Доступен дистрибутив Deepin 25, развивающий собственное графическое окружение

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 25, развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE), а также около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель Deepin Music, видеоплеер Deepin Movie, инсталлятор и центр установки программ Deepin Store. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект и поддерживает русский язык. Репозиторий дистрибутива включает более 8000 пакетов. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочных iso-образов 6 ГБ (amd64, arm64 и loongarch64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Среди изменений: Конфигуратор и интерфейс вывода уведомлений переписаны с использованием QML.

Оптимизирован и унифицирован визуальный стиль элементов интерфейса, применяемых в приложениях для среды рабочего стола DDE (Deepin Desktop Environment).

В конфигураторе задействована новая компоновка интерфейса, состоящая из боковой панели с элементами навигации и основной области с настройками. Добавлены многоуровневые настройки оконных эффектов. Добавлена поддержка закрепления панели задач. В настройках звука предоставлена возможность слияния звуковых каналов. В блок быстрых операций добавлены средства для создания и восстановления резервных копий.

В интерфейсе запуска программ (Launcher) реализован режим сортировки списка приложений по названиям в алфавитном порядке.

В файловом менеджере расширены возможности поиска, обеспечена подсветка найденных ключевых слов и реализован вывод результатов по мере набора поискового запроса. Добавлена кнопка создания новой вкладки. Реализована поддержка скрытия верхнего меню.

Для пользователей ноутбуков предоставлена возможность настройки управляющих жестов с касанием тремя и четырьмя пальцами к тачпаду.

Расширены возможности AI-ассистента. Добавлен отдельный индикатор AI-ассистента на панели задач. При выделении текста на любом экране теперь автоматически появляется пиктограмма AI-ассистента, через которую можно запросить перевод, резюмирование и пояснение сути выбранного фрагмента. Унифицированы настройки AI-моделей.

Добавлена поддержка голосовых команд, при помощи которых можно выполнять различные системные операции, формируя задачи на естественном языке без обращения к меню.

Реализован комбинированный режим работы AI-ассистента, при наличии сетевого соединения позволяющий использовать крупные AI-модели, такие как DeepSeek, Baidu Qianfan и iFlytek Spark, а при работе в offline или при заботе о конфиденциальности применять компактную модель "UnionTech YouRong", выполняемую на локальной системе.

Предложен сервис Agent Store, позволяющий загружать дополнительные агенты к AI-ассистенту для выполнения расширенных задач.

В механизм установки и обновления системы, использующий атомарную замену системных образов, добавлена поддержка вторичных снапшотов (Second-Level Snapshot) - перед каждым обновлением системы автоматически создаются резервные снапшоты, обеспечивающие сохранение прошлых состояний и позволяющие вернуться к рабочей системе в случае сбоя при обновлении. Реализована возможность установки драйверов и приложений в форме расширений системы. Добавлен интерфейс для отключения и обновления расширений. Реализован режим инкрементального атомарного обновления.

Для защиты от модификации системных компонентов вредоносным ПО, обеспечено монтирование базовых каталогов, таких как /usr/bin, в режиме только для чтения.

Добавлен движок самоочистки (Self-Cleaning Engine), позволяющий при работе на общедоступных устройствах автоматически подчищать следы своей работы при перезагрузке. Компоненты не подлежащие чистке могут быть сохранены через занесение в белый список.

Продолжено развитие инструментария управления пакетами и формата пакетов Linyaps. Благодаря применению в Linyaps изолированных контейнеров, включающих зависимости, Linyaps-пакеты не привязаны к конкретному дистрибутиву и могут без пересборки устанавливаться в Debian, Ubuntu, Arch, Fedora и openEuler. Поддерживаемый проектом репозиторий включает более 5000 пакетов, собранных для архитектур AMD64, ARM64 и LoongArch64.

Добавлен инструментарий Distrobox, позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой. В каталоге App Store доступны образы для создания окружений на базе Debian 12, Ubuntu 20.04/24.04, Arch Linux и Fedora 41/42.

Для тестирования предложен экспериментальный композитный сервер Treeland Window Compositor, отличающийся высокой производительностью анимированных эффектов и поддержкой управления жестами на тачпаде. Treeland поддерживает темы оформления, типовые операции с окнами, управление задачами, интерфейс переключения задач с предпросмотром содержимого окон, корректировку параметров масштабирования в многомониторных конфигурациях.

Для шифрования дисков вместо SM4 задействован алгоритм AES.

Добавлена поддержка резервного копирования пользовательских данных.

В текстовый редактор и систему заметок добавлена поддержка голосового ввода.

Добавлен компонент Cross-Device Collaboration для интеграции со смартфоном, позволяющий отвечать с рабочего стола на SMS-сообщения и управлять мобильными приложениями с большого экрана.



