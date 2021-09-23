1 октября в Москве состоится конференция Russian Open Source Summit

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|3.23, Аноним (23), 10:20, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему? Мы тут в Киеве - с удовольствием послушали, прояснили некоторые моменты даже.
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|2.40, JJ (??), 12:20, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ведь на замену можно пригласить Дениса Попова. :D
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|4.74, Аноним (74), 14:20, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы еще Бугаенко позовите. Хотя его в приличное общество нельзя пускать.
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|1.3, Аноним (3), 08:56, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Какое-то сборище проприерастов и чиновников для переливания воды из пустого в порожнее. Кроме упомянутых в новости людей, там вообще нет докладчиков, связанных с СПО. Какие-то банки, Microsoft и бюрократы. В списке экспертов люди далёкие от любого ПО, не говоря об СПО. Похоже они даже не понимают, что это такое, если везде для обозначения открытого ПО пишут "OS". Я вначале понять не мог, причём тут операционные системы, а потом дошло.
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|3.26, Аноним (26), 10:41, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот после выступлений корпоратов, о том, как заработать на опенсорс проектах не платя ничего, Бурцев попробует рассказать как он признателен за оценку своего вклада в их бизнес.
Он сможет цензурно.
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|4.44, Admino (ok), 12:22, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На научных конференциях обычно не хватает тех, у кого деньги. На финансовых конференциях не хватает тех, кто может делать.
А тут будут и те и другие. Идеально.
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|5.58, Аноньимъ (ok), 12:56, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Майкрософт иностранный агент финансировать которого (покупать виндовс) по законам РФ уголовно наказуемо.
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|6.82, Admino (ok), 14:45, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Майкрософт иностранный агент финансировать которого (покупать виндовс) по законам РФ уголовно
> наказуемо.
Чушь-то не пиши.
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|6.83, Аноним (78), 14:47, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где можно ознакомиться с документами, о признании Майкрософт? Пруфы в студию, так сказать.
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|4.46, Qwerty (??), 12:36, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забавно. Microsoft - платиновый партнёр Linux, одна из организаций, которая тянет Linux со дна изо всех сил, но фанатики всё равно её ненавидят. Это многое говорит о "свободном" сообществе. Свободном от мозгов, видимо.
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|7.57, Аноньимъ (ok), 12:54, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> А свобода лучше, чем не свобода!
ПО не обладающее качеством свободы бесполезно. Оно нарушает человеческие права и лучше бы его не было совсем.
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|8.76, Qwerty (??), 14:33, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Фанатик проснулся утром в тёплой квартире, которая питается от электростанции, р... текст свёрнут, показать
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|5.72, Аноним (72), 13:48, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>тянет Linux со дна изо всех сил
И в чём по-твоему это выражается?
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|2.24, Аноним (23), 10:23, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Он уже к нам в Киев приезжал. А к вам - вряд ли приедет на эту конфу, вроде лекции в МГУ хватило пару лет назад.
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|2.68, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 13:23, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА OPEN SOURCE?
1. Организуем НКО РОСПО.
2. Принимаем пулл-реквесты.
3. Продаём результат через ООО "НТЦ ИТ РОСА".
4. Рабам объясняем, что все так делают!
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|3.37, СеменСеменыч777 (?), 11:33, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по ссылке Please turn JavaScript on and reload the page.
да вы охренели укры совсем.
> Особенно на моём любимом Укуртелекоме, где даже torproject.org не доступен.
украинцам нечего скрывать, их дело правое, москали будут разбиты и т.д.
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|1.34, Аноним (36), 11:22, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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2K выявленных ковидных в день в Мск, но нет, проводить конференции онлайн мы не будем. Даёшь четвёртую волну!
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|2.38, СеменСеменыч777 (?), 11:35, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для вас ковидолохов нарисуют и пятую, и 666 волну, и 100500 новых штаммов.
сперва привейся по третьему кругу, а потом уже пропагандируй ковидло.
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|2.39, Аноним (23), 11:52, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> проводить конференции онлайн мы не будем.
Проводи, тебе никто не мешает.
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|3.55, Аноньимъ (ok), 12:51, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати да. Пора бы уже виндовс объявить нац ПО. Всё-таки западные партнёры как родные нам, нужно узаконить.
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|5.67, mos87 (ok), 13:15, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по факту Винда и есть самая наша посконно домотканная
еще дос и вижуалбазик
и делфи с фоксом
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|1.66, Аноним (66), 13:12, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всегда удивляло - какие могут быть точки роста? Или точки падения? Похоже с господходом и к опенсорсу подошли. СПО прежде всего вне политики.
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|1.75, Аноним (74), 14:21, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так это не про открытое ПО это про импортозамещение. А бесплатное потому что нужна массовка.
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|1.77, Аноним (78), 14:37, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Москва это хорошо, но Сочи лучше! Сделайте в следующий раз тут. Но главное не в Адлере а в центральном районе, в Адлер я не поеду.
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