1 октября в Москве состоится конференция Russian Open Source Summit

1 октября в Москве пройдёт конференция Russian Open Source Summit, посвящённая использованию открытого программного обеспечения в России в условиях государственной политики на снижение зависимости от иностранных IT-поставщиков. На конференции будут обсуждаться перспективы, точки роста, действия, которые необходимо предпринять для разработки и внедрения технологии Open Source в РФ. Также будут рассмотрены такие темы, как монетизация, развитие культуры разработки открытого ПО в университетах, инструменты и механизмы поддержки открытого ПО.

Среди докладчиков, непосредственно связанных с открытыми проектами: Олег Бартунов и Иван Панченко (PostgreSQL), Михаил Бурцев (DeepPavlov) и Алексей Смирнов (ALT). В остальном в числе участников представители бизнеса, образовательных учреждений и госструктур. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Мероприятий состоится по адресу г. Москва, Radisson Collection Hotel (бывш. Гостиница «Украина», Кутузовский п-т, д. 2/1, стр. 1).



