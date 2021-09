1 октября в Москве состоится конференция Russian Open Source Summit

2.35 , Аноним ( 23 ), 11:24, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://beztabu.net/uploads/770x433_DIR/media_news/2019/02/5c62ab501c878819733 Наш чебурнет - уже в 100500 раз круче вашего. Особенно на моём любимом Укуртелекоме, где даже torproject.org не доступен. С вас - идея, с нас - реализация.

3.37 , СеменСеменыч777 ( ? ), 11:33, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – по ссылке Please turn JavaScript on and reload the page.

да вы охренели укры совсем. > Особенно на моём любимом Укуртелекоме, где даже torproject.org не доступен. украинцам нечего скрывать, их дело правое, москали будут разбиты и т.д.

3.45 , JJ ( ?? ), 12:25, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Брешеш. Відкрився твій torproject.org.

4.49 , Аноним ( 23 ), 12:40, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Провайдер в тебе який? На інших поки що теж відкривається.