Выпуск дистрибутива Deepin 23.1, развивающего собственное графическое окружение

Опубликован релиз дистрибутива Deepin 23.1, развивающего собственный рабочий стол Deepin Desktop Environment (DDE), а также около 40 пользовательских приложений, среди которых музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie, система обмена сообщениями DTalk, инсталлятор и центр установки программ Deepin Software Center. Проект основан группой разработчиков из Китая, но трансформировался в международный проект и поддерживает русский язык. Репозиторий дистрибутива включает более 8000 пакетов. Все наработки распространяются под лицензией GPLv3. Размер загрузочных iso-образов от 3.3 до 5 ГБ (amd64, arm64 и loongarch64). Компоненты рабочего стола и приложения разрабатываются с использованием языков C/C++ и Go. Графический интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Ключевой особенностью рабочего стола Deepin является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключённые накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ. Основные новшества: Добавлена возможность использования ядра Linux 6.12. Базовое ядро обновлено до версии 6.6.84. Обновлены драйверы NVIDIA, а также микрокод к CPU Intel и AMD CPU. Добавлен пакет nvidia-cuda-toolkit.

В конфигураторе реализован компактный режим компоновки интерфейса. В раздел настроек "Control Center > Update Settings" добавлена поддержка умного управления выбором зеркал (smart mirror), а в разделе "Control Center > Time & Format > Region & Format" предложены специфичны для выбранного региона параметры.

В Deepin Desktop Environment предоставлена возможность перемещения мышью ярлыков приложений из меню программ (Launcher) в панель задач (для закрепления ярлыков в панели).

В систему поиска Global Search добавлена поддержка запросов на естественном языке, обрабатываемых на локальной системе. Встроены AI-функции для краткого изложения содержимого, перевода на другой язык и уточнения информации.

Каталог приложений App Store адаптирован для быстрого запуска приложений в окружениях на базе подсистем Debian, Ubuntu, Fedora и Arch. Добавлена поддержка фильтрации пакетов в зависимости от формата.

Добавлена утилита для управления внешними репозиториями. Проведена оптимизация сборочного инструментария.

Движок по умолчанию в AI-помощнике переключён на использование модели DeepSeek. Обеспечена интеграция AI-помощника с поиском в Web. Добавлена возможность запуска AI-моделей на локальной системе. Реализованы функции для исправления ошибок в тексте.

В файловый менеджер добавлена поддержка протоколов dav, davs и nfs.



