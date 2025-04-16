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Выпуск дистрибутива Deepin 23.1, развивающего собственное графическое окружение

16.04.2025 22:23

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 23.1, развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE), а также около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект и поддерживает русский язык. Репозиторий дистрибутива включает более 8000 пакетов. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочных iso-образов от 3.3 до 5 ГБ (amd64, arm64 и loongarch64).

Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.

Основные новшества:

  • Добавлена возможность использования ядра Linux 6.12. Базовое ядро обновлено до версии 6.6.84. Обновлены драйверы NVIDIA, а также микрокод к CPU Intel и AMD CPU. Добавлен пакет nvidia-cuda-toolkit.
  • В конфигураторе реализован компактный режим компоновки интерфейса. В раздел настроек "Control Center > Update Settings" добавлена поддержка умного управления выбором зеркал (smart mirror), а в разделе "Control Center > Time & Format > Region & Format" предложены специфичны для выбранного региона параметры.
  • В Deepin Desktop Environment предоставлена возможность перемещения мышью ярлыков приложений из меню программ (Launcher) в панель задач (для закрепления ярлыков в панели).
  • В систему поиска Global Search добавлена поддержка запросов на естественном языке, обрабатываемых на локальной системе. Встроены AI-функции для краткого изложения содержимого, перевода на другой язык и уточнения информации.
  • Каталог приложений App Store адаптирован для быстрого запуска приложений в окружениях на базе подсистем Debian, Ubuntu, Fedora и Arch. Добавлена поддержка фильтрации пакетов в зависимости от формата.
  • Добавлена утилита для управления внешними репозиториями. Проведена оптимизация сборочного инструментария.
  • Движок по умолчанию в AI-помощнике переключён на использование модели DeepSeek. Обеспечена интеграция AI-помощника с поиском в Web. Добавлена возможность запуска AI-моделей на локальной системе. Реализованы функции для исправления ошибок в тексте.
  • В файловый менеджер добавлена поддержка протоколов dav, davs и nfs.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.deepin.org/en/deep...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 23, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 23.04 с рабочим столом Deepin
  4. OpenNews: Компания Huawei передала дистрибутив openEuler некоммерческой организации Open Atom
  5. OpenNews: Опубликован JingOS 1.2, дистрибутив для планшетных ПК
  6. OpenNews: Представлен дистрибутив openKylin 1.0, развиваемый крупнейшими китайскими компаниями
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63090-deepin
Ключевые слова: deepin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:47, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ммм... Щас бы китайское "изобретение" себе на комп ставить...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:58, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wins значит можно (даже умудряются восхвалять), а тут никак.
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:07, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если ты не из китая, то тебе бояться нечего. Тут больше вопрос в том, что софт этот в 99% корявый и вырвиглазный, как и вся азиатчина (за исключением Японии и Кореи).
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:12, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >бояться нечего

    Ну здрасьте, приехали...
    - https://lenta.ru/news/2021/08/06/chinese/
    - https://cnews.ru/link/n609984
    - https://xakep.ru/2022/08/09/ta-428-attacks/

     

  • 1.2, Аноним (7), 22:48, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Часть Deepin каким-то образом есть в debian 12, вероятно это кому-то нужно. Использую от него калькулятор, потому что в Gnome 43 (тот что в bookworm) родной калькулятор виснет напрочь . С - Стабильность
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 23:08, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > виснет напрочь

    Вы на 4 пентиуме его запускаете что ли с ide жесткого диска?

     

  • 1.3, Устин (ok), 22:49, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Визуально больше на гном похоже)
     
  • 1.4, Нуину (?), 22:53, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет как у китайского автопрома: через 2 года рыжиками начнет покрываться, а через 3 проводку менять?
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 22:57, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этому окружению не один год.
    И как там в КНР, пошлины или запрет на поставку продуктов Microsoft будут (с обеих сторон)?
     
  • 2.8, Аноним (9), 23:02, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы сильно оптимистичны. Коллега купил новое авто китайское и уже через 3 года оно превратилось в хлам, даже продать уже не может. В то же время я езжу на BMW 3 серии 97 года и оно кажется вечным (я особой бережливостью не отличаюсь).
     

  • 1.13, Аноним (13), 23:28, 16/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже можно будет за пределами Китая получать социальный рейтинг за использование данного подделия и предоставление персональных данных китайской партии? Я хочу подготовиться к мировому господству Китая, товарооборот они уже подмяли.
     

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