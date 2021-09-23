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1 октября в Москве состоится конференция Russian Open Source Summit

23.09.2021 08:46

1 октября в Москве пройдёт конференция Russian Open Source Summit, посвящённая использованию открытого программного обеспечения в России в условиях государственной политики на снижение зависимости от иностранных IT-поставщиков. На конференции будут обсуждаться перспективы, точки роста, действия, которые необходимо предпринять для разработки и внедрения технологии Open Source в РФ. Также будут рассмотрены такие темы, как монетизация, развитие культуры разработки открытого ПО в университетах, инструменты и механизмы поддержки открытого ПО.

Среди докладчиков, непосредственно связанных с открытыми проектами: Олег Бартунов и Иван Панченко (PostgreSQL), Михаил Бурцев (DeepPavlov) и Алексей Смирнов (ALT). В остальном в числе участников представители бизнеса, образовательных учреждений и госструктур. Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Мероприятий состоится по адресу г. Москва, Radisson Collection Hotel (бывш. Гостиница «Украина», Кутузовский п-т, д. 2/1, стр. 1).

  1. Главная ссылка к новости (https://russiaos.ru/summit/...)
Автор новости: nshmyrev
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55852-summit
Ключевые слова: summit
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Обсуждение (67) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Я там был (?), 08:51, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Но Столлман не приедет))
     
     
  • 2.2, ET (?), 08:55, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    мысленно он всегда с нами
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:01, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    может оно и к лучшему
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:20, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Мы тут в Киеве - с удовольствием послушали, прояснили некоторые моменты даже.
     
  • 2.40, JJ (??), 12:20, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ведь на замену можно пригласить Дениса Попова. :D
     
     
  • 3.50, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 12:46, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Требуем пригласить Володия Потапова! Он научит грамотно просить пулл-реквесты и потестировать полностью готовую для дома и вторую по популярности ОС!
     
     
  • 4.74, Аноним (74), 14:20, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы еще Бугаенко позовите. Хотя его в приличное общество нельзя пускать.
     
     
  • 5.78, Аноним (78), 14:39, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто все эти люди?
     
     
  • 6.80, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 14:45, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Володий Потапов высший эльф! Он главный по тестированию в нашем сообществе! Ждём новых активистов и особенно пулл-реквесты!
     
  • 2.69, деанон (?), 13:24, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В сердечке бро, в сердечке
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:56, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Какое-то сборище проприерастов и чиновников для переливания воды из пустого в порожнее. Кроме упомянутых в новости людей, там вообще нет докладчиков, связанных с СПО. Какие-то банки, Microsoft и бюрократы. В списке экспертов люди далёкие от любого ПО, не говоря об СПО. Похоже они даже не понимают, что это такое, если везде для обозначения открытого ПО пишут "OS". Я вначале понять не мог, причём тут операционные системы, а потом дошло.
     
     
  • 2.4, Аноним (5), 09:00, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    присосались с сиське Столлмана, паразиты
     
     
  • 3.7, richman1000000 (ok), 09:07, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну как бэ паразиты на то и паразиты что присасываются ко всему к чему могут...
     
  • 2.8, _dz (?), 09:07, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это Бурцев что ли "проприераст" или чиновник? DeepPavlov - свободный проект: https://github.com/deepmipt/DeepPavlov#license . Ну и так-то Бурцев один из немногих в РФ, кто занимается ML как наукой, а не как инженерной дисциплиной по фит-моделизму.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 10:41, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот после выступлений корпоратов, о том, как заработать на опенсорс проектах не платя ничего, Бурцев попробует рассказать как он признателен за оценку своего вклада в их бизнес.
    Он сможет цензурно.
     
     
  • 4.44, Admino (ok), 12:22, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На научных конференциях обычно не хватает тех, у кого деньги. На финансовых конференциях не хватает тех, кто может делать.

    А тут будут и те и другие. Идеально.

     
     
  • 5.58, Аноньимъ (ok), 12:56, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Майкрософт иностранный агент финансировать которого (покупать виндовс) по законам РФ уголовно наказуемо.
     
     
  • 6.82, Admino (ok), 14:45, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Майкрософт иностранный агент финансировать которого (покупать виндовс) по законам РФ уголовно
    > наказуемо.

    Чушь-то не пиши.

     
  • 6.83, Аноним (78), 14:47, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где можно ознакомиться с документами, о признании Майкрософт? Пруфы в студию, так сказать.
     
  • 2.28, tolstushka.ru (ok), 10:43, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это Microsoft не связан с СПО?

    Сходите, чтоли - почитайте: https://opensource.microsoft.com/projects/

     
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:31, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Get the facts!
     
     
  • 4.46, Qwerty (??), 12:36, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно. Microsoft - платиновый партнёр Linux, одна из организаций, которая тянет Linux со дна изо всех сил, но фанатики всё равно её ненавидят. Это многое говорит о "свободном" сообществе. Свободном от мозгов, видимо.
     
     
  • 5.52, Аноньимъ (ok), 12:46, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Она тянет линукс в несвободу.
     
     
  • 6.56, Аноним (56), 12:52, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А свобода лучше, чем не свобода!
     
     
  • 7.57, Аноньимъ (ok), 12:54, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > А свобода лучше, чем не свобода!

    ПО не обладающее качеством свободы бесполезно. Оно нарушает человеческие права и лучше бы его не было совсем.

     
     
  • 8.76, Qwerty (??), 14:33, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Фанатик проснулся утром в тёплой квартире, которая питается от электростанции, р... текст свёрнут, показать
     
  • 5.72, Аноним (72), 13:48, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >тянет Linux со дна изо всех сил

    И в чём по-твоему это выражается?

     
  • 3.59, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 12:56, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Сходите, чтоли - почитайте: https://opensource.microsoft.com/projects/

    Пфф! Это МЫ создали Российское Общество Свободного Программного Обеспечения! А там что? Какие-то исходники! Да корму это нужно? Они нам ни одного пулл-реквеста не прислали! Халявщики!

     
  • 2.79, Аноним (78), 14:43, 23/09/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (18)

  • 1.6, Аноним (6), 09:05, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А могли бы просто видеоконференцию(-ии) устроить.
     
  • 1.9, Аноним (9), 09:09, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Борода приедет?
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 09:11, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты про баскетболиста Джеймса Хардена? Тогда нет.
     
     
  • 3.12, Аноним (9), 09:12, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://i.ytimg.com/vi/Ovs_6bjK76M/maxresdefault.jpg
     
     
  • 4.43, JJ (??), 12:22, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После Киева?)
     
  • 3.51, mos87 (ok), 12:46, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про хоккеиста Джо Торнтона.
     
     
  • 4.62, ET (?), 13:00, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тогда нет
     
  • 2.24, Аноним (23), 10:23, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Он уже к нам в Киев приезжал. А к вам - вряд ли приедет на эту конфу, вроде лекции в МГУ хватило пару лет назад.
     
     
  • 3.54, Аноньимъ (ok), 12:47, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что там было? В МГУ?
     

  • 1.15, Nuzhny (?), 09:23, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тогда можно ещё посмотреть запись вчерашней конференции "КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ
    НА OPEN SOURCE?": https://russiaos.ru/meetup/
     
     
  • 2.68, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 13:23, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА OPEN SOURCE?

    1. Организуем НКО РОСПО.
    2. Принимаем пулл-реквесты.
    3. Продаём результат через ООО "НТЦ ИТ РОСА".
    4. Рабам объясняем, что все так делают!

     

  • 1.18, Аноним (18), 09:45, 23/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.19, istepan (ok), 09:51, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Тема суверенного чебурнета будет подниматься?
     
     
  • 2.35, Аноним (23), 11:24, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://beztabu.net/uploads/770x433_DIR/media_news/2019/02/5c62ab501c878819733

    Наш чебурнет - уже в 100500 раз круче вашего. Особенно на моём любимом Укуртелекоме, где даже torproject.org не доступен. С вас - идея, с нас - реализация.

     
     
  • 3.37, СеменСеменыч777 (?), 11:33, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    по ссылке Please turn JavaScript on and reload the page.
    да вы охренели укры совсем.

    > Особенно на моём любимом Укуртелекоме, где даже torproject.org не доступен.

    украинцам нечего скрывать, их дело правое, москали будут разбиты и т.д.

     
  • 3.45, JJ (??), 12:25, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Брешеш. Відкрився твій torproject.org.
     
     
  • 4.49, Аноним (23), 12:40, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Провайдер в тебе який? На інших поки що теж відкривається.
     

  • 1.30, nshmyrev (ok), 11:07, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Считаю, что всем надо пойти на фуршет и съесть у копроратов все бутерброды.
     
  • 1.31, Anonymoustus (ok), 11:15, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > будут рассмотрены такие темы, как монетизация

    Остальные слова лишние.

     
     
  • 2.33, Аноним (-), 11:20, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну либра и ред хат себя монетизируют.
     

  • 1.34, Аноним (36), 11:22, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    2K выявленных ковидных в день в Мск, но нет, проводить конференции онлайн мы не будем. Даёшь четвёртую волну!
     
     
  • 2.38, СеменСеменыч777 (?), 11:35, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для вас ковидолохов нарисуют и пятую, и 666 волну, и 100500 новых штаммов.
    сперва привейся по третьему кругу, а потом уже пропагандируй ковидло.
     
     
  • 3.48, Qwerty (??), 12:37, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О, ШУЕ ППШ на выезде.
     
  • 2.39, Аноним (23), 11:52, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > проводить конференции онлайн мы не будем.

    Проводи, тебе никто не мешает.

     
  • 2.42, Аноним (42), 12:21, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже чистили здесь комментарии об этом
     

  • 1.41, TormoZilla (?), 12:21, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А митинг против Windows будет?
     
     
  • 2.53, mos87 (ok), 12:47, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за включение окаянной в регистр нацПО - будет.
     
     
  • 3.55, Аноньимъ (ok), 12:51, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да. Пора бы уже виндовс объявить нац ПО. Всё-таки западные партнёры как родные нам, нужно узаконить.
     
     
  • 4.65, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 13:04, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самые родные это мы! Единственная Russian OS & Application! Остальные все не Russian, а стало быть и иностранные агенты!
     
     
  • 5.67, mos87 (ok), 13:15, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по факту Винда и есть самая наша посконно домотканная
    еще дос и вижуалбазик
    и делфи с фоксом
     
     
  • 6.70, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 13:26, 23/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только НАША ОС обеспечивает НАШ финансовый суверенитет! Где ваш пулл-реквест?
     

  • 1.66, Аноним (66), 13:12, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всегда удивляло - какие могут быть точки роста? Или точки падения? Похоже с господходом и к опенсорсу подошли. СПО прежде всего вне политики.
     
  • 1.71, Аноним (71), 13:29, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как заработать на СПО + якобытехнологии ?
     
  • 1.75, Аноним (74), 14:21, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так это не про открытое ПО это про импортозамещение. А бесплатное потому что нужна массовка.
     
  • 1.77, Аноним (78), 14:37, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Москва это хорошо, но Сочи лучше! Сделайте в следующий раз тут. Но главное не в Адлере а в центральном районе, в Адлер я не поеду.
     
  • 1.81, Тот_Самый_Анонимус (?), 14:45, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >внедрения технологии Open Source

    Технологии? Фанаты совсем йопнулсиь?

     
  • 1.84, Анон1221 (?), 14:48, 23/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видеоконфа будет?
     

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