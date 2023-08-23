Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 23.04 с рабочим столом Deepin

Опубликован выпуск дистрибутива UbuntuDDE 23.04 (Remix), основанный на кодовой базе Ubuntu 23.04 и поставляемый с графическим окружением DDE (Deepin Desktop Environment). Проект является неофициальной редакцией Ubuntu, но разработчики предпринимают попытки добиться включения UbuntuDDE в число официальных редакций Ubuntu. Размер iso-образа 3.5 ГБ.

В UbuntuDDE предложен актуальный выпуск рабочего стола Deepin и набор специализированных приложений, развиваемых проектом Deepin Linux, среди которых файловый менеджер Deepin File Manager, музыкальный проигрыватель DMusic, видеоплеер DMovie и система обмена сообщениями DTalk. Из отличий от Deepin Linux отмечается переработка оформления и поставка вместо каталога-магазина приложений Deepin приложения Ubuntu Software Center с поддержкой пакетов в формате Snap и DEB. В качестве оконного менеджера используется Kwin, развиваемый проектом KDE.

Из изменений в новой версии отмечается переход на пакетную базу Ubuntu 23.04 с ядром Linux 6.2. Рабочий стол и связанные с ним пакеты обновлены до майского выпуска Deepin Desktop Environment. Обновлены версии предустановленных приложений, таких как Deepin Music, Deepin Movie, Image Viewer, Boot Maker, System Monitor, Deepin Calculator, Deepin Text Editor, Deepin Terminal, Deepin Log Viewer и DDE Grand Search. В состав включены новые обои рабочего стола.

Напомним, что компоненты рабочего стола Deepin разрабатываются с использованием языков C/C++ (Qt5) и Go. Ключевой особенностью является панель, которая поддерживает несколько режимов работы. В классическом режиме осуществляется более явное отделение открытых окон и предлагаемых для запуска приложений, отображается область системного лотка. Эффективный режим чем-то напоминает Unity, смешивая индикаторы запущенных программ, избранных приложений и управляющих апплетов (настройка громкости/яркости, подключенные накопители, часы, состояние сети и т.п.). Интерфейс запуска программ отображается на весь экран и предоставляет два режима - просмотр избранных приложений и навигация по каталогу установленных программ.