 21:52, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Сыграли они решающую роль, такую чтоб сказать, что это они сделали? Нет,

> И тут, Королёв смущённо отвёл глаза в сторону. Ты бы смущенно отвел лучше. Королев еще до войны успешно занимался ракетами, пока его не посадили, но то другая история. Просто тот факт, что СССР опередил США, первым выйдя в космос невозможно никак оспорить и невозможно сказать, что у кого-то украл, так как первым был. Но ведь свербит, как это русские и первые? Значит надо сказки про неведомых немецких инженеров пустить.

3.58 , имя_ ( ? ), 17:46, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почему сразу безымянные? Есть мемуары одного из ученых в Городомле, например. Наверняка есть еще чьи-то воспоминания.

4.68 , Аноним ( - ), 18:04, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >Наверняка есть еще чьи-то воспоминания. Мда трудно взять интервью от тех кого систематически избивали, тех кто хронически недоедал, тех кто 50 лет отсидел в аду.

5.71 , Аноним ( 69 ), 18:15, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – зато им нетрудно было рассказать, как они ракеты делали

5.72 , Аноним ( 15 ), 18:17, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Германии были изданы воспоминания жены Гельмута Греттрупа. Жили они намного достойнее многих советских семей того времени.

6.99 , Аноним ( 99 ), 19:03, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да Гельмуту повезло, ему не сломали челюсть, как это сделали с Королёвым.

7.112 , anonymous ( ?? ), 19:44, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Пруфы про челюсть будут?

7.114 , Котофалк ( ? ), 19:48, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – три челюсти, на секундочку.

5.167 , Аноним ( 56 ), 21:54, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Наверняка есть еще чьи-то воспоминания.

> Мда трудно взять интервью от тех кого систематически избивали, тех кто хронически

> недоедал, тех кто 50 лет отсидел в аду. Трудно, потому что таких не было. Те которые таки были сейчас известны и отнюдь их не 50 лет в аду держали. Но и такой роли, что без них не было бы космических ракет тоже нет. 3.77 , Дегенератор ( ok ), 18:27, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну хоть радует, что американцы все своими руками - талантища!

4.115 , Котофалк ( ? ), 19:49, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы не понимаете, это другое...

5.154 , Michael Shigorin ( ok ), 21:30, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ...и это мы ещё не обсуждали наработки уже Геббельса и компании, а также упрятанных "союзничками" от Нюрнберга по латинским америкам эсэсовцев, удивительным образом прорисовывающихся в нынешней западной пропаганде и психвойне...

2.156 , Alladin ( ? ), 21:32, 04/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все так и будет.

