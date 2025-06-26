The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступен дистрибутив Deepin 25, развивающий собственное графическое окружение

26.06.2025 23:04

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 25, развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE), а также около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель Deepin Music, видеоплеер Deepin Movie, инсталлятор и центр установки программ Deepin Store. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект и поддерживает русский язык. Репозиторий дистрибутива включает более 8000 пакетов. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочных iso-образов 6 ГБ (amd64, arm64 и loongarch64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Среди изменений:

  • Конфигуратор и интерфейс вывода уведомлений переписаны с использованием QML.
  • Оптимизирован и унифицирован визуальный стиль элементов интерфейса, применяемых в приложениях для среды рабочего стола DDE (Deepin Desktop Environment).
  • В конфигураторе задействована новая компоновка интерфейса, состоящая из боковой панели с элементами навигации и основной области с настройками. Добавлены многоуровневые настройки оконных эффектов. Добавлена поддержка закрепления панели задач. В настройках звука предоставлена возможность слияния звуковых каналов. В блок быстрых операций добавлены средства для создания и восстановления резервных копий.
  • В интерфейсе запуска программ (Launcher) реализован режим сортировки списка приложений по названиям в алфавитном порядке.
  • В файловом менеджере расширены возможности поиска, обеспечена подсветка найденных ключевых слов и реализован вывод результатов по мере набора поискового запроса. Добавлена кнопка создания новой вкладки. Реализована поддержка скрытия верхнего меню.
  • Для пользователей ноутбуков предоставлена возможность настройки управляющих жестов с касанием тремя и четырьмя пальцами к тачпаду.
  • Расширены возможности AI-ассистента. Добавлен отдельный индикатор AI-ассистента на панели задач. При выделении текста на любом экране теперь автоматически появляется пиктограмма AI-ассистента, через которую можно запросить перевод, резюмирование и пояснение сути выбранного фрагмента. Унифицированы настройки AI-моделей.
  • Добавлена поддержка голосовых команд, при помощи которых можно выполнять различные системные операции, формируя задачи на естественном языке без обращения к меню.
  • Реализован комбинированный режим работы AI-ассистента, при наличии сетевого соединения позволяющий использовать крупные AI-модели, такие как DeepSeek, Baidu Qianfan и iFlytek Spark, а при работе в offline или при заботе о конфиденциальности применять компактную модель "UnionTech YouRong", выполняемую на локальной системе.
  • Предложен сервис Agent Store, позволяющий загружать дополнительные агенты к AI-ассистенту для выполнения расширенных задач.
  • В механизм установки и обновления системы, использующий атомарную замену системных образов, добавлена поддержка вторичных снапшотов (Second-Level Snapshot) - перед каждым обновлением системы автоматически создаются резервные снапшоты, обеспечивающие сохранение прошлых состояний и позволяющие вернуться к рабочей системе в случае сбоя при обновлении. Реализована возможность установки драйверов и приложений в форме расширений системы. Добавлен интерфейс для отключения и обновления расширений. Реализован режим инкрементального атомарного обновления.
  • Для защиты от модификации системных компонентов вредоносным ПО, обеспечено монтирование базовых каталогов, таких как /usr/bin, в режиме только для чтения.
  • Добавлен движок самоочистки (Self-Cleaning Engine), позволяющий при работе на общедоступных устройствах автоматически подчищать следы своей работы при перезагрузке. Компоненты не подлежащие чистке могут быть сохранены через занесение в белый список.
  • Продолжено развитие инструментария управления пакетами и формата пакетов Linyaps. Благодаря применению в Linyaps изолированных контейнеров, включающих зависимости, Linyaps-пакеты не привязаны к конкретному дистрибутиву и могут без пересборки устанавливаться в Debian, Ubuntu, Arch, Fedora и openEuler. Поддерживаемый проектом репозиторий включает более 5000 пакетов, собранных для архитектур AMD64, ARM64 и LoongArch64.
  • Добавлен инструментарий Distrobox, позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой. В каталоге App Store доступны образы для создания окружений на базе Debian 12, Ubuntu 20.04/24.04, Arch Linux и Fedora 41/42.
  • Для тестирования предложен экспериментальный композитный сервер Treeland Window Compositor, отличающийся высокой производительностью анимированных эффектов и поддержкой управления жестами на тачпаде. Treeland поддерживает темы оформления, типовые операции с окнами, управление задачами, интерфейс переключения задач с предпросмотром содержимого окон, корректировку параметров масштабирования в многомониторных конфигурациях.
  • Для шифрования дисков вместо SM4 задействован алгоритм AES.
  • Добавлена поддержка резервного копирования пользовательских данных.
  • В текстовый редактор и систему заметок добавлена поддержка голосового ввода.
  • Добавлен компонент Cross-Device Collaboration для интеграции со смартфоном, позволяющий отвечать с рабочего стола на SMS-сообщения и управлять мобильными приложениями с большого экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/deep...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 23.1, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: openSUSE прекращает поставку Deepin из-за установки небезопасных компонентов в обход RPM
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 23.04 с рабочим столом Deepin
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63477-deepin
Ключевые слова: deepin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, мимо (?), 23:40, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Оно уже перестало гадить в /root при установке?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:06, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перестанет в одном месте, начнёт в другом. Это же продукт китайского импортозамещения для гос. организаций и контролем от КПК.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:26, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы ничего про Китай не знаете. Почти весь их гос. ВНЕЗАПНО сидит до сих пор на WinXP. Про Линух в Китае вообще никто не слышал.
     

  • 1.3, Аноним (-), 23:42, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (14), 23:45, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.5, анон87 (?), 23:45, 26/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такой красивый DE и такое разочарование под капотом.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:57, 26/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если нужен красивый DE, который красив сразу же из коробки, так что любое твое изменение будет отклонением от идеала -- то бери гном.
     
     
  • 3.19, Аноним (20), 00:24, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гном не даёт установить разные обоины на разные мониторы, особенно эпично, когда мониторы с разным разрешением и\или разной ориентацией.
     

  • 1.6, Аноним (-), 23:46, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (-), 23:47, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.8, Аноним (-), 23:48, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.10, Аноним (-), 23:54, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.11, Аноним (-), 23:57, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.13, Аноним (-), 23:58, 26/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.15, Аноним (-), 00:07, 27/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.18, Аноним (18), 00:22, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё это баловство. Для работы Win10 Enterprise LTSC IoT без вариантов.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру